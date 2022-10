14 Mejores Alternativas a NETFLIX Gratis y Pago 2023 ◀︎llll

By

Mejores alternativas a Netflix: Netflix es probablemente el mejor servicio de transmisión en este momento, lleno de miles de películas y programas de televisión. Sin embargo, si estás aburrido del contenido y buscas explorar más, hemos reunido algunas de Las Mejores Alternativas de Netflix disponibles para Suscripciones Gratuitas o de Pago.

Si bien puede que no sean tan populares y solo se adapten a un género de nicho en particular, vale la pena echarles un vistazo. Estos servicios también proporcionan acceso con publicidad a la televisión en vivo, y algunos incluso ofrecen contenido original. Echemos un vistazo.

Mejores alternativas a Netflix

Las mejores alternativas a netflix gratis!!

YouTube: Mira, Escucha, Transmite

TV en vivo: No / Se requiere registro: Sí / Dispositivos compatibles: Móvil, web, smart TV

Mejores alternativas a Netflix: YouTube es una de las bibliotecas de contenido de video gratuito más populares y más grandes de Internet. Además de los millones de videos gratuitos, también puede obtener acceso a programas originales y otro contenido de pago al suscribirse a YouTube Premium.

Pro

Millones de horas de video

Premium tiene buen contenido original

Desventaja

No hay suficientes películas

Muchos anuncios

Precio: Gratis | YouTube Premium: $11.99/mes

Peacock

TV en vivo: Sí / Se Requiere registro: Sí / Dispositivos Compatibles: Móvil, smart TV, Web

Mejores alternativas a Netflix: Peacock, propiedad de NBC, es una alternativa gratuita a Netflix que ofrece un excelente catálogo de películas y programas de televisión. Dado que este servicio de transmisión es gratuito, tendrá que sentarse a través de los anuncios. Pero me encantó que no requiere una tarjeta de crédito durante el registro en comparación con Netflix.

Mejores alternativas a Netflix: Además, la sección de inicio de la plataforma es bastante similar a otras plataformas de transmisión principales como Netflix y Disney+. Por lo tanto, es muy fácil navegar a través de él. También tiene una página para niños con una biblioteca de contenido razonable, pero definitivamente no puedes compararla con gigantes como HBO Max.

Mejores alternativas a Netflix: Bueno, la colección gratuita es limitada. Por lo tanto, si desea acceder a todo en Peacock, puede suscribirse a Premium (menos de lo que cobra Netflix y vale la pena), que desbloquea todo pero mantiene los anuncios, o a Premium Plus, que también elimina los anuncios.

Pro

Más de 13.000 horas de contenido gratuito

Robusta versión gratuita

Canales en vivo

Acceso al día siguiente a algunos programas de NBC

Establecer controles parentales

Desventaja

No tiene programas o películas antiguas como Friends y Seinfeld

No tiene perfiles de usuario ni descargas móviles

Precio: Gratis | Premium: $5/mes | Premium Plus: $10/mes

IMDb TV

TV en vivo: No / Se requiere registro: Sí / Dispositivos compatibles: Televisores inteligentes, web, aplicaciones móviles, plataformas de juegos, dispositivos multimedia de transmisión por secuencias, reproductores de Blu-ray

Mejores alternativas a Netflix: IMDb TV, propiedad de Amazon, cuenta con una impresionante colección de películas y programas para una transmisión gratuita con publicidad, lo que la convierte en una alternativa digna de Netflix. Me gustó especialmente cómo esta plataforma conservó la esencia de IMDb al mostrar los programas y películas por su popularidad y calificaciones. Sin embargo, eso también significa que no puedes encontrar el género por recomendación. También hay una sección de Gemas Ocultas. ¡Genial!

Mejores alternativas a Netflix: Su importancia radica en su flexibilidad para trabajar con casi cualquier dispositivo o plataforma, desde Apple TV y iPhone hasta Firestick, reproductor de blu-ray, televisores inteligentes, computadoras de escritorio y más.

Mejores alternativas a Netflix: Si bien tiene una biblioteca decente, no puede superar a Peacock o Pluto TV en términos de cantidad. Además, si está buscando transmitir contenido original, IMDb TV no es para usted. A diferencia de las plataformas de streaming de pago como Netflix o Amazon Prime, IMDb TV tiene contenido original limitado, ¡que aún no ha alcanzado el estatus de culto!

Mejores alternativas a Netflix:

El único inconveniente importante es que actualmente solo está disponible en los Estados Unidos.

Pro

Colección decente de programas de televisión y películas

Admite múltiples plataformas y dispositivos

Desventaja

No hay muchos programas exitosos

Contenido original limitado

Precio: Gratuito

Plex

TV en vivo: No / Se requiere registro: Sí / Dispositivos compatibles: Móvil, web, smart TV

Mejores alternativas a Netflix: Plex es un servidor multimedia popular que ha existido durante mucho tiempo. En los últimos tiempos, la compañía también comenzó a ofrecer un servicio de transmisión a sus usuarios. Tendrá acceso a películas, programas de televisión, documentales y más gratuitos. Si vive fuera de los Estados Unidos, la biblioteca será mucho más atractiva para usted.

Mejores alternativas a Netflix: Los usuarios podrán transmitir contenido cuando lo deseen, pero con anuncios. Es muy fácil crear una cuenta y empezar. Incluso puedes tener diferentes perfiles, Lo que te permite ver lo que te gusta.

Mejores alternativas a Netflix:

Los controles parentales también están disponibles para perfiles, lo que lo hace muy a prueba de niños. Plex continúa agregando contenido nuevo a su biblioteca de vez en cuando.

Pro

Interfaz de usuario bien diseñada

De uso gratuito

Los controles parentales están disponibles

Desventaja

Aún no hay compatibilidad con listas de reproducción

Precio: Gratuito

Tubi

TV en vivo: No / Se requiere registro: Sí / Dispositivos compatibles: Web, móvil, smart TV

Mejores alternativas a Netflix: Tubi es otro servicio de transmisión gratuito con publicidad que alberga una gran biblioteca de películas y programas de televisión.

Encontrará películas populares de estudios como Paramount, MGM, Warner Brothers y Lionsgate. El servicio cuenta con una interfaz fácil de navegar que le permite encontrar películas y programas con facilidad.

Por supuesto, es posible que no encuentres el contenido más reciente aquí, pero hay muchas películas para mantenerte ocupado. Tubi también ofrece categorías para películas, lo que la hace única. No ofrece programas o películas originales a partir de ahora, pero hay rumores de que Fox Studios puede producir algún contenido original para el servicio en el futuro.

Mejores alternativas a Netflix: Aunque hay un par de anuncios que se reproducen durante una película o programa de televisión, generalmente son cortos y no molestos. Y si encuentras un anuncio que no te gusta, simplemente elige no volver a verlo.

Pro

Contenido de los principales estudios de cine y televisión

Interfaz de usuario sencilla

No hay muchos anuncios

Desventaja

Sin contenido original

La biblioteca de contenido tiene películas antiguas

Precio: Gratuito

Crackle

TV en vivo: No / Se requiere registro: Sí / Dispositivos compatibles: Móvil, Smart TV, Web

Mejores alternativas a Netflix: Crackle es un servicio de transmisión gratuito que tiene mucho contenido para disfrutar, como grandes clásicos de Hollywood, programas de televisión populares y contenido original. Al igual que otras plataformas gratuitas, tendrá que sentarse a través de algunos anuncios.

El servicio cuenta con alrededor de 150 películas, 75 programas y también contenido original. Actualmente es administrado y propiedad de Sony Entertainment y Chicken Soup for the Soul.

Aunque obtendrás Acceso a más Funciones si te Registras, el Servicio no te obliga a hacerlo.

Sin embargo, si se registra y crea una cuenta, podrá guardar el progreso en películas o programas e incluso etiquetar su contenido favorito de forma gratuita.

Mejores alternativas a Netflix: El servicio también tiene un montón de contenido original, 21 programas y 17 películas, para ser exactos. Los anuncios en el servicio de transmisión no son demasiado, pero a veces pueden ser molestos. Por ejemplo, si estás viendo un anuncio en una película, no puedes cambiar a una pestaña nueva. Si lo hace, el anuncio se detiene y continúa cuando vuelva a la pestaña Crepitar. Esto sucede en el navegador.

La interfaz de usuario está limpia y al grano. Al hacer clic en una película o programa de TELEVISIÓN se iniciará la reproducción de inmediato, casi como Netflix, pero con un anuncio al principio. Para obtener más detalles sobre la película o el programa, tendrás que desplazarte hacia abajo desde la ventana de reproducción.

Pro

No se requiere registro para transmitir contenido

Ofrece contenido original

Desventaja

Carece de contenido de alta calidad

No tiene transmisiones full HD

Precio: Gratuito

Vudu

TV en vivo: No / Se requiere registro: Sí / Dispositivos compatibles: Móvil, web, smart TV

Mejores alternativas a Netflix: Vudu es un servicio gratuito de transmisión de video propiedad de Walmart y alberga una gran colección de películas y programas de televisión. Alrededor de 10.000 títulos están disponibles en Vudu para que los disfrutes. El servicio gana dinero al reproducir anuncios durante la transmisión y también al ofrecer un paquete premium con más contenido.

A diferencia de algunos servicios que no requieren registro, Vudu le insta a crear una cuenta para transmitir el contenido gratuito. El proceso de registro es rápido y simple; incluso más rápido si tiene una cuenta de Walmart. Pide información de la tarjeta de crédito, pero puede omitirla.

Mejores alternativas a Netflix: La interfaz de usuario de Vudu es simple y funciona bien en la mayoría de las plataformas. El contenido gratuito está bien separado de los demás, por lo que es fácil para usted elegir.

También puede cambiar rápidamente entre películas/programas de televisión y organizar el contenido con opciones como Los más vistos, la fecha de lanzamiento e incluso el Género.

Pro

Más de 10.000 películas y programas de TELEVISIÓN

Interfaz de usuario sencilla con bloqueo parental

Tiene algo de contenido original, con más próximamente

Desventaja

Contenido original limitado o películas aclamadas por la crítica

Precio: Gratuito

Pluto TV

TV en vivo: Sí | Se requiere registro: No / Dispositivos compatibles: Móvil, web, smart TV

Mejores alternativas a Netflix: Si estás buscando un servicio de transmisión que ofrezca una buena colección de TV en vivo, probablemente deberías echar un vistazo a Pluto TV. Este servicio de transmisión es propiedad de Viacom CBS, que le da acceso al servicio a más de 250 canales de televisión en vivo. El servicio también ofrece transmisión a la carta, que consiste en varias películas y programas de televisión populares.

Los usuarios pueden navegar fácilmente a través de canales de televisión en vivo como VH1 Reality, MTV Teen, TV Land Drama y muchos otros. El servicio no requiere ningún registro. Cuenta con una interfaz de usuario sencilla que permite una navegación rápida entre diferentes servicios, como TV en vivo y contenido bajo demanda.

Mejores alternativas a Netflix: Si no desea pagar por la televisión por cable y está satisfecho con una versión abreviada de algunos canales de televisión en vivo, Pluto TV es para usted. Las películas a la carta tampoco están mal.

Pro

Ofrece una experiencia en vivo por cable con acceso a canales de televisión en vivo

De uso gratuito, sin necesidad de registro

La interfaz de usuario es similar tanto en dispositivos móviles como en la web

Desventaja

Episodios más nuevos para programas no disponibles

No hay forma de guardar una transmisión de TV en vivo

Versiones más cortas de canales de TV en vivo

Precio: Gratuito

Las mejores alternativas de pago de Netflix

Apple TV+

TV en vivo: No / Se requiere registro: Sí / Dispositivos compatibles: Móvil, web, smart TV, dispositivos Apple

Mejores alternativas a Netflix: Si estás buscando una alternativa más barata a Netflix, Apple TV+ es una gran opción. Cuesta 4 4.99 al mes y le da acceso a programas de televisión originales de alto presupuesto, programas y un montón de películas también. No hay televisión en vivo aquí, pero tienes acceso a algunos buenos programas.

El servicio de streaming de Apple TV + es especialmente nuevo y, por lo tanto, no tiene una gran selección de contenido. Sin embargo, lo que obtienes es contenido de alta calidad.

Mejores alternativas a Netflix: Tendrá acceso a contenido 4K HDR sin anuncios y se verá genial en pantallas de alta resolución, así como en la nueva serie iPhone 12. Si compras un nuevo producto Apple, obtienes una suscripción gratuita de 1 año a Apple TV+, lo cual es genial.

Puedes acceder a la aplicación a través del iPhone, y es muy fácil de navegar. Elige un espectáculo y estarás listo para sumergirte en él. Por supuesto, la biblioteca no está cerca de lo que ofrece Netflix, pero obtienes un excelente contenido original. También está disponible en más de 100 países.

Pro

Excelente contenido original

Planes de suscripción baratos

Disponible en más de 100 países

Gratis con nuevas compras de productos Apple

Desventaja

Carece de contenido de grandes estudios

Sin perfiles para usuarios

Biblioteca limitada

Precio: $4.99/mes

TV en vivo: No / Se requiere registro: Sí / Dispositivos compatibles: Móvil, web, de escritorio, smart TV

Mejores alternativas a Netflix: El servicio de transmisión de video Prime de Amazon es una de las mejores alternativas a Netflix cuando se trata de programas y películas originales.

Cuenta con varias películas populares, excelentes programas de televisión y también es más barato que Netflix. La mejor parte es que el servicio de vídeo Prime está incluido para todos los usuarios de Prime. Incluso si no tienes una cuenta de Amazon o una membresía de Prime, puedes registrarte directamente en Prime Video.

Mejores alternativas a Netflix: El servicio ofrece más de 200 espectáculos originales y un montón de películas. Tiene en su haber varios programas nominados al Emmy y ganadores que debes ver.

Mejores alternativas a Netflix: La interfaz de usuario es bastante sencilla, pero a veces puede ser confusa. Sin embargo, puede buscar sus programas en función de su género y tipo preferidos.

El contenido suele estar libre de anuncios, pero es posible que veas un anuncio de otro programa o película de Prime Video al comienzo de algunas transmisiones.

Mejores alternativas a Netflix: Para mantenerlo interesado en el servicio, Prime Video le informará sobre todos los próximos espectáculos e incluso le proporcionará trailers/teasers para el mismo.

Pro

Más de 200 series y películas originales

Opciones de transmisión en 4K y HD

Descarga sin conexión disponible

Incluido con la suscripción a Amazon Prime

Desventaja

El menú puede ser confuso

Los episodios no están disponibles en cuanto se emiten

Precio: $ 9 / mes solo para Prime Video | Amazon 13/mes para Amazon Prime

HBO Max

TV en vivo: No / Se requiere registro: Sí / Dispositivos compatibles: Web, móvil, smart TV

Mejores alternativas a Netflix: Si bien HBO Max es la alternativa de Netflix más cara de esta lista, tiene mucho que ofrecer. Este servicio es ofrecido por AT & T y cuenta con más de 45 años de contenido de HBO. Cuenta con una biblioteca que consta de más de 10,000 horas de programas, documentales, películas y más.

Mejores alternativas a Netflix: Tendrás acceso a programas de televisión de éxito y películas taquilleras. HBO Max también recibirá las 17 películas de Warner Bros planeadas el mismo día de su estreno en el teatro.

Esto hace de HBO Max un servicio de transmisión repleto de funciones donde encontrará muchas películas y programas nuevos.

Mejores alternativas a Netflix: La aplicación es fácil de usar y funciona muy bien en dispositivos Apple, incluido el iPhone. Tiene opciones/menús y categorías de navegación fáciles.

Pro

más de 10.000 horas de espectáculos y películas

prueba gratuita de 7 días

Aplicaciones fáciles de usar

Desventaja

Caro

La aplicación de TV no es fácil de usar

Precio: $14.99/mes

Mejores alternativas a Netflix

TV en vivo: Sí / Se requiere registro: Sí / Dispositivos compatibles: Móvil, web, smart TV

Mejores alternativas a Netflix: Si te gusta el contenido de Disney, deberías usar Disney+. ¡Punto! Además, con el contrato entre Disney y Marvel, ahora tienes acceso no solo al contenido de Disney, sino también a otras películas populares.

Mejores alternativas a Netflix: La suscripción es más barata que otros servicios y ofrece una gran biblioteca de contenido. Los usuarios pueden transmitir hasta en 4 dispositivos a la vez, lo cual es bueno, y también le permite configurar hasta 7 perfiles de usuario diferentes. La aplicación es fácil de usar en todas las plataformas, con categorías y selecciones de mercado claras.

Mejores alternativas a Netflix: El servicio también recomienda películas y programas de televisión basados en lo que ves, de manera similar a otros servicios de transmisión que se enumeran aquí. Me encantó poder ver la serie de Star Wars y todas las películas de Marvel en un momento dado. También puede descargar contenido en su dispositivo para verlo sin conexión.

Pro

Contenido de Disney, Star Wars, Marvel

Admite el uso compartido en familia y los controles parentales

Permite la descarga sin conexión

Desventaja

No hay muchos originales

La interfaz puede tener errores a veces

Precio: Gratis | Premium – $7.99/mes

Hulu

TV en vivo: No / Se requiere registro: Sí / Dispositivos compatibles: Web, móvil, smart TV

Mejores alternativas a Netflix: Hulu ha existido durante mucho tiempo y, por lo tanto, es el hogar de muchos espectáculos. El servicio está disponible con dos planes de suscripción, uno en el que el plan básico tiene anuncios y el otro que no incluye anuncios. El plan básico es más barato en comparación con Netflix, Amazon Prime Video y algunos otros.

Mejores alternativas a Netflix: Los usuarios pueden agregar hasta 6 perfiles a Hulu, lo cual es bueno, y su biblioteca de contenido crece cada día que pasa. El servicio también cuenta con una gran cantidad de títulos 4K HDR, por lo que es un placer verlo en buenas pantallas.

Mejores alternativas a Netflix: Sin embargo, los menús de Hulu y la navegación general pueden ser molestos a veces. Ofrece una página de inicio personalizada y la opción de lista de reproducción, pero se vuelve bastante confuso.

Además, solo está disponible en Estados Unidos y Japón, por lo que es menos accesible que Netflix.

Pro

Buena colección de espectáculos y programas familiares

Precio mensual bajo

Nuevos espectáculos disponibles inmediatamente a medida que se transmiten

Desventaja

No hay suficiente contenido original en comparación con Netflix o Amazon Prime Video

Los menús de navegación no son tan geniales

Solo disponible en Estados Unidos y Japón

Precio: $5.99/mes (con anuncios) | $11.99/mes (sin anuncios)

Mejores alternativas a Netflix hbo max

TV en vivo: No / Se requiere registro: Sí / Dispositivos compatibles: Móvil, web

Mejores alternativas a Netflix: Acorn TV es otro servicio de transmisión popular que ha existido durante algún tiempo. Sin embargo, no está ampliamente disponible como algunos de los otros servicios de esta lista. Cuenta con una gran biblioteca de programas de televisión de todo el mundo. Si eres un fan de los programas británicos, entonces te encantará Acorn TV, ¡ya que tiene muchos programas británicos!

A partir de ahora, Acorn TV solo está disponible en los Estados Unidos y Canadá, con alrededor de 250 títulos. Además, no puede descargar los programas para verlos sin conexión.

Mejores alternativas a Netflix: Encontré la interfaz fácil de navegar y también me encantó la rapidez con la que funcionaba la barra de fregado. Simplemente puede avanzar rápidamente, y no habrá ningún problema técnico, siempre y cuando su conexión a Internet sea buena.

Mejores alternativas a Netflix: Sin embargo, la resolución de 720p para algunos o la mayoría de los programas es un poco molesta, especialmente cuando tenemos plataformas que ofrecen soporte 4K HDR. Aún así, un buen servicio para verificar y suscribirse para los fanáticos de los espectáculos británicos.

Pro

Bajo costo de suscripción

Contenido original disponible

Se puede optar por una prueba gratuita antes de pagar el servicio

Desventaja

Restringido a Estados Unidos y Canadá

No se puede ver ni descargar sin conexión

Muestra solo disponible en resolución de 720p

Precio: $5.99/mes

