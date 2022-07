LOS MEJORES CHATS AL AZAR en 2022

By

La comunicación a través de Internet se ha convertido en una parte integral de la vida de millones de personas. Es lógico porque la comunicación en línea es más cómoda, rápida y diversa que la que ocurre en persona. Además, el número de personas en tu círculo crece mucho más rápido en Internet.

En 2021, los chats al azar anónimos han alcanzado un nuevo máximo en cuanto a citas en línea. Comenzaron a crecer activamente en usuarios en 2020 debido a la pandemia del coronavirus y en 2021, la tendencia no ha cambiado. Por ejemplo, a finales de 2019, el vídeo chat Omegle tenía 12-15 mil usuarios conectados, en la primavera de 2021, los usuarios eran más de 30 mil, más del doble. La tendencia en otros chats al azar es casi la misma.

¿Por qué son tendencia de nuevo los chats al azar?

Es una pregunta que se hacen muchos. Después de todo, el formato de video chat anónimo ha existido desde 2009. Pero es ahora cuando la popularidad se ha incrementado vertiginosamente. Pero… ¿Por qué? Podemos enumerar varias razones:

COVID-19 y el confinamiento. La gente que ahora tiene que pasar casi todo su tiempo en casa buscan oportunidades para comunicarse con otras personas y combatir la soledad. Los video chats son una de las herramientas que ofrecen citas en línea más rápido. Prejuicios sobre las páginas web de citas. Es verdad, no todo el mundo quiere registrarse y conocer gente en webs de citas. No todo el mundo está buscando pareja, muchos solo buscan incrementar su vida social. Las páginas web de citas están orientadas a que comiences una relación. Por otro lado, los chats al azar añaden anonimato y confidencialidad, algo de lo que no pueden presumir las páginas web de citas. Comodidad y rapidez. El chat al azar es una plataforma ideal para la comunicación rápida sobre cualquier tema. No necesitas registrarte, ni completar un perfil con fotos, ni nada de eso. Simplemente entras en la página web, un par de clics y en unos segundos estás charlando con un usuario al azar. Es muy cómodo.

La gran mayoría de personas usan los video chats para una comunicación simple y no intrusiva sobre cualquier tema. También hay algunos que buscar nuevos amigos e incluso el amor. Muchas veces con éxito.

Los chats roulette más populares en 2022

El formato de chat roulette ha existido desde 2009. Desde entonces, han aparecido cientos de versiones. No todas fueron populares ni ofrecieron a sus usuarios un formato de comunicación cómodo.

Con los años, se ha formado una lista de líderes entre los videochats anónimos. En 2021, su popularidad ha crecido incluso más. A continuación enumeramos los mejores chats al azar de Internet.

Chathub

Un video chat al azar clásico con filtro de género e idioma. Tiene alta velocidad de conexión y se adapta perfectamente a los teléfonos móviles. Chathub no tiene apps pero su versión web para móviles funciona muy bien.

Shagle

Un video chat simple pero bastante popular con filtros de género, localización y regalos virtuales. Los desarrolladores de Shagle reportan que la plataforma tiene más de 3.000.000 de usuarios al mes y más de 100.000 se conectan cada día. Los usuarios de Shagle son bastante activos.

Omegle

Este vídeo chat roulette no necesita presentación. Omegle es el primer videochat de la historia. Tiene un filtro de idioma, búsqueda por intereses, un chat separado para estudiantes universitarios y una sección para comunicación sin restricciones no moderada. La página web, aunque no es la más funcional, ha sido usada por millones de usuarios.

Chatspin

Otra representación clásica de roulette chat al azar con filtros de género y geográfico. Entre sus herramientas más interesantes están los chats privados y máscaras de IA para una comunicación completamente anónima. Una buena opción para los que buscan anonimato y privacidad cuando ligan en Internet.

ChatRoulette

Este chat es conocido como la principal alternativa a Omegle, porque apareció solo seis meses más tarde. Durante mucho tiempo, la página web tuvo una pésima moderación. Pero en 2020, las cosas cambiaron y se prestó más atención a este problema. Además, se introdujo la inteligencia artificial para eliminar contenido inapropiado. ChatRoulette está viviendo su resurgimiento.

Chatroulette España

Una excelente opción para los hombres que solo quieren conocer chicas. Chatroulette España los conecta solo con usuarios del género opuesto y cada chica tiene que pasar una verificación de su información obligatoria durante el registro. Por ello, no hay cuentas falsas ni nada parecido. Es un servicio muy cómodo.

Camsurf

Un video chat roulette cómodo y minimalista con filtro de género. Además del género, puedes especificar el lenguaje de la comunicación. Pero lo más interesante de todo es la búsqueda segura usando inteligencia artificial. Filtra todos los usuarios que están considerados como seguros y te conecta solo con ellos. Una herramienta muy útil. Tiene apps para iOS y Android.

Pequeño resumen

Los chats al azar han tomado el Internet moderno. Ahora, en 2021, vemos un gran incremento en popularidad de este formato de citas y comunicación en línea. ¿Seguirán creciendo en usuarios los video chats anónimos? ¡Seguro! Además, ahora mismo hay nuevas plataformas para comunicación en línea, atrayendo nuevos usuarios y creando mayor competición.

El chat al azar es un formato cómodo que te permite expandir significativamente tu círculo de conocidos, encontrar nuevos amigos y amor. Por muchos motivos son mucho más cómodos que las páginas web de citas y otras plataformas en Internet. Con la expansión en herramientas y funcionalidad, la moderación más estricta y la introducción de nuevos algoritmos para encontrar usuarios, el videochat se ha convertido en una de las plataformas en Internet más interesantes para el usuario moderno.