AMOR a PRIMERA VISTA EXISTE> La REALIDAD◀︎lll

Amor a primera vista existe.- Si eres un romántico incurable, te advertimos que la conclusión de este artículo puede no ser de tu total agrado. Pero, no te desanimes.

¿Amor a primera vista? La realidad de la que nadie habla

Un conjunto de expertos derribó la teoría del amor a primera vista. Los hallazgos sugieren que lo que algunos de nosotros interpretamos como Amor A Primera Vista es en realidad una atracción inicial, puramente sexual, como explicó un profesor de la Universidad de Rutgers en los Estados Unidos, citado por la revista británica Stylist. Es decir, de la sensación de ‘mariposas en el estómago’ a pensar que es amor va un gran paso.

En el mundo clásico, el fenómeno del «amor a primera vista» se entendía en el contexto de una concepción más general del amor apasionado, una especie de locura o, como decían los griegos, theia mania («locura de los dioses»). .[2] Esta pasión amorosa se describió a través de un elaborado efecto psicológico metafórico y mitológico que involucraba «flechas de amor» o «dardos de amor», cuya fuente a menudo se mencionaba como el Eros o Cupido mitológicos, [3] a veces por otras deidades mitológicas (como Rumor [4]). A veces, se decía que la fuente de las flechas era la imagen del hermoso objeto de amor en sí. Si estas flechas llegaban a los ojos del amante, entonces viajarían y ‘atravesarían’ su corazón, abrumándolo con deseo y añoranza (enfermedad de amor). La imagen de la «herida de flecha» se utilizó a veces para crear oxímoron y antítesis retóricas.

Entonces, después de todo, ¿Qué nos lleva a sentir atracción hacia una persona y no hacia otra? La explicación es simple (y química): la apariencia física, la voz e incluso el olor.

A pesar de esta conclusión poco romántica, hay consejos (algunos curiosos) que, según la psicóloga Audrey Tang, pueden y deben poner en práctica para que una relación evolucione favorablemente después de la fase inicial de atracción. Ver más abajo:

1. Haz 53 preguntas

Hay preguntas-53, para ser más exactos-que deberíamos preguntar a un socio potencial. «Si bien es comprensible que algunas personas no quieran tener un conjunto de preguntas con ellos en su primera cita, hay estudios que muestran que algunas personas encuentran estas preguntas más agradables que las conversaciones superficiales», dice.

Esto es: piensa en cómo te gusta dar y recibir amor. Es a través del tacto? ¿Intimidad? Tiempo de calidad? Palabras? ¿Regalos? Esto evitará malentendidos en el futuro y le ahorrará muchos problemas.

3. Sea claro en la comunicación

Las relaciones requieren paciencia, comprensión y compromiso de parte a parte, por lo que la comunicación juega un papel crucial.

El «amor a primera vista» se explicaba como una seducción repentina e inmediata del amante a través de la acción de estos procesos, y se ilustra en numerosas obras griegas y romanas. En la epopeya Metamorfosis de Ovidio del año 8 d. C., Narciso queda inmediatamente hechizado y encantado por su propia imagen (sin que él lo sepa), y Eco también se enamora de Narciso a primera vista. En Leucipe y Clitofonte de Aquiles Tacio, el amante Clitofonte describe así su propia experiencia del fenómeno: «Tan pronto como la hube visto, me perdí. Porque la herida de la Bella es más aguda que la de cualquier arma, y atraviesa los ojos hasta el alma Es a través del ojo que pasa la herida del amor, y ahora me convertí en presa de una multitud de emociones.

