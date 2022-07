8 APLICACIONES para COMPRAR BARATO en USA -$-$-$>

By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Aplicaciones para comprar barato: La temporada de compras navideñas se acerca rápidamente, con el Black Friday y el Cyber Monday a solo unas semanas. Pero no te estreses: Tu Smartphone puede ayudarte a Conseguir Grandes Ofertas.

Aplicaciones para comprar barato

El problema es que, con tantas aplicaciones disponibles, más de 1.3 millones en la App Store de Apple y aún más en Google Play para dispositivos Android, es posible que no sepa por dónde empezar. Podemos ayudar. Aplicaciones para comprar barato

Cada uno puede ayudarle a ahorrar dinero en la entrega de regalos. Y quién sabe, tal vez puedas ahorrar suficiente dinero para darte un capricho también. Aquí hay 8 aplicaciones gratuitas recomendadas.

Flipp

Aplicaciones para comprar barato: Considere Flipp (flipp.com) the ultimate flyer aggregator. Disponible para dispositivos iPad, iPhone y Android, simplemente use la yema del dedo para seleccionar qué minoristas le importan, ya sea una tienda de electrónica, una cadena de ropa o un supermercado, y podrá ver los últimos folletos que muestran nuevos productos y ventas.

Aplicaciones para comprar barato

Hojee las páginas del folleto para ver imágenes y texto de alta resolución. Si hay algo que te gusta, toca el producto y lo soltará en tu área «recortada», lo que creará tu lista de compras. Un práctico «buscador de descuentos» le permite deslizar una barra hacia la izquierda o hacia la derecha para ver solo las ofertas por porcentaje del precio total (5 a 50 por ciento de Descuento).

Pricegrabber

Aplicaciones para comprar barato: El sitio web popular funciona igual de bien en forma de aplicación. Con Pricegrabber (pricegrabber.com), busque por categoría de producto o escriba una palabra clave para comparar precios entre comerciantes. Por ejemplo, puede encontrar una tableta Samsung Galaxy de 7 pulgadas que se vende por $199 en una tienda, pero el mismo modelo a la venta por elsewhere 149 en otros lugares.

Aplicaciones para comprar barato

Alternativamente, escanee un código de barras de un producto y verá cuánto cuesta en línea, incluida una cantidad de «Precio de línea inferior» que tiene en cuenta los impuestos y el envío. ¿No está seguro de qué comprar? Lea detenidamente las tendencias entre los usuarios de Pricegrabber o lea los comentarios de los clientes de los mejores productos. Consejo: Gire su teléfono hacia los lados, ya que el modo horizontal hace que las descripciones y reseñas de productos sean aún más fáciles de leer. Comprar Barato USA

Ebates

APLICACIONES PARA COMPRAR BARATO EN USA

Descúbrelo

Una cosa es ahorrar dinero mientras compras inteligentemente, pero ¿qué pasa con ganar dinero? La aplicación gratuita Ebates (ebates.com/mobile) le devuelve dinero a los miembros cada vez que compra en línea a través de los minoristas participantes. Así es como funciona: Regístrese para obtener una cuenta gratuita dando su dirección de correo electrónico.

Aplicaciones para comprar barato

Cuando comience a comprar, comience abriendo la aplicación (o vaya a ebates.com en un ordenador o descargando la barra de herramientas de Ebates). Después de comprar artículos en una tienda apoyada por Ebates (y hay muchos), comenzará a ganar dinero en efectivo que se le puede enviar a través de un cheque, depositado en una cuenta de PayPal o donado a una organización benéfica. Cada tienda ofrece un porcentaje de reembolso diferente. Ebates dice que las tiendas pagan una tarifa cuando compras y Ebates comparte una parte de la tarifa contigo. La aplicación también ofrece Ofertas Exclusivas, así como Ventas y Cupones.

eBay

APLICACIONES PARA COMPRAR BARATO EN USA

No se olvide de los mercados en línea como eBay (mobile.ebay.com), que tiene una aplicación recientemente actualizada para iOS, Android y Windows Phone. Contrariamente a la creencia popular, no todos los productos en eBay son «disfrutados previamente»: más de la mitad son nuevos, dice la compañía. Si no desea hacer una oferta por algo, muchos artículos se pueden comprar directamente. Aplicaciones Para Comprar Barato

Pero si está comprando en otro país, asegúrese de tener en cuenta los costos de envío, las aduanas/aranceles y los cambios de divisas. Además, lea la calificación de reputación del vendedor antes de comprar y no dude en hacer preguntas si las tiene. Si prefiere comprar local y con dinero en efectivo (y evitar los gastos de envío por completo), intente visitar los sitios de clasificados a través de una aplicación o navegador, como Craigslist y Kijiji, pero tenga en cuenta que no hay tantos artículos nuevos en comparación con los usados.

Coupons

APLICACIONES PARA COMPRAR BARATO

¿Por qué perder el tiempo recortando cupones cuando se puede descargar la aplicación de cupones gratis (coupons.com) en su lugar? Ofreciendo cupones en línea e imprimibles, códigos de descuento y otras ofertas y descuentos, esta aplicación puede ayudar a ahorrar unos cuantos dólares mientras compra regalos o compras diarias.

Aplicaciones para comprar barato

Simplemente muestre su teléfono en la tienda para canjear cupones en la tienda o imprima una versión en papel a través de una impresora inalámbrica., también. Otras características incluyen soporte para tarjetas de fidelidad, integración de Passbook (para dispositivos iOS) y créditos de tiendas relacionados con tarjetas de crédito de minoristas participantes (como Gap, Lord & Taylor y The Body Shop). Para las tiendas en línea Miles de Códigos de Descuento están Disponibles.

ShopSavvy

APLICACIONES PARA COMPRAR BARATO

Aplicaciones para comprar barato: Si usted está esperando para encontrar una ganga mientras que hace compras en al por menor, ShopSavvy (shopsavvy.com) aprovecha la cámara de su teléfono inteligente al permitirle escanear códigos de barras de productos. En un segundo o dos, verás cuánto cuesta el mismo producto en línea, o cerca de una tienda de la competencia a través del GPS del teléfono, incluida la opción de direcciones a las tiendas que tienen el producto más barato. Aplicaciones Para Comprar Barato

Por ejemplo, puede encontrar un CD Taylor Swift por $12.99, pero después de escanear el código de barras cuesta 9 9.99 en una tienda cercana (o tan solo $6.99 por una copia usada en Amazon.com); usted podría comprar el producto en línea en su teléfono en ese momento, también. ShopSavvy también apunta a reseñas en línea de muchos productos, además de que también puede aprender sobre ventas relacionadas, reembolsos y códigos de cupones. Aplicaciones de compras similares incluyen Láser Rojo y SnapTell.

Bestie Shopping

APLICACIONES PARA COMPRAR BARATO

El chico más nuevo de la cuadra es Bestie Shopping (bestie.com). Aplicación y un sitio web que podría describirse mejor como «Instagram para productos.»Suscríbase a los feeds de personas que tienen gustos similares-tal vez un coleccionista de relojes clásicos, un aficionado a los zapatos o gadget guy, Puede ver fotos y descripciones de productos que le importan, toque para comprar artículos en línea. Aplicaciones Para Comprar Barato

Junto con hacer comentarios y compartir el artículo con sus seguidores, Bestie también ofrece códigos promocionales para comerciantes selectos (sitio web-solo por ahora), así como correos electrónicos diarios con artículos curados.

Groupon

Aplicaciones para comprar barato

Aplicaciones para comprar barato: Diseñado para dispositivos iOS, Android y Windows Phone, Groupon (groupon.com/mobile) ofrece ofertas y cupones a su teléfono o tableta en más de 500 ciudades. No todos están relacionados con los regalos — por supuesto, ya que podría ser un gran descuento para un nuevo restaurante que abrió cerca de usted, pero muchos de los productos y servicios (por ejemplo, masajes) se pueden regalar a sus seres queridos durante las vacaciones. Aplicaciones Para Comprar Barato

Una vez que descargue la aplicación Groupon e inicie sesión, puede comprar y canjear ofertas de Groupon directamente desde su dispositivo móvil, rastrear sus cupones comprados (por ubicación y fecha de vencimiento) y compartir ofertas de Groupon con otros a través de las redes sociales.