3 razones para amar los scooter eléctricos. Si estás interesado en adoptar un estilo de vida más sustentable, a la vez que optimizas tus tiempos de traslado a pesar del tráfico de la ciudad, debes darle una oportunidad a los scooter eléctricos. Estos te pueden proporcionar una experiencia completamente nueva que impactará de manera positiva en tu energía y estado de ánimo.

Es probable que identifiques estos vehículos como juguetes destinados a niños y niñas. Sin embargo, los scooter para adultos cuentan con un gran potencial para servir como un medio de transporte limpio, seguro y práctico, con el que ya no tendrás que preocuparte por lidiar con el caos generado por el congestionamiento vial.

Si estás decidido a revolucionar tu manera de desplazarte hasta tu trabajo o escuela, debes conocer todas las razones por las que un scooter se convertirá en tu vehículo hacia una vida libre de obstáculos.

Por ello, en esta ocasión aprenderás qué es un scooter eléctrico, sus características y los principales beneficios que obtendrás cuando comiences a rodar en uno de ellos. ¡Comenzamos!

Un scooter es un transporte eléctrico que consta de una base con ruedas incorporadas, un volante y una batería eléctrica para propulsar el movimiento y lograr alcanzar mayores distancias en menos tiempo, además de representar un bajo impacto ecológico.

Seguramente en tu infancia conociste los llamados “patines del diablo”, una especie de patín con manubrio que funcionaba a base del impulso ejercido por el contacto de los pies con el piso. Si jugaste con uno de esos, un scooter eléctrico te resultará bastante familiar.

En la actualidad son un medio de transporte bastante popular, debido a la necesidad de generar alternativas ecológicas que mejoren la movilidad urbana, además de promover un estilo de vida más saludable.

Un scooter es mucho más que un medio de transporte convencional, ya que puede traer grandes beneficios a varios aspectos de tu vida y a la de la gente que te rodea.

A diferencia de los vehículos motorizados, los scooter eléctricos no necesitan gasolina, lo cual se traduce en una huella de carbono mucho menor en comparación con los transportes convencionales.

De acuerdo con Biodisol, un scooter genera en promedio 200 gramos de gases de efecto invernadero por cada 100 millas recorridas, mientras que un auto genera alrededor de 400 gramos en la misma distancia.

Así que si eres un apasionado por las alternativas eco friendly, es un dato que no puedes pasar por alto.

Este transporte no solo es amigable con el medio ambiente, sino también con tus finanzas personales. Si eres dueño de un automóvil, debes saber lo costoso que resulta cargar gasolina cada semana. Incluso si tu movilidad es a través del transporte público, un scooter puede liberar una buena porción de tu presupuesto mensual.

Según datos de RPP, el uso de un scooter eléctrico puede reducir hasta un 20% de los gastos en transporte para trayectos cortos. Un plus es que también son capaces de ahorrar entre el 25% y 50% de tiempo de traslados, dependiendo del horario.

Estos vehículos también se caracterizan por un tamaño compacto, que los hacen fáciles de transportar y guardar en cualquier lugar. A diferencia de una bicicleta o motocicleta, un scooter es una alternativa compacta que te permitirá despreocuparse por encontrar un estacionamiento seguro.

Además, su funcionamiento es bastante sencillo, por lo que aprenderás a usarlo con facilidad y rapidez, además de encontrar modelos aptos para toda la familia, para que se diviertan mientras pasan tiempo al aire libre.

Son un vehículo altamente seguro, por lo que es perfecto para resguardar tu bienestar en cada traslado. Aún así, no olvides usar casco de seguridad a donde quiera que vayas.

Cuéntanos qué te parecen los scooter eléctricos como alternativa de transporte ecológico, ¿te convencen?

