28 JUEGOS Para GANAR DINERO Real $$ Desde CASA ◀︎ll

Juegos para ganar dinero real. Estamos mucho en tu teléfono, ¿verdad? ¿No tendría sentido ganar dinero y divertirse con su teléfono? y con aplicaciones de para Ganar Dinero Real?

Pueden ser una buena manera de tomar un descanso y ganar algo de dinero extra. Si bien estas apps para ganar dinero real no te ganarán lo suficiente para dejar tu trabajo diario,

29 Mejores Aplicaciones de Juegos para ganar dinero real

Los millennials usan sus teléfonos inteligentes aproximadamente el doble de lo estimado. Una nueva investigación realizada por psicólogos británicos lo demuestra.

De hecho, el estudio preliminar encontró que usaban sus teléfonos un promedio de 5 horas al día, es decir, aproximadamente 1/3 de su total de horas de vigilia.

Estamos mucho en tu teléfono, lo entendemos.

¿No tendría sentido ganar dinero y divertirse con su teléfono y ganar dinero real? Si está buscando formas reales de ganar dinero desde su teléfono de forma gratuita, Considere Revisar mi lista Rápida de las Mejores Aplicaciones de juegos para Ganar Dinero.

No te preocupes, he probado personalmente todas las aplicaciones recomendadas y todas son legítimas y Tienen excelentes reseñas de usuarios en la App Store y Google Play Store.

Descargue todas o la mayoría de estas aplicaciones gratuitas hoy para aumentar sus probabilidades de ganar dinero en efectivo para jugar juegos.

Descargar Blackout Bingo:

iOS

Android

Bienvenido a Blackout Bingo, un nuevo juego de estilo bingo donde puedes ganar recompensas del mundo real y premios en efectivo.

Este juego cuenta con más de 13K + críticas positivas en la App Store.

Sumérgete rápido y usa divertidos potenciadores para conquistar el mundo del Bingo. Viaja por el mundo y juega en lugares increíbles y exóticos. Un jugador reciente dejó un comentario de Blackout Bingo diciendo:

«¿ Vas a ganar 7 700 con este juego? No, probablemente no sea posible! Pero los dos días que he estado jugando a esto he ganado alrededor de 3 34.59! “

Se necesita concentración, velocidad y estrategia para Convertirse en un maestro del bingo. ¿Tienes lo que se necesita?

Los torneos en efectivo no están disponibles en AZ, AR, CT, DE, IN, LA, ME, MT, SC, SD y TN, ¡pero los residentes aún pueden jugar a los juegos gratis por botín! Puede descargarlo de forma gratuita aquí.

Solitaire Cube

Descargar Solitaire Cube:

iOS

Android

Solitaire Cube es un juego adictivo en el que puedes Jugar al Solitario en tu teléfono. Está disponible en Apple Store y Google Play Store.

Es bastante fácil comenzar y el juego te emparejará con otros jugadores que tengan El mismo nivel de habilidades en tiempo real.

Solitaire Cube incluye torneos y competiciones cara a cara con premios en efectivo reales (cuando estén disponibles).

Eso es lo que más me interesaba.

Si depositas dinero, puedes participar en torneos en efectivo contra otros jugadores.

Las salidas de efectivo son a través de PayPal y no tuve problemas para retirar o depositar dinero.

Cómo jugar? Apila las cartas en montones para ordenarlas por su palo. ¿Suena fácil? Puede descargarlo de forma gratuita aquí.

21 Blitz

Descargar 21 Blitz:

iOS

Android

Muchos de nosotros ya jugamos juegos de solitario por diversión o simplemente para pasar el tiempo. ¿Quieres ver si puedes ganar dinero real?

Puedes echar un vistazo a una aplicación llamada 21 Blitz que te permite jugar con dinero real. Puedes Recibir un Pago de hasta $ 82 por Victoria.

No hay trampa, puedes elegir jugar en torneos de apuestas altas o simplemente por diversión. En cada partida, jugarás con otros 5 jugadores de iguales habilidades.

Con excelentes críticas y más de 33.9 K de calificaciones positivas en la app store, esta es una aplicación de juego de fiar que vale la pena.

Torneos en efectivo no disponibles en AZ, AR, CT, DE, IN, LA, ME, MT, SC, SD y TN, ¡pero puedes ganar premios increíbles!

Dominoes Gold

Descargar Dominó Oro:

iOS

Android

Dominó Gold es una aplicación de juegos que te permite ganar dinero real por jugar al dominó.

No perderá su tiempo con esta aplicación de ganar dinero real, ya que tiene una calificación de 4.7/5 de 6.2 K+ reseñas en la App Store.

He estado jugando durante las últimas semanas y gano alrededor del 70% de mis partidos, es legítimo.

Lo único que querrás hacer al jugar es desactivar las notificaciones o Desactivar las llamadas telefónicas para que no te interrumpan haciendo un Juego de Dinero en tiempo Real.

Torneos en efectivo no disponibles en: AZ, AR, CT, DE, IN, LA, ME, MT, SC, SD y TN, pero aún puedes jugar gratis si estás en estas áreas.

Mistplay

Descargar Mist play:

Android

para ganar dinero real: El juego de niebla te paga por jugar, en realidad no lo hace. Si bien ganar dinero jugando juegos suena como un sueño,

Esta Aplicación te Permite hacer Precisamente Eso.

Cómo funciona:

1. Instala un juego en tu lista de mezclas.

2. Juega a ese juego para empezar a ganar unidades.

3. Canjea tus unidades por tarjetas de regalo gratuitas.

Eso es. Para comenzar. Puede descargar la aplicación para Android y comenzar a jugar y aprender.

Pool payday

Descargar Día de Pago de la Piscina:

iOS

Android

Ganar dinero real: Día de pago de la piscina es una de mis aplicaciones de juegos favoritas para ganar dinero real. He estado jugando al billar en línea desde los días de AOL y ahora disfruto jugando por dinero real.

«Este juego de billar es probablemente el juego de billar más realista en iOS (los he probado todos).”

Así que si te gusta jugar al billar como se debe jugar, con impresionantes gráficos en 3D y la física de billar más precisa y realista disponible en el móvil, deberías probarlo.

Para apuntarlo, esta aplicación se completa con tablas de clasificación, trofeos y un increíble Programa de Lealtad que te Recompensa Solo por Jugar.

Puede comenzar de forma gratuita o depositar algo de dinero en efectivo para ganar a lo grande. Las salidas de efectivo son a través de PayPal y no tuve problemas para retirar o depositar dinero.

Solo tenga en cuenta que los torneos en efectivo no están disponibles en AZ, AR, CT, DE, IN, LA, ME, MT, SC, SD y TN, pero en cualquier otro lugar es un juego justo para ganar dinero real. Puede descargarlo de forma gratuita aquí.

Swagbucks

Descargar Swagbucks:

iOS

Android

El séptimo mejor sitio de juegos a los que se les paga por jugar es Swagbucks. Hay muchos sitios como Swagbucks, pero Nada Puede Vencer al Rey de los Sitios de Recompensa.

Aquí puede ganar una moneda especial llamada Swagbucks para jugar juegos de pago, completar ofertas, responder encuestas y registrar la actividad en línea. Puedes canjear la moneda por tarjetas de regalo o recompensas en efectivo una vez que hayas acumulado lo suficiente.

Esta es una de las mejores aplicaciones que te paga por jugar a juegos a través de PayPal.

Además, puedes Descargar la Aplicación de Swagbucks para Jugar Juegos divertidos Cuando Quieras Matar el Tiempo.

Mis juegos favoritos actuales para ganar dinero son Wheel of Fortune, Solitaire Rush, Angry Birds y Scrabble Cubes. Si quieres probarlo, asegúrate de reclamar un bono de inscripción de $10 aquí.

InboxDollars

Descargar InboxDollars

iOS

Android

Lo siguiente que puedes hacer es Registrarte en InboxDollars, que te Paga, en Efectivo, para Jugar Juegos y Ver Videos. Si te registras antes del final de este mes, también te dan un bono gratis de $ 5 solo para probarlo.

Cuentan con una amplia gama de juegos como Monkey Bubble Shooter, Mahjong Dimensions, Pyramid Solitaire, Word Wipe, Pet shop, Outspell y Candy Jam.

Al gastar solo 5-10 minutos por día en esto (ya sea en su descanso para almorzar o durante los descansos comerciales de televisión). Puede ganar $ 50 adicionales/mes.

Más personas deberían usar esta aplicación de juego para ganar dinero real.

Drop

Caída de Descarga:

iOS

Android

Drop te ofrece tarjetas de regalo gratuitas para jugar juegos de arcade dentro de su lista de aplicaciones para jugar. Puede jugar juegos de casino o programas de juegos y la lista de juegos cambia constantemente.

Drop te ayuda a ganar dinero por internet y encontrar juegos en iTunes App Store o Google Play, y cada juego tiene una tarea. Cuando se complete la tarea de juego requerida, obtendrás puntos que puedes cobrar por tarjetas de regalo gratuitas.

Lo bueno de Drop es que tiene muchas formas de ganar: puedes ganar jugando, haciendo ofertas de devolución de dinero, haciendo encuestas y otras recompensas.

Game of Thrones Casino Slots

Android

La experiencia y la selección de tragamonedas, junto con el elemento social, llevan esta Aplicación de Juegos de GOT Slots al Siguiente Nivel.

Descargar GOT Casino Slots:

Con tragamonedas de casino clásicas y funciones sociales nunca antes vistas, donde el trabajo en equipo en las máquinas tragamonedas puede ayudarte a sentarte en el Trono de Hierro.

Si quieres poner a prueba tu habilidad en uno de los juegos de máquinas tragamonedas más inmersivos de los Siete Reinos, esta descarga de esta aplicación es una obviedad. Además, puedes revivir momentos memorables experimentando máquinas tragamonedas con las vistas clásicas, los sonidos y el hermoso arte, todo basado en Juego de Tronos.

¿Estás listo para girar las máquinas tragamonedas en tu camino a la gloria definitiva: El Trono de Hierro? Puede obtenerlo en dispositivos Android.

Wizard of oz free slots casino

Descargar Asistente de Oz:

iOS

Para ganar dinero real: Las tragamonedas Wizard of Oz son la mejor manera de jugar a las máquinas tragamonedas de Las Vegas con configuraciones y personajes directamente de The Wizard of Oz. Juega nuevos juegos de tragamonedas con Dorothy, Espantapájaros, Hombre de Hojalata y el León Cobarde mientras viajan por el Camino de Ladrillos Amarillos para ver al Mago de Oz.

Revive la película clásica y Gana Grandes Premios con Giros Gratis y Mega Comodines en las Nuevas Máquinas Tragamonedas de Casino.

Recoge millones de Créditos Gratis todos los días y sigue girando para obtener créditos de bonificación en uno de los mejores juegos de máquinas tragamonedas de casino gratis.

Boodle

Descargar Doodle:

Android

Boodle (solo para Android)

Es una de las mejores aplicaciones para ganar dinero en PayPal y es completamente gratuita.

Puedes ganar monedas para tarjetas de regalo para jugar juegos nuevos, completar ofertas divertidas y entretenidas, así como participar en divertidas encuestas diarias.

Esta es una aplicación legítima para ganar dinero que no requiere mucho esfuerzo para ganar tarjetas de regalo gratuitas solo para jugar juegos móviles populares y relacionarse con marcas conocidas.

Puedes canjear tus monedas por tarjetas de regalo de las marcas de estilo de vida que más te gustan, como Amazon, Nike, Visa, Burger King, Chipotle y muchas más.

Además, es 100% gratis y es una aplicación de juego legítima para ganar dinero y tarjetas de regalo.

Swa gbucks Live!

Descargar Swagbucks LIVE!:

iOS

Android

¿Cuál es la bebida más popular en el mundo que no contiene alcohol?

¿Cuál es el himno nacional oficial de los Estados Unidos de América?

¿Cuál es la capital de Australia?

Si respondiste a coffee, the star-spangled banner y Canberra, es posible que quieras ver la nueva aplicación de trivia que te paga enormes premios en efectivo por tu inteligencia.

¡El premio de hoy vale más de $1,000! Estaré jugando, ¿quieres?

The Pch App

Lucktastic

Este es uno de mis Juegos favoritos de Cash App. Lucktastic permite a los usuarios jugar con tarjetas rasca y gana 100% gratis para ganar mucho dinero gratis.

Simplemente elige tu tema, desliza los rasguños digitales y pon a prueba tu suerte para ganar dinero real a diario.

Esta aplicación de juegos es una forma gratuita y divertida de ganar dinero y premios reales y ganar recompensas. Incluso si solo inicia sesión diariamente para cobrar el bono diario, puede ahorrar para una tarjeta de regalo de Amazon en pocos días.

Si te gusta la sensación de comprar boletos de lotería o raspaditas y soñar con el dinero que puedes ganar, entonces disfrutarías mucho jugando a Lucktastic.

Al principio dudaba, pero esta aplicación de juegos tiene más de 9,249 + críticas positivas. Es legal.

AppStation

AppStation es una aplicación completamente gratuita para instalar y usar (sin depósitos, sin compras integradas), que le ofrece la oportunidad de ganar recompensas reales simplemente jugando en su teléfono móvil.

Descubre y juega a juegos nuevos y populares todos los días desde la lista de juegos de aplicaciones, pasa tiempo jugando y gana monedas, intercambia monedas por tarjetas de regalo u otras recompensas como PayPal, tarjetas de regalo de Amazon, tarjetas de regalo de Walmart, tarjetas de regalo de PlayStation, tarjetas de regalo de Target, vales, cupones y muchos más.

Lo emocionante de esta aplicación de juegos es que puedes ganar tu primera recompensa después de solo unas horas que pasaste jugando cualquier juego que elijas.

Actualmente, las aplicaciones de juegos para elegir contienen varios tipos de juegos, como Casual, Estrategia, Acción, Rompecabezas, Aventura, Arcade y muchos más.

Puedes elegir cualquier juego que te guste y comenzar a recibir pagos para jugar juegos. Literalmente, puedes ser recompensado por cada minuto que pasas jugando.

Cube cube

Cube Cube es de la misma compañía que Solitaire Cube.

Es un juego de rompecabezas simple, pero para el crédito del juego, requiere una estrategia profunda.

Puedes llenar el tablero, despejar el tablero y sumar puntos y ganar. Es similar al Tetris sin gravedad.

Para ganar premios en efectivo, tendrás que participar en competiciones cara a cara en juegos de tiempo donde cada movimiento importa. Tienes 3 minutos por cada partido para ver cuántos puntos puedes acumular.

Está altamente calificado en la tienda de aplicaciones de iTunes con 4.6 / 5.0 estrellas de 7,500 reseñas. Así que Cube Cube es una aplicación legítima para ganar dinero real.

Strike! eSports bowling

¡Strike! Bowling es una aplicación divertida y adictiva que te ofrece la oportunidad de jugar a los bolos (juego clásico completo de 10 pines) por algo de dinero extra en tu tiempo libre.

Puedes desafiar a personas de todo el mundo con Skillz games, una plataforma de juegos de competición completa con tablas de clasificación, trofeos, premios físicos o virtuales y un increíble programa de lealtad que te recompensa solo por jugar. Este juego es súper legítimo y tiene una calificación de 4.6/5 de 7.2 K+ votos en la App Store.

En general, esta aplicación de juegos tiene gráficos increíbles, un juego auténtico y la capacidad de ganar algo de dinero.

Bubble Shooter

Bubble Shooter es un divertido juego de burbujas clásico con competiciones multijugador por dinero en efectivo y premios. Te permiten desafiar a personas de todo el mundo con Skillz, una plataforma de competición en la que puedes ganar premios en efectivo reales.

Además, puedes competir con tablas de clasificación, trofeos, premios en efectivo o en moneda virtual y un increíble programa de lealtad que te recompensa solo por jugar. Si quieres un juego fácil en el que no necesites mucha habilidad, pero puedes ganar dinero real, esta aplicación de juegos vale la pena intentarlo para ganar fast 20 rápido o más.

My KONAMI Slots

Al descargar la aplicación my KONAMI Slots en su iPhone o iPad, se divierte de inmediato con tragamonedas gratuitas, ¡incluidos los populares Jumpin’ Jalapeños y Star Watch Magma! Muchas de las máquinas de my KONAMI Slots son juegos que ya te encantan jugar en los pisos de los casinos de Las Vegas.

Willy Wonka Slots y juegos para ganar dinero de verdad gratis

Willy Wonka Slots es su boleto de suerte para disfrutar de juegos de máquinas tragamonedas auténticos y gratuitos al estilo de un casino, y del icónico elenco de Willy Wonka y la Fábrica de Chocolate.

¡Gira para ganar premios increíbles en este delicioso juego de tragamonedas gratuito en el que juegas juegos de bonificación deliciosos mientras exploras la fábrica más sabrosa de todos los tiempos! El juego es más dulce que nunca con tragamonedas de casino gratuitas, divertidos minijuegos y máquinas tragamonedas al estilo de Las Vegas.

Únete a Charlie mientras recorre la fábrica de dulces más excéntrica y maravillosa de todas, la Fábrica de Chocolate de Willy Wonka.

Long Game Savings

Con Long Game, puedes jugar minijuegos por premios en efectivo.Lo creas o no, realmente puedes ganar dinero en tu teléfono con máquinas tragamonedas, raspaditas y ruedas giratorias para ganar, e incluso tienen su propia lotería semanal donde puedes ganar a lo grande. Es muy sencillo comenzar y puedes obtener un bono de $ 5 solo por descargar la aplicación.

Hangtime App

Diviértete jugando con amigos en la comunidad de juegos sociales más increíble del país. Disfruta de juegos de preguntas, cuestionarios, programas de juegos y más en Hang time. ¡Gana y llévate a Casa premios en efectivo!

Estos son algunos de los aspectos más destacados de jugar trivia en Hang time:

Variedad de programas de juegos con nuevos episodios cada día

Pre y post-shows animados en vivo con invitados especiales

Juega con amigos en un hang privado para aumentar tus posibilidades de ganar dinero real

Subir de nivel para obtener poderes y logros especiales

Gana regalos invitando a tus amigos

Ganar premios en efectivo y retirar en cualquier momento sin mínimo!

FN Genius App

La aplicación FN Genius de Fox es un programa de juegos donde los usuarios pueden ganar dinero por responder preguntas triviales y otra aplicación de para ganar dinero real. Pon a prueba tus conocimientos. ¡Supera todas las preguntas y el dinero es tuyo!

That’s Right App

Así es, es la primera aplicación de demostración de juegos que combina un concurso dinámico en vivo con un emocionante sorteo al final que cualquiera puede ganar.

La idea surgió de dos sueños que teníamos como jugadores de juego. Queríamos jugar un juego de preguntas en el que los ganadores se repartieran un premio, pero también queríamos que todos los jugadores sobrevivieran hasta el final y tuvieran la oportunidad de ganar aún más. A quién no le gusta la oportunidad de ganar dinero, ¿verdad?

Lucky Day App

Lucky Day ofrece juegos gratuitos de rasca y gana, lotería y rifa para tener la oportunidad de ganar dinero real y recompensas. Con oportunidades diarias para ganar hasta $100,000 en efectivo al instante, ganar recompensas, o entrar en sorteos! Además de ganar dinero de scratchers, sorteos y lotería, también ganas tokens cada vez que juegas, que puedes usar para canjear tarjetas de regalo y premios tangibles a compañías nacionales como Amazon y Chipotle.

The Question App

The Q es un juego de preguntas y respuestas en vivo donde los usuarios compiten contra el mundo para ganar dinero real. Los concursantes sintonizan el juego cuando el juego está en vivo y responden preguntas reales de trivia con un anfitrión en vivo durante un cierto número de rondas. Los ganadores se reparten un premio en efectivo al finalizar el juego.

ProveIt App

DEMUESTRA que es la arena más nueva para que los jugadores de trivia serios flexionen sus músculos mentales. Compite contra miles de jugadores en desafíos cara a cara y multijugador, o juega contra ti mismo en el modo de juego en solitario de rayas.

Preguntas y Respuestas ¿Qué juegos te pagan por jugar? Los amantes de los juegos móviles pueden recibir recompensas en efectivo y tarjetas de regalo todos los días con estas aplicaciones gratuitas. Wizard of Oz Slots.

Game of Thrones Slot Casino.

My Konami Slots.

Willy Wonka Slots.

DoubleDown Casino Slots.

Zynga Poker.

InboxDollars.

MyPoints.

¿Qué aplicaciones te pagan por usarlas? Estas aplicaciones te pagan por usarlas Surveys On The Go: iOS / Android.

Gigwalk: iOS / Android.

Ibotta: iOS / Android.

Shopkick: iOS / Android.

CheckPoints: iOS / Android.

App Trailers: iOS / Android.

Iconzoomer: iOS / Android.

GymPact: iOS / Android.