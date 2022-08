By

¿Cuáles son los Beneficios de los Monederos Electrónicos? Una nueva tendencia que ha surgido en los últimos años es el uso de los monederos electrónicos, también llamados billeteras digitales, los cuales han obtenido mucha relevancia en el mundo de las finanzas hoy en día. También, se han convertido en una herramienta indispensable para miles de usuarios, sobre todo los freelancers, empresas y otros negocios

Aunque ya existe una gran cantidad de monederos electrónicos, también existe una gran mayoría de usuarios que no los conocen todavía o simplemente no les llama la atención por no saber usarlos. Conocer el funcionamiento de esta herramienta es un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta, ya que nuestro dinero está involucrado.

El mejor método de pago para los casinos online

Los monederos electrónicos nos permiten realizar diferentes operaciones como realizar un depósito en los mejores casinos online en Colombia para jugar juegos como tragamonedas, bingo, póker entre otros juegos y gestionar diferentes operaciones bancarias desde nuestro celular, computadora o tablet, así como reclamar ofertas y retirar ganancias.

¿Que es un monedero electrónico?

Una e-wallet o monedero electrónico es un sistema de pago online que tiene como principal función simplificar el método en el que se realizan las transacciones, lo que le permite al usuario administrar su dinero de forma virtual, ya sea con por medio de una tarjeta con un microchip, o un aplicativo de una forma fácil y rápida.

Además, este término es usado para las aplicaciones bancarias, que permiten a todos quienes lo usan hacer todas sus gestiones financieras desde cualquier dispositivo móvil, y funcionan desde cualquier lugar, en cualquier momento.

El uso de estos monederos no solo se limita al uso personal, también son utilizados por grandes y medianas empresas, las cuales los utilizan como su principal método de pago para sus empleados u adquisiciones, sobre todo si ofrecen sus servicios en el extranjero o con otro tipo de divisas.

Del mismo modo, se utilizan para recibir pagos de sus clientes, ya que no es necesario cobrar en efectivo o por tarjeta de crédito. Este método de pago no solo ofrece seguridad al momento de hacer una transacción, sino que también aumenta su oferta de canales pago, esto quiere decir que la empresa podrá conseguir más clientes.

¿Para qué sirven los monederos electrónicos?

La función principal de los monederos electrónicos es sustituir al dinero en efectivo y, de este modo, facilitar a los usuarios sus transacciones donde sea que se encuentren, pero solo será posible en los establecimientos autorizados que tengan el software para hacerlo.

Asimismo, cuentan con otras funciones como el escaneo de códigos QR y compra y venta de criptodivisas

¿Cómo funcionan los monederos electrónicos?

Por lo general, los monederos electrónicos no están vinculados a ninguna entidad bancaria. Sin embargo, en ellos puedes vincular servicios bancarios como tarjetas o cuentas.

Los fondos que se depositen en una e-wallet son completamente independientes y se consideran como activos digitales. Como mencionamos anteriormente, es común que el uso de un monedero electrónico sea vinculado con una cuenta bancaria o tarjeta, ya que permiten realizar pagos de forma rápida y segura.

Por otro lado, se pueden usar como método de pago en diferentes locales comerciales que reciben activos digitales, después de todo, el propósito de esto es agilizar y simplificar los procesos de pago.

Tipos de monederos electrónicos

Existe una gran cantidad de monederos electrónicos y cada uno de ellos nos ayuda a gestionar nuestras finanzas según nuestras necesidades, ya que no todos cuentan con las mismas funciones o disponibilidad en determinados aspectos.

Monederos de escritorio

Estos monederos electrónicos se instalan en los dispositivos de escritorio. Su software les permite crear direcciones para enviar y recibir criptomonedas, y almacenar las claves privadas de los demás monederos. Los monederos de este tipo más utilizados son:

Bitcoin Core: es un monedero de código abierto que permite la verificación de su código fuente e incluye toda la librería Bitcoin.

es un monedero de código abierto que permite la verificación de su código fuente e incluye toda la librería Bitcoin. BitGo : al realizar una transacción a través de esta plataforma, solicitará dos firmas para asegurar que las criptomonedas que se vayan a transferir estén protegidas de malware o de ataques al servidor.

: al realizar una transacción a través de esta plataforma, solicitará dos firmas para asegurar que las criptomonedas que se vayan a transferir estén protegidas de malware o de ataques al servidor. Exodus: uno de los monederos más recomendados por los usuarios, ya que permite la compra de criptomonedas desde su propia plataforma.

Monederos móviles

Como su nombre lo indica son monederos que se instalan en nuestro dispositivo móvil como un aplicativo. Ellos permiten almacenar claves privadas de diferentes monederos para operar entre ellas. Algunos de los monederos móviles más populares son:

TuyaPay : es un monedero 100% digital que permite manejar tus finanzas sin costo adicional muy accesible y fácil de usar. Además, permite crear una billetera propia para mayor fidelización con los clientes.

: es un monedero 100% digital que permite manejar tus finanzas sin costo adicional muy accesible y fácil de usar. Además, permite crear una billetera propia para mayor fidelización con los clientes. MercadoPago : una de las mejores plataformas de cobros online de Colombia. Este e-wallet permite hacer cobros por medio de correo electrónico, redes sociales, sitios web, aplicativo móvil o tableta.

: una de las mejores plataformas de cobros online de Colombia. Este e-wallet permite hacer cobros por medio de correo electrónico, redes sociales, sitios web, aplicativo móvil o tableta. Global 66: esta billetera digital les permite a los usuarios enviar y recibir dinero de forma instantánea entre cuentas Global 66, directamente desde el sitio web o el aplicativo dentro y fuera del país.

También permite hacer conversiones en pesos colombianos, dólares, euros, pesos chilenos, pesos argentinos, pesos mexicanos y soles peruanos.

Los monederos electrónicos han sido muy bien recibidos por los usuarios, puesto que nos permiten hacer diferentes transacciones desde un mismo lugar en cualquier parte del mundo, y así ampliar las posibilidades de que una empresa grande, pequeña o negocio propio pueda crecer.

