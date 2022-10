10 Criptomonedas Más Rentables Para Ganar Todo el 2022>$$

By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Criptomonedas mas rentables: La compra de estas 10 criptomonedas mas rentables le traerá la mayor cantidad de ganancias. El comercio de criptomonedas es el método más popular para ganar dinero, pero hay mucha volatilidad que lo hace altamente arriesgado.

Pero debido al inmenso potencial de crecimiento del mercado, hay otras estrategias efectivas para obtener ganancias con la criptomoneda. Aquí está la lista de las criptomonedas más rentables que traerían mejores rendimientos en 2022.

Criptomonedas mas rentables

Estas 10 criptomonedas le traerá la mayor cantidad de ganancias

Polkadot (PUNTO)

Capitalización de mercado: Más de US billion 28 mil millones

Criptomonedas mas rentables

Las criptomonedas pueden usar cualquier número de blockchains; Polkadot (y su cripto homónimo) tiene como objetivo integrarlas creando una red de criptomonedas que conecte las diversas blockchains para que puedan trabajar juntas.

Esta integración puede cambiar la forma en que se gestionan las criptomonedas y ha estimulado un crecimiento impresionante desde el lanzamiento de Polkadot en 2020. Entre septiembre de 2020 y septiembre. 30, 2021, su precio creció 872%, de $2.93 a $25.61.

Bitcoin (BTC)

Capitalización de mercado: Más de US billion 821 mil millones

Creado en 2009 por alguien bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, Bitcoin (BTC) es la criptomoneda original.

Al igual que con la mayoría de las criptomonedas, BTC se ejecuta en una blockchain, o una transacción de registro de libro mayor distribuida a través de una red de miles de computadoras. Debido a que las adiciones a los libros de contabilidad distribuidos deben verificarse resolviendo un rompecabezas criptográfico, un proceso llamado prueba de trabajo, Bitcoin se mantiene seguro y a salvo de los estafadores.

El precio de Bitcoin se ha disparado a medida que se ha convertido en un nombre familiar. Hace cinco años, se podía comprar Bitcoin por unos US 5 500. Actualmente, el precio de un solo Bitcoin es de más de US 5 57,000. Eso es un crecimiento de alrededor del 9122%.

Ethereum (ETH)

Capitalización de mercado: Más de US billion 353 mil millones

Criptomonedas mas rentables

Tanto una criptomoneda como una plataforma blockchain, Ethereum es una de las favoritas de los desarrolladores de programas debido a sus aplicaciones potenciales, como los llamados contratos inteligentes que se ejecutan automáticamente cuando se cumplen las condiciones y los tokens no fungibles (NFTs).

Ethereum también ha experimentado un tremendo crecimiento. En solo cinco años, su precio pasó de unos US 1 11 a casi US 3 3,000, cada vez más más del 27,000%.

Capitalización de mercado: Más de US billion 26 mil millones

Criptomonedas mas rentables

Dogecoin ha sido un tema candente gracias a celebridades y multimillonarios como Elon Musk. Famoso comenzó como una broma en 2013, Dogecoin se convirtió rápidamente en una opción de criptomoneda prominente, gracias a una comunidad dedicada y memes creativos.

A diferencia de muchas otras criptomonedas, como Bitcoin, no hay límite en el número de Dogecoins que se pueden crear, lo que deja a la moneda susceptible a la devaluación a medida que aumenta la oferta. El precio de Dogecoin en 2017 fue de US 0 0.0002. Por Sept. 30, 2021, su precio estaba en US 0 0.20 – un aumento de 101,800%.

Tether (USDT)

Capitalización de mercado: Más de US billion 68 mil millones

A diferencia de otras formas de criptomoneda, Tether es una stablecoin, lo que significa que está respaldada por monedas fiduciarias como los dólares estadounidenses y el euro e hipotéticamente mantiene un valor igual a una de esas denominaciones.

En teoría, esto significa que se supone que el valor de Tether es más consistente que otras criptomonedas, y es favorecido por los inversores que desconfían de la extrema volatilidad de otras monedas.

Cardano (ADA)

Capitalización de mercado: Más de US billion 67 mil millones

Criptomonedas mas rentables

Algo más tarde en la escena criptográfica, Cardano es notable por su adopción temprana de la validación de prueba de participación.

Este método agiliza el tiempo de transacción y disminuye el uso de energía y el impacto ambiental al eliminar el aspecto competitivo y de resolución de problemas de la verificación de transacciones presente en plataformas como Bitcoin.

Cardano también funciona como Ethereum para permitir contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas, que son impulsadas por ADA, su moneda nativa. El token ADA de Cardano ha tenido un crecimiento relativamente modesto en comparación con otras monedas criptográficas importantes.

En 2017, el precio de ADA fue de US 0 0.02. A partir de sept. 30, 2021, su precio estaba en US 2 2.10. Esto representa un aumento de más del 10.500%.

Binance Coin (BNB)

Capitalización de mercado: Más de US billion 64 mil millones

Criptomonedas mas rentables

Binance Coin es una forma de criptomoneda que puede usar para operar y pagar tarifas en Binance, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo. Desde su lanzamiento en 2017, Binance Coin se ha expandido más allá de simplemente facilitar operaciones en la plataforma de intercambio de Binance.

Ahora, se puede utilizar para el comercio, el procesamiento de pagos o incluso los arreglos de viaje de reserva. También se puede negociar o intercambiar por otras formas de criptomoneda, como Ethereum o Bitcoin. Su precio en 2017 fue de solo US 0 0.10; por Sept. 30, 2021, había aumentado a más de US 3 382, una ganancia de más de 382,000%.

Capitalización de mercado: Más de US billion 44 mil millones

Creado por algunos de los mismos fundadores que Ripple, una empresa de tecnología digital y procesamiento de pagos, XRP se puede utilizar en esa red para facilitar los intercambios de diferentes tipos de divisas, incluidas las monedas fiduciarias y otras criptomonedas importantes. A principios de 2017, el precio de XRP era de US 0 0.006. A partir de sept. 30, 2021, su precio alcanzó US 0 0.94, equivalente a un aumento de más de 15,700%.

Solana (SOL)

Capitalización de mercado: Más de US billion 41 mil millones

Desarrollado para ayudar a potenciar los usos de las finanzas descentralizadas (DeFi), las aplicaciones descentralizadas (DApps) y los contratos inteligentes, Solana se ejecuta en mecanismos híbridos únicos de prueba de participación y prueba de historia que ayudan a ti a procesar las transacciones de forma rápida y segura.

SOL, el token nativo de Solana, alimenta la plataforma. Lanzado en 2020, el precio de SOL comenzó en US 0 0.77. En agosto de 2021, su precio era de casi US 1 140, una ganancia de alrededor del 18.000%.

Moneda USD (USDC)

Capitalización de mercado: Más de US billion 31 mil millones

Al igual que Tether, USD Coin (USDC) es una stablecoin, lo que significa que está respaldada por dólares estadounidenses y tiene como objetivo una relación de 1 USD a 1 USDC. USDC funciona con Ethereum, y puede usar USD Coin para completar transacciones globales.