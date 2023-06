Centro de Rehabilitación de Drogas y Alcohol ➤ TOPS USA

By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Centro de rehabilitación de drogas y alcohol: Según el Instituto Nacional sobre Abuso de Alcohol y Alcoholismo (NIAAA, por sus siglas en inglés), más de 23 millones de adultos en los Estados Unidos han tenido problemas con el uso problemático de drogas. Si ese número no es lo suficientemente asombroso, solo el 25 por ciento de ellos informó haber recibido tratamiento.

Centro de rehabilitación de drogas y alcohol

La adicción a las drogas, diagnosticada clínicamente como trastorno por uso de sustancias (SUD, por sus siglas en inglés), es un trastorno que implica el uso incontrolado o compulsivo de drogas, que conduce a un deterioro o angustia significativos. Los expertos señalan que el tratamiento no es una cura para un SUD; sin embargo, es tratable y, después de la recuperación, se puede controlar.

Tops de centro de rehabilitación de drogas y alcohol

Los trastornos por sustancias pueden variar según la sustancia y presentarse como leves, moderados o graves, y el tratamiento varía de persona a persona. Aunque los modelos de tratamiento a menudo siguen un programa de 12 pasos que fue desarrollado por primera vez por Alcohólicos Anónimos (AA), las necesidades de tratamiento, como la atención hospitalaria o para adolescentes, deben atenderse en el individuo.

Hazelden Betty Ford Foundation

Por lo tanto, investigamos los centros de tratamiento de adicciones a las drogas para encontrar los mejores centros de tratamiento de adicciones a las drogas para diferentes tipos de adicciones, así como para subconjuntos de personas, para que usted o un ser querido puedan dar los primeros pasos hacia la recuperación.

Por qué lo elegimos, dos centros históricos de tratamiento de adicciones se fusionaron, brindando más de 100 años de experiencia combinada a personas que buscan recuperarse de la adicción al alcohol y las drogas.

Lo que nos gusta de rehabilitación de drogas

El centro de tratamiento sin fines de lucro más grande para desintoxicación de drogas en nueva

En la red con más de 35 compañías de seguros

Lo que no nos gusta

Sin cobertura de Medicare o Medicaid para la desintoxicación rápida en nueva york

El programa para adolescentes solo se ofrece en ubicaciones específicas en la desintoxicación rápida en nueva

Uno de los primeros centros de tratamiento de adicciones, Hazelden, fue fundado en 1949 y sirvió de inspiración para la ex Primera Dama Betty Ford para el Betty Ford Center, que abrió sus puertas en 1982.

Una fusión de los dos centros de tratamiento en 2014 llevó a la formación de la Fundación Hazelden Betty Ford, convirtiéndolos en uno de los centros de tratamiento de adicciones más importantes del país. Con más de un siglo de experiencia combinada, la Fundación Hazelden Betty Ford ha liderado el camino en la investigación y capacitación de la próxima generación de especialistas en adicciones en su escuela de posgrado en estudios de adicciones. Este enfoque en la educación fortalece sus servicios de tratamiento para pacientes hospitalizados y ambulatorios.

Con sede en Center City, Minnesota, la Fundación Hazelden Betty Ford tiene ubicaciones en California (incluso en Rancho Mirage, donde se originó la Fundación Betty Ford), Colorado, Florida, Illinois, Minnesota, Massachusetts, Nueva York, Oregón y Washington, con opciones de tratamiento virtual también disponibles. Las ofertas de tratamiento varían según la ubicación—por ejemplo, su programa para adolescentes se encuentra en Plymouth, Minnesota, e incluye atención hospitalaria, ambulatoria, telesalud, desintoxicación y vida sobria. Además, los niños y las familias de las personas adictas al alcohol también pueden recibir atención, centrándose en la educación y la capacitación en comunicación.

Acreditada por la Comisión Conjunta y miembro de la Asociación Nacional de Proveedores de Tratamiento de Adicciones (NAATP), la Fundación Hazelden Betty Ford facilita intervenciones de 12 pasos y otras terapias, incluida la terapia cognitivo-conductual (TCC) para abordar los trastornos de salud mental concurrentes. Al finalizar el tratamiento, las personas tienen acceso a un monitoreo continuo de la recuperación, que incluye entrenamiento de recuperación y retiros.

El tratamiento, incluido el costo, el tipo y la duración del programa, se determina en función de una evaluación clínica y varía según la necesidad. Si bien la Fundación Hazelden Betty Ford no acepta Medicare ni Medicaid, está dentro de la red con más de 35 proveedores de seguros, incluidos Aetna, Anthem Blue Cross, Blue Cross Blue Shield, Humana y United Healthcare.

Freedom House Recovery Center

Centro de rehabilitación de drogas y alcohol

Por qué lo elegimos, Freedom House Recovery Center es un proveedor de tratamiento sin fines de lucro que no rechazará a las personas, y ofrece pagos en una escala móvil según la necesidad para aquellos que no tienen seguro.

Lo que nos gusta

Pago en una escala móvil basada en la necesidad programa de rehabilitación dí

Acepta Medicare y Medicaid

Lo que no nos gusta

Ubicaciones solo en Carolina del Norte

El tratamiento residencial no está disponible en todos los lugares

Con sede en Carolina del Norte, Freedom House Recovery Center nunca rechaza a las personas que buscan tratamiento para recuperarse del abuso de sustancias. Con ubicaciones en Chapel Hill, Durham, Norlina, Roxboro y Warrenton, recibe subvenciones y donaciones para ofrecer atención a cualquier persona que la necesite; de hecho, las donaciones a menudo se hacen en memoria de un ser querido para que otros puedan recibir tratamiento.

Freedom House Recovery Center está acreditado por la Comisión de Acreditación de Instalaciones de Rehabilitación (CARF, por sus siglas en inglés) y es socio de United Way of the Greater Triangle, que brinda servicios a personas de todos los géneros, de 3 años en adelante. Los servicios incluyen desintoxicación, atención residencial a corto y largo plazo en forma de casas de acogida, servicios para pacientes ambulatorios, cuidado posterior y asesoramiento, incluso para niños cuyos padres tienen un diagnóstico de trastorno por uso de sustancias. También trata trastornos mentales y problemas de conducta concurrentes.

El tratamiento varía en función de factores como la edad y la gravedad de la adicción. Freedom House Recovery Center forma parte de la red de Blue Cross Blue Shield, Medicare y Medicaid; sin embargo, a nadie se le niega la atención por incapacidad de pago. Si no tiene seguro, las tarifas se evaluarán en una escala móvil. Comuníquese con el Centro de Recuperación de Freedom House al [email protected] para preguntar sobre los programas y el espacio disponible.

The Ranch Tennessee

Centro de rehabilitación de drogas y alcohol

Por qué lo elegimos, este entorno comunitario y de apoyo utiliza su entorno natural como parte de la terapia, y el aire libre sirve como un espacio para la curación durante la terapia equina y de aventura.

Lo que nos gusta

Tratamiento ambulatorio intensivo virtual disponible

Terapias adicionales utilizadas, incluida la terapia equina y de aventura

Lo que no nos gusta

Sin alojamiento privado para pacientes hospitalizados

No hay programas para adolescentes o adolescentes en las rehabilitaciones en nueva york

El Rancho Tennessee se encuentra en Nunnelly, aproximadamente a una hora de Nashville. Aunque tiene una segunda ubicación en Pensilvania, la instalación de Tennessee tiene tratamiento para una gama más amplia de abuso de sustancias, como medicamentos recetados, cocaína, crack y marihuana. Acreditado por The Joint Commission, The Ranch Tennessee hace uso de su entorno natural, ofreciendo un programa único al aire libre de 12 pasos y terapias adicionales que incluyen terapia equina y de aventura.

El énfasis en la comunidad es una piedra angular del Rancho. Una vez que se completa el tratamiento hospitalario o ambulatorio, con atención a corto plazo de 28 días y atención a largo plazo de 90 días o más, las personas tienen acceso a reuniones virtuales diarias de recuperación a través de su programa de ex alumnos, conocido como «Rooted.»

La duración del tratamiento y el costo variarán según la necesidad después de una evaluación inicial, al igual que el tipo de programa, con desintoxicación, hospitalización, ambulatoria y terapia para un diagnóstico de trastornos concurrentes disponibles. The Ranch Tennessee trabaja con seguros, aunque el tratamiento se limita solo a adultos; los consejeros de admisiones verificarán la cobertura dentro y fuera de la red durante la evaluación inicial.

Oxford Treatment Center

Por qué lo elegimos, con una instalación de 12,000 pies cuadrados dedicada a la atención ambulatoria, Oxford Treatment Center ha creado espacios separados para servicios médicos, terapéuticos y comunitarios.

Lo que nos gusta

Al a médica con estación de enfermería dedicada

Actividades holísticas y recreativas disponibles para la atención ambulatoria alcohol en nueva york desintoxicació

Lo que no nos gusta

Sin cobertura de Medicare o Medicaid

Lo mejor para los lugareños que pueden viajar al centro (o residir cerca en viviendas de apoyo)

Aunque Oxford Treatment Center, parte de las instalaciones de tratamiento de American Addiction Centers (AAC), se encuentra en Etta, Mississippi, tiene una instalación dedicada de 12,000 pies cuadrados en el campus de Oxford de la Universidad para la atención ambulatoria de adultos, que incluye hospitalización parcial y programas ambulatorios intensivos. Con un ala médica para la desintoxicación monitoreada y el manejo de medicamentos recetados, un espacio para el bienestar holístico que incluye yoga y terapia de arte, y un espacio comunitario, sus ofertas para pacientes ambulatorios están diseñadas como un seguimiento del tratamiento hospitalario o residencial.

Oxford Treatment Center está asociado con el Departamento de Salud del estado de Mississippi y cuenta con doble acreditación de la Joint Commission y la Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities (CARF). Su programa intensivo para pacientes ambulatorios dura 10 semanas y enfatiza las reuniones de 12 pasos y el tratamiento terapéutico, creado para adultos que tienen compromisos externos y no pueden asistir a la atención hospitalaria.

La atención estándar enfatiza la terapia con terapia grupal, individual y familiar disponible, así como el tratamiento para trastornos concurrentes. Los servicios de cuidado posterior están disponibles, con personal de extensión y reuniones de grupos de apoyo en el campus para ex alumnos, así como instalaciones de vida sobria para personas que desean más apoyo de transición.

Los costos del tratamiento ambulatorio variarán según el tipo y la duración de la atención, sin embargo, Oxford Treatment Center acepta algunos seguros privados, incluido Blue Cross & Blue Shield of Mississippi.

Turnbridge hogares bethel a nivel nacional nivel nacional e internacional virtual ofertado por el centro formación de la ips hogares

Por qué lo Elegimos, turnbridge es un centro de tratamiento creado exclusivamente para adolescentes, adolescentes y adultos jóvenes, con un programa académico integrado, para que la educación pueda continuar durante el tratamiento.

Lo que nos gusta

Vida sobria disponible para hombres que completan el tratamiento

Académicos integrados en el tratamiento rehabilitación de día

Lo que no nos gusta

Las tarifas residenciales generalmente no están cubiertas por el seguro

Turnbridge ofrece atención residencial y ambulatoria para adolescentes y adultos jóvenes de 14 años en adelante, con instalaciones y programas separados para hombres jóvenes, mujeres jóvenes y adolescentes. Con ubicaciones en New Haven y Westport, Connecticut., esta instalación basada en 12 pasos convierte la educación en tratamiento, ofreciendo facilitar los estudios académicos a través de la escolarización actual de un adolescente o a través de Turnbridge Academy, integrada en la instalación.

Acreditado por la Comisión de Acreditación de Instalaciones de Rehabilitación (CARF) y miembro de la Asociación Nacional de Proveedores de Tratamiento de Adicciones (NAATP), Turnbridge ha operado durante más de 15 años. El centro cuenta con impresionantes alojamientos e instalaciones, que ofrecen atención residencial que hace la transición a lo largo de las diferentes fases del tratamiento.

Los servicios residenciales brindan orientación para la transición a la vida fuera de Turnbridge, incluida la orientación sobre grupos de apoyo y conexiones con proveedores de atención médica. Las opciones de atención ambulatoria incluyen una vida sobria y terapia, incluido el manejo de medicamentos.

Turnbridge funciona con seguro, sin embargo, señala que las tarifas residenciales no están cubiertas por el seguro y se facturarán por separado. Parte de la atención ambulatoria puede estar cubierta por un seguro, como la terapia, y el personal de admisiones puede proporcionar un desglose de los costos según el nivel de atención.

Caron Pennsylvania

Por qué lo elegimos, caron Pennsylvania ha desarrollado programas de tratamiento específicos divididos por género y grupo de edad, reconociendo las diferencias biológicas y sociales en la adicción.

Lo que nos gusta

Servicios adicionales para adolescentes, socorristas y profesionales legales

Programa separado para hombres y mujeres para un tratamiento personalizado

Lo que no nos gusta

Sin cobertura de Medicare o Medicaid

Programación específica de género solo en Pensilvania

Caron Pennsylvania reconoce las diferencias entre géneros y grupos de edad, y ofrece programas de tratamiento que tienen en cuenta la biología y las expectativas sociales distintas. El tratamiento especializado en torno a los compañeros se centra en el cuerpo, la mente y el espíritu, con programas para adultos jóvenes, de mediana edad y adultos mayores que operan por separado para hombres y mujeres. Tanto el tratamiento hospitalario como el ambulatorio están disponibles en los Centros para hombres y Mujeres.

Caron Pennsylvania está acreditado por la Comisión de Acreditación de Instalaciones de Rehabilitación (CARF), con instalaciones adicionales ubicadas en Florida; sin embargo, estos no tienen opciones de tratamiento específicas de género. Caron Pennsylvania tiene programas básicos para pacientes hospitalizados y ambulatorios, con ofertas exclusivas en una parte aislada del campus también disponibles. Todas las personas que reciben tratamiento pueden esperar una programación tradicional de 12 pasos y terapia cognitivo-conductual, mientras que el programa signature incluye servicios adicionales como mapeo cerebral y asesoramiento nutricional. Los exalumnos tienen acceso a apoyo continuo y una extensa red de referencias.

Los proveedores de seguros dentro de la red incluyen Aetna, Highmark, Blue Cross Blue Shield, Independence Blue Cross, AmeriHealth, Quest Behavioral Health y UPMC, que brindan una estadía mínima de 28 días en Caron Pennsylvania.

Rosecrance

Por qué lo elegimos, rosecrance acepta más de 25 tipos de seguros, incluidos los principales proveedores, así como Medicaid, lo que hace que el tratamiento sea asequible para una amplia gama de personas.

Lo que nos gusta

Acepta Medicaid

Programas para todas las edades

Lo que no nos gusta

Ubicaciones solo en el Medio Oeste

Dos tipos de cargos financieros: «rutinarios» y «no rutinarios»

Rosecrance es un centro de tratamiento con ubicaciones en Illinois, Wisconsin y Iowa, que ofrece atención a personas y familias. Funciona con más de 25 tipos de proveedores de seguros, incluidos Aetna, Blue Cross Blue Shield, Cigna, Humana, United Behavioral Health y Medicaid, entre otros. Rosecrans tiene una variedad de servicios, que incluyen atención hospitalaria y ambulatoria, y también puede tratar trastornos concurrentes.

Acreditado por The Joint Commission, cuenta con instalaciones residenciales para adolescentes y adultos, programas de hospitalización parcial e instalaciones ambulatorias intensivas para todas las edades, que incluyen asesoramiento familiar. Además de sus programas de tratamiento activo, los exalumnos tienen acceso a viviendas de recuperación y vida sobria, todo siguiendo un modelo de atención de 12 pasos.

Muchas de sus instalaciones tienen asociaciones con programas de asesoramiento locales, tanto para el tratamiento activo como para la transición individual fuera de Rosecrans. La Fundación Rosecrance, una organización sin fines de lucro, existe para recaudar fondos y ofrecer servicios especiales para poblaciones vulnerables.

Recovery Village

Por qué lo elegimos, recovery Village reconoce la necesidad de atención específica según el tipo de adicción, con diferentes opciones de tratamiento según el tipo de sustancia, como cocaína, metanfetamina y opioides recetados.

Lo que nos gusta

Plan de cuidados específico para diferentes sustancias

Ubicaciones en seis estados y en línea

Lo que no nos gusta

Sin cobertura de Medicare o Medicaid

Diferentes opciones de tratamiento según la ubicación

Recovery Village se especializa en diferentes niveles de atención basados en la adicción a sustancias específicas, que incluyen cocaína, heroína, metanfetamina y opioides recetados. Aún más, proporciona una gran cantidad de información gratuita sobre todo tipo de abuso de sustancias y opciones de tratamiento en su sitio web. Con ubicaciones en Florida, Nueva Jersey, Ohio, Colorado, Washington y Maryland, Recovery Village incluso ofrece servicios de telesalud para llegar a la mayor cantidad de personas posible.

Acreditado por The Joint Commission, Recovery Village ofrece una serie de servicios basados en los principios de la recuperación en 12 pasos, que incluyen desintoxicación médica, servicios para pacientes hospitalizados y tratamiento ambulatorio, incluida la hospitalización parcial y los programas diurnos. Reconoce la importancia del cuidado posterior y comienza a planificar la fase final del tratamiento tan pronto como ingresa al centro.

Recovery Village no acepta Medicare ni Medicaid, pero funciona con planes de seguro como Blue Cross Blue Shield, Cigna y Huaman, entre otros.

centros de rehabilitación para drogadictos gratuitos-centro de rehabilitación de drogas cerca de mi-centros de rehabilitación cristianos gratuitos-centros de rehabilitación para jóvenes drogadictos- centros de rehabilitación para alcohólicos gratuitos- hogares bethel a nivel nacional-