APLICATIVOS para GANAR DINERO > 19 TOPS ◀︎lll

Aplicativos para ganar dinero. ¿Necesita algo de dinero extra pero no tiene tiempo o la capacidad de conseguir un trabajo a tiempo parcial? Si esto le parece cierto, considere usar una de las muchas aplicaciones para hacer dinero para agregar un colchón adicional a su billetera.

Hay toneladas de aplicaciones para hacer dinero que le permiten trabajar en línea, más de lo que cabría esperar.

¿Qué aplicaciones te pagan por usarlas?

Puede recibir pagos directamente a través de PayPal, recibir tarjetas de regalo gratuitas para sus minoristas favoritos u obtener un reembolso en efectivo en todas sus compras. Las empresas están ansiosas por obtener nuevos usuarios de aplicaciones, y están dispuestas a pagarle por ello. Si vas a pasar horas en tu teléfono todos los días, no está de más ganar un poco de dinero extra mientras lo haces.

Las 19 Mejores Aplicativos para ganar ginero en 2022

Esta lista de las mejores aplicaciones para ganar dinero con su teléfono se divide en las siguientes categorías:

Aplicaciones de Ajetreo Lateral Aplicaciones de Devolución de Efectivo Aplicaciones Que Pagan por Cosas que Ya Haces Aplicaciones de Ingresos Pasivos

Aplicativos para ganar ginero – Esta lista tiene algunas de las mejores aplicaciones para ganar dinero, tanto para Android como para iPhone. Algunos incluso tienen una versión compatible con el navegador que puede usar, útil si tiene tiempo en el trabajo.

Aplicaciones de Ajetreo Lateral

Ya sea que esté ahorrando para comprar una casa o tratando de pagar la deuda de una tarjeta de crédito, usar una aplicación de ajetreo lateral puede ser una forma sencilla de ganar más dinero cuando lo necesite.

Uber

Conducir con Uber sigue siendo una de las aplicaciones de ajetreo lateral más populares y lucrativas.

La aplicación Uber está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, por lo que puede hacer su propio horario y conducir a su propio tiempo. Conducir durante las horas de mayor demanda puede generar mayores ganancias y brindar un excelente servicio a sus pasajeros es una excelente manera de ganar propinas.

La solicitud para convertirse en conductor es sencilla. Registrarse toma solo unos minutos, luego, una vez que borre la verificación de antecedentes (revisión de seguridad), puede iniciar sesión en la aplicación y comenzar a ganar dinero.

DoorDash

Trabajar como conductor de DoorDash implica recoger alimentos de restaurantes y cadenas locales y entregarlos a los clientes. Los conductores de DoorDash ganan un salario base y también pueden quedarse con el 100% de sus propinas.

Como conductor, puede ganar dinero extra cuando DoorDash ofrece promociones y desafíos especiales. También hay un «Pago máximo» especial, cuando a los conductores se les puede pagar más. De acuerdo con Indeed.com, Los conductores de DoorDash ganan alrededor de $15 por hora.

A diferencia de las compañías de viajes compartidos, puede tener cualquier tipo de automóvil para entregar para DoorDash. Debe tener una licencia de conducir, un historial de manejo limpio, un teléfono inteligente y tener al menos 18 años de edad.

En algunas ciudades, se le permite entregar en bicicleta, scooter, motocicleta o incluso a pie. Sin embargo, usted es responsable de gastos como gasolina, estacionamiento y peajes.

Decluttr, para ganar dinero con tu app

Si tienes montones de DVD, CD, Blu-ray o videojuegos usados en tu casa, puedes ganar unos pocos dólares vendiéndolos con la aplicación Decluttr. También acepta productos electrónicos como teléfonos, tabletas y consolas de juegos.

Puede descargar la aplicación Declutter y escanear artículos directamente con su teléfono. Le dará una oferta instantánea en su artículo.

Una vez que hayas aceptado la oferta, imprimirás la etiqueta prepagada y enviarás tus productos. Puede dejar la caja en una tienda UPS, centro de atención al cliente, punto de venta autorizado o con un conductor de UPS.

Swagbucks, apps para ganar dinero 2022

Una de las mejores aplicaciones para hacer dinero que existen, Swagbucks se destaca rápidamente porque ofrece un bono desbloqueable de $10 para nuevos usuarios.

Aplicativos para ganar dinero – Swagbucks también permite a los usuarios acumular puntos (SB) al completar varios micro trabajos que pueden destinar a efectivo de PayPal o tarjetas de regalo gratuitas. Específicamente, los usuarios pueden ganar puntos por:

Realizar encuestas pagadas Ver vídeos o anuncios Devolución de efectivo al comprar en línea Uso del motor de búsqueda de Swagbucks Jugar juegos Descubriendo ofertas Referir a otras personas a Swagbucks

No hay límite para la cantidad que puede ganar.

No va a reemplazar sus ingresos de tiempo completo con él, pero si comienza a usar Swagbucks como su navegador web, juega algunos juegos y realiza algunas encuestas, podría aumentar sus ingresos entre $25 y 5 50 cada mes.

Con una calificación A del Better Business Bureau y más de 20 millones de miembros activos, no hay razón para no probar una de las mejores aplicaciones para hacer dinero que existen.

Turo

Si su automóvil pasa más tiempo en la entrada que en la carretera, podría considerar alquilarlo en Turo. Turo es una aplicación en la que puedes publicar tu coche para que otras personas lo alquilen. Es una forma fácil de ganar dinero, especialmente si no necesita su automóvil con regularidad.

Puede usar el «carculator» de Turo para ver cuánto puede ganar con la aplicación. Según su sitio, un Toyota Camry 2016 en Seattle ganaría $244 al mes.

Su automóvil debe cumplir con ciertos requisitos antes de que pueda inscribirse:

No más de 130,000 millas Título limpio Menores de 12 años No registrado en Nueva York No aparece en ningún otro sitio

Si está alquilando un automóvil especializado o clásico, entonces debe ser:

modelo de 1990 o anterior Valorado en al menos $85,000 Seguro y en excelentes condiciones mecánicas

Turo no está disponible en todas las ciudades, pero si vives en una ciudad importante como Los Ángeles o Washington, D. C., comprueba cuánto podrías ganar con la aplicación.

Rover

Rover es una aplicación para hacer dinero que ayuda a los dueños de mascotas a encontrar cuidadores de mascotas y paseadores de perros calificados para cuidar a sus animales. Puede ofrecer varios servicios, como alojamiento para mascotas durante la noche, pasear perros o guardería para perros. Esta es una opción especialmente excelente si tiene un trabajo desde casa.

¿El beneficio mayor? Puedes establecer tus propias tarifas. Rover cobra una tarifa de servicio del 20%. Entonces, si cobra $20 por caminata, se quedará con $16 y Rover tomará los otros $4. Una vez que sus servicios estén completos, puede canjear sus ganancias de forma gratuita a través de PayPal o pagar $2 para recibir un cheque por correo.

Tendrás que pasar una verificación de antecedentes y proporcionar referencias. Una vez aprobado, puede comenzar a ganar dinero rápidamente con Rover. La plataforma ofrece soporte veterinario 24/7, seguro y puede aceptar tantos o tan pocos trabajos de cuidado o paseo de mascotas como desee.

Instacart

Instacart es un servicio de entrega de comestibles en el que los clientes solicitan sus productos en línea y los compradores de Instacart (potencialmente usted) preparan el pedido para su recogida o entrega. Como comprador de servicio completo, usted es un contratista independiente. Comprarás los productos que tu cliente quiere y los entregarás en la dirección.

Chris Cucchiara, un lector de Dollar Sprout y súper comprador de Instacart, ganó más de $4,500 en sus primeros dos meses como comprador de servicio completo. Recientemente compartió que «el verdadero secreto para lograr altas ganancias es ser selectivo con los lotes que elige. La clave es esperar para recibir pedidos hasta que le ganen alrededor de $30 por hora. Esto se hace obteniendo preferiblemente solo un pedido y no dos o tres.”

Si prefieres hacer la compra en lugar de la parte de entrega, puedes solicitar ser un comprador en la tienda. Esta posición de medio tiempo viene con un horario flexible y no requiere un vehículo. Prepararás el pedido de tu cliente para que lo recoja en la tienda.

En cualquier posición, puede esperar ganar de $10 a $15 por hora y recibir el pago mediante depósito directo. Sin embargo, los compradores de servicio completo tienen la capacidad de recibir propinas, mientras que los compradores en la tienda no.

Debe tener 18 años, ser elegible para trabajar en los Estados Unidos, tener acceso a un automóvil, poder levantar hasta 50 libras y tener un teléfono inteligente relativamente nuevo.

Gigwalk

Gigwalk es uno de los servicios de trabajo basados en aplicaciones más exclusivos. Paga a las personas para que les ayuden a recopilar datos para la investigación de mercado. No necesita un vehículo y no hará entregas ni completará encuestas. Gigwalk ayuda a las empresas con una variedad de pequeñas tareas. Muchos de los conciertos implican ir a un negocio local y tomar fotografías de cómo se exhiben o almacenan ciertos productos.

Los usuarios pueden ganar entre $3 y $100 por concierto, dependiendo de la dificultad y la duración. La mayoría toma tan solo cinco minutos, pero otras pueden tomar algunas horas.

Puede tomar algunos días para que su trabajo sea aprobado y para que le paguen. También debe seguir las instrucciones cuidadosamente para asegurarse de que comprende. Si lo lees mal, es posible que no te paguen, así que presta mucha atención a todas las instrucciones de cada concierto.

Aplicaciones de devolución de efectivo

Las aplicaciones de devolución de efectivo le otorgan dinero o puntos cuando realiza una compra elegible en tiendas asociadas. Por lo general, son fáciles de usar y funcionan con una variedad de minoristas en persona y en línea diferentes.

Capital One Shopping

¿Alguna vez te has preguntado si realmente estás obteniendo el mejor precio cuando compras algo? ¿O asume que está obteniendo la mejor oferta si compra en Amazon? Si no está comprando, podría estar perdiendo ahorros.

Ahí es donde entra Capital One Shopping. Capital One Shopping es una aplicación o extensión de navegador que le notifica cuando hay un cupón disponible para algo que está viendo o si el mismo artículo se está vendiendo a un precio más bajo en otro lugar.

Puede obtener créditos de compras de Capital One comprando en tiendas y restaurantes asociados, que puede canjear por tarjetas de regalo en lugares como Walmart, Lowe’s y Nordstrom Rack. Capital One Shopping también incluye una lista de seguimiento en la que le notificará cuando un artículo de su lista baje de precio.

Dosh

Dosh es una aplicación para teléfonos inteligentes que le devuelve dinero en efectivo cada vez que realiza una compra en los puntos de venta participantes con su tarjeta vinculada.

No tener que saltar por los aros para ganar dinero en efectivo es probablemente la mayor ventaja de Dosh. Por ejemplo, he estado recibiendo reembolsos en efectivo de Exxon cada vez que lleno mi tanque de gasolina y ni siquiera me di cuenta hasta hace poco. El dinero solo se agrega a mi cuenta de Dosh.

Descargue la aplicación, vincule su tarjeta de crédito (la aplicación es segura) y luego gaste como lo haría normalmente. Puede comenzar a comprar en los comercios participantes con su tarjeta de crédito y los puntos se agregarán a su «Billetera Dosh» de inmediato.

Una vez que su saldo alcance un mínimo de $25, puede retirar dinero mediante depósito directo o PayPal.

Ibotta

Ibotta es otra de las aplicaciones para hacer dinero que verá en esta lista que gira en torno a las compras con devolución de efectivo.

Aplicativos para ganar dinero – Pero a diferencia de aplicaciones similares a Ibotta, la compañía se ha vuelto inmensamente popular en todo el mundo porque se extiende a marcas de comestibles, clubes de almacenes y cadenas de farmacias, incluidas Walmart, Food Lion, Kroger, Walgreens, CVS y Sam’s Club. Ibotta también trabaja con tiendas de comestibles de alta gama como Whole Foods y de descuento como Aldi.

Cuando abres la aplicación Ibotta, puedes mirar tus tiendas favoritas y ver qué ofertas tienen. Si ves una oferta que te interesa, puedes seleccionarla y añadirla a tu cuenta. Una vez que haya terminado de comprar, tome una foto del recibo para obtener el reembolso especial.

También tiene un programa de afiliados que permite a los usuarios ganar aún más dinero invitando a amigos a la aplicación.

Ibotta ofrece un bono de registro de $10 para nuevos miembros y le pagará $5 más por cada amigo que refiera.

Aplicaciones Que Pagan por Cosas que Ya Haces

Si bien algunas aplicaciones requieren que cambie sus hábitos de compra o dedique tiempo a realizar encuestas, otras le reembolsarán las actividades y los hábitos en los que ya participa con regularidad.

Mistplay (Android Only)

Si te encantan los videojuegos y quieres más dinero para disfrutar de tu pasatiempo, considera probar la aplicación Mist play. Puedes jugar y ganar tarjetas de regalo para Amazon, iTunes, Nintendo y Xbox. Estas son recompensas perfectas para un amante de los videojuegos.

Si tienes un trabajo en el que se te permite estar en tu teléfono, esta aplicación puede ser una forma divertida de matar el tiempo y ganar recompensas por algo que te importa. La aplicación Mist Play tiene una calificación de 4.1 en Google Play Store.

HealthyWage

Si está tratando de perder peso y necesita una motivación adicional, ¿qué tal la oportunidad de ganar $10,000 mientras lo hace?

HealthyWage ofrece una variedad de formas de ganar dinero y es una de las pocas aplicaciones que le pagan para perder peso. Puedes asumir un desafío de pérdida de peso por tu cuenta, o puedes participar en un desafío de equipo y motivarte mutuamente para perder más kilos.

El objetivo mínimo de pérdida de peso es del 10%. Con el Desafío del 10% de HealthyWage, si pierde el 10% de su peso corporal en seis meses, podría ganar más de $300 (dependiendo de cuántos amigos invite a participar).

HealthyWage supera a los grupos de trabajo donde la gente no paga, o peor aún, la competencia nunca comienza. Si no puedes encontrar un compañero de gimnasio que te haga responsable, intenta usar una aplicación que se dirija a tu billetera.

Achievement

Si necesita una responsabilidad adicional para alcanzar sus objetivos de salud, otra buena aplicación es Achievement. Puede hacer doble inmersión y ganar más recompensas por hacer ejercicio y seguir un plan de comidas. La aplicación se sincroniza con otras aplicaciones de fitness, como Fitbit o MyFitnessPal.

Los usuarios ganan puntos que luego puedes canjear por dinero en efectivo. Cada 10,000 puntos equivale a $10 que puede retirar a su banco o PayPal. También puede donar puntos a organizaciones benéficas.

Para empezar, sincroniza la aplicación Achievement con tus otras aplicaciones de fitness y asegúrate de registrar tu actividad en esas aplicaciones (si aún no se ha hecho de forma automática). Puede llevar mucho tiempo ganar suficientes puntos para canjearlos por dinero en efectivo, pero piense en esto como una forma pasiva de recibir un pago por estar saludable y proporcionar un incentivo para mantener sus hábitos saludables.

Aplicaciones de Ingresos Pasivos

Si desea una forma de ganar más dinero sin mucho trabajo adicional, considere estas aplicaciones para obtener ideas para obtener ingresos pasivos.

Tapestri

Mi nueva aplicación favorita, Tapestry, paga a los usuarios hasta $25 por mes para compartir sus datos de ubicación.

Es completamente pasivo y ni siquiera tienes que interactuar con la aplicación para ganar el dinero. Simplemente déjelo instalado cada mes, pase go y recoja el dinero de su objetivo.

Es probable que ya comparta sus datos de ubicación con docenas de aplicaciones en su teléfono, piense en Starbucks, Snapchat, Waze, prácticamente todo, por lo que es mejor que le paguen por ello.

Tapestry utiliza sus datos anónimos, junto con los datos de miles de personas que tienen la aplicación instalada, para ayudar a las grandes marcas a aprender más sobre el comportamiento del consumidor. Básicamente, quieren saber dónde compras, con qué frecuencia y durante cuánto tiempo. Esto ayuda a las marcas a decidir mejor cómo publicitar sus productos de la manera más efectiva posible.

Neighbor

Los usuarios de Neighbor obtienen ingresos pasivos al almacenar las pertenencias de las personas en su espacio libre en el hogar. Si tiene un cobertizo, un armario o un ático que no está utilizando, puede obtener ingresos pasivos con esta aplicación.

Como todas las formas de ingresos pasivos, alquilar su espacio requiere un poco de inversión de tiempo por adelantado. Pero Neighbor se encarga de la mayor parte del trabajo por usted al conectarlo con inquilinos locales.

Harás un anuncio y los inquilinos solicitarán reservar tu espacio. Tiene 48 horas para ver el perfil del candidato, hacer preguntas y tomar una decisión. Si no actúa dentro de ese plazo, la reserva se rechazará automáticamente.

Si encuentra un inquilino que busca una opción a largo plazo, podría obtener ingresos pasivos alquilando su espacio no utilizado cada mes.

Nielsen Computer & Mobile Panel

Es posible que haya oído hablar de las calificaciones de Nielsen para programas de televisión, pero resulta que Nielsen le paga para recopilar datos sobre algo más que televisión. Un área en la que está interesado es en su uso de Internet.

¿Qué significa eso para ti? Significa que Nielsen le pagará $50 al año para mantener su aplicación en su dispositivo de navegación por Internet favorito. La aplicación en sí recopila estadísticas sobre su uso de Internet de forma anónima, por lo que nunca tendrá que preocuparse de que se vinculen datos a usted.

La aplicación no ocupa mucho espacio y no ralentizará su teléfono o tableta. Mejor aún, te darán $5 solo por registrarte con un dispositivo elegible siempre que permanezcas activo durante 30 días.

Honeygain

Al igual que Nielsen, Honey Gain es una aplicación que utiliza datos de su historial de navegación en Internet para ayudar a las empresas con la investigación. Según su sitio web, los usuarios que descarguen Honey Gain pueden ganar hasta $19 al mes.

Aplicativos para ganar dinero – Sin embargo, esta cantidad depende de la velocidad de Internet, la ubicación y otros factores. Incluso si gana menos de la cifra proyectada, es una forma completamente pasiva de ganar dinero. Una vez que descargues Honeygain, no tendrás que hacer nada.

Deberá ganar al menos $20 antes de poder retirar los fondos. Una vez que tenga esa cantidad, puede solicitar su dinero a través de PayPal.

Acorns

Si desea comenzar a ahorrar para su futuro e invertir para la jubilación, considere visitar Acorns.

Con una plataforma e interfaz para principiantes, Acorns es una de las mejores aplicaciones de inversión disponibles. Es fácil registrarse y puede reservar una cierta cantidad cada mes o redondear el dinero de cada compra que realice con una cuenta vinculada. La aplicación tomará el cambio y lo invertirá en su cuenta de Acorns.

Acorns también ofrece un bono de registro de $10 para nuevos usuarios.

Una vez que se registre y complete su registro, Acorns depositará $10 en su cuenta para darle una ventaja a sus inversiones.