Como leer mensaje de whatsapp sin que se den cuenta: Quien usa WhatsApp en muchos grupos sabe que es fácil ser alojado con mensajes y conversaciones paralelas entre muchos usuarios. Por supuesto, eso requiere tener los mensajes controlados y leídos con frecuencia.

Esto tiene el inconveniente de dar a entender a algunos contactos nuestra presencia y su disponibilidad. Hablamos de aquellas que cobran la falta de respuestas inmediatas y que quieren hablar en los momentos más incómodos. En estos momentos es importante tener una forma de leer mensajes en secreto. Existe y es muy simple.

Truco uno: Leer mensajes en secreto en WhatsApp – en la barra de notificaciones utiliza el widget

WhatsApp permite a los usuarios estar en un modo casi disfrazado y sin dejar rastro digital. Esto tiene sin duda el inconveniente de mantener a los demás usuarios de la misma manera, sin permitir conocer su estado.

Leer mensajes recibidos en WhatsApp sin abrir la app y así mantenerse alejado de contactos no deseados, es sencillo. Simplemente use un widget que proporciona la app y póngalo en la pantalla principal de Android. Entonces se mostrarán los mensajes recibidos.

Basta con un simple widget para conseguir

Comiencen accediendo a la pantalla principal y abriendo el área de widgets. Encontrarán a todos los que estén disponibles y listos para ser usados directamente en la pantalla de Android. Busquen las ofertas que ofrece WhatsApp.

Uno de ellos da acceso a los mensajes recibidos, de un tamaño de 4 x 2. Todo lo que necesita es ser arrastrado a una nueva pantalla o a un área libre. Cuanto más grande lo hagan, más mensajes podrán leer.

Esta aplicación tiene muchas funcionalidades ocultas

De inmediato tendrán acceso a los mensajes recibidos y aún no leídos. Sin duda, Estas pueden leerse allí, sin ser marcadas como tales. Sólo hay un inconveniente en que no se muestren imágenes o videos. Por lo demás, todas las de texto se presentan inmediatamente.

Esta es otra forma sencilla de acceder a estos mensajes recibidos, sin pasar por ninguna app externa. Este widget da más libertad a los usuarios de WhatsApp para leer sus mensajes sin mostrarlo.

Hay momentos en los que no desea conectarse en línea o involucrarse en una conversación no deseada en WhatsApp. Pero además, no querrás saltarte las actualizaciones y ser completamente ignorante de lo que se dice o se habla. En situaciones como estas, desea unafunción o una solución alternativa a través de la cual pueda leer los mensajes entrantes sin abrir realmente el chat o dejar que el remitente sepa que ha leído un mensaje en particular. Bueno, hay formas oficiales y no oficiales de hacerlo. Echemos un vistazo

Truco dos: desactive la configuración de la marca azul – deshabilitar la confirmación de lectura

Si no quieres que el remitente sepa si has leído un mensaje o no, desactiva la función de Lectura de recibos en la configuración de WhatsApp. Pero recuerda, es una calle de doble sentido. Si desactiva el Recibo de lectura, no solo el remitente, sino también usted, no podrá saber si ha leído el mensaje.

Pasos para desactivar los recibos de lectura

Abre WhatsApp y ve a Configuración Toca Cuentas y luego Privacidad Aquí, busque el recibo de lectura y desactívelo Mensaje de una sola lectura a través de la barra de notificaciones

Cuando llegue un mensaje de WhatsApp a la pantalla de su teléfono bloqueado, no lo deslice hacia la izquierda. Desbloquea el teléfono y presiona la barra de notificaciones. Verá mensajes de WhatsApp junto con otras notificaciones telefónicas. Mantén presionado el mensaje de WhatsApp. Se expandirá y el usuario podrá leer el mensaje sin abrir el chat. De esta manera, puede engañar al remitente para que piense que no ha leído el mensaje.

Truco tres de WhatsApp de vistas en modo Avión – notificaciones utiliza el modo avión

Cuando recibas un mensaje en WhatsApp, activa el modo Avión en tu smartphone. Esto desactivará el Wi-Fi y los datos móviles en su dispositivo. Ahora puede ir a WhatsApp y leer los mensajes de chat. De esta manera, el remitente no será notificado ni se le mostrarán marcas azules si tiene activada la Lectura de recibos. Recuerda cerrar WhatsApp antes de desactivar el modo avión en tu dispositivo.

Truco tres: Agregue WhatsApp a la tarjeta de widgets en la pantalla de inicio

Los usuarios de teléfonos inteligentes Android pueden agregar tarjetas de widgets de WhatsApp a su pantalla de inicio. De esta manera, pueden leer los mensajes entrantes de los contactos en WhatsApp sin abrir la aplicación. Los lectores deben tener en cuenta que al tocar el chat que se muestra en el widget se abrirá WhatsApp. Por lo tanto, deben evitar tocar el chat si no quieren que el remitente sepa que ha leído el mensaje.

Truco cuatro: Pasar el mouse sobre un chat para leer el último mensaje

Para aquellos que usan WhatsApp en su computadora portátil, también pueden engañar al remitente y leer mensajes sin abrirlos. Simplemente coloca el cursor sobre el chat del contacto cuyo mensaje deseas leer. Esto te mostrará una burbuja flotante con el mensaje completo. Tenga en cuenta que el truco funciona solo para el último mensaje recibido en el chat.

