7 ENCUESTAS PAGADAS por PAYPAL al INSTANTE ◀︎lll

By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Encuestas pagadas por paypal al instante: Si está buscando una manera de ganar un poco de dinero extra al conectarse en línea en su tiempo libre, es posible que le guste realizar encuestas. Las encuestas son una forma divertida de compartir tu opinión y recibir un pago por ello.

Encuestas pagadas por paypal al instante

Sin embargo, debe elegir el sitio de encuesta correcto. El mercado de encuestas pagadas contiene cientos de sitios que supuestamente le pagarán por su opinión. Sin embargo, muchos sitios son estafas y le piden que complete encuestas sin ninguna intención de pagarle.

7 Encuestas pagadas por paypal al instante

Algunos tardan una eternidad en pagarle, lo que le hace alcanzar montos mínimos altos que pueden demorar una eternidad en alcanzar. Luego, es posible que solo paguen con cheque, lo que puede demorar una semana más o menos en llegar a usted.

Encuestas pagadas por paypal al instante

Otros sitios, sin embargo, pagan instantáneamente a través de PayPal. Una vez que realice el retiro, recibirá su dinero en su cuenta en un plazo de 48 horas. Esto es ideal para las madres que se quedan en casa y otras personas que dependen de los sitios de encuestas para pagar facturas y necesitan efectivo rápido.

Puede ser frustrante esperar recibir dinero que ya ganó. Entonces, ¿a qué sitios de encuestas debería unirse si desea un pago instantáneo? Elija una de estas docenas de sitios. Recuerde que los días festivos, los fines de semana y las diferencias de zona horaria pueden afectar cuándo puede recibir el pago exactamente, pero generalmente puede recibir un pago rápido con los sitios que se enumeran a continuación.

Una vez que se registre en Pinecone Research, se le invitará por correo electrónico a realizar encuestas. Las encuestas pueden tardar hasta 30 minutos en completarse y pagar alrededor de $3. Este pago es relativamente alto, considerando que encuestas similares ganan menos de $2 en otros sitios.

Encuestas pagadas por paypal al instante

Las encuestas, sin embargo, no son constantes, pero los usuarios tienden a encontrarlas más interesantes que las encuestas que se encuentran en otros sitios. Como miembro, se le puede pedir que participe en solo 3-5 encuestas por mes. Podrías ganar $15 al mes, lo que no es mucho dinero. Definitivamente no querrá confiar en este sitio como su única fuente de ingresos.

Datos

No hay un requisito de pago mínimo, por lo que técnicamente puede recibir el pago inmediatamente después de realizar una encuesta. Sin embargo, el sitio de la encuesta ahora usa un sistema de puntos, por lo que primero debe convertir sus puntos en dólares. Puede recibir el pago a través de PayPal, efectivo o una tarjeta de crédito prepaga. Si elige PayPal para su pago, generalmente se le pagará al día siguiente. Se considera que Pinecone Research es uno de los sitios de encuestas que paga más rápido.

Opinion Outpost

Opinion Outpost es otro sitio de encuestas popular. Para registrarse, deberá completar su perfil. Se le dirigirá a un panel de control, donde puede hacer clic en un botón que le permite realizar una encuesta. Podrás ver cuánto tiempo durará la encuesta y cuántos puntos ganarás.

A veces, puede responder preguntas, solo para descubrir que no califica para la encuesta. Cuando sea descalificado, participará en un sorteo trimestral de $10,000.

Datos

Para cobrar con $10, deberá acumular 100 puntos, lo cual es más fácil decirlo que hacerlo. Si lo prefiere, puede retirar con una tarjeta de regalo de Amazon de $5 después de acumular 50 puntos. De cualquier manera, tardarás muchas horas en alcanzar tu objetivo.

Por ejemplo, después de cinco horas y nueve encuestas, un usuario obtuvo 80 puntos. Eso no es ni siquiera $2 por hora, por lo que obviamente un puesto avanzado no es una forma lucrativa de ganar dinero. Pero una vez que retire el dinero, recibirá el pago en dos días.

SurveySpot

SurveySpot es un sitio hermano de Opinion Outpost, por lo que funciona de manera similar. Lanzado en el año 2000, SurveySpot trabaja con las principales corporaciones para ayudar a las empresas a crear nuevos productos. Puede ayudar participando en encuestas, pruebas de productos y grupos focales.

Ten en cuenta que SurveySpot y Opinion Outpost a menudo tienen exactamente las mismas encuestas. Si realizas una encuesta en un sitio, serás descalificado automáticamente de la encuesta en el otro sitio, por lo que puede que no sea una buena idea registrarte en ambos sitios. Al igual que Opinion Outpost, si es descalificado para una encuesta, participará en un sorteo trimestral de $10,000.

Datos

Al igual que Opinion Outpost, SurveySpot también funciona con un sistema de puntos. Sin embargo, funciona un poco diferente. Por cada 100 puntos, ganas $1. Recibirás de 50 a 100 puntos por cada encuesta. Una vez que acumule 500 puntos, puede solicitar una tarjeta de regalo de Amazon de $5. Cuando alcance los 1,000 puntos, puede solicitar un pago de $10 a través de PayPal. Al igual que Opinion Outpost, recibirás el pago en dos días.

PaidViewpoint

Encuestas pagadas por paypal al instante

PaidViewpoint es una alternativa a esas encuestas que tardan una eternidad en completarse y son aburridas. El sitio se enfoca en encuestas interesantes que toman solo unos minutos de su tiempo. Tienen un promedio de solo 5-6 minutos y un promedio de 10 preguntas. Sin embargo, cuanto más larga sea la encuesta, más dinero podrás ganar.

Datos

Hay algunas otras cosas que hacen que PaidViewpoint sea diferente de otros sitios. Nunca le piden su nombre o dirección física, por lo que su privacidad está protegida. A diferencia de cualquier otro sitio de encuestas, nunca puedes descartar una encuesta. Una vez que esté en una encuesta, se le pagará por ella una vez que responda todas las preguntas. Esto elimina gran parte de la frustración que las personas tienen con los sitios de encuestas.

Una vez que reciba $15 en su cuenta, puede retirar dinero. La única opción de pago es PayPal. Recibirá su pago en un plazo de 72 horas.

Si está buscando pagos mínimos bajos y pagos rápidos, Superpay.Me ofrece ambos. El sitio ofrece muchas encuestas que se pueden completar por entre 50 centavos y $2. También puedes ganar dinero completando ofertas gratuitas. Puedes ganar hasta $2 por oferta.

Las ofertas pagas a menudo requieren información de tarjeta de crédito, pero pueden pagar hasta $10. También puede ver videos por dinero, pero el pago suele ser de solo 1 centavo más o menos.

Datos

Superpay.Me utiliza un sistema de puntos. Cada punto que ganas vale 1 centavo. Después de ganar 100 puntos, recibirá $1. Una vez que alcance $1 en su cuenta, puede retirar dinero. Puede recibir su efectivo a través de PayPal en un plazo de 24 horas, aunque la mayoría de los pagos se realizan en un plazo de ocho horas.

Sin embargo, tenga en cuenta que usted es responsable de pagar una tarifa de PayPal del 2 por ciento, por lo que esto disminuye aún más sus ganancias.

Con Offernation, la premisa es simple: complete encuestas y reciba un pago. En muchos casos, se le paga el mismo día, aunque en algunos casos, puede tomar hasta 30 días recibir crédito por una encuesta. También puede completar tareas en línea para ganar algo de dinero extra. El sitio ofrece cientos de encuestas y tareas nuevas a diario, para que siempre tengas algo que hacer.

Datos

Puedes ganar dinero extra recomendando a tus amigos. Usted recibirá el 25 por ciento de sus ganancias de por vida.

El pago mínimo es bajo: solo $1. A quién le gusta el pago instantáneo? Offernation le permite recibir pagos a través de PayPal el mismo día en que retira el efectivo, a veces en cuestión de horas. Regístrese hoy y reciba un bono de 25 centavos.

El sitio web de RewardingWays tiene un aspecto y una sensación similares en comparación con Offernation y Superpay.me La premisa también es la misma: completar encuestas y tareas a cambio de dinero en efectivo. El pago mínimo es de solo $1.

Puede retirar su dinero en cualquier momento una vez que alcance ese umbral. A algunos usuarios se les paga varias veces al día. El pago es rápido y fácil y se realiza a través de PayPal. Sin embargo, hay una tarifa del 2 por ciento.

Como Superpay.Me, RewardingWays utiliza un sistema de puntos. Un punto equivale a 1 céntimo. Gana 100 puntos y habrás ganado tu primer dólar. Únase hoy y obtenga 20 centavos agregados a su cuenta.

Al igual que Offernation, el sitio tiene un buen programa de referencia. Recomiende a sus amigos y recibirá el 25 por ciento de sus ganancias de por vida.

Hay casi 300,000 miembros en el sitio. RewardingWays ha recibido buenas críticas, por lo que vale la pena echarle un vistazo.