Citas Prácticas: Paseos, Pícnics y Apps de Citas Gratis◀︎lll

¡Adivinemos! Cuando vas a una primera cita, quieres mostrar tu mejor versión: parecer que tienes más dinero y más éxito del que tienes. ¿Es así?

Créenos, no eres el único. Millones de personas en todo el mundo (especialmente hombres) a veces gastan mucho dinero para impresionar a su cita. El problema es que en la mayoría de los casos estos gastos están completamente injustificados. La primera cita es normalmente una lotería. Especialmente si conoces a la otra persona en una app como Tinder y no la conoces demasiado…

Así que hoy vamos a hablar sobre por qué la primera cita no tiene que ser un gasto elevado para tu cartera y cuáles son algunas de las opciones para ligar sin gastar mucho dinero.

Por qué gastar mucho en la primera cita es malo para ambos

Podría parecer que si tienes la posibilidad de gastar dinero en una cita, ¿cuál es el problema? Pero el problema existe, ¡y no es uno solo!

Podemos enumerar al menos 5 razones por las qué gastar mucho dinero en una primera cita puede dañar futuras relaciones:

Presión en la otra persona

Gastar mucho dinero en la primera cita pone presión en la otra persona. Puede que se sienta incómoda y, además, pueden pensar que es su turno de pagar en una nueva cita. Por lo que tu deseo de dejar una buena impresión puede complicar la relación, traer tensión y hacerla incómoda.

2. Formación de expectativas irreales por parte de la otra persona

Piénsalo. Invitas a la otra persona a una cita bastante cara la primera vez, la segunda, la tercera… ¿Habrá un momento en el futuro en el que este tipo de citas estén fuera de tu alcance financiero? ¿Será ese momento cuando la otra persona tenga expectativas inconsistentes? Imagina que vas a una cafetería donde hacen un fabuloso café capuchino todos los días. Un día, la persona que hace el café cambia y la calidad baja. No está malo pero es inconsistente con tus expectativas… ¡Es lo mismo que ocurre en las relaciones!

3. El riesgo de que la otra persona esté contigo por conveniencia

Esta opción desgraciadamente no puede ser obviada. Existe gente que estará contigo solo por tu dinero. Estamos seguros de que esto no será agradable para ti. Por eso, no atraigas a este tipo de persona.

4. Gastar dinero puede ser una distracción a la hora de conoceros

Algunos tipos de actividades en una primera cita solo pueden ser una distracción. Has decidido, por ejemplo, sorprender a la otra persona con un viaje en globo. Bastante romántico, ¿no? Detrás de todas las emociones, fotos y videos durante el viaje, corres el riesgo de olvidarte de lo más importante: la comunicación. Como resultado, la cita deja un vivo recuerdo en sí misma, pero no así de la otra persona.

5. Demasiado gasto puede ser percibido como una tendencia a gastar

Mucha gente percibe los grandes e injustificados gastos como la imposibilidad de administrar su presupuesto y como una extravaganza. No todo el mundo quiere unir su destino con alguien que gasta dinero en cosas francamente innecesarias y superfluas. Esto, también, puede ser un serio obstáculo para la formación de una relación romántica.

Lo principal en una primera cita es la conexión entre las dos personas, no cuánto dinero se gasta y qué actividades hay planeadas. A veces una cita económica se convierte en una más interesante y prometedora, en la que ninguno de los dos gastáis mucho dinero. ¡Hablando de eso!

Varias formas de organizar una gran primera cita gratis o de forma económica

¡El primer consejo y tal vez lo más importante es que tengas tu primera cita en Internet!

Te recomendamos que no tengas prisa y primero te comuniques con la otra persona a través de video. Después de todo, es casi como estar hablando en persona pero en línea. Ves a la otra persona de la misma forma, oyes su voz, observas sus gestos y su comportamiento. Si, el videochat no reemplaza completamente una conversación en persona pero es lo que más se le acerca.

En general, tu primer contacto con una persona, en principio, puede ocurrir a través de video. Por ejemplo, si estás usando un videochat gratis como Omegle.

Omegle es un video chat al azar que conecta gente al azar a través de video. De hecho, es un servicio para tener una primera cita. Sin embargo, merece la pena apuntar que Omegle no tiene un filtro de búsqueda de usuarios por sexo ni tampoco filtros para buscar usuarios en base a su localización. Por eso, los contactos aquí no siempre son prometedores. Pero podemos recomendarte alternativas a Omegle más funcionales. Por ejemplo, el servicio Omega es un videochat con filtro de búsqueda de usuarios por sexo.

El sitio https://omegle.chat/es es un videochat gratis en varios idiomas con un traductor de mensajes integrado. Camsurf y JustTalk son videochats gratis bastante clásicos y con una configuración de búsqueda básica. ChatRandom, entre otras cosas, ofrece a los usuarios salas temáticas de chat para varios participantes. También hay más alternativas a Omegle que puedes considerar: OmeTV, Azar, Bigo Live, Hoop on OMG, Chatous, Roulette.Chat, y demás. ¡Las opciones son interminables!

Por cierto, si piensas que es imposible tener una primera cita interesante y novedosa en Internet, ¡debes saber que no es el caso! Aquí te dejamos algunas opciones interesantes:

ver una película o una serie de televisión juntos usando servicios especiales que sincronizan la visualización;

jugar a un videojuego juntos, si ambos estáis interesados en esta forma de pasar el tiempo;

hacer un tour virtual por tu ciudad con Google Maps;

quedar en un chat virtual como VRChat.

Si tu primera vez en Internet fue un éxito y estás preparado para quedar en persona pero no quieres gastar mucho dinero en una primera cita, aquí te dejamos algunas ideas para pasar tiempo juntos de forma económica:

Un paseo por el parque. Cualquier actividad física juntos contribuye a crear una relación más rápidamente y de forma más cómoda. Un pícnic al aire libre. Un pasatiempo agradable con deliciosa comida es una gran opción para una primera cita. La comida y bebida para un pícnic puede ser muy diferente. Un concierto o un cine al aire libre con entrada gratuíta. Seguro que en tu ciudad de vez en cuando se organizan estos eventos. ¡Aprovéchate! Alquila bicicletas o patinetes eléctricos. Otra gran opción para hacer juntos que te proporcionará emociones agradables. Lo importante, que ambos estéis interesados.

Esta es solo una pequeña parte de las grandes opciones que hay para pasar tiempo juntos. No es necesario ir a un restaurante caro, gastar dinero en alta cocina y vinos con cien años para que una cita vaya bien. ¡Además! Sentarse en un restaurante está lejos de ser la mejor opción para una cita. Después de todo, no tendrás mucha interacción con la otra persona, solo conversación. Propón opciones más interesantes y activas para pasar el tiempo juntos, haz que la cita sea una experiencia, muestra a la otra persona que eres una persona multifacética y no una ‘bolsa con dinero’, ¡qué solo se lo pasa bien en la vida comiendo y bebiendo!

Hagamos un resumen

¿Qué podemos decir al final?

Vivimos en un mundo donde el dinero decide, si no todo, bastante. Es la realidad. Sin embargo, este hecho no significa que tu relación tiene que ser construída a base de dinero. No hay necesidad de aparentar ser rico o tener más éxito del que ya tienes. No vas a incrementar tus opciones de éxito, al contrario, empeorarás la situación.

Cómo no gastar mucho dinero en una primera cita si te lo puedes permitir.

Hay muchas formas de organizar una cita agradable, económica y a la vez hacerla interesante, poco común y llena de acontecimientos. Incluso si os conocéis en Internet y no has visto a la otra persona. Todo se limita por tu imaginación, no por tu capacidad financiera. Sé creativo, organiza algo nuevo, sorprende e inspira. ¡Tendrás éxito!

