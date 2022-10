BITCOIN VS ETHEREUM Cuál es el MEJOR Para GANAR $$$

Bitcoin vs Ethereum: No es de extrañar que los inversores estén interesados en las criptomonedas. Están entre las clases de activos con mejor rendimiento este año. Y la comunidad criptográfica se ha reunido en torno a la clase de activos emergentes, agitando el bombo de que las criptomonedas son la próxima gran cosa en finanzas.

Bitcoin se negoció por primera vez en 2009. En ese entonces, se podía comprar uno de los nuevos tokens digitales por menos de 1 centavo. Los precios subieron y subieron-aunque con una gran volatilidad a lo largo de los años – y a partir de octubre. 19, Bitcoin estaba cerca de su máximo histórico de más de $60,000.

Ethereum debutó en 2015 a menos de $3 y se disparó a más de $1,400 en 2018. En el momento de escribir este artículo, Ethereum se negociaba a más de $3,800.

En comparación, General Electric Co. (ticker: GE) las acciones fueron algo menos de 3 3 en 1995, ajustándose por dividendos y divisiones de acciones desde entonces. Hoy, cuesta unos 1 104.

Aunque son las dos criptomonedas más grandes por capitalización de mercado, las similitudes más o menos terminan allí. Bitcoin y Ethereum son animales totalmente diferentes, desarrollados por diferentes razones y con diferentes dinámicas internas.

Pero suficiente historia-los inversores quieren saber cuál es la mejor compra: Bitcoin o Ethereum? Aquí hay un resumen rápido de algunas de las consideraciones más importantes con respecto a las perspectivas de inversión para cada criptomoneda.

El líder de facto de la criptomoneda, ninguna otra moneda siquiera se acerca a Bitcoin, que opera bajo BTC. La capitalización de mercado de Bitcoin ahora supera $1 billón. La capitalización de mercado total para todas las criptomonedas es de aproximadamente $2.5 billones, y la segunda moneda digital más valiosa es Ethereum, con un valor de mercado de vecindario de $450 mil millones.

