WORDPRESS VS BLOGGER Cual Es Mejor>DESCÚBRELO<

By

¡Clickear Stars! (Votos: 2 Promedio: 4.5 )

WORDPRESS VS BLOGGER! Cuál es Mejor.- ¿Estás planeando comenzar un nuevo blog? No está seguro de si debe utilizar WordPress o Blogger como su plataforma de blog? Bueno, podemos ayudar.

WORDPRESS VS BLOGGER! Cuál es Mejor

Son las dos plataformas de blogs más populares en Internet. Ambos te permiten crear un blog fácilmente. Sin embargo, funcionan de manera bastante diferente, y cada uno tiene pros y contras específicos.

En este artículo, compararemos Blogger vs WordPress lado a lado y le mostraremos las diferencias que importan. Nuestro objetivo es ayudarle a decidir cuál es la mejor plataforma para sus necesidades.

WordPress vs Blogger

¿Qué buscar en Tu Plataforma de Blog?

Antes de comenzar nuestra comparación de WordPress vs. Blogger, cubramos algunas cosas importantes que debe buscar al elegir una plataforma de blog.

Facilidad de uso: Necesita una plataforma simple y fácil de usar para configurar rápidamente su blog, agregar contenido y hacer crecer su audiencia.

Flexibilidad: Necesitas una plataforma que te permita agregar más funciones o usar más recursos a medida que tu blog crece.

Opciones de monetización: ¿Quieres ganar dinero en línea con tu blog? Si es así, entonces debe elegir una plataforma que tenga muchas opciones de monetización.

Soporte: Es posible que necesites soporte mientras creas tu blog, lo diseñas o lo administras. Si te quedas atascado o tienes preguntas, querrás obtener ayuda lo más rápida y fácilmente posible.

Aparte de lo anterior, también debe considerar los costos de la plataforma, las opciones de diseño disponibles, las características de optimización SEO para el tráfico y más.

Dicho esto, comparemos cómo WordPress y Blogger se comparan con estos requisitos.

Blogger vs WordPress

blogger vs google sites

Tabla de contenidos

Dado que esta es una comparación detallada, utilice los enlaces rápidos a continuación para saltar directamente a diferentes partes del artículo.

Blogger vs WordPress

Resumen:

Facilidad de Uso

Propiedad

Control

Opciones de Diseño

Seguridad

Apoyo

Futuro

Portabilidad

Fijación

Blogger vs WordPress

Nota: Esta comparación es entre auto-alojado WordPress.org y Blogger (no WordPress.com vs Blogger). Vea nuestra guía sobre las diferencias entre auto-alojados WordPress.org vs WordPress.com.

Resumen

Como mencionamos anteriormente, WordPress y Blogger son las dos plataformas de gestión de blogs más utilizadas en el mundo.

De acuerdo con las estadísticas de uso de tecnología de blog de BuiltWith, WordPress es el software de blog más popular #1. Es utilizado por alrededor del 38% de todos los sitios en el top 1 millón de sitios y por un sorprendente 95% de todos los blogs entre esos sitios.

El mismo informe muestra a Blogger como la segunda plataforma más popular utilizada por aproximadamente el 1% de los blogs en los 1 millones de sitios principales.

También comparamos los términos de búsqueda ‘WordPress ‘ y’ Blogger ‘ en Google Trends para ver el interés a lo largo del tiempo para cada uno:

Blogger vs WordPress

Como se muestra en la captura de pantalla anterior, WordPress aumentó constantemente a la popularidad superando a Blogger en 2005. Todavía es mucho más popular hoy en día.

¿Qué es WordPress?

WordPress vs Blogger

WordPress es un software gratuito de código abierto que le permite crear fácilmente un sitio web, blog o una tienda en línea. Iniciado En 2003, WordPress ahora potencia más del 38% de todos los sitios web en Internet.

Puede descargar el software de WordPress de forma gratuita y usarlo en tantos sitios como desee.

Blogger vs WordPress

Para crear un blog en WordPress, tendrá que comprar un plan de alojamiento y un nombre de dominio, para que pueda instalar WordPress. Suena un poco complejo al principio; sin embargo, es bastante simple con toneladas de tutoriales fáciles de usar en WPBeginner y otros sitios.

Nuestro equipo puede incluso configurar su blog de WordPress de forma gratuita. Obtenga más información sobre nuestro servicio gratuito de configuración de blogs.

¿Qué es Blogger?

WordPress vs Blogger

Blogger es un servicio gratuito de blogs de Google. Iniciado en 1999 por Pyra Labs, fue adquirido por Google en 2003.

Blogger es un servicio gratuito de alojamiento de blogs que le permite crear un blog sin pagar nada en absoluto. También obtienes un subdominio gratuito de Blogspot.

La dirección de tu blog se verá algo como esto: www.yourname.blogspot.com.

Blogger vs WordPress

Sin embargo, también puedes usar un nombre de dominio personalizado con tu blog. Para eso, necesitas registrar un nombre de dominio a través de registradores de dominio de terceros, luego conectarlo a tu blog de Blogger.

Facilidad de uso – Blogger vs WordPress

La mayoría de las personas que quieren crear un blog no son desarrolladores web. Pueden ser dueños de una pequeña empresa o una organización sin fines de lucro, querer compartir sus ideas con el mundo, o estar dispuestos a probar un nuevo pasatiempo.

Para que sus palabras salgan a la luz, necesitan una plataforma de blogs fácil de usar.

Blogger-Facilidad de uso

Blogger es una sencilla herramienta de blogging donde puedes crear un blog en tan solo unos minutos. Necesitarás una cuenta de Google para empezar.

Ve al sitio web de Blogger y luego regístrate con tu cuenta de Google. Después de eso, haz clic en la opción’ Crear nuevo blog’. A continuación, puede elegir su nombre para mostrar, luego crear un título de blog, dirección de blog y un tema.

Una vez que hayas hecho eso, tu blog será configurado. A continuación, puede configurar la configuración del blog, editar el diseño de su blog y agregar publicaciones.

WordPress vs Blogger

El proceso de configuración es bastante simple. Sin embargo, si quieres personalizar tu tema, eso es mucho más complicado. Para cambiar el diseño de tu blog en Blogger, necesitarás habilidades HTML.

WordPress-Facilidad de uso

Crear un blog en WordPress es un proceso simple y rápido. No necesitarás ninguna habilidad de codificación. Solo necesita saber cómo apuntar y hacer clic en una pantalla de computadora para configurar WordPress e instalar complementos de WordPress.

Puede seguir nuestra guía paso a paso para principiantes sobre cómo iniciar un blog de WordPress, y estará listo y funcionando en menos de 30 minutos.

Una vez finalizada la configuración, puedes elegir un tema de blog de WordPress que se ajuste bien a tu blog. Un tema es como una plantilla para tu blog. Controla cómo se ve tu blog.

Después de eso, puede instalar los mejores plugins de WordPress para darle a su blog de WordPress más características.

Agregar contenido a WordPress es simple con el sistema de publicaciones y páginas.

Puede crear fácilmente contenido de texto, agregar imágenes, videos y otros medios a sus publicaciones y páginas de WordPress utilizando el intuitivo editor de bloques.

Aparte del editor de bloques, WordPress tiene la opción de arrastrar y soltar creadores de páginas que le permiten personalizar absolutamente todo.

Si bien el proceso de configuración de Blogger es más rápido, WordPress hace que sea mucho más fácil personalizar las cosas para que se vean exactamente como desea.

Ganador: WordPress.

Propiedad-Blogger vs WordPress

La propiedad de su blog es otro aspecto crucial a considerar al elegir un sitio de blog.

Tener la propiedad total de tu blog te da la libertad de hacer cualquier cosa, incluyendo cómo manejarlo, cómo monetizarlo y cuándo cerrarlo.

¿Quién Es El Dueño De Tu Blog en Blogger?

Blogger es un servicio de blogs proporcionado por el gigante tecnológico Google. Es gratis, confiable y tiene suficientes características para publicar fácilmente su contenido en la web.

Sin embargo, no es propiedad suya.

Google ejecuta este servicio y tiene el derecho de cerrarlo o cerrar su acceso al mismo en cualquier momento. Instagram Facebook, Twitter e Instagram, que pueden prohibir a las personas o suspender sus cuentas sin previo aviso.

Incluso si no haces nada malo, aún podrías perder tu blog si Google alguna vez decide dejar de apoyar a Blogger. Google tiene un historial de abandonar proyectos sin previo aviso, como Feedburner.

¿Quién Es el Dueño de Tu Blog en WordPress?

Con WordPress, usted utiliza un proveedor de alojamiento de WordPress para alojar su sitio. Usted es libre de decidir cuánto tiempo desea ejecutar su blog. No se apagará sin previo aviso.

Además, no estás atado a ningún host web específico. Puede cambiar a un nuevo servidor web en cualquier momento si lo desea. Con Blogger, no puedes llevar tu blog a ninguna parte excepto al propio Blogger.

Cuando utiliza WordPress para su sitio, usted es dueño de todos sus datos y controla la información que comparte con cualquier tercero.