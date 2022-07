PÁGINAS para ENCONTRAR PAREJAS> 10 MEJORES TOP!

Ashley Madison es sin duda uno de los más populares disponibles. No son necesariamente los sitios más éticamente no monógamos, aquí es donde ocurren los asuntos, como muchos de ellos. Como swingers o parejas poliamorosas, solo hace falta explicar que no es hacer trampa.

Con más de 54 millones de perfiles en todo el mundo y 5.7 usuarios mensuales, el sitio está listo para que las parejas encuentren una pareja. Ya sea que estés balanceándote o buscando un trío, Ashley Madison puede ayudar a la pareja no tan soltera a emparejarse.

Los nuevos usuarios en el sitio pueden identificarse como solteros, adjuntos o incluso «prefieren no decirlo» si no desea divulgarlo. Con Ashley Madison, ayudarte a mantenerte discreto es uno de sus mayores objetivos.

Como beneficio adicional, hay funciones para viajes que pueden ayudar a las parejas a buscar parejas en otras ciudades. Obtén exactamente lo que quieres de un sitio de citas para parejas cuando se trata de Ashley Madison.

Feeld

Feeld es un lugar que muchos llaman hogar.

El sitio es perfecto para parejas que buscan un papel serio en su relación abierta. Alternativamente, también se usa con la misma frecuencia para organizar tríos. Creada por un hombre en una relación abierta, es una aplicación de trío que puede hacer mucho más.

Es pro-torcedura, pero también es pro-amor. Las parejas poliamorosas que buscan una pareja seria para agregar a su dinámica pueden sentirse cómodas y seguras aquí. ¿Estás buscando algún tipo de conexión romántica o emocional en lugar de puramente sexo? Feeld podría ser el mejor sitio de citas para parejas para ti.

Cada mes, el sitio ve más de 10 millones de intercambios de mensajes y crea más de 700 mil coincidencias. Puede sentirse seguro de que usted y su pareja no serán las excepciones al sitio como lo son en las plataformas más convencionales. Hay muchos usuarios que son parejas que buscan un tercero para una relación de tríada o un trío, tal como tú.

Desde su lanzamiento en 2014, Feeld sigue siendo uno de los sitios de citas poli más populares que existen. Incluye 23 orientaciones sexuales, siéntete conectado aquí más que nunca.

Tinder

Fácilmente, uno de los sitios de citas más populares en la web.

Tinder su tecnología de deslizamiento hace que ocurran más de 1 millón de citas a la semana. En lo que respecta a las parejas, eso lo convierte en un centro bastante popular para encontrar un tercero.

Ya sea que estés buscando algo informal o tratando de encontrar un tercer compañero para agregar a la dinámica, podrían estar esperándote en Tinder. Además, es gratis crear un perfil y comenzar a deslizar el dedo. Nunca se sabe de dónde podría provenir la chispa inicial, por lo que esta podría ser su señal para probar la aplicación.

Sin embargo, ten en cuenta que Tinder no se anuncia directamente como un sitio apto para parejas. Si bien eso es cierto, muchas parejas lo han usado para tríos o para explorar su poliamor.

Algunas parejas incluso lo usan como una forma de juego previo. Imagínese: ¿deslizando el dedo sobre todos los tercios potenciales con los que usted y su pareja podrían coincidir? Puede hacer que las cosas se calienten y se pongan pesadas rápidamente.

3Fun

Una necesidad para esta lista es fun, que es una aplicación móvil diseñada para ayudar a los usuarios a organizar tríos y citas. Basada en la ubicación, es una de las aplicaciones más utilizadas para parejas poliamorosas en la web.

La plataforma se esfuerza por ayudar a atender a aquellos que buscan relaciones alternativas. También tiene muchas características valiosas solo en su descarga básica gratuita.

Tiene chat ilimitado, puede ver a quién le gusta su perfil de inmediato y navegar a través de las fotos de otros usuarios. Además, puede agregar fotos privadas e incluso establecer límites de ubicación — lo que significa que nunca tiene que arriesgarse a que los vecinos se enteren (si no quiere que se enteren, eso es).

Como medida de seguridad adicional, 3 Fun requiere que verifiques tus fotos. Eso significa que no hay bots ni cuentas falsas, lo que significa menos tiempo perdido por usted.

3 Fan también tiene una opción de suscripción VIP, pero la cuenta base generalmente te dará lo que quieres. En general, es uno de los mejores sitios de citas para parejas que existen.

OneNightFriend

Si estás buscando un arreglo específico, ese destino es OneNightFriend.

La plataforma es bien conocida por brindar oportunidades a usuarios de todo el mundo.

Uno de los sitios de citas líderes para personas atractivas y exitosas, hay más de 10 millones de miembros en toda la plataforma. Si eres una pareja que busca una relación mutuamente beneficiosa, este puede ser el sitio perfecto para sumergirte en los dedos de los pies.

Del mismo modo, es perfecto si eres bueno para deletrear en serio lo que estás buscando. Sea muy claro y transparente en su biografía y sus coincidencias llegarán a usted. Recomendamos OneNightFriend para las parejas exitosas o atractivas que buscan algo nuevo y emocionante.

Grindr

Para los hombres queer, gays, bisexuales y bicuriosos del mundo, Grinder es una plataforma que da la bienvenida a todo tipo de hombres. Si bien el sitio no sanciona oficialmente las citas de parejas, hay muchas parejas homosexuales que lo hacen de todos modos.

Puedes crear una sola cuenta o dos cuentas separadas y comenzar a explorar la escena local de citas gay en tu área. Es importante especificar su dinámica. Ya sea que estés en una relación abierta buscando a otros hombres solteros tú mismo o en pareja, Grindr puede tener lo que estás buscando.

Y aunque es principalmente para hombres, las parejas heterosexuales pueden ver tanta tracción en esta aplicación de conexión. En general, el hombre querrá configurar el perfil y tomar la iniciativa aquí. De todos modos, no pudimos evitar agregar Grindr a nuestra lista de los 7 mejores sitios de citas para parejas.

NoStringsAttached

No Strings Attached es un sitio de citas.

Al igual que su nombre indica, es específicamente para citas casuales. Este sitio es una excelente opción para citas en pareja, ya que la comunidad está muy abierta a las relaciones extramatrimoniales.

De manera similar a Ashley Madison, a la comunidad aquí no le importa si estás casado y tienes la mente abierta a todas las cosas poli. Entonces, ya sea que se trate solo de usted o de usted y su pareja, sin ataduras es una excelente opción.

Cuando se una al sitio, será recibido por una interfaz de usuario elegante con toneladas de lugareños en su área. Puedes filtrar por tipo o expectativa para encontrar tu unicornio ideal.

Fetlife

Fetlife es un sitio de citas más nuevo que ha ganado mucha popularidad entre los usuarios recientes. El podcaster positivo para el sexo Dan Savage siempre está entusiasmado con Fetlife como un lugar al que acudir para tener citas dentro de una comunidad fetichista y positiva para el sexo.

En Fetlife encontrarás cualquier tipo de relación que exista. Esta comunidad no se retuerce con la vergüenza y es perceptiva a casi cualquier cosa. Configura tu perfil para mencionar lo que tú, como pareja, estás buscando en un tercero.

Este sitio valora la mentalidad abierta y la inclusión, así que siéntete libre de ser tu yo más auténtico.

Reddit.com

Reddit es un gran lugar para encontrar un tercero porque la comunidad es específica para el poliamor y es gratuita para unirse.

Una cosa a tener en cuenta es que querer una tercera pareja para una aventura casual y el poliamor son muy diferentes. Eso no quiere decir que no pueda encontrar ambos aquí, pero deje en claro sus expectativas. Poliamor significa múltiples amantes. Me encanta estar en el centro de la práctica. Si simplemente está buscando un lugar informal para reunirse con un tercero, déjelo en claro en su solicitud.

Reddit es un foro bastante simple. No encontrará un diseño elegante, pero encontrará una comunidad activa que es útil y acogedora.

