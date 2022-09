¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

SUBIR tu MÚSICA EN APPLE MUSIC!! Con una creciente base de suscriptores en la actualidad de 68 millones de usuarios, Apple Music ofrece una de las mayores audiencias para artistas entre las plataformas de transmisión de música.

Subir tu mùsica en Apple Music 2 opciones fàciles!

Tiene un alcance global, ya que actualmente está disponible en 167 países de todo el mundo (después de su lanzamiento en 52 países adicionales a partir de abril de 2020). En este artículo, le daré una breve descripción de lo que es Apple Music, por qué debe obtener su música en la plataforma y cómo cargar su música en Apple Music.

SUBIR tu MÚSICA EN APPLE MUSIC-SUBIR tu MÚSICA EN APPLE MUSIC-SUBIR tu MÚSICA EN APPLE MUSIC-SUBIR tu MÚSICA EN APPLE MUSIC-SUBIR tu MÚSICA EN APPLE MUSIC-SUBIR tu MÚSICA EN APPLE MUSIC-SUBIR tu MÚSICA EN APPLE MUSIC

SUBIR tu MÚSICA EN APPLE MUSIC!! 2 Opciones FACILES!

¿Qué Es Apple Music?

Apple Music es uno de los servicios de transmisión de música más populares del mundo. Sus amigables funciones de descubrimiento de música y su extenso catálogo de música lo han convertido en un favorito entre los suscriptores del servicio de transmisión de música.

Venir preinstalado en dispositivos Apple también puede haber contribuido a su popularidad. Apple Music es un servicio de streaming esencial para tener tu música si eres un artista que busca hacer crecer tu audiencia y ser descubierto por fans de todo el mundo.

¿Por Qué Debería Obtener Su Música En Apple Music?

Apple Music no solo ofrece a los artistas el potencial de llegar a una audiencia global, sino que también cuenta con funciones de usuario que ayudan a los oyentes a descubrir nueva música y artistas en función de sus hábitos de escucha. Apple Music también da a los artistas acceso a sus estadísticas de música a través de la plataforma Apple Music para artistas. Además de esto, los artistas reciben pagos de Apple Music cada vez que sus canciones se transmiten en el servicio. Voy a discutir todo esto en detalle a continuación.

Características del Usuario

Apple Music tiene algunas funciones de usuario interesantes diseñadas para ayudar a los oyentes a descubrir nueva música y artistas más a menudo. Estos pueden funcionar a su ventaja como artista al ayudar a más personas a descubrirlo a usted y a su música.

Las listas de reproducción han mejorado mucho la experiencia del usuario en Apple Music y otros servicios de transmisión de música. Los oyentes pueden crear listas de reproducción basadas en las canciones que les gustan o agregar canciones que descubren a las listas de reproducción que han creado. Los usuarios también pueden crear sus propias estaciones de radio, que funcionan creando una estación basada en una canción o un artista de la elección del oyente.

Apple Music también tiene listas de reproducción generadas automáticamente por sus algoritmos, que se personalizan según los gustos y preferencias musicales del usuario. Estos se recomiendan en la sección ‘Para ti’, y es una de las formas más comunes en que los oyentes descubren nueva música y artistas en la plataforma. Apple Music también tiene sus propias listas de reproducción (seleccionadas por el personal de Apple Music) que a menudo presentan una amplia variedad de artistas y canciones.

Apple Music genera sus propias listas de música basadas en la popularidad de las canciones y los artistas en la plataforma. Cuenta con listas internacionales (que cuentan con las canciones y artistas más populares en todo el mundo) y listas localizadas (que cuentan con las mejores canciones y artistas en un país o región). Esta es también otra forma genial para que los artistas sean descubiertos en la plataforma.

Apple Music Para Artistas

Apple Music es uno de los pocos servicios de transmisión principales que ofrece a los artistas acceso directo a sus estadísticas. Lo hacen a través de la plataforma Apple Music for Artists. Una vez que tu música esté en Apple Music, puedes solicitar acceso a Apple Music for Artists, donde tendrás acceso a estadísticas sobre el rendimiento de tu música en la plataforma. También proporciona información útil, como la demografía de la interpretación de su música, incluidas las áreas y regiones donde su música es popular, las edades de los oyentes, etc.

Subir tu mùsica en Apple Music 2 opciones fàciles!

upload your music to apple music como subir videos a apple music how much does distrokid pay per stream apple music SUBIR tu MÚSICA EN APPLE MUSIC-SUBIR tu MÚSICA EN APPLE MUSIC-SUBIR tu MÚSICA EN APPLE MUSIC-SUBIR tu MÚSICA EN APPLE MUSIC-SUBIR tu MÚSICA EN APPLE MUSIC-SUBIR tu MÚSICA EN APPLE MUSIC-SUBIR tu MÚSICA EN APPLE MUSIC

Desde la integración de Shazam en la familia Apple, tus estadísticas de Shazam también están disponibles en Apple Music para artistas. Esto es genial porque puedes saber dónde se está descubriendo tu música, junto con otras estadísticas útiles para saber cómo se está realizando tu música en Shazam.

Pago A Los Artistas en itunes y apple music

Por lo tanto, buenas noticias: te pagan por cada transmisión que genera tu música una vez que está en Apple Music. Esto se deduce de las tarifas de suscriptor de usuario que Apple recopila, de las cuales dan una parte a los artistas, por lo que cuantas más transmisiones genere su música, más se le pagará. El pago promedio por transmisión para artistas de Apple Music en 2020 es de 0 0.0056. Los arreglos de pago dependen de cómo obtengas tu música en Apple Music.

Cómo Obtener Tu Música En Apple Music y música en itunes y apple

Hay dos opciones para obtener tu música en Apple Music. Puedes cargar en Apple Music directamente a través de su sistema o indirectamente a través de los agregadores de terceros preferidos de Apple. Para ambas opciones, el proceso de entrega de su música a Apple Music es el mismo.

Opción 1: Directamente en música a itunes y apple

Los artistas pueden cargar su música directamente a Apple Music a través de la plataforma Connect. Sin embargo, hay algunos requisitos mínimos que uno debe cumplir para poder hacerlo. Usted debe tener:

US Tax ID

ID de Apple, con una tarjeta de crédito registrada

Un Mac que se ejecuta en OS X 10.10 o una versión posterior

Al menos 512 MB RAM

UPCs e ISRCs para todos los álbumes y pistas que pretendas distribuir

Al menos 20 álbumes en tu catálogo (los sencillos también cuentan como álbumes – te lo explicaré más adelante)

Se recomienda una conexión a Internet con una velocidad de carga de 1 MB/seg o más

Se recomienda un mínimo de 20 GB de espacio en disco duro para catálogos más grandes

Una vez que cumpla con los requisitos anteriores, puede solicitar a través de la plataforma iTunes Connect en el sitio web de Apple.

Subir tu mùsica en Apple Music 2 opciones fàciles!

Nota: cumplir con estos requisitos no garantiza que su solicitud será aceptada, y que el proceso de solicitud puede tardar hasta ocho semanas en ser aprobado debido al alto número de solicitantes.

Una vez que se apruebe su solicitud, recibirá una invitación por correo electrónico a iTunes Connect. Siga el enlace e inicie sesión en iTunes Connect. Se le pedirá que configure “Acuerdos, impuestos y banca”. Esto implica firmar los contratos entre usted y Apple Music, proporcionando información fiscal individual (o empresa) y detalles bancarios.

Para que su música esté disponible en todo el mundo, debe asignar derechos territoriales en todo el mundo. La opción de asignar territorios específicos también está disponible en esta sección.

Tenga en cuenta que se requieren formularios de impuestos para vender en las tiendas de Estados Unidos, Canadá y Australia. Deberá completar un formulario W-9 si se encuentra en los Estados Unidos o un formulario W-8BEN / W-8BEN-E si se encuentra fuera de los Estados Unidos.

Administración y sube tu propia música

También debe agregar «Usuarios y roles» para permitir diferentes niveles de acceso a las personas que ayudan a administrar su música. Estos son «Administración», «Legal», «Finanzas», «Técnico», «Ventas», «Solo lectura»y » Codificador». Al registrarse en la cuenta, se le asignan automáticamente funciones Administrativas y Legales y puede acceder a todo lo que hay en la cuenta. Esto le permite acceder a información sobre su música, desde pagos e informes financieros hasta contratos y asignación de roles a personas.

Después de completar lo anterior, descargue e instale el iTunes Producer, que es el software que necesita para cargar su música en Apple Music e iTunes.

Antes de enviar tu música en Apple Music, asegúrate de que la música y las ilustraciones tengan el formato correcto y cumplan las especificaciones. Consulte la Guía de Estilo de Música de iTunes Store y la Guía de Activos de Audio y Vídeo para ver la guía completa sobre estándares y especificaciones para la música. Estos son los requisitos esenciales.

* Audio con una frecuencia de muestreo de 44,1 kHz (res de 16 bits o 24 bits) y 96, 176,4 o 192 kHz (res de 24 bits)

* Utilice la fuente de audio estéreo. Si esto no está disponible, la fuente de audio debe tener canales idénticos para izquierda y derecha

* El audio debe ser grabado con un códec calificado y aprobado por Apple

* La portada debe ser de 3000 x 3000 píxeles con relación de aspecto 1:1, archivos JPEG o PNG de alta calidad

Productor de iTunes y music apple

Una vez que haya revisado las guías y tenga todo listo, inicie iTunes Producer e inicie sesión con sus credenciales de iTunes Connect. Crear un álbum incluso para singles, ya que se cargan en las plataformas como un álbum en sí mismos. Tendrá la opción de crear un álbum desde un CD o desde archivos de audio.

Después de crear su álbum, puede agregar detalles del álbum, nombres de artistas, géneros, fecha de lanzamiento original, información de derechos de autor y otros metadatos relevantes según sea necesario. Para añadir la portada, arrástrela al cuadro de portada o haga clic en Elegir y seleccione el archivo de portada.

Precios, Derechos, Letras y Procesamiento

El siguiente paso es establecer el precio del álbum (para iTunes) y los derechos. Aquí, puede establecer el precio y los territorios donde el álbum estará disponible. La configuración predeterminada en iTunes Producer establece los derechos mundiales y los precios de tu álbum. Aquí, también puede seleccionar la fecha en la que el álbum debe estar disponible, incluida la fecha de disponibilidad de reserva.

La siguiente sección es donde se agregan detalles de pistas individuales, incluidos metadatos de pistas, letras, precios y detalles de derechos. Después de esto, tiene la opción de agregar «localizaciones», que proporciona detalles del álbum en diferentes idiomas para adaptarse a los países donde se venderá el álbum.

El paso final es entregar su álbum como un paquete de iTunes Store a Apple Music / iTunes para su procesamiento. En este paso, iTunes Producer resaltará cualquier error que deba corregirse antes de la entrega. Si todos los detalles son correctos, haga clic en «Entregar» para completar el proceso.

Al elegir cargar directamente, es importante tener en cuenta que Apple no paga a los socios hasta que cumplan con los umbrales de pago para su país. Puede recibir pagos más rápido si trabaja con un agregador aprobado por Apple.

Opción 2: A través de Terceros Afiliados

Entonces, ¿Qué pasa si no cumple con los requisitos de Apple Music para cargar directamente, o siente que el proceso directo es demasiado complicado? Bueno, puedes usar afiliados de terceros.

Apple Music tiene una lista de socios aprobados que pueden obtener tu música en la plataforma, incluidos distribuidores y etiquetas. Los distribuidores pueden cargar tu música en Apple Music y recaudar los ingresos por streaming en tu nombre.

Pueden cobrar una tarifa o tomar un porcentaje de las ganancias (esto varía con los diferentes distribuidores). Si está firmado, las etiquetas también pueden poner su música allí. A continuación, se le pagará un porcentaje de las ganancias, dependiendo de su acuerdo de contrato con ellos.

Obtenga Distribución De Música Gratuita Con Music Gateway!

Subir tu mùsica en Apple Music 2 opciones fàciles!

SUBIR tu MÚSICA EN APPLE MUSIC-SUBIR tu MÚSICA EN APPLE MUSIC-SUBIR tu MÚSICA EN APPLE MUSIC-SUBIR tu MÚSICA EN APPLE MUSIC-SUBIR tu MÚSICA EN APPLE MUSIC-SUBIR tu MÚSICA EN APPLE MUSIC-SUBIR tu MÚSICA EN APPLE MUSIC

Has leído bien! Aquí en Music Gateway somos uno de los socios aprobados de Apple Music.

Nuestro increíble servicio de distribución de música lleva tu música a las principales plataformas como Spotify, Apple Music y Amazon Music. Además, te quedas con el 100% de tus ventas y nosotros no recibimos ni un centavo de ti.

También dominamos su música de forma gratuita para asegurarnos de que suene lo mejor que pueda antes de su lanzamiento. Con una cuenta gratuita, obtienes 2 canciones gratis para empezar y obtienes más según tu plan.

Además, ofrecemos oportunidades exclusivas de licencias de sincronización y representación de sincronización gratuita. Así como prensa gratuita, blog y promoción musical. ¡Con suerte, te encantará lo que podemos hacer por tu carrera y querrás usar algunos de estos otros servicios increíbles!