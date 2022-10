TIENDAS en MIAMI OUTLET>Las 4 MEJORES en VACACIONES

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Tiendas en Miami Outlet: El área de Miami alberga muchas tiendas boutique y centros comerciales. Sin embargo, para los compradores que buscan valor, hay una serie de centros comerciales que están llenos de varias tiendas minoristas de fábrica y outlet, que ofrecen descuentos en ropa de lujo, regalos, accesorios y más.

Sin duda, puede valer la pena visitar cualquiera de estos centros comerciales de Miami, tanto para visitantes como para locales, para encontrar una gran oferta, o encontrar ropa realmente asequible de algunas de las marcas de lujo como Jimmy Choo, Prada o GUCCI. Algunas atracciones pueden estar cerradas temporalmente o requerir reservaciones por adelantado. Algunos restaurantes ofrecen actualmente solo recogida. El horario/disponibilidad puede haber cambiado.

Tiendas en Miami Outlet: El Dolphin Mall is Miami es un hermoso centro comercial de última generación que ofrece a los compradores un poco de valor de algunas de las tiendas de moda más populares, incluidas las difíciles de encontrar en cualquier otro lugar de los Estados Unidos. Tales tiendas incluyen The Coach Factory Store, Bloomingdale’s The Outlet Store. También se puede encontrar una variedad de restaurantes en el centro comercial, como P. F. Chang’s, The Cheesecake Factory y muchos otros, incluido un patio de comidas. El servicio de transporte Grayline ofrece transporte desde hoteles selectos dentro del centro de Miami y el área del aeropuerto.

11401 NW 12th St, Miami, FL 33172, Teléfono: 305-365-7446

Tiendas en Miami Outlet: El Centro de compras de Florida Keys está compuesto por más de cincuenta tiendas diferentes, que ofrecen una amplia gama de oportunidades de compras, desde ropa para niños hasta zapatos, ropa para mujeres y más. Algunas de las más de cincuenta tiendas minoristas que se pueden encontrar en el centro comercial outlet incluyen Nautica, Guess Factory Store, Aeropostale, Tommy Hilfiger y Nike Clearance. El Florida Keys Outlet Center es un gran mercado al aire libre, que proporciona valor de compra para las comunidades circundantes de Kendal, Homestead y Key Largo. El centro comercial al aire libre se encuentra convenientemente cerca de la última parte de la autopista de peaje de Florida en la US 1.

250 E Palm Dr, Florida City, FL 33034, Teléfono: 305-248-4727 outlet mall near me

Tiendas en Miami Outlet: El Mall of the Americas en Miami, Florida, es un centro comercial que consta de una serie de tiendas diferentes, que van desde tiendas minoristas que venden accesorios y ropa hasta muebles para el hogar y artículos deportivos. Las tiendas minoristas nacionales que se encuentran en el Mall of the Americas incluyen Old Navy Outlet, Ross y Marshalls, así como tiendas que a menudo no se encuentran en centros comerciales, como Costco y Home Depot. También hay varias opciones gastronómicas disponibles en el centro comercial, que incluyen La Fogata BBQ, el restaurante Chuy, YogurtLife, Magic Grill, Flagler a la brasa, Cajio’s Cuban Cuisine y Subway.

7795 West Flagler St, Miami, FL 33144, Teléfono: 305-261-8772

Sawgrass Mills

Tiendas en Miami Outlet: Sawgrass Mills es un centro comercial Simon y el centro comercial de venta minorista y outlet de mayor valor del país. El destino de compras se compone de más de 350 tiendas minoristas, como tiendas outlet de Gap, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger y Nike.

Los minoristas de valor se componen de Marshalls, Target, Bed Bath & Beyond, OFF 5th Saks Fifth Avenue y más. El centro comercial outlet ofrece de todo, desde productos de belleza, joyas y moda hasta juguetes, equipos deportivos y productos electrónicos. Sawgrass Mills también cuenta con tiendas outlet de marcas de lujo, como Versace, Tory Burch, Prada, Jimmy Choo, GUCCI y Burberry. El centro comercial está a solo treinta minutos del Aeropuerto Internacional de Miami..

12801 W Sunrise Blvd, Sunrise, FL 33323, Teléfono: 954-846-2350

