TIENDAS ONLINE de ROPAS >>> 10 OCASIONES Y MODOS!

Comprar ropa en línea es una bendición y una maldición. Tiene posibilidades aparentemente infinitas de dónde y qué comprar, pero es fácil sentirse abrumado con tantas opciones. Y a veces, cuando buscas un artículo en particular, como los mocasines gruesos perfectos, terminas perdiendo horas buscando en los sitios equivocados que no tienen exactamente lo que estás buscando.

Es por eso que hemos elaborado nuestra lista de los mejores lugares para comprar en línea, en función de las necesidades específicas de los productos. Al elegir los sitios, evaluamos su selección de productos, así como factores importantes como las opciones de envío, las políticas de devolución, la navegación del sitio y cualquier beneficio adicional, como los servicios de estilo y los programas de recompensas.

Ya sea que esté buscando algo específico o simplemente esté buscando arreglar su guardarropa en general

Comience su búsqueda con estas tiendas en línea a continuación.

Para el lujo Farfetch

La lista de diseñadores que ofrece esta tienda en línea es larga, por lo que si tiene el corazón puesto en un dulce vestido de Cecilie Bahnsen o si desea un reloj Chopard, tiene la garantía de encontrarlo (y mucho más). Farfetch, que conoce a su cliente, le permite comprar por términos de búsqueda populares, como cinturones de Gucci o zapatillas de deporte de Isabel Marant.

También puede comprar piezas usadas que han resistido la prueba del tiempo, como bolsos acolchados de Chanel y Hermès Birkin. Cuando inviertes en piezas de lujo, quieres el mejor servicio, y Farfetch ofrece envíos rápidos de dos a cuatro días y devoluciones gratuitas que incluyen una recogida gratuita, para que no tengas que cargar con cajas pesadas a la oficina de correos más cercana.

Para vintage Estados Unidos dónde comprar ropa Etsy

La gente a menudo piensa en Etsy para regalos artesanales, pero en realidad también está lleno de ropa vintage. Simplemente escribe la tendencia o el artículo que estás buscando en la barra de búsqueda( por ejemplo, un abrigo a cuadros), establece el filtro en vintage y descubrirás un tesoro de alternativas de segunda mano que se adaptan a tu estilo, ya sea que te gusten los años 50, 80 o Y2K.

Uno de los escritores de moda de InStyle jura que Etsy es el mejor lugar en línea para comprar vintage. «He encontrado muchas de mis piezas de diseño raras allí, y me encanta mirar la barra de recomendaciones de un artículo — por lo general, hay cientos de cosas similares a las que mirar», dice Tara González. Solo asegúrese de verificar con cada vendedor individual cuáles son sus políticas de envío y devolución.

Para la moda rápida, tiendas de ropa online baratas, ropa barata en Estados Unidos Nasty gal

Las tiendas de moda rápida se dedican esencialmente a producir ropa que se alinee con las principales tendencias actuales, pero Nasty Gal es posiblemente una de las mejores. La selección es inigualable, ya sea que esté buscando llamaradas cómodas y elásticas o un atuendo para una ocasión elegante — y muchas de las estrellas de la moda de hoy en día le han dado su sello de aprobación al sitio, desde Emily Ratajkowski hasta la estilista Maeve Reilly.

Para ayudarte a comprar, ofrecen ediciones seleccionadas como atuendos de vacaciones y Y2K. También puede comprar las líneas de ropa de tallas grandes y pequeñas de la marca. Nos encanta cómo siempre hay algún tipo de venta, aunque es bueno tener en cuenta que debe gastar $70 para el envío gratuito y las devoluciones tienen una tarifa de envío.

Para elementos básicos Everlane

Jeans, botones, suéteres — abrigos: Everlane es una excelente opción para llenar los agujeros en su guardarropa. Celebridades como Meghan Markle y Angelina Jolie son conocidas por usar piezas de la marca que parecen mucho más caras de lo que realmente son. A pesar de los precios asequibles, Everlane está comprometida con la calidad mediante el uso de fábricas éticas, materiales de alta calidad como el denim japonés y se centra en piezas atemporales en lugar de tendencias.

Piensa en gabardinas, cuellos de tortuga de cachemira y zapatos planos de cuero italiano. Incluso venden ropa interior sin costuras, que en realidad puedes devolver después del primer intento si no te quedan bien. Esté atento a la venta anual de Choose What You Pay del sitio para obtener ofertas realmente excelentes.

Para piezas de declaración & other stories

Si eres el tipo de persona que no puede resistirse a los volantes, los colores brillantes, los estampados y similares, no duermas en & Other Stories. Los amantes de la moda conocen este sitio en línea (y la tienda física) como uno que está lleno de piezas especiales de diseñador que instantáneamente te harán ‘ooh’ y ‘ahh’, pero al mismo tiempo, te sentirás un poco más económico. La ropa también es de alta calidad, y uno de nuestros editores de moda descubrió que tenían los suéteres más cálidos.

«De todo lo que tengo, incluidos los suéteres vintage y de Otras historias bien hechos, los únicos que realmente mantienen el aire frío afuera, e incluso me han hecho sudar en medio de una tormenta de nieve», dice Samantha Sutton. La marca también hace colaboraciones exclusivas con artistas como Siri Carlin y MINJU KIM para piezas únicas de troy. Puntos de bonificación por envíos y devoluciones gratuitos con la etiqueta ya incluida en la caja.

Para salir Revolve – para comprar ropa barata

En caso de que su guardarropa necesite un poco…spice, Revolve te tiene cubierto. Seguramente te encontrarás con el minivestido de tus sueños con escote pronunciado y escote pronunciado, y probablemente también lo verás en tus influencers favoritas. Las marcas van desde diseñadores hasta etiquetas prometedoras para una mezcla interesante para navegar.

¿Necesitas un vestido para una fiesta de última hora? Revolve ofrece envío gratuito de dos días y devoluciones gratuitas. Aunque las infinitas opciones del sitio pueden ser un poco abrumadoras, el equipo de estilo de Revolves puede chatear con usted para ayudarlo a encontrar exactamente lo que está buscando.

Para el rango de tamaño Madewell

Nada es más molesto que encontrar un artículo que amas y darte cuenta de que, uf, la tienda no lo vende en tu talla. Pero Madewell tiene un rango de tamaños impresionante para muchas de sus ofertas, que van desde XS a 4X. No tiene que desplazarse a una sección completamente diferente del sitio (aunque puede encontrar categorías específicas para Plus, Petite y Tall si desea un acceso fácil). Todo está en el mismo lugar, que es como debería ser. Aunque la marca es conocida por hacer jeans de calidad, también venden de todo, desde suéteres casuales hasta zapatos y trajes de baño. Y si desea disminuir su impacto ambiental, consulte su sección predilecta y considere cambiar un poco de mezclilla vieja por crédito para compras. Ganar-ganar.

Para calzado DSW

Esto es lo que pasa con el calzado: tiende a ser caro. Un par de mocasines gruesos o botas hasta la rodilla tienen la capacidad de ahorrarle cientos de dólares, por lo que DSW es una excelente opción si está buscando reducir sus gastos, pero no su colección de zapatos. No solo puedes encontrar un montón de estilos lindos y las mejores marcas como Dr. Martens y Adidas en el sitio web de la tienda, sino que los precios son bastante razonables. Incluso Jennifer Lopez y la estilista de Kardashian Dani Michelle aman DSW. «Me encanta ir de compras y peinar con DSW porque tienen una gran selección de estilos, y realmente siento que puedo encontrar exactamente lo que necesito», dice Michelle.

Para jeans online para comprar ropa American eagle

Una de las tiendas que amabas cuando eras adolescente es en realidad una opción de primer nivel para todas las edades cuando se trata de mezclilla. No solo puede filtrar por corte y color al comprar en línea, sino que también podrá encontrar diferentes opciones de longitud, por lo que las personas de piernas cortas y largas finalmente pueden tener un par de pantalones que les queden bien.

El rango de tamaño también es extenso, comenzando en 000 y llegando a 20. Además de los azules básicos, puedes incursionar en nuevas tendencias como los estilos extremos y el regreso de la baja altura. El sitio ofrece extensas guías de tallas y las revisiones detalladas le permiten filtrar por tipo de cuerpo y altura similares para encontrar consejos relevantes.

Para vestidos ASOS

Por supuesto, ASOS es bueno para algo más que vestidos, pero vaya, si tu guardarropa necesita algo voluminoso, brillante, estructurado, de corbata negra o para llevar, definitivamente tendrás tu elección (y sí, la tienda vende tallas grandes, maternidad y pequeñas, también). Puede filtrar su búsqueda por ocasión, longitud, tendencia y color para que las compras sean mucho más precisas y eficientes.

también nos encanta que la mayoría de los productos tengan un video de la modelo que usa el vestido para darle una mejor idea de cómo se mueve y se ve en el cuerpo. Y con el envío rápido y las devoluciones gratuitas, puede probar algunos vestidos para cualquier evento que esté comprando y devolver lo que no funciona sin preocupaciones.

Para el atuendo de boda Reforma

Las celebridades, desde Kendall Jenner hasta Jessica Alba, no pueden dejar de usar vestidos de la Reforma, y es fácil ver por qué. En Reformation, puede elegir entre una variedad de diseños elegantes pero a la moda, completos con pequeñas corbatas y sutiles aberturas para las piernas, que sin duda funcionarán como un look de invitado a la boda. Pero eso no es todo! También podrás conseguir algo para esos deberes de dama de honor y, sí, incluso un vestido de novia completo que es perfecto para el gran día.

También ofrecen monos de novia si ese es más tu estilo. Y con los esfuerzos de sostenibilidad de Reformation, así como con lo versátil que es su colección de novias, puede comprar un atuendo de boda sabiendo que está hecho de manera sostenible y que es probable que lo use más de una vez. mejores tiendas online

Para Loungewear Amazon

La sección de ropa de salón en Amazon merece cierto reconocimiento. Si todavía trabajas desde casa (al menos parcialmente), hay un montón de conjuntos a juego que no te sentirás culpable por usar todo el día, la noche y el fin de semana. Además, la selección de colores cuando se trata de esas sudaderas Gildan acogedoras y altamente calificadas es bastante impresionante. Si tiene Prime, puede recibir su ropa de salón súper rápido y tener devoluciones sin dolor de cabeza. La ropa de salón tiene que ver con la facilidad, y Amazon facilita las compras.

Para diseñadores económicos Target

Cada otoño, Target lanza sus colaboraciones con diseñadores, asociándose con algunos de los talentos más buscados en el mundo de la moda. En lugar de dirigirse a su ubicación local, vale la pena levantarse temprano y apresurarse a llenar su carrito en línea, donde hay muchas opciones y tamaños inclusivos disponibles.

Todavía obtienes el ojo creativo de diseñadores como Rachel Comey y Joseph Altuzarra a una fracción del precio. Además, hay algo emocionante en esperar a que caiga la sorpresa de la nueva colaboración y saber que estás comprando una pieza de edición limitada.

Para ir de compras Nordstrom

En caso de duda, Nordstrom probablemente lo tenga. Los grandes almacenes son famosos por vender un poco de todo en todos los tamaños, desde zapatos hasta camisas y artículos de diseñador. Además, cuando llegan las ventas, los descuentos son tan buenos que es casi imposible pagar con solo uno o dos artículos en su carrito. Nordstrom también es conocido por su excelente servicio al cliente, como estilo virtual gratuito y recogidas en la acera. Si se une a su programa de recompensas gratuito, también puede disfrutar de alteraciones de cortesía además de ganar puntos cada vez que compre. Con productos de belleza y para el hogar, Nordstrom es realmente una ventanilla única.

Para ropa de entrenamiento Girlfriend collective

Para la ropa deportiva con la que puedes entrenar y vivir, recurre a Girlfriend Collective. Celebridades como Kerry Washington son fanáticas de la marca que utiliza botellas de plástico recicladas para hacer leggings, pantalones cortos para bicicletas y sujetadores deportivos en tallas que van desde XXS a 6XL.

Los leggings son conocidos por sus colores brillantes y por superar dificultades comunes como deslizarse hacia abajo o ser transparentes. Más allá de ser innovadores con sus materiales, la marca está constantemente presentando nuevos diseños como un vestido de un solo hombro que puedes usar en la cancha de tenis y luego para el brunch. También venden ropa de abrigo, ropa íntima, zapatos y accesorios. Una vez que comiences a comprar en Girlfriend Collective, usarás ropa de entrenamiento todo el tiempo.

Para miembros de Amazon prime Shopbop06

Shopbop te permite comprar las últimas tendencias y diseñadores a través de tu cuenta personal de Amazon Prime. Con su cuenta sincronizada, puede disfrutar de envío gratuito de tres días y devoluciones gratuitas directamente en Shopbop. Pero incluso sin una cuenta Prime, le encantará lo que el sitio tiene para ofrecer.

Con más de 1,000 diseñadores para elegir, puede comprar nombres importantes como Alexander Wang y Ulla Johnson, así como hallazgos de moda por menos de $200. Además, si se une al programa de recompensas stellar del sitio, obtiene acceso anticipado a ventas y recién llegados, beneficios de cumpleaños y más.