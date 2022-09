By

App de préstamo de dinero con Moneylion: Money Lion es una compañía de servicios financieros que ofrece préstamos de creación de crédito a sus miembros sin una verificación de crédito. Money Loan ofrece préstamos para crear crédito a tasas de interés bajas, pero usted tiene que pagar una cuota de membresía, que se suma al costo total del préstamo.

App de préstamo de dinero con Moneylion: MoneyLion es una compañía de servicios financieros que ofrece un programa de membresía que incluye servicios de banca en línea, recompensas en efectivo, préstamos para crear crédito y más. Puede crear una cuenta de MoneyLion de forma gratuita, que le dará acceso a una cuenta de cheques sin comisiones y una cuenta de inversión. Y con una cuenta, puede ser elegible para una APR del 0% para anticipos en efectivo de hasta $250.

La membresía actualizada de Credit Builder Plus cuesta 1 19.99 por mes y ofrece todo lo anterior, más acceso al préstamo de credit builder.

Cómo funciona un préstamo de construcción de crédito de MoneyLion

App de préstamo de dinero con Moneylion: Un préstamo para crear crédito podría ayudarlo a crear crédito con pagos a tiempo, ya que MoneyLion informa a las tres agencias de crédito principales.

MoneyLion ofrece préstamos de creación de crédito de hasta 1 1,000. La compañía revisará sus finanzas y una cuenta de cheques vinculada, y decidirá si está aprobado y cuánto dinero recibirá.

MoneyLion es único porque puede obtener acceso inmediato a parte o incluso a la totalidad del préstamo de creación de crédito de 1 1,000 si es aprobado. Cualquiera de los fondos que no se depositen en su cuenta de cheques pasará a una cuenta de reserva de crédito con intereses hasta que su préstamo se pague en su totalidad.

Los APR van de competitivos a altos

App de préstamo de dinero con Moneylion: MoneyLion ofrece préstamos de creación de crédito con tasas de interés que pueden variar desde 5.99% APR en el extremo inferior hasta 29.99% en el extremo superior. Una APR de 5.99% es baja en comparación con las tasas de los préstamos para creadores de crédito ofrecidos por otros prestamistas. Pero no está garantizado que le aprueben un préstamo a esta tasa. MoneyLion dice que analizará factores como sus ingresos para determinar para qué TAE será aprobado. Y no se olvide de la cuota de membresía mensual de 1 19.99.

Una oportunidad de compensar la membresía pagada

App de préstamo de dinero con Moneylion: Para solicitar un préstamo de creación de crédito, debe convertirse en miembro de Credit Builder Plus y pagar 1 19.99 por mes. Pero es posible que pueda obtener una parte o la totalidad de su cuota de membresía mensual compensada por los pagos del Programa de lealtad Lion’s Share.

En este programa, los miembros de MoneyLion reciben recompensas por cumplir ciertos requisitos, como iniciar sesión en la aplicación y realizar un cierto número de compras. Platinum es el nivel más alto del Programa de lealtad Lion’s Share. Los miembros del nivel platino podrían recibir un pago de Mon 19.99 en su cuenta de inversión de MoneyLion, si pueden cumplir con los requisitos: usar la tarjeta de débito Visa ® de MoneyLion para realizar al menos 20 compras (de 1 10 o más) cada mes calendario e iniciar sesión en la aplicación todos los días del mes.

Sin verificación de crédito moneylion cómo pedir prèstamos

App de préstamo de dinero con Moneylion: No necesita calificaciones de crédito estelares para solicitar una membresía de Credit Builder Plus para obtener acceso al préstamo de Credit builder. De hecho, MoneyLion no te quita el crédito en absoluto. En su lugar, MoneyLion revisa su cuenta de cheques principal, que debe cumplir con ciertos criterios para calificar, para determinar si es elegible para el préstamo.

Financiación potencialmente rápida lo mejor para apps que prestan dinero

Después de revisar sus finanzas, MoneyLion depositará-en una cuenta de su elección-la cantidad a la que acepta darle acceso inmediato. Cualquiera de los fondos que no reciba por adelantado se deposita en una cuenta de reserva hasta que se pague el préstamo.

Puede obtener acceso a los fondos iniciales de inmediato, según sus calificaciones, si elige que se envíe dinero a su tarjeta de débito MoneyLion o a su cuenta de cheques MoneyLion. Pero puede tomar hasta tres días hábiles para que los fondos se depositen en una cuenta de cheques de terceros a través de ACH. Y tenga en cuenta que, dependiendo de su banco, puede haber una espera antes de que pueda acceder a su dinero en efectivo.

Un vistazo más de cerca a un préstamo de creación de crédito de millones de dólares características de la aplicación cómo

App de préstamo de dinero con Moneylion: MoneyLion tiene una aplicación móvil que puede usar para abrir una cuenta y solicitar la membresía de Credit Builder Plus. Aquí hay algunos detalles que necesita saber sobre el préstamo de creación de crédito antes de solicitar una membresía.

Sin penalidad por pago anticipado: Puede cancelar su préstamo de creación de crédito MoneyLion antes de tiempo y no habrá una multa por pago anticipado.

Puede cancelar su préstamo de creación de crédito MoneyLion antes de tiempo y no habrá una multa por pago anticipado. Apoyo de aplazamiento disponible — Si necesita posponer un pago por alguna razón, MoneyLion podría permitirle aplazar un pago si presenta una solicitud de aplazamiento.

— Si necesita posponer un pago por alguna razón, MoneyLion podría permitirle aplazar un pago si presenta una solicitud de aplazamiento. Monitoreo de crédito gratuito: MoneyLion ofrece monitoreo de crédito gratuito impulsado por TransUnion. Obtendrá un informe de crédito completo para que pueda revisarlo en busca de posibles errores o actividad fraudulenta.

MoneyLion ofrece monitoreo de crédito gratuito impulsado por TransUnion. Obtendrá un informe de crédito completo para que pueda revisarlo en busca de posibles errores o actividad fraudulenta. Beneficios de membresía adicionales: la cuenta de cheques MoneyLion sin cargo que está disponible con su cuenta le permite obtener reembolsos en efectivo cuando realiza compras de marcas participantes.

Para quién es bueno un préstamo de MoneyLion

App de préstamo de dinero con Moneylion: MoneyLion no realiza una consulta de crédito difícil cuando solicita su membresía Plus, por lo que podría ser una opción para usted si está trabajando en su crédito o tiene problemas para obtener la aprobación de un préstamo. Pero no necesariamente debe contar con este préstamo para crear crédito para cubrir una emergencia. Es una suma relativamente pequeña, y parte del dinero se puede colocar en una cuenta de reserva hasta que pagues el préstamo.

Los pagos a tiempo realizados para el préstamo de creación de crédito MoneyLion podrían ayudarlo a crear un registro de historial de pagos positivo. Para reducir sus costos, considere pagar el préstamo antes de tiempo para minimizar los cargos por intereses.

Si desea crear crédito y se siente atraído por otras ofertas de MoneyLion, la compañía podría ser una buena opción para usted.

Cómo aplicar con MoneyLion

App de préstamo de dinero con Moneylion: El proceso de solicitud de préstamo para creadores de crédito de MoneyLion se puede realizar en un escritorio o a través de la aplicación móvil. El primer paso es crear una cuenta de MoneyLion. Para inscribirse en una cuenta de MoneyLion, debe registrarse con su nombre completo y dirección.

Después de completar este paso, puede solicitar la membresía de Credit Builder Plus para solicitar un préstamo de Credit Builder. Esto es lo que necesitarás para completar todo el proceso.

Nombre completo

Dirección de correo electrónico completa

Número de Seguro Social

Dirección de casa

Número de teléfono verificable

Cuenta bancaria verificable que está al día (al menos 60 días de antigüedad y tiene depósitos que muestran ingresos estables)

¿No está seguro de si MoneyLion es adecuado para usted? Considere estas alternativas.