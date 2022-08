PÁGINAS para PUBLICAR ANUNCIOS >> 15 SITIOS GRATIS >

La publicación de un anuncio requiere que cree una cuenta y complete la verificación de su correo electrónico. Esto agrega una capa de seguridad a la plataforma que muchos otros sitios de publicidad gratuita no tienen.

No querrás comprar un lindo cachorro por x dólares, solo para descubrir que te han estafado.

Los visitantes confiarán en sus anuncios. Los anuncios no se diluirán con miles de anuncios falsos o generados por bots. La medición del rendimiento de los anuncios es mucho más precisa y predecible. Otra gran parte de publicar en Geebo es el hecho de que su lista de productos se puede compartir en los canales de redes sociales de Geebo, que tienen más de 60,000 seguidores combinados.

ClassifiedAds hace un buen trabajo al monitorear y filtrar el contenido publicado en el sitio, por lo que puede estar seguro de que sus anuncios no se verán ahogados por el spam y el tráfico del sitio desconectado.

A diferencia de muchos de los otros sitios web de anuncios clasificados, como Craigslist, ClassifiedAds.com es 100% de uso gratuito. Lo que significa que es gratis publicar un anuncio, navegar por los listados, contactar a los vendedores, etc.

OLX desbloquea el valor para los clientes al proporcionar plataformas donde puede comprar o vender una casa o un automóvil, encontrar un trabajo, vender cosas que ya no necesita o encontrar una gran oferta.

Aunque no es común, algunas ciudades pueden requerir una cuenta premium para publicar anuncios. Sin embargo, Locanto es un sitio web de publicidad verdaderamente gratuito para la gran mayoría de los usuarios.

Una desventaja de Craigslist es que el sitio se ha utilizado para actividades ilegales bastante a lo largo del tiempo. Por lo tanto, debe asegurarse de que sus anuncios no sean demasiado «spam», especialmente si publica anuncios con un perfil recién creado.

Google My Business ofrece a tus clientes más formas de ponerse en contacto contigo, ya sea llamando, enviando mensajes o dejando comentarios. Además, podrá ver cómo los clientes interactúan con su perfil comercial, ya sean clics, llamadas, reservas, seguidores, etc.

A su vez, Google My Business incorpora esta información en sus listados para garantizar que su sitio aparezca cuando los usuarios busquen categorías de contenido relevantes.

Google My Business es un directorio en línea que te permite conectarte con clientes a través de la búsqueda de Google y Google Maps de forma gratuita.

Y gracias a los sitios de publicidad empresarial gratuitos, no tiene que elegir entre llegar a su público objetivo y gastar todo su presupuesto de marketing limitado en una sola campaña.

