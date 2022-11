Compra ONLINE USA Tiendas RECOMENDADAS TOp 94◀︎lll

By

Compra online Usa tiendas recomendadas – Las compras en línea son un mercado próspero en los Estados Unidos, al igual que en el resto del mundo. En una encuesta realizada en abril del año pasado, un enorme 40 por ciento de los usuarios de Internet con sede en Estados Unidos reconocieron que habían comprado cosas en línea varias veces en un mes.

El informe también estima que aproximadamente el 42% de los consumidores estadounidenses ha buscado y comprado productos o servicios en línea, frente a solo el 14% que busca en línea pero prefiere comprar en la tienda.

Según los expertos de la industria, hay varias razones por las que un número cada vez mayor de personas se están cambiando a comprar en línea.

Si bien la comodidad sigue siendo el mayor atractivo, la disponibilidad de descuentos y cupones masivos también son factores importantes. Los compradores también tienden a basar sus decisiones de compra en consejos de familiares y amigos, reseñas en línea y recomendaciones de productos en plataformas de redes sociales populares.

Para ayudarlo a comenzar, hemos enumerado a continuación los mejores 94 sitios web de compras en línea en los Estados Unidos en diferentes categorías, así que elija entre el lote y comience.

¿Cuáles son las tiendas online más confiables?

1. Amazon

Amazon se clasifica como el sitio web de compras en línea más importante de los EE.UU. y en otras partes del mundo. Puedes comprar casi cualquier cosa en el Planeta Tierra de Amazon. También tienen excelentes políticas para la protección de los consumidores.

2. eBay

Una de las mejores

eBay merece con razón una posición superior como sitio de compras en línea. Puedes comprar cosas nuevas y usadas a precios bajos en eBay. De hecho, algunos productos que se encuentran en eBay no se pueden encontrar en otro lugar mientras compran en línea.

3. Walmart

La más importantes en compra de necesidades

Walmart se clasifica como la tienda más importante para comprar necesidades diarias como comestibles, cosas para el hogar, ropa a precios económicos, artículos de regalo y mucho más. Walmart también tiene su propia tarjeta de crédito que le permite comprar productos caros en cuotas.

4. Sears

Continua online

Sears se declaró en quiebra en octubre de 2018 y está reduciendo sus tiendas físicas en todo Estados Unidos. Sin embargo, Sears continúa manteniendo una formidable presencia en línea.

Se encuentra entre los mejores sitios web de compras en línea, aunque la situación financiera actual de la empresa puede forzar su cierre. Sears vende muebles, electrónica, ropa y artículos para el hogar, entre otras cosas.

5. Kroger

Compra de comestibles

Kroger es una tienda en línea de elección entre los estadounidenses que compran comestibles. Kroger también ofrece excelentes descuentos en productos alimenticios a través de ofertas y ventas especiales en línea diarias y semanales. Esta tienda en línea ofrece códigos de descuento y cupones que le ayudan a ahorrar dinero.

6. Betty Crocker

Betty Crocker es bien conocida por sus deliciosas recetas, ingredientes para pasteles y mezclas para pasteles. Betty Crocker vende sus mezclas listas para hornear para pasteles, tortitas, postres y otras golosinas tentadoras en línea. Las mezclas de Betty Crocker son un nombre familiar en Estados Unidos.

7. Shop Rite

Shop Rite opera tiendas de comestibles de ladrillo y mortero en múltiples ubicaciones en todo Estados Unidos. Es un sitio web muy popular para comprar productos alimenticios a tasas de descuento. El sitio web de Shop Rite también cuenta con cupones de descuento y códigos que ayudan a ahorrar dinero.

8. Barnes & Noble

Tienda minorista en linea

Barnes & Noble es el minorista en línea más grande del mundo de libros de todo tipo. Se clasifica como una compañía Fortune 500. Barnes & Noble vende casi todo tipo de libros. La compañía se estableció en 1853 y ahora tiene ventas en línea significativas.

9. Hallmark

Tarjetas de felicitación, artículos de regalo, decoración del hogar y muchos productos únicos están disponibles en Hallmark.com. También ofrecen descuentos diarios y de temporada en sus cosas. Fundada en 1910, Hallmark es el mayor fabricante y minorista de tarjetas de felicitación y artículos de regalo de los Estados Unidos. La compañía dirige un canal de televisión del mismo nombre que se transmite en todo el mundo.

10. USPS

El Servicio Postal de los Estados Unidos administra uno de los sitios web de compras más importantes de los Estados Unidos. La tienda de USPS vende sellos postales, papelería postal y artículos de regalo. También puede comprar sellos postales especiales y artículos de papelería que reflejan diversos temas y celebraciones.

11. Discovery

¿Dónde comprar al por mayor en USA?

Discovery Channel opera una de las mejores tiendas en línea en los Estados Unidos. Venden tazas, juguetes, camisetas y otros artículos de ropa, películas y videos, libros y muchas otras cosas en su tienda. También puedes comprar cosas con la marca Animal Planet, The Learning Channel (TLC), Investigation Discovery y The Science Channel desde su sitio de compras en línea.

12. Verizon

Verizon es la compañía de telecomunicaciones móviles más grande de los Estados Unidos. Por lo tanto, Verizon también tiene una tienda en línea que es muy popular en Estados Unidos. Los teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, tabletas, dispositivos de conectividad y equipos de audio de alta calidad, entre otros, se venden en línea en las tiendas Verizon.

13. AT&T

Hablando de comunicaciones móviles, AT&T, la segunda red móvil más grande de EE. UU., también tiene una tienda en línea. Ofrecen teléfonos móviles y tabletas para todos los presupuestos. AT&T Store también tiene carcasas para teléfonos móviles, protectores de pantalla y otros accesorios para todo tipo de teléfonos inteligentes y teléfonos con funciones.

14. T-Mobile

Si planea comprar un teléfono móvil caro y un plan a juego, visite la tienda en línea de T-Mobile. Operado por el tercer operador de servicios móviles más grande de Estados Unidos, T-Mobile store tiene ofertas exclusivas en los últimos teléfonos inteligentes y accesorios durante las vacaciones y festivales. También ofrecen grandes descuentos a los compradores en línea.

15. Sprint

Y, por último, en el mundo de los teléfonos móviles, accesorios y pestañas de alta calidad, está la tienda Sprit operada por la cuarta red móvil más grande de EE. Ofrecen excelentes ofertas con frecuencia para ofrecer grandes ahorros en teléfonos móviles y planes. Sprint realiza entregas en todo Estados Unidos y también tiene elaboradas políticas de devoluciones y garantía.

16. Powell’s BooksPowell’s Books se autodenomina el minorista en línea independiente más grande del mundo de libros nuevos y antiguos. La compañía con sede en Portland, Oregón, se estableció en 1971.

Se encuentra entre los mejores sitios web de compras en los EE.UU. porque puede comprar libros raros que ya no se imprimen en su sección de libros usados. Powell’s también vende tarjetas de regalo, regalos, recuerdos y artículos para festivales en línea.

17. Mr. Chocolate

Jacques Torres, el fabricante de chocolate favorito de Estados Unidos, y su equipo operan uno de los sitios web de compras en línea más famosos. Como adivinarías, Mrchocolate vende una exclusiva gama de chocolates y dulces elaborados por el propio Jacques Torres. Los precios comienzan a partir de US 1 17 y los descuentos festivos también están disponibles en línea.

18. Hershey’s

¿Quién no ha oído hablar de Hershey? Son la marca mundialmente famosa de chocolates americanos. Y Hershey también vende su increíble gama de chocolates y dulces en línea a través de su sitio web de compras de primer nivel. Cualquier persona que viva en los Estados Unidos y la Unión Europea puede pedir chocolates Hershey en línea desde su sitio de compras.

19. Target

Target se encuentra entre los supermercados más grandes de Estados Unidos. Target tiene un excelente sitio web de compras donde puede comprar comestibles, artículos para el hogar, requisitos para mascotas, electrónica y electrodomésticos, ropa y mucho más.

El sitio web ofrece cupones y códigos de descuento diarios y semanales a los compradores. Su instalación de reabastecimiento le permite mantener su hogar lleno de comestibles y otras cosas que se usan en grandes cantidades.

20. Costco

Costco Wholesale tiene fama de ofrecer de todo, desde comestibles hasta productos electrónicos caros a precios muy reducidos. Su sitio web de compras en línea se encuentra entre los más altos de Estados Unidos.

Costco también envía a mercados selectos en el extranjero. Comprar en Costco le ahorra mucho dinero. Ofrecen ofertas especiales durante las vacaciones y las temporadas festivas.

21. Rakuten

Rakuten se jacta de almacenar más de 18 millones de productos y servir a más de 20 millones de clientes estadounidenses en línea. El sitio web enumera ofertas diarias de cosas caras como pestañas y teléfonos inteligentes, electrónica y electrodomésticos, ropa y artículos para el hogar. Rakuten es líder entre los sitios web de compras en línea en los EE. También tienen un programa de lealtad.

22. Total Wine

Total Wine es el sitio web de compras en línea más grande de Estados Unidos para vinos, licores y cervezas. Se llama a sí misma «La Supertienda de Licores de América». «El sitio web enumera unos 8.000 vinos, 3.000 licores y 2.500 cervezas de los Estados Unidos y de otras partes del mundo.

Sin embargo, las operaciones de Total Wine se limitan solo a los estados de los Estados Unidos donde la venta y compra de alcohol en línea está permitida por la ley. La compañía cuenta con un equipo de profesionales para probar la calidad de las bebidas alcohólicas antes de ofrecerlas a la venta en el sitio web.

23. IKEA

IKEA, la empresa sueca de requisitos para el hogar, opera un sitio web de compras en línea muy elaborado en los EE.UU Venden juegos de bricolaje para muebles, alimentos, electrónica, electrodomésticos, soluciones de iluminación y muchas otras cosas atractivas que vienen con la garantía de calidad de IKEA. Los productos IKEA son conocidos por su economía y calidad superior.

24. Home Depot

Para la decoración del hogar, la electrónica y los electrodomésticos, Home Depot también es uno de los mejores sitios de compras en línea. Ofrecen excelentes ofertas en casi todos los productos comprados a través del sitio web.

Además, puede recoger las cosas usted mismo o solicitar la entrega a domicilio, dependiendo de cuán pronto necesite los artículos. El sitio web también enumera algunos muebles y juguetes exquisitos para el hogar.

25. Giant Eagle

Giant Eagle es una marca de tiendas y sitios web de compras en línea de confianza en los EE.UU La compañía está sirviendo a los estadounidenses por más de 80 años.

Giant Eagle almacena comestibles, alimentos preparados, productos para el hogar, productos para el cuidado de bebés y toda la gama de cosas que la gente necesita. Giant Eagle también administra una farmacia en línea que dispensa medicamentos recetados con la facilidad de recargas automáticas para afecciones médicas crónicas.

26. P&G Shop

Procter & Gamble, la multinacional de Bienes de Consumo de rápido Movimiento (FMCG) de Estados Unidos, tiene uno de los sitios web de compras en línea más favoritos. Llamadas Tiendas P&G, el sitio web ofrece la gama completa de marcas Procter & Gamble para mujeres, hombres, niños y cuidado del hogar. El sitio web también ofrece excelentes descuentos.

27. Rite Aid

Rite Aid se encuentra entre las farmacias en línea más importantes de Estados Unidos. Ofrecen medicamentos recetados y de venta libre a precios muy asequibles, gracias a sus acuerdos con compañías médicas.

Rite Aid también suministra productos de belleza, necesidades de maternidad, productos para el cuidado del bebé, suplementos para la salud sexual y mucho más. Es uno de los mejores sitios web de compras en línea de los Estados Unidos, en el que confían millones de personas que necesitan recargas de medicamentos para enfermedades crónicas.

28. Walgreens

Farmacia en línea Walgreens vende medicamentos recetados y de venta libre a clientes en EE.UU También venden gafas graduadas, productos para el cuerpo, la belleza y el cuidado de la piel y productos para bebés.

Los medicamentos Walgreens provienen de los mejores fabricantes de Estados Unidos. También ofrecen la posibilidad de enviar recargas de medicamentos recetados para pacientes crónicos.

29. Dunkin Donuts

Dunkin Donuts es la marca de donas y café favorita del mundo. También tienen un sitio web donde puede pedir donas recién horneadas, café, así como café en polvo y mezclas. Además, Dunkin Donuts tiene una pequeña selección de artículos de colección que también se pueden comprar en su sitio web de compras en línea de EE.UU

30. Shop Disney

¿Estás loco por los personajes de dibujos animados de Walt Disney o te perdiste la compra de algo durante una visita a sus parques temáticos? Sin problemas. Siempre puedes pedir objetos de colección, juguetes, requisitos para fiestas, prendas de vestir y muchas otras cosas en Shop Disney, la tienda oficial de compras en línea de The Walt Disney Company. También ofrecen descuentos de temporada y festivos.

31. Baskin Robbins

Para los amantes de los helados, Baskin Robbins también vende sus increíbles creaciones en línea. Se encuentra entre los mejores sitios web de compras en línea de Estados Unidos que venden helados, pasteles y muchas otras delicias increíbles.

Al realizar un pedido en línea en el sitio web de Baskin Robbins, la compañía organiza la entrega desde la tienda cercana para garantizar que obtenga los productos más frescos.

32. Kohl’s

Los grandes almacenes estadounidenses Kohl’s también se venden en línea. Su sitio web de compras en línea presenta todas las ventas y ofertas especiales que puede encontrar en las tiendas físicas de Kohl. A menudo, puede encontrar cupones de descuento y códigos para ahorrar dinero cuando compra cosas en el sitio web de compras en línea de Kohl.

33. Jet

Jet.com es un excelente sitio web de compras en línea que enumera productos seleccionados que los estadounidenses prefieren. Jet vende comestibles, artículos de primera necesidad para el hogar, necesidades de mascotas, aparatos electrónicos y eléctricos, prendas confeccionadas, comidas listas para cocinar y mucho más.

Sus listados prácticos hacen la vida más fácil para los habitantes urbanos que no desean pasar mucho tiempo buscando cosas.

34. Reebok

Para los amantes del fitness, el fabricante de ropa deportiva y equipo deportivo líder en el mundo, Reebok, dirige un sitio web de compras en línea. La tienda en línea de Reebok enumera a los favoritos tradicionales y los últimos lanzamientos. Esta tienda de compras en línea siempre ofrece una venta que ofrece grandes descuentos en cientos de productos en un día dado.

35. Nike

El mundialmente famoso fabricante de ropa deportiva y equipos deportivos Nike tiene un excelente sitio web de compras en línea para clientes estadounidenses. Tienen ventas regulares que le permiten comprar sus productos superiores a precios más bajos. El sitio web de compras en línea de Nike cuenta con una venta permanente que enumera cientos de productos de esta gran marca.

36. Adidas

Si bien todavía está en el tema, el mundialmente famoso fabricante de artículos deportivos y ropa deportiva Adidas también tiene un fantástico sitio web de compras en línea.

Adidas store ofrece una venta continua en la que puedes comprar su increíble gama de productos a precios muy reducidos. Es ideal para los amantes de los deportes y los aficionados al fitness que buscan material deportivo de alta gama a precios más bajos.

37. Spalding

¿Eres fan de los torneos de la NBA o quieres apoyar a tu equipo favorito? Visita la tienda en línea de Spalding. Spalding, como cualquier fan de la NBA sabrá, se encuentra entre los proveedores oficiales de la Asociación Nacional de Baloncesto.

Por lo tanto, puedes comprar material oficial de la NBA de Spalding. También puedes comprar cosas personalizadas que reflejen el logotipo de tu equipo favorito o artículos de colección exclusivos de Spalding desde su sitio web de compras en línea. También realizan ventas regulares en artículos seleccionados.

38. NFL Shop

Ahora es posible mostrar tu apoyo a los equipo de la Liga Nacional de Fútbol (NFL). NFL tiene un sitio web de compras en línea donde puedes encontrar artículos deportivos, ropa deportiva y muchas otras cosas maravillosas.

Su gama de ropa de la NFL está disponible para mujeres, niños y hombres. Puedes comprar camisetas y chaquetas con el logotipo de tu equipo favorito de la NFL o incluso personalizadas con una foto de algún jugador favorito. La tienda de la NFL también tiene ventas regulares.

39. NBA Store

La Asociación Nacional de Baloncesto tiene una gran tienda en línea que vende material oficial de la NBA para aficionados individuales y equipos. Puedes seleccionar cosas según el equipo de la NBA que más te guste.

La tienda enumera todos los equipos de la NBA y también puedes obtener ropa deportiva personalizada, sudaderas con capucha, gorras y otras cosas. NBA store tiene ventas regulares, especialmente durante las temporadas altas.

40. Overstock

Comprar muebles viejos o usados en EE.UU es posible. Tienen una amplia gama de muebles y artículos para el hogar. Además, Overstock también es popular por su nueva gama de muebles y otros productos. Es un gran sitio web para cazadores de gangas. Overstock vende solo productos garantizados y certificados.

41. Marlboro

Puedes adivinar fácilmente de qué se trata este sitio web. Marlboro.com es un sitio web propiedad de Philip Morris USA. El sitio web tiene algunas reglas muy estrictas para el acceso. Sin embargo, una vez que se registre como miembro, es posible comprar la gama de cigarrillos Marlboro en este sitio web. Philip Morris USA también ofrece descuentos puntuales y cupones para miembros registrados.

42. Adam & Eve

Adameve.com es la súper tienda en línea de Estados Unidos para todas las cosas para adultos. Cosas de adultos en serio, eso significa. Venden la más amplia gama de juguetes, accesorios y otras cosas que las mujeres y los hombres usan discretamente para los placeres carnales.

Es uno de los mejores sitios web de compras en línea. Su tarjeta de crédito o extracto bancario no menciona el nombre de esta tienda, lo que ofrece total discreción.

43. Safeway

Safeway es una gran cadena de supermercados en los Estados Unidos. Tienen un excelente sitio web de compras en línea que le permite comprar comestibles, productos para el hogar y otros productos en línea. Safeway ofrece entrega gratuita a domicilio en ciertos lugares. O puede comprar en línea y recoger las cosas en la tienda Safeway más cercana más tarde.

44. Macy’s

Macy’s Department Stores opera un sitio web de compras en línea de primer nivel para clientes en EE.UU. y países extranjeros. Esta tienda vende ropa de moda y accesorios de las mejores marcas en los Estados Unidos y en el extranjero. La compañía también envía pedidos en línea a la mayoría de los países.

45. New BalanceNew Balance Athletics es una marca líder estadounidense de calzado deportivo. Sus zapatillas deportivas son utilizadas por los principales atletas y jugadores de todo el mundo. Los productos New Balance también se pueden comprar en su sitio web de compras en línea. Tienen rebajas y descuentos puntuales para todos los compradores en línea.

46. Lotto Clothing USA

El gigante italiano de ropa y ropa deportiva Lotto vende sus cosas desde su sitio web dedicado a compras en línea para EE.UU. Los nuevos lanzamientos y favoritos tradicionales de Lotto se pueden comprar en su sitio web a precios de descuento. La compañía también ofrece descuentos puntuales y diarios en productos selectos.

47. JCPenney

Los principales grandes almacenes estadounidenses JCPenney tienen un sitio web de compras en línea del mismo nombre. JCPenney es un destino favorito para los estadounidenses que compran en línea prendas de vestir, muebles para el hogar y accesorios de vestir. Tienen ventas de temporada y también aceptan cupones de descuento y códigos para compras.

48. Neutrogena

Neutrogena, fabricante de productos para el cuidado de la piel, la belleza y el cabello con sede en Los Ángeles, vende su amplia gama de soluciones a través de su sitio web de compras en línea. Los productos Neutrogena son famosos en los Estados Unidos y en todo el mundo. Ofrecen descuentos de hasta el 25 por ciento en productos seleccionados comprados en su sitio web.

49. Sebamed

Sebamed GmbH es un fabricante de fama mundial de productos de belleza y cuidado de la piel que proporcionan equilibrio de pH. Tienen extensas operaciones en los Estados Unidos. Puede comprar su excelente gama de lociones, cremas, barras de lavado y otros productos en el sitio web de compras en línea de Sebamed. El sitio web ofrece descuentos para compradores primerizos y repetidores.

50. Gillette USA

Gillette se encuentra entre las mejores marcas de productos para el afeitado y el cuidado del cabello en todo el mundo. Esta empresa estadounidense también vende sus productos en un sitio web de compras en línea del mismo nombre en EE.UU. En Gillette USA, mujeres y hombres pueden comprar maquinillas de afeitar, recortadoras de cabello y otras soluciones de afeitado de calidad superior.

51. Schick

La multinacional de cuidado del cabello de Estados Unidos, Schick tiene una amplia gama de recortadoras y otras soluciones para mujeres que anhelan un peinado ideal. La gama de recortadoras y maquinillas de afeitar, lociones, cremas y otros productos para la reducción del cabello de Schick está disponible en el sitio web de compras en línea de la compañía, Schick.com

52. Sephora

Hablando de productos de belleza para mujeres, Sephora es el líder en cosméticos, cuerpo, belleza, cuidado de la piel, cuidado de las uñas, maquillaje y fragancias. Su sitio web de compras en línea enumera casi todos los principales productos de belleza producidos en EE.UU. y en otros lugares. Es una ventanilla única para las mujeres que desean mantenerse bien cuidadas.

53. Sisley USA

Marca de moda de renombre mundial, Sisley tiene un sitio web de compras en línea donde puede comprar sus últimas prendas y accesorios de moda confeccionados.

El sitio web tiene listas elaboradas de las últimas tendencias para mujeres y hombres. Lanzan sus últimas gamas para los mercados estadounidenses con mucha frecuencia. El sitio web de Sisley ofrece buenos descuentos para los compradores.

54. Puma

Todos los amantes del fitness habrán escuchado la marca Puma. Es una gama de ropa y calzado deportivo que se vende bajo el lema «Siempre más rápido».

Puma es una marca global de ropa deportiva. Su sitio web de compras en línea enumera las gamas más recientes y clásicas. Los descuentos y las rebajas suelen estar disponibles durante todo el año en Puma.

55. Seiko USA

Si está buscando comprar algunos de los mejores relojes de pulsera del mundo con grandes descuentos, visite el sitio web de compras en línea de Seiko. Este relojero líder de Japón tiene un sitio web fantástico donde puede elegir excelentes relojes de pulsera a precios de ganga. Su colección cuenta con los últimos y más vendidos del pasado.

56. Benetton

La casa de moda italiana United Colors of Benetton tiene un increíble sitio web de compras en línea que ofrece ropa de moda moderna para compradores estadounidenses. Las prendas de moda de Benetton tienen un precio razonable. Comprar en línea también le ofrece grandes descuentos en su tienda oficial en línea.

57. Coca Cola Store

¿Quieres una botella de Coca Cola auténtica que lleve tu nombre? Visita la tienda de Coca Cola en línea. Es el sitio web oficial de compras en línea de la marca de bebidas de cola y refrescos más vendida del mundo. Además de los productos de Coca Cola, también puedes comprar ropa, accesorios y otras cosas divertidas de la marca Coca Cola en línea.

58. AB Gift Shop

AB Gift Shop no es una tienda en línea ordinaria que pueda encontrar en Internet. Es la tienda oficial de Anheuser-Busch, la compañía que fabrica la cerveza más vendida de Estados Unidos, Budweiser.

En AB Gift Shop puedes comprar cualquier cosa, desde cajas de cerveza de madera de estilo antiguo hasta gorras y sudaderas con capucha. Todos los productos vendidos en AB Gift Shop llevan las marcas Budweiser y Bud Light. Tienen increíbles accesorios y ropa Budweiser y Bud Light bar.

59. Shop The Salvation Army

Shop The Salvation Army o Tienda del Ejército de Salvación es una tienda de segunda mano en línea. En este sitio web de compras en línea, Shop The Salvation Army vende ropa usada, zapatos, electrodomésticos y muchas otras cosas a precios muy reducidos.

El dinero se destina al bienestar de personas desfavorecidas en los Estados Unidos y en todo el mundo. Shop Salvation Army también realiza subastas regulares. Cuando compras en línea en el Ejército de Salvación, estás ayudando a alguien necesitado a obtener comida, ropa o refugio.

60. Pepsi Shop

¿Te encanta la Pepsi? Entonces Pepsi shop es el lugar adecuado para que compres algunas cosas encantadoras de Pepsi en línea. Pepsi Shop es el sitio web oficial de compras en línea de PepsiCo USA. Tienen ropa de marca Pepsi, bicicletas, aparatos electrónicos y muchas cosas divertidas. Pepsi Shop vende solo productos oficiales de Pepsi que no están disponibles en otros lugares.

61. Heineken USA

¿Te gustan las cervezas o organizar una fiesta? Compre en línea la cerveza más vendida del mundo, Heineken. Tienen una tienda oficial en línea que ofrece toda la gama de cervezas Heineken, vasos de cerveza y accesorios.

Comprar en el sitio web de compras en línea de Heineken puede estar restringido en algunos estados de Estados Unidos donde no se permite la compra y venta de alcohol en línea.

62. Aigner HandbagsPara las mujeres, los bolsos de Aigner son un sitio web de compras en línea que debe visitar. Cuenta con y vende increíbles bolsos elaborados por el diseñador alemán Etienne Aigner.

Aunque Aigner es una diseñadora de moda de renombre mundial, sus bolsos para mujer tienen un precio bastante razonable. Puede comprar un bolso Etienne Aigner original por tan solo $ 45.

63. Victoria’s Secret

La marca de lencería favorita de Estados Unidos, Victoria’s Secret, ofrece grandes descuentos diarios y de temporada en su amplia gama de productos femeninos en línea. El sitio web de compras en línea de Victoria’s Secret es uno de los más visitados por mujeres en los Estados Unidos y en otras partes del mundo para comprar ropa íntima.

64. Fredericks of Hollywood

Hablando de lencería y ropa íntima para mujeres, también echa un vistazo a Fredericks of Hollywood. Tienen una amplia colección de lencería y ropa interior que también es popular entre las actrices de Hollywood más importantes. Su sitio web de compras en línea ofrece grandes descuentos si quieres ropa íntima como estrellas de cine.

65. Etsy

Etsy.com en realidad no es un sitio web de compras en línea. En cambio, es un mercado para pequeñas empresas y empresarios individuales para vender productos artesanales y exclusivos para compradores exigentes. Puede obtener productos increíbles en Etsy.com mercado. Aquí encontrará varias tiendas en línea que ofrecen diferentes tipos de productos.

66. Facebook Marketplace

Si estás buscando algo único y cerca de tu ubicación, compra en Facebook Marketplace. De nuevo, Facebook Marketplace no es un sitio web independiente. En cambio, es una colección de vendedores individuales que ofrecen multitud de productos, desde productos frescos hasta pasteles caseros y prendas de alta gama hasta teléfonos inteligentes.

67. Miller

Los amantes de la cerveza molinera más vendida de Estados Unidos ahora pueden identificarse mejor con la marca. Miller tiene un sitio web de compras en línea donde puede comprar ropa de marca, accesorios de bar, vasos de cerveza exclusivos, posavasos y mucho más. Este sitio web solo ofrece productos oficiales de las marcas Miller y Miller Lite.

68. Patel Bros

Para la gran comunidad de la India y el subcontinente indio, el sitio web de compras en línea de Patel Bros es el más popular. Tienen comestibles, alimentos listos para comer, ropa, utensilios de cocina y parafernalia religiosa para los indios y las comunidades asiáticas. Es la tienda de comestibles en línea más grande para personas de origen indio que residen en los Estados Unidos.

69. Tabasco

Érase una vez, el Tabasco era la salsa de chile más caliente disponible en el mundo. A pesar de otras variantes más calientes ahora disponibles, la salsa Tabasco sigue siendo la marca favorita en los Estados Unidos y en todo el mundo.

Tabasco tiene un sitio web de compras en línea donde puede comprar su amplia gama de salsas a base de chile. Además de las salsas Tabasco, su sitio web también vende regalos, alimentos listos para comer, artículos de regalo, ropa, equipos de cocina y mucho más.

70. Avon

La marca líder de cosméticos de Estados Unidos, Avon, ahora también está disponible en línea. La compañía tiene un sitio web del mismo nombre desde donde se pueden comprar sus mundialmente famosos cosméticos, productos para el cuerpo, belleza y cuidado de la piel, entre otros. Anteriormente, Avon vendía sus productos solo a través de asociados de Marketing Multinivel (MLM).

Pero la popularidad de sus productos ha promovido a la compañía a vender directamente en línea también. Puede comprar productos maravillosos de fama mundial en línea de Avon.

71. Cartier

Joyas exclusivas, fragancias y muchas otras cosas muy únicas y caras del diseñador francés Cartier, se pueden comprar en línea en los Estados Unidos.

Bajo cualquier estándar, este no es un sitio web de compras en línea que sea barato, económico o para compras con descuento. Por el contrario, este es un gran sitio web para comprar cosas muy caras y exquisitas como joyas y accesorios de vestir, entre otras cosas.

72. Saatchi Art

Saatchi Art es un recurso en línea líder en los Estados Unidos donde artistas de renombre y en ciernes pueden exhibir y vender su arte. Si eres un amante del arte, es posible obtener increíbles pinturas, estatuas, bocetos y retratos, entre otros, en el sitio web de compras en línea de Saatchi Art. Este sitio web vende solo artes certificadas y, por lo tanto, es muy confiable.

73. Radio Shack

Radio Shack es el minorista de productos y accesorios eléctricos más antiguo y de mayor reputación de Estados Unidos. También operan un sitio web de compras en línea. Radio Shack ofrece todo tipo de artículos eléctricos y accesorios que pueda necesitar en su hogar u oficina. Su tienda en línea ofrece descuentos para compradores primerizos y repetidores.

74. Lego tiendas para comprar ropa online

Fabricante de juguetes de fama mundial y fabricante de kits de bricolaje, Lego ofrece su gama completa de productos en su tienda de compras en línea. Esta es una tienda en línea ideal para la búsqueda de regalos para niños y adolescentes. Sus productos incluyen prendas de vestir, libros y otras cosas oficiales de la marca Lego.

75. WB Shop las mejores tiendas online en estados unidos

Como su nombre indica, este sitio web de compras en línea es propiedad del mundialmente famoso WB o Warner Brothers. Venden todos los videos, juegos, ropa, libros, artículos de colección, disfraces, decoración del hogar, requisitos para fiestas y otras cosas oficiales de Warner Bros. Este sitio web ofrece descuentos instantáneos para los compradores. WB shop también tiene ventas regulares y de temporada.

76. Crazy8 (Kids Fashion & Clothing) tiendas online estados unidos tienda online estados unidos comprar en usa ropa

¿Busca grandes ofertas en línea en ropa, jeans y accesorios para sus hijos? Entonces aquí es donde tienes que estar. Puede obtener excelentes ofertas en camisetas ($4+), tops y pantalones de micro vellón súper suaves ($7+) y jeans (9+).

Y adivina qué puedes elegir una opción de caja de regalo con cada pedido, además, simplemente puedes recomendar a un amigo y obtener hasta un 25% de descuento en tu pedido también. Y mencioné que también hay una oferta por tiempo limitado de envío gratuito en todos los pedidos, así que date prisa.

77. Origins (Bath, Body & Home) tiendas para comprar online

Aceites de baño, cremas para la piel, barras de labios, lociones corporales, productos de aromaterapia, bálsamos labiales, lo que sea y lo tienen. Y con esto también puedes elegir entre una gran cantidad de ofertas emocionantes y opciones de regalos a precios muy razonables (menos de $35 y $55).

Para empezar, puede obtener un Gel de baño Salado con jengibre (50 ml) GRATIS y una vela de viaje para sentirse Bien si compra por más de $55 en línea. Como ventaja adicional, también ofrecen envío gratuito en todos los pedidos.

78. MaryKay (Cosmetics & Skincare) tiendas de ropa online usa

Reconocida por su adherencia a la seguridad y la calidad, la gama de productos de belleza y cuidado de la piel de Mary Kay es insuperable. Así que puedes elegir entre una gama inigualable de maquillaje, cuidado de la piel, productos de aseo masculino y fragancias exóticas que te revitalizarán, de la cabeza a los pies.

Algunos de sus productos más vendidos incluyen: Desmaquillante para Ojos sin Aceite Mary Kay ($15), Máscara de pestañas Lash love ($15), Base de Maquillaje en Polvo Mineral ($20) y la Loción Energizante Mint Bliss ($11) para pies y piernas.

79. Lancome-USA (Cuidado de la piel y belleza)

¿Estás buscando una rutina de belleza glamurosa y personalizada? Descubra la lujosa gama de maquillaje y cuidado de la piel de Lancôme que refleja las últimas tendencias parisinas. Disfruta de sus emocionantes ofertas en productos exclusivos como el buscador de máscara, los lápices labiales y la base de maquillaje.

También obtendrá un 15% de descuento en su primer pedido (más de $49), envío gratuito y una muestra de lujo de su elección. También puede unirse a las Recompensas Elite de Lancôme para recibir un regalo especial en su cumpleaños, una invitación personal a eventos exclusivos y consejos de maquillaje de expertos y celebridades

80. BodeN USA (Moda y Accesorios)

Desde grapas de cachemira hasta llamas que usan bufandas, este sitio web de moda también almacena todo bajo el sol para bebés, niños y adultos. Así que puedes comprar, usar y hacer alarde de esa pieza de declaración ahora y en cada oportunidad factible.

También obtienes envío GRATUITO, rastreado, de 3 a 6 días para todas tus compras de más de $49, una garantía de calidad de 365 días, más un cupón de $15, cada vez que recomiendes a un amigo. Así que sigue adelante y comienza tus compras navideñas, es posible que encuentres lo que estás buscando.

81. ECrater

Ahora este sitio web no es solo un mercado en línea para compradores y vendedores de todo el mundo. También es un creador de sitios web de comercio electrónico GRATUITO que proporciona a los vendedores tiendas en línea personalizables. No hay registro involucrado y puede elegir entre más de cincuenta categorías de productos.

Simplemente realiza su pedido agregando artículos a su carrito de compras y pasando por el proceso de pago para cualquier vendedor. Las opciones de pago incluyen; Tarjetas de Crédito, PayPal, Giro Postal, Cheque de Caja, Cheque Personal y Contra Reembolso (Cobro a la entrega).

82. Gymboree (Ropa y Moda para niños)

Es el avatar en línea del Grupo Gymboree, una empresa conocida por su ropa y accesorios de alta calidad para niños y recién nacidos. Algunos de sus más vendidos incluyen; vestidos de todos los días, camisetas de moda, pijamas, jeggings resistentes y ropa de invierno fresca.

También puede unirse a su programa de recompensas en puntos en todas sus compras. Además, puede disfrutar de envío gratuito y devoluciones gratuitas para todas las compras en línea de más de $75. También puedes obtener un 20% de descuento en tu próxima compra si te suscribes a sus correos electrónicos.

83. TopHatter

Lanzado en 2012, Tophatter es una plataforma en línea donde puedes encontrar cosas geniales, ahorrar toneladas de dinero y volver a divertirte comprando. Aquí encontrará un poco de todo – desde divertidos artilugios nuevos hasta productos de marca populares, desde pequeños y hermosos regalos para usted hasta golosinas perfectas para su familia y amigos.

Funciona como un mercado en línea que conecta a compradores como usted con miles de vendedores de todo el mundo, asegurando que obtenga los mejores precios y la comodidad de una política de devolución de 30 días.

84. Burlington usa tablet laptops computadores productos en usa tablet laptops computadores

El sitio de compras en línea de la popular cadena Burlington, ofrece una gran cantidad de opciones de ropa, bolsos, zapatos, joyas, relojes, juguetes y productos de belleza y fragancias. También tienen una sección de ofertas especiales donde puede encontrar ofertas increíbles en cosas como denims, pantalones de pijama, zapatillas, ropa de cama y artículos de baño y juegos de guardería para niños, todos los miércoles.

Los compradores en línea también pueden hacer uso del envío gratuito en pedidos de más de $75 y, si no están contentos con su compra en línea, pueden devolverlo a la tienda Burlington más cercana, sin hacer preguntas.

85. 1800Flowers (Flores y Artículos de Regalo)

Buscando un buen ramo de orquídeas o rosas para regalar a alguien en su cumpleaños o aniversario? Este es el lugar donde puedes encontrar todo tipo de arreglos florales para todas las ocasiones. También puede regalar cosas como canastas de frutas, galletas con queso, comidas gourmet, canastas de spa y deliciosos chocolates.

También realizan entregas fuera de los EE.UU. y ofrecen la misma promesa de entrega si realiza el pedido a las horas indicadas (en la zona horaria de su destinatario).

86. FragranceNet (Perfumes y Cuidado de la piel) tablet laptops computadores productos electrÓnicos

YSL, Burberry, Davidoff, Estee Lauder, Elizabeth Arden. Givenchy, Lancome, Vera Wang, estas son solo algunas de las mejores marcas que puede comprar en este sitio web de compras. Las categorías de productos incluyen fragancias, cuidado de la piel, cuidado del cabello, velas, regalos y productos de aromaterapia.

Participa en su concurso de compras en línea y puedes embolsarte unos geniales $250. Además, puede obtener un descuento del 30% en artículos seleccionados si compra en línea y aprovecha el pedido de envío gratuito en todo el mundo en un pedido mínimo de $100 solo.

87. ChildrensPlace (Moda y ropa para niños)

Si tienes hijos, este lugar te encantará. Tiene de todo para los niños, desde ropa hasta accesorios, zapatos y regalos emoji. Lo que hace que este sitio web sea interesante es el número de ofertas de descuento y precios especiales que ofrecen.

Esto significa que puedes tener suerte y comprar una bonita chaqueta de invierno con un 40% de descuento o un par de zapatos modernos con un 50% de descuento. No hay escasez en el número de ofertas que puedes anotar aquí. También ofrecen envío gratuito sin ningún límite mínimo de compra.

88. US. LookFantastic (Moda y belleza)

La boutique de belleza británica en línea original, The Lookfantastic Group es el minorista número uno de Europa en belleza y el número dos a nivel mundial. El destino definitivo para el cabello, la belleza, el cuidado de la piel y todo lo hermoso, cuenta con más de 12,000 productos de más de 450 marcas líderes.

El sitio web afirma atraer a más de 1 millón de visitantes únicos cada mes y se enorgullece de su amplia gama de productos y marcas, regalos gratuitos exclusivos con compras en línea y generosas recompensas para miembros.

89. BuybuyBaby (Juguetes y Accesorios para niños)

Ya sea que esté comprando para su bebé o un niño grande, este sitio web puede convertirse en su destino en línea para juguetes para niños de todas las edades. También puedes personalizar tus mensajes con medias, adornos, recuerdos y más.

Las categorías de productos populares que se ofrecen aquí incluyen; asientos para automóvil, cochecitos, enfermería y alimentación, salud y alimentación, enfermería y ropa. También ofrecen ofertas especiales y grandes ahorros en una selecta gama de productos para el cuidado del bebé y una sección, Solo para Usted, que ofrece una gama de productos para bebés de alta calidad a precios razonables.

90. TigerDirect (suministros de oficina y soluciones empresariales)

Este sitio web se especializa en productos de oficina y negocios que incluyen computadoras, impresoras y escáneres, monitores y proyectores, componentes y productos de almacenamiento y electrónica de consumo.

También ofrecen una Oferta de la Semana donde puede obtener productos específicos en las categorías mencionadas anteriormente a un precio con descuento especial. También puede descargar la aplicación TigerDirect disponible en Android e iOS para hacer sus compras en línea de suministros de oficina.

91. ShopDisney

¿Eres fan de Disney? Si es así, entonces te encantará este sitio web de compras. En él puedes encontrar una amplia gama de productos de los parques de Disney y una colección de Star Wars, PIXAR, Disney y Marvel, para todas las edades y etapas del fandom.

Aquí también puede encontrar productos exclusivos disponibles en ningún otro lugar y nuevas colaboraciones de diseñadores. El sitio web en sí cuenta con un diseño fresco y contemporáneo que facilita la navegación y las compras, lo que da vida a la leyenda de Disney.

92. ShopGoodwill (General)

Este sitio web subasta productos en línea en múltiples categorías que van desde antigüedades, electrónica, joyas, libros, música, ropa, suministros de oficina, bodas, equipaje y artículos deportivos. Así que lo más probable es que pueda recoger cualquier producto que desee a precios desechables.

Así que si está en el mercado para comprar una Chaqueta Harley Davidson para mujer Azul Marino/Naranja Talla XS por solo $14.95 o tal vez un Anillo de Onda de Acento de Triple Diamante de Oro Blanco de 14k por $83.01, puede pujar por ellos aquí mismo.

93. CDW

Para soluciones adaptadas a las necesidades de su oficina y negocio, CDW ofrece una gama de soluciones en línea. Desde las últimas computadoras portátiles, computadoras de escritorio, redes, software, tabletas y monitores LED/LCD, lo tienen todo.

También pueden ayudarte a encontrar la tecnología que necesitas, desde Apple hasta Zebra. CDW también es conocido por diseñar soluciones de TI innovadoras para empresas grandes y pequeñas, por lo que si usted es un comprador en cualquiera de estas categorías, todo lo que necesita hacer es iniciar sesión.

94. PetSmart (alimentos y equipo para mascotas)

¿Buscas un lugar genial en línea para comprar para tu perro o gatito? Entonces echa un vistazo petsmart.com. Desde las mejores marcas en golosinas para perros como: Nutro, Greenies, Natural Balance, Búfalo Azul y Canin Real, hasta los suplementos más vendidos, juguetes para perros, acuarios y alimentos enlatados, todo está aquí.

Y como ventaja adicional, también puede probar sus servicios relacionados, que incluyen un salón de aseo, guardería para perros, capacitación, un hotel para mascotas y servicios veterinarios para sus adorables mascotas.

Adicional

Aparte de estas organizaciones gigantes que tienen sitios web de compras en línea, también puedes encontrar otros más pequeños. A medida que aumenta el número de compradores que se mueven en línea, es natural que los minoristas también abran una tienda basada en Internet.

Quedarse atrás en el auge de la venta minorista en línea puede resultar fatal para una empresa. Para consumidores como nosotros, las compras en línea ofrecen inmensos beneficios. Obtenemos excelentes descuentos que permiten ahorros considerables.

En segundo lugar, los vendedores en línea ofrecen entrega a domicilio. La selección de productos también es mucho mayor al comprar en línea. Hoy en día, los minoristas en línea también ofrecen compras a plazos que aumentan el encanto de las compras.

Los sitios web que enumeramos se encuentran entre los más importantes en su negocio. Navegue a través de estos sitios web de compras en línea cuando busque algo. Seguramente encontrará el producto requerido.