10 APLICACIONES que PRESTAN DINERO SEGURAS> ◀︎lll

Aplicaciones que prestan dinero seguras – Si se encuentra sin dinero en efectivo antes de su próximo cheque de pago, Podría Valer la Pena investigar Aplicaciones que Presten Dinero. Muchos Estadounidenses no están Preparados financieramente para Gastos inesperados – el 35% tendría dificultades para cubrir un gasto repentino de $400, según un informe de la Reserva Federal de 2020. Si está considerando un préstamo de día de pago costoso, puede valer la pena investigar aplicaciones que presten dinero y comparar los costos.

Aplicaciones que prestan dinero seguras

Aplicaciones que prestan dinero – Top 10

Aplicaciones que prestan dinero seguras – Para ayudarlo a encontrar una que sea adecuada para su situación, compare nuestras Selecciones de las 10 mejores aplicaciones que prestan dinero.

Earnin es nuestra elección para la mejor aplicación general para pedir dinero prestado debido a su opción de» Retirar dinero», que puede darle acceso a sus cheques de pago temprano. Earnin promete no cobrar intereses ni tarifas obligatorias, y los clientes pueden adelantar hasta $500 de sus ganancias por período de pago. Cuando necesita dinero rápidamente, Earnin puede ser una forma rentable de evitar cargos por sobregiro o préstamos de día de pago.

Earnin también ofrece funciones para ayudar a las personas a proteger sus cuentas de sobregiros. Earnin envía alertas cuando los saldos de sus cuentas son bajos, y puede acceder automáticamente a hasta $100 de sus ganancias para evitar sobregiros en sus cuentas.

Lo mejor para tarifas bajas – Dave

Lo mejor para tarifas bajas

He aquí por qué: Si necesita efectivo para evitar cargos por sobregiro o para cubrir un gasto menor, Dave ofrece hasta $250 en adelantos en efectivo.

La aplicación Dave no cobra intereses. En cambio, tiene una tarifa de membresía de $1.

La plataforma anima a los usuarios a dar propinas, pero las propinas son completamente opcionales.

Los miembros de Dave pueden acceder a otros beneficios, como servicios de creación de crédito, herramientas de presupuesto y una base de datos de oportunidades de conciertos paralelos para obtener ingresos adicionales.

Brigit

Lo mejor para montos de préstamos pequeños

He aquí por qué: Con Brigit, puede obtener hasta $250 sin someterse a una verificación de crédito. Los adelantos en efectivo pueden estar disponibles en tan solo 20 minutos después de enviar una solicitud.

Brigit tiene dos planes para elegir: gratuito y Plus. El plan gratuito proporciona información y consejos financieros, pero no brinda a los usuarios acceso a adelantos en efectivo. Si desea utilizar esa función, deberá inscribirse en el plan Plus.

En lugar de cobrar intereses, Brigit cobra una tarifa mensual fija de $9.99 para usar su plan Plus. Los miembros pueden aprovechar características como insurance 1 millón en seguro de robo de identidad, herramientas de presupuesto, alertas de saldo de cuenta y acceso a informes de crédito.

Moneylion

El mejor conjunto de servicios en línea

He aquí por qué: A través de InstaCash.

los clientes de MoneyLion pueden obtener un anticipo en efectivo de hasta $250 sin pagar intereses ni tarifas mensuales, y sin tener que someterse a una verificación de crédito.

Además de los adelantos en efectivo, MoneyLion ofrece una gama de servicios financieros que puede administrar en línea.

Al unirse a MoneyLion, los usuarios también pueden invertir en criptomonedas, acceder a cuentas de inversión automáticas, solicitar un préstamo para la creación de crédito y ganar recompensas con tarjetas de débito.

Lo mejor para grandes montos de préstamos y beneficios – SoFi

Lo mejor para grandes montos de préstamos y beneficios

He aquí por qué: SoFi ofrece una amplia gama de préstamos, incluidos creditos personales. A través de SoFi, puede solicitar un préstamo de $5,000 a $100,000 con un préstamo personal (los montos de los préstamos pueden diferir si solicita a través de Credit Karma), y es posible que pueda obtener los fondos tan pronto como el mismo día de la solicitud.

Pero tenga en cuenta que la cantidad exacta de tiempo que tarda el dinero en aparecer en su cuenta dependerá de su banco.

SoFi no cobra tarifas de apertura ni multas por pago anticipado por sus préstamos.

Cuando abre una cuenta con SoFi, se convierte en miembro y es elegible para sus otras ventajas. Los beneficios para los miembros incluyen planificación financiera y orientación profesional.

Payactiv

Lo mejor para la transparencia

He aquí por qué: PayActiv ofrece acceso anticipado a cheques de pago, así como herramientas de presupuesto y ahorro. Los clientes pueden recibir hasta el 50% de su salario ganado antes del día de pago, y usted elige dónde transferir el dinero.

Puede transferir el dinero a una cuenta bancaria, recoger efectivo en Walmart o transferir su dinero a AmazonCash. También puede pagar facturas directamente desde la aplicación.

Para las personas que desean usar PayActiv e ibillete

Para acceder a sus depósitos directos dos días antes, PayActiv es gratuito si se registra para el depósito directo a la tarjeta Visa PayActiv.

También es gratis ver su saldo «accesible», descuentos en medicamentos recetados, servicios de asesoramiento financiero y funciones de ahorro.

Even

Lo mejor para administrar las finanzas en okrédito

He aquí por qué: Con Even, los empleados elegibles pueden recibir hasta el 50% de su salario ganado por adelantado. La aplicación Even incluye herramientas de presupuesto que pueden ayudar a las personas a realizar un seguimiento de sus gastos y obtener una vista de todo su panorama financiero.

Even también permite a las personas establecer metas de ahorro y transferir automáticamente un Porcentaje de sus cheques de pago a ahorros.

Los empleadores pueden inscribirse para una igualación de intereses opcional para ayudar a que los ahorros de sus empleados crezcan.

Branch

Lo mejor para pagos anticipados y préstamos en línea confiables

He aquí por qué las sucursales se destacan: Con la aplicación Branch, los empleados elegibles pueden obtener hasta el 50% de sus salarios ganados por adelantado. No hay verificaciones de crédito y no hay costo para el empleado. La función de adelanto de efectivo de la sucursal solo está disponible para los trabajadores empleados por las empresas participantes.

La sucursal trabaja con los empleadores para obtener archivos de asistencia de los empleados y estimaciones de los salarios ganados. Como empleado, cuando utiliza la aplicación para solicitar fondos, el dinero se deposita en la billetera digital de su Sucursal.

No hay costo para usted, siempre y cuando opte por el depósito estándar. Pero si necesita el dinero en minutos, puede elegir la opción de depósito instantáneo por una pequeña tarifa.

Chime

Lo mejor para la protección contra sobregiros y baubap

He aquí por qué Chime se destaca: Para los trabajadores que no son elegibles para la Sucursal o que desean utilizar otros servicios bancarios, Chime puede ser una opción útil. Con Chime, puede recibir su cheque de pago hasta dos días antes a través del depósito directo.

Chime también ofrece servicios bancarios como tarjetas de crédito garantizadas, cuentas de ahorro de alto rendimiento y cajeros automáticos sin cargo.

Con una cuenta corriente de Chime, no hay cargos mensuales ni cargos por saldo mínimo. Y con su servicio SpotMe, Chime cubrirá hasta $200 en compras con tarjeta de débito sin cargos por sobregiro. No hay tarifas para inscribirse.

CashApp

Lo mejor para pagos entre pares

He aquí por qué CashApp se destaca: Cualquier persona mayor de 18 años puede registrarse para obtener una cuenta de CashApp. Cuando te registras, puedes acceder a tus cheques de pago hasta dos días antes. También puede acceder a retiros gratuitos en cajeros automáticos siempre que tenga al menos $300 de ingresos cada mes.

A través de CashApp, puede enviar dinero a amigos o familiares o pagar servicios. Además, puede invertir en acciones y Bitcoin con tan solo $1. No hay una tarifa por el servicio de depósito directo de CashApp o por transferir dinero a otras personas. Hay cargos por retiros en cajeros automáticos y actualizaciones de tarjetas de efectivo.

