¿BITCOIN en ESTADOS UNIDOS es LEGAL? DESCÚBRELO!

Bitcoin en Estados Unidos es legal: El sistema legal fragmentado en los Estados Unidos significa que no hay una respuesta fácil. Mucho depende de quién y dónde se encuentre.

La familiaridad con Bitcoin está en su punto más alto, pero la confianza sigue siendo un problema, y mucha incertidumbre aún rodea el estatus legal de la criptomoneda más popular del mundo. En muchas jurisdicciones, la legislación sobre Bitcoin es irregular y fluida, incluso una década después de la invención de BTC.

Bitcoin en Estados Unidos es legal: Los Estados Unidos de América no son una excepción, sobre todo porque están formados por un mosaico de estados, cada uno con sus propias leyes. Por ejemplo, en algunos lugares, el comercio de Bitcoin es legal, mientras que en otros la práctica es cuestionable. Pero la relativa flexibilidad de los reguladores estadounidenses hasta la fecha todavía ha atraído la mayor parte de la innovación de la industria.

Bitcoin en Estados Unidos es legal: Aquí, echamos un vistazo a la legalidad de Bitcoin en los Estados Unidos, y las diversas actividades asociadas con él, y actualizamos los desarrollos recientes.

El estatus legal de Bitcoin en los Estados Unidos bajo la ley federal

Bitcoin en Estados Unidos es legal: Los dos organismos más preocupados por Bitcoin a nivel federal son la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), una agencia independiente del gobierno federal que hace cumplir las leyes federales de valores y regula los mercados de valores, y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), que regula los mercados de derivados de EE.

De manera crucial, la SEC ha declarado que Bitcoin no es un valor. Mientras tanto, la CFTC declaró, en 2015, que es un producto básico, como el oro, y por lo tanto está sujeto a sus regulaciones.

El estatus legal de Bitcoin en los Estados Unidos bajo la ley estatal

Bitcoin en Estados Unidos es legal: En gran parte debido al sistema legal fragmentado en los Estados Unidos, la situación con respecto a Bitcoin es irregular; existen innumerables leyes y varían de un estado a otro.

Hawai, por ejemplo, prohibió todas las operaciones de cifrado en 2014, pero cedió en 2018, y ahora requiere que cualquier persona involucrada en operaciones relacionadas con Bitcoin y criptomonedas solicite una licencia de transmisor de dinero.

Nueva York, Delaware, Florida y Kansas también han adoptado regulaciones, pero la mayoría de los estados no han legislado sobre criptomonedas.

Bitcoin en Estados Unidos es legal: Wyoming se destaca. «El Estado de la cadena de bloques» ha aprobado más de una docena de leyes que facilitan el comercio para las empresas de criptomonedas y una aceptación más amplia de las criptomonedas, incluida la concesión de las monedas digitales del mismo estatus legal que el dinero y la autorización de los bancos para mantener los activos digitales bajo custodia.

Aunque no está previsto en el corto plazo, el «Proyecto de Ley de Regulación de Activos Digitales» de California está diseñado para proporcionar al estado una claridad regulatoria similar y (espera) posicionarlo como un posible punto caliente para las empresas de cifrado.

Bitcoin en Estados Unidos es legal: Fue aprobada abrumadoramente por el Comité Senatorial del Estado en agosto y ahora está sujeta a un informe.

¿Es legal comprar y vender Bitcoin en los Estados Unidos? ampliaría la definición de bolsa

Bitcoin en Estados Unidos es legal: En muchos estados, es perfectamente legal comprar Bitcoin. En 2013, las pautas de la Red de Aplicación de Delitos Financieros (FINCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos declararon que es legal invertir en Bitcoin y usarlo como forma de pago, siempre que el vendedor de los bienes o servicios esté dispuesto a aceptarlo.

De hecho, muchos estados de los Estados Unidos no tienen leyes explícitas que prohíban la compra o venta de Bitcoin. Un buen ejemplo es California, donde el estado de Bitcoin aún no está definido y, por lo tanto, no está regulado. La flexibilidad que esto ofrece ha atraído a los intercambios de cifrado y otras empresas al estado.

Bitcoin en Estados Unidos es legal: Texas fue el primer estado en publicar un memorando que declaraba que no se necesitaba una licencia de transmisor de dinero para vender Bitcoin u otras monedas digitales. (El estado también casi aprobó un proyecto de ley que habría prohibido el uso de criptomonedas entre partes no identificadas.)

En Colorado, la legislación aprobada en 2019 exime a los corredores de bolsa de criptomonedas de los requisitos de licencia estatales en determinadas circunstancias.

Pero algunos estados, incluidos Nueva York, New Hampshire, Nuevo México, Florida y Connecticut, son más hostiles hacia Bitcoin, y requieren licencias de transmisor de dinero para los operadores de criptomonedas.

Bitcoin en Estados Unidos es legal: En septiembre de 2020, sin embargo, 48 estados acordaron seguir un único conjunto de reglas de concesión de licencias. Esto significa que las compañías que ya operan como transmisores de dinero en un estado automáticamente se vuelven elegibles para una licencia en otro estado participante.

¿Es legal operar un cajero automático de Bitcoin en los Estados Unidos?

Bitcoin en Estados Unidos es legal: Una vez más, los estados tienen diferentes leyes para los cajeros automáticos de Bitcoin. Nueva York, por ejemplo, requiere licencias para intermediarios financieros de moneda virtual a través de su BitLicense.

Otros han dictaminado que el acto de transmitir dinero no afecta a las criptomonedas, y algunos tienen una estrategia más matizada. En Texas, por ejemplo, solo se requiere una licencia si un cajero automático está conectado a un intercambio de criptomonedas, donde se compra el Bitcoin.

La orientación estatal está en constante cambio. El año pasado, por ejemplo, Nevada dio a conocer nuevos requisitos para los propietarios de cajeros automáticos criptográficos, obligándolos a obtener una licencia de transmisión.

¿Es legal promover Bitcoin en los Estados Unidos? illegal uses of bitcoin chapter 1

Bitcoin en Estados Unidos es legal: La promoción de los mercados de criptomonedas puede ser ilegal si la actividad se interpreta como un esquema de bombeo y descarga, que la CFTC define como «esfuerzos coordinados para crear una demanda falsa (la bomba) y luego vender rápidamente (el vertedero) para obtener ganancias aprovechando a los comerciantes que desconocen el esquema».

Jake Chervinsky, abogado y asesor general de la startup de finanzas descentralizadas Compound, advirtió recientemente que dicha actividad es igualmente riesgosa con las criptomonedas como con las acciones y las acciones.

I don't know who needs to hear this but pump-and-dumps are illegal in crypto just like in every other market & if you admit to doing them intentionally on a recorded live stream then you can expect to see the video played back for you as Exhibit A by @CFTC & @TheJusticeDept. — Jake Chervinsky (@jchervinsky) August 18, 2020

Lo mismo se aplica al uso de información privilegiada, y la SEC o la CFTC podrían perseguir a los comerciantes de criptomonedas por avisar a alguien o actuar en base a una propina, según Jason Gottlieb, abogado y socio del bufete de abogados Morrison Cohen, con sede en Nueva York.

¿Es legal la minería de Bitcoin en los Estados Unidos? exchanges best cryptocurrency exchange

Bitcoin en Estados Unidos es legal: En una palabra, sí. Es perfectamente legal minar Bitcoin en los Estados Unidos. Si está interesado en comenzar, aquí está nuestra práctica guía para la minería de Bitcoin.

¿Es legal apostar con Bitcoin en los Estados Unidos? postura de estados unidos hacia el bitcoin

Bitcoin en Estados Unidos es legal: Una vez más, en la mayoría de los estados, el marco legal actual proporciona pocas pautas claras sobre el uso de Bitcoin para apostar en casinos en línea, varios de los cuales ahora aceptan Bitcoin.

Por lo tanto, en aquellos casinos que lo aceptan, apostar con Bitcoin es perfectamente legal, y lo mismo se aplica a las loterías, donde los boletos se pueden comprar con Bitcoin.

¿Es legal comerciar con Bitcoin en los Estados Unidos?

Bitcoin en Estados Unidos es legal: Existen varias definiciones de lo que constituye «comercio», por lo que la respuesta aquí es compleja.

Y, dado que no existe una ley unificada que rija las criptomonedas, a menudo se reduce a los estados individuales en cuanto a si se requiere una licencia de transmisor de dinero.

Pensilvania, por ejemplo, publicó una guía en enero de 2019 sobre plataformas de negociación de divisas virtuales. El estado aclaró que, en general, no son transmisores de dinero según la ley estatal.

La ley federal proporciona algunas aclaraciones. Define un negocio como un Negocio de Servicios Monetarios si realiza más de $1,000 en negocios con una persona en una o más transacciones que involucran cualquier tipo de servicios de transferencia de dinero, como el comercio de divisas o el intercambio. En estos casos, se requiere una licencia.

Estados Unidos en comparación con el resto del mundo y transacciones en criptomonedas

Bitcoin en Estados Unidos es legal: Estados Unidos es considerado uno de los países líderes en temas de regulación de criptomonedas, por lo que marca el ritmo de gran parte del mundo.

Sin embargo, fue el vecino Canadá el que fue uno de los primeros países en elaborar una legislación que cubría Bitcoin, en 2014. La criptomoneda no es de curso legal en Canadá, y los comerciantes de moneda digital están regulados y autorizados como empresas de servicios monetarios.

Hasta la fecha, Japón es el único país que ha declarado que Bitcoin es de curso legal. Pero las autoridades allí han tomado medidas enérgicas contra los intercambios de criptomonedas, exigiendo que adopten mejores medidas de seguridad.

La mayoría de los países todavía están debatiendo el estado de Bitcoin. El Reino Unido, por ejemplo, parece no tener prisa por regular, y Rusia aún no ha publicado su proyecto de ley sobre criptomonedas.

Algunos países, como India, Bolivia y Ecuador, han hecho que Bitcoin sea completamente ilegal.

Bitcoin en Estados Unidos es legal: En 2018, China restringió el Bitcoin solo para uso privado, prohibiendo a todas las instituciones financieras manejar transacciones en moneda digital.

El futuro estatus legal de Bitcoin en los Estados Unidos

Bitcoin en Estados Unidos es legal: Octubre de 2020 vio la publicación del «Marco de Aplicación de Criptomonedas» del Fiscal General de los Estados Unidos, que señaló que las criptomonedas como Bitcoin son «de vital importancia» para los Estados Unidos y sus aliados, siempre que «no pongan en peligro» la seguridad pública.

También declaró que la industria privada, los reguladores y los funcionarios electos «deberán tomar medidas para garantizar que la criptomoneda no se utilice como plataforma para la ilegalidad. «Exactamente cuáles son esos pasos, no están claros; sin embargo, el hecho de que el informe destaque el «potencial transformador» de la criptomoneda sugiere que una prohibición total de Bitcoin está fuera de discusión.

Attorney General William P. Barr Announces Publication of Cryptocurrency Enforcement Frameworkhttps://t.co/g9Wy70ZkWm — Justice Department (@TheJusticeDept) October 8, 2020

Bitcoin en Estados Unidos es legal: Esa evaluación parece haber sido respaldada por el Contralor interino de la Moneda de los Estados Unidos, Brian Brooks.

Bitcoin en Estados Unidos es legal: Hablando en una transmisión de CNBC en diciembre de 2020, Brooks, cuyas responsabilidades incluyen la regulación de la banca federal, dijo que los reguladores estadounidenses no tienen planes de prohibir Bitcoin. Brooks también prometió «muchas buenas noticias para las criptomonedas» al final del mandato de Donald Trump.

"We're very focused on getting this right. We are very focused on not killing this, and it is equally important that we develop the networks behind #bitcoin and other cryptos as it is we prevent money laundering and terrorism financing," says @BrianBrooksOCC. pic.twitter.com/GWr6C6nZxJ — Squawk Box (@SquawkCNBC) December 4, 2020

En julio de 2020, la CFTC declaró su objetivo de «desarrollar un marco holístico para promover la innovación responsable en activos digitales» dentro de su plan estratégico para 2020-2024.

Bitcoin en Estados Unidos es legal: El plan reconoce que los mercados de derivados han experimentado una fuerte transformación digital a lo largo de los años, lo que presenta muchas oportunidades y riesgos nuevos para los operadores.

La CFTC también flexionó recientemente sus músculos reguladores. Presentó una acción de ejecución contra los propietarios del intercambio BitMEX en octubre de 2020, por operar una plataforma de negociación no registrada, entre otros cargos.

Bitcoin en Estados Unidos es legal: Algunos expertos de la industria han interpretado esto como un movimiento positivo y un paso de limpieza necesario antes de que pueda ocurrir una mayor innovación regulatoria, como la aprobación de un ETF de Bitcoin.

CFTC is wrecking BitMEX for wrecking Bitcoiners. It's a necessary clean up step before an ETF can be approved. This is one of those "the herd is coming" events. — Willy Woo (@woonomic) October 2, 2020

Bitcoin en Estados Unidos es legal: «Mi conjetura es que nada se moverá en el aspecto legal hasta que se realicen esas investigaciones, la suposición es que el marco legal existente es suficiente para regular el espacio adecuadamente por ahora», dijo Andrés Guadamuz, profesor titular de derecho de propiedad intelectual, en la Universidad de Sussex, Reino Unido, a Decrypt.

Pero independientemente de la incertidumbre legal en torno a Bitcoin, muchos entusiastas le dirán que no importa quién diga que no puede usar Bitcoin, su naturaleza descentralizada garantiza que nadie pueda detenerlo.