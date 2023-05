¡Clickear Stars! (Votos: 0 Promedio: 0 )

Mi perro come pasto: «A pesar de que existen pocos estudios científicos en este campo y, por tanto, pocas certezas sobre qué hace que los perros coman hierba, existen varias teorías”, comienza explicando la médica veterinaria Joana Silva, en un artículo publicado en el blog de Barkyn. principio, si el perro come poca cantidad y no hay signos de enfermedad, no es motivo de preocupación».

Mi perro come pasto

Algunos argumentan que, al comer pasto, los perros pueden compensar la falta de fibra u otros nutrientes. Otros dicen que es por aburrimiento, porque les gusta el sabor o la textura, o para inducir el vómito. Esta última teoría “ha sido contradicha por algunos estudios que no han podido demostrarlo”.

Mi perro come pasto. ¿Es peligroso?

El veterinario considera que comer hierba puede ser peligroso si ha sido tratada con herbicidas/pesticidas que “son tóxicos”. “En caso de que no sepas si la hierba ha sido tratada recientemente o no, no dejes que tu perro coma esa hierba”, recomienda.

Nunca dejes que tu perro coma esto. ¡Es tóxico!

Sabemos que el olor de los alimentos aderezados con cebolla no es indiferente a los patudos. Sin embargo, este ingrediente es tóxico para los perros.

Mi perro come pasto

Según Barkyn, la cebolla contiene tiosulfato, un compuesto encargado de destruir los eritrocitos (glóbulos rojos), provocando anemia. Taquipnea (respiración acelerada), taquicardia (aumento del ritmo cardíaco), mucosas pálidas, debilidad y cansancio, orina oscura son algunos de los signos de intoxicación por cebolla. «También pueden ocurrir trastornos del sistema digestivo como vómitos, diarrea, pérdida de apetito (anorexia), deshidratación y dolor abdominal».

Si su perro consume cebollas, debe contactar a su veterinario lo antes posible.

Mi perro come pasto