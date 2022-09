TU PAREJA TE ENGAÑA! 16 SEÑALES Ahora! DESCÚBRELO!

¡Clickear Stars! (Votos: 2 Promedio: 5 )

TU PAREJA TE ENGAÑA DESCÚBRELO!– La sospecha de que ha sido engañado es uno de los peores sentimientos del mundo. Experimentar una corazonada de que una aventura todavía está sucediendo puede ser aún peor. Puede sentir que el suelo se está moviendo debajo de usted a medida que cuestiona todo lo que sabía sobre su relación, además, preguntarse si lo está inventando todo en su cabeza puede erosionar su salud mental.

Pero, ¿Cómo puedes saber cuándo tu pareja está mintiendo acerca de hacer trampa, o «casualmente» tratando de cubrir sus huellas (o eso creen)? Si tu pareja llega a casa tarde por la noche apestando al aroma característico de otra persona, parece bastante obvio que algo anda mal. A menudo, sin embargo, las señales de advertencia de la infidelidad son mucho más sutiles.

Señales de que tu pareja te engaña.- Antes de que pueda hacer frente a la difícil tarea de qué hacer a continuación, ya sea buscar terapia de relación o solicitar el divorcio, debe averiguar si su preocupación es válida. En última instancia, la mejor manera de saber con certeza es la confirmación de su cónyuge o pareja, la persona con la que están engañando, o ambos. Dicho esto, simplemente esperar una eventual confesión no calmará las preocupaciones frenéticas en tu cabeza antes de eso.

16 Señales de que tu Pareja te engaña

Ya sea que tenga una preocupación fugaz sobre nuevos comportamientos o que esté seriamente preocupado de que su cónyuge pueda estar durmiendo con otra persona, estos son algunos de los signos más inusuales de engaño a tener en cuenta.

Son reacios a hacer grandes compras conjuntas y cómo saber si tu pareja te engaña sexualmente

«Compromisos como comprar una casa o un automóvil indican que la otra persona está en la relación a largo plazo», dice el terapeuta familiar licenciado David Klow y autor de You Are Not Crazy: Letters From Your Therapist. Y, si bien es posible que la vacilación de su pareja se deba a preocupaciones financieras, también puede ser un indicio de que están haciendo trampa, especialmente si esto no fue un problema en el pasado.

«Un gran compromiso que hace que sea más difícil salir de una relación rápidamente», añade el psicólogo clínico Ramani Durvasula, Ph D., autor de ¿debo quedarme o debo Ir?. Si tu pareja se pone rara con esto, no tengas miedo de preguntar qué hay detrás de la duda. Si se ponen nerviosos, y no se trata del dinero, podría sugerir que algo no está bien.

Se «olvidaron» de mencionar una noche de fiesta y como saber si tu pareja te es infiel por whatsapp

Las personas que hacen trampa «tienden a cometer pecados de omisión», dice Durvasula. «Operan sobre una base de ‘necesidad de saber’, lo cual no es saludable para una relación. «Aunque descuidar mencionar que el tiempo que tomaron bebidas con compañeros de trabajo podría ser completamente inocuo-tal vez la hora feliz no fue tan memorable—si el comportamiento persiste, podría reflejar deshonestidad general, dice Klow.

El teléfono va a todas partes con ellos-incluso el baño y frases cuando tu pareja te engaña

En primer lugar, una advertencia: Algunas personas están seriamente enganchadas a sus teléfonos y las llevan por hábito o aburrimiento, eso no significa que estén engañando, dice Klow. El problema surge si esto es de repente una cosa nueva para su pareja.

Eso es definitivamente más preocupante, según Durvasula. «Saben que los mensajes de la otra persona pueden llegar en cualquier momento», dice. Así que si alguien que siempre ha confiado en el alijo de revistas del baño para pasar su tiempo para ir al baño de repente comienza a confiar en su teléfono, podría valer la pena vigilar.

Y, están constantemente enviando mensajes de texto y 7 señales que tu pareja te es infiel

Una vez más, un cambio en el comportamiento es clave aquí. «Nuestras mentes están cableadas para buscar inconsistencias, lo que nos ayuda a protegernos de algo inesperado», dice Klow.

«Si las acciones de su pareja comienzan a cambiar, entonces podría ser un signo de infidelidad. «También podría ser que sus amigos están pasando por un momento difícil, o que están envueltos en el trabajo. Pero si te sientes mal, pregunta qué está pasando, dice Klow. La forma en que responden puede ser reveladora.

Cuando hablas, se balancean hacia adelante y hacia atrás , como saber si tu pareja te engaña test

A estas alturas, ustedes dos deberían estar bastante cómodos charlando. Pero cuando su cohorte está ocultando algo, busque hábitos inusuales (y a menudo inconscientes), sugiere la experta en lenguaje corporal Lillian Glass, Ph.D. «Balancearse de un lado a otro muestra que están nerviosos a su alrededor», dice.

Además, han empezado a encorvarse

Si su postura perfecta ha cedido repentinamente, eso podría ser una bandera roja. «Encorvarse es retirarse a la posición fetal, algo que las personas hacen cuando se sienten avergonzadas o saben que han hecho algo mal», dice Glass.

Estás recibiendo muchos regalos

Los tramposos hacen esto para» cubrir el hedor de la culpa», dice Durvasula. Toma nota si tu pareja también parece estar más picante cuando están apilando los regalos. «Las personas a veces están de mejor humor de lo habitual cuando hacen trampa», dice Durvasula. «Su semblante alegre, junto con la necesidad de complacer y sacar a un compañero de las pistas, puede resultar en un generoso cambio de comportamiento.”

Están más enfocados en su apariencia

Esto podría significar un cambio de peinado, una fijación reciente con el gimnasio o un derroche en ropa nueva. Claro, esto podría ser parte de una resolución de Año Nuevo o un deseo de complacerte, pero es importante saber que cuando las personas engañan, son más conscientes de su apariencia, dice Durvasula.

También han cambiado la apariencia de su ropa interior

Señales De Que Tu Pareja Te Puede Estar Engañando.- Si ha notado un cambio de los boxeadores raídos habituales de su esposo a los calzoncillos, o su esposa luce lencería sexy por primera vez en años, es una razón para preguntarse, dice Susan Trombetti, casamentera y CEO de Exclusive Matchmaking.

«Todos tenemos ese sujetador que no queremos que nadie vea, o calzoncillos con agujeros», dice. «Cuando lo cambias, eso podría significar algo cuando se combina con algunos de estos otros signos.»

Te preguntas de dónde sacaron ese truco en la cama

Señales De Que Tu Pareja Te Puede Estar Engañando.- Este podría ser otro caso en el que tu pareja podría haber hecho una investigación sexy sobre los buenos juegos previos y solo quiere condimentar las cosas para ti. En otros casos, las nuevas técnicas sexuales pueden indicar el hecho de que lo recogieron de otra persona. Otras veces, Trombetti dice: «un cambio en la frecuencia, es decir, más o menos sexo, puede indicarte.»

Comparten en exceso

Señales de que tu pareja te engaña- Preguntaste cómo estaba la fiesta de la oficina. Sacudieron toda la lista de invitados, todos los entremeses que se sirvieron (y cuándo), y un juego minuto a minuto de lo que pasó. Es TMI.

«Los mentirosos hablan demasiado», dice Durvasula. «Cuando estás diciendo la verdad, tiendes a ser conciso porque viene fácilmente. Los tramposos a menudo crean largas historias sobre historias extrañas y lugares en los que han estado ese día para actuar como coartada.”

Dejan de informarte de los detalles todos juntos

Señales De Que Tu Pareja Te Puede Estar Engañando.- Escuchar regularmente que su día estaba «bien» cuando solía entrar en las minucias es suficiente para levantar una ceja. Con los tramposos, «los aspectos más interesantes de su día pueden relacionarse con su nuevo coqueteo», dice Durvasula. «Esto puede ser más devastador que la infidelidad sexual, ya que implica que la intimidad de la vida cotidiana ahora se comparte con alguien nuevo. Klow también lo llama «una preocupación» ya que » tener un intercambio abierto de información ayuda a las personas a sentirse más seguras en sus relaciones.”

Siempre están en las redes sociales

Señales de que tu pareja te engaña- Esto es más notable cuando regularmente les gustan las publicaciones de personas de las que nunca has oído hablar. No dudes en preguntar quién es @SexyBae007 y cómo la conoce. «Habla con tu pareja sobre las otras personas con las que interactúas», dice Klow. «Saber esto puede ayudar a construir un sentido más fuerte de seguridad.”

De repente desarrollan un gusto diferente en la música o pasatiempos

Señales de que tu pareja te engaña- «Tal vez es puenting y tienen miedo a las alturas, o de repente comienzan a escuchar música clásica cuando siempre ha sido heavy metal», dice Trombetti. Por supuesto que podrían estar expandiendo sus horizontes, pero en la experiencia de Trombetti, puede ser porque están tratando de impresionar a la nueva persona haciendo coincidir sus gustos y disgustos.

«También absorben cada detalle porque están locos por la persona con la que están engañando y en esa etapa de enamoramiento», agrega Trombetti.

El cajero automático ha estado recibiendo mucha acción

Señales de que tu pareja te engaña.- Las tarjetas de crédito son fáciles de rastrear; el efectivo no lo es, dice Durvasula. Si solían obsesionarse con acumular puntos de recompensa y ahora han cambiado al papel, vale la pena preguntar.

Tienes ese presentimiento

Señales de que tu pareja te engaña.- Esto no pertenece a las personas que a menudo son celosas en general, y por lo tanto propensos a la sospecha cuando hay poca causa para ello. Pero en la experiencia de Trombetti con los clientes, cuando lo sabes, lo sabes (por lo general). «No es necesariamente una conexión psíquica, sino más bien señales no verbales que estás captando», dice.

Por supuesto, siempre podría haber una explicación simple para un cambio en el comportamiento de su pareja que tiene poco que ver con el engaño. Pero si estas acciones te resultan familiares, y no tienes idea de por qué, es hora de hacer las preguntas difíciles. Con suerte, hay una buena razón por la que están actuando, bueno, sombrío. De cualquier manera, tienes derecho a saber.