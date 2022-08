¿CÓMO VESTIR TU ROPA CASUAL con ESTILO? >>>

By

Si bien la ropa de trabajo no suele ser molesta, la realidad es que siempre se puede estar más cómodo usando un outfit informal que nos permita ponernos lo que queramos sin temor a lo que piense el resto. En algunas compañías ya está integrado el día casual, algo que alegra bastante a sus trabajadores.

Aquí te contaremos los puntos más importantes sobre este look que se está popularizando cada vez más para que lo lleves de la mejor manera.

¿Qué es la ropa casual?

Como probablemente sepas, la ropa casual es aquella que se usa en marcos que en los cuales no hay un código de vestimenta formal implícito, por lo cual la libertad de looks es total. Por ese motivo, una persona puede elegir sus prendas sin estar comprometida a cumplir con criterios estrictos de elegancia o con el fin de obtener un aspecto serio.

Sin embargo, si bien en años anteriores era pura y exclusivamente eso, hoy en día se convirtió en todo un estilo por sí mismo: el casual. Este se viene imponiendo desde hace un tiempo por la comodidad que brinda y la cantidad de combinaciones que permite. La ropa casual para mujer refleja las características de la personalidad de cada una y se adapta tanto para ir a trabajar como para salir con amigos a comer o tomar algo.

La ropa casual mujer está siendo un éxito rotundo en su outfit, a tal punto que multitud de marcas a nivel mundial están creando sus colecciones “casual” para que las féminas acudan a las tiendas para comprar sus prendas.

¿Cuándo usarla?

El look que lleva una mujer a la hora de hacer las compras por el barrio, o el que lleva un hombre cuando va en su automóvil para que se lo reparen, se caracteriza también por ser definitivamente informal. El grueso de la gente no escoge ropa casual elegante para realizar sus actividades rutinarias, sino que circulan con prendas que estén en buen estado pero no dejen de ser informales. Por el contrario, esto es muy distinto cuando se asiste a la oficina por trabajo o a un evento protocolar.

Las prendas inferiores deportivas o los pantalones Squeeze tipo jean son por definición ropa informal para usar todo el día. También, las camisetas estampadas con algún grupo musical, las sudaderas holgadas y las camperas impermeables también son para portar en cualquier momento de la semana que no implique precisamente elegancia.

Como regla general, la persona elige vestir ropa casual cuando entiende que el resto de la gente con la cual entablará comunicación no estará pensando en su aspecto ya que será un ambiente bastante distendido. Por el contrario, la formalidad debe hacerse presente en aquellos contextos en los cuales los individuos estén bien vestidos y con la imagen cuidada al detalle, como puede ser un casamiento, evento corporativo, reuniones de negocios, y más.

Prendas comunes del código casual

El código casual está integrado fundamentalmente por un jean Squeeze, blusas, vestidos sencillos con colores neutros, y también los zapatos planos que son más cómodos que vistosos. Como mujer puedes aprovechar para lucir tus zapatos sin tacón tan confortables, como por ejemplo unos flats o zapatillas tipo Converse.

El dress code informal es ideal para que la mujer ingrese a Squeeze online para hallar esos pantalones que tanto está buscando. Además, tendrá la facilidad de lucir accesorios que no usaba desde hace bastante tiempo por no haber visto la ocasión adecuada. Podríamos afirmar que es EL MOMENTO para vestirse como ellas quieren, sin estar atadas a ningún mandamiento formal.

· Dos variantes

Si bien en un principio no estaba tan bien visto este look, fue cuestión de tiempo para que se creen dos variantes bien distintas: el outfit para portar cualquier día, y el que implica el uso de ropa casual elegante para trabajar.

Por pedido de los empleados, algunas empresas decidieron incorporar un viernes casual como código de vestimenta, algo que permite crear un clima distendido y de mayor productividad por la comodidad que tienen los empleados mientras trabajan. No obstante, es necesario diferenciar el “Business Casual” de los viernes con el “Smart Casual”, que incluye la utilización de otras prendas aunque en ambos casos las Squeeze son perfectas.

Detalles a tener en cuenta

Una vez que hemos explicado al detalle en qué momentos hay que usar la ropa casual mujer, hay una cantidad de puntos clave a considerar antes de ponernos estas prendas. Hacerlo hará que vistamos bien sin importar que sea informal o elegante, pues estos detalles mejoran el look considerablemente.

· El talle

Vestir con una prenda Squeeze Perú o hacerlo con la parte superior que se vea dejada son cosas bien distintas, y aquí la talla juega un rol clave. Los hombros deben caer justo en la unión con el brazo, las mangas deben terminar justo donde la muñeca, los pantalones que abracen bien a la cintura y la parte baja no tendría que pasarse ni quedarse corta.

· Tener las zapatillas limpias

En el caso de los hombres, su look suele definirse por la calidad y limpieza del calzado que portan. En la parte de arriba pueden llevar prendas vistosas, caras, etc., pero si las zapatillas están sucias de nada servirá todo lo anterior. Es fundamental mirarse los pies antes de salir del hogar y cepillarlos rápidamente en caso de que sea necesario. Si tienes spray protector de agua/suciedad, aprovecha a usarlo.

· Prendas muy viejas

Lo que escuchaste varias veces sobre renovar el armario es 100% real. A medida que pasa el tiempo y la ropa se usa, las camisas y vestidos se desgastan, a los sweaters les salen pelotitas y las zapatillas toman un color amarillento. Por suerte podrás acudir a Squeeze online para ver su extenso catálogo y optar por la prenda que más te guste.

Conclusión

Para concluir, es necesario destacar que, aunque portes prendas casuales en el día a día, te preocupes porque estén cuidadas y luzcan bien. De no hacerlo, el look informal pasará a ser un look dejado.

