APLICACIÓN de PRÉSTAMOS URGENTES con BRIGIT >> $$$

Aplicación de préstamos urgentes: ¿Estás luchando para construir crédito? ¿Los cargos por sobregiro y las facturas impagadas hacen que sea difícil salir adelante? ¿Necesita acceso rápido al efectivo para poder pasar hasta el día de pago?

Si respondiste que sí a cualquiera de estas preguntas, Brigit puede ser para ti. ¿Dónde prestan dinero urgente? ¿Cuál es la mejor app que presta dinero? ¿Quién me presta dinero urgente? ¿Dónde puedo pedir un préstamo fácil y rápido? ¿Quién hace préstamos personales?

Brigit es una aplicación de finanzas personales diseñada para ayudarte a encarrilar tus finanzas. A través de una combinación de préstamos sin intereses, anticipos de efectivo y otras herramientas financieras, Brigit ya ha ayudado a 3 millones de estadounidenses a construir su crédito y ahorrar de manera más inteligente.

En esta revisión, explicaremos cómo funciona Brigit, exploraremos las principales características de la aplicación y lo ayudaremos a decidir si es una buena opción para usted. ¡Empecemos!

Brigit es una aplicación de finanzas personales que proporciona hasta 2 250 en pagos anticipados en efectivo sin intereses cada mes. Además, puede usar Brigit para crear crédito a través de su programa de préstamos para creadores de crédito. Esta «aplicación financiera integral» también viene con un conjunto de herramientas financieras que pueden ayudarlo a explorar sus hábitos de gasto, planificar facturas, evitar cargos por sobregiro y proteger su identidad.

La compañía se fundó en 2019, por lo que sigue siendo relativamente nueva. Sin embargo, Brigit afirma que ya ha ahorrado a sus usuarios más de 2 250 millones en tarifas desde su lanzamiento. La compañía dice que ahorra a los usuarios individuales un promedio de 5 514 al año.

¿Cómo Actúa Brigit?

Aplicación de préstamos urgentes: Brigit está disponible para dispositivos iOS y Android, y también funciona con más de 6,000 bancos y cooperativas de crédito.

Eso significa que prácticamente cualquiera puede usarlo, aunque Chime Bank, Capital One, Varo y Net Spend son algunas excepciones populares.

Para comenzar, simplemente descargue la aplicación Brigit y conecte su cuenta bancaria. Después de conectar tu cuenta, la aplicación proporciona información sobre tu actividad de gastos y cualquier factura que pueda llegar pronto. La aplicación también puede predecir si tendrá suficiente dinero para pagar sus próximas facturas a través de la herramienta de predicción de sobregiros, que es una característica bastante interesante.

Aplicación de préstamos urgentes: Aunque algunas de las funciones básicas de Brigit son de uso gratuito, muchas de las características más importantes de la aplicación requieren una membresía de pago.

Por lo tanto, si realmente desea aprovechar Brigit, la membresía de pago Plus es una necesidad.

Puede ver una comparación de lo que se incluye en las membresías Gratuitas y Plus aquí.

Brigit Plus actualmente cuesta $9.99 por mes y desbloquea todas las funciones de Brigit. Esto incluye servicios como la cuenta de creación de crédito, anticipos de efectivo, protección contra robo de identidad y más.

Principales características de Brigit

La nueva cuenta de creación de crédito es, con mucho, mi oferta favorita de Brigit. No solo está diseñado para ayudarlo a crear crédito, sino que también lo ayuda a ahorrar dinero.

Esta cuenta es esencialmente un préstamo que usted paga durante un máximo de 12 meses. Brigit luego informa de sus pagos a las tres agencias de crédito principales, lo que lo ayuda a construir un historial de crédito y mejorar su puntaje de crédito.

Esta es la mejor parte: Al final de los 12 meses y cuando haya reembolsado su préstamo en su totalidad, Brigit devuelve todo el dinero que ha pagado para el préstamo. Eso significa que su puntaje de crédito debería mejorar y habrá ahorrado dinero. Todos ganan.

No se realizan ni se necesitan verificaciones de crédito para su aprobación. Además, no se le cobrarán intereses sobre el préstamo y no hay multas por pago anticipado si desea pagar el préstamo antes de que finalice el período de 12 meses. A diferencia de una tarjeta de crédito asegurada, ni siquiera necesita depositar un depósito por adelantado. Brigit incluso ofrece opciones de pago flexibles, lo que le permite pagar tan solo $5 al mes.

Dicho esto, usted necesita ser miembro de Brigit Plus y pagar la cuota de suscripción de 9 9.99 por mes para calificar.