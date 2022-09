Spotify BLEND crea listas de reproducción únicas muy FACIL!

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Te mostramos cómo usar Spotify Blend para crear y compartir listas de reproducción con otros.

Compartir música con otros es muy divertido, por lo que querrás saber cómo usar Spotify Blend.

Recientemente introducido, Blend te permite combinar tus canciones favoritas con las de un amigo en una sola lista de reproducción compartida, ofreciendo carátulas personalizadas y» taste match scores » para que puedas ver cómo tus preferencias musicales coinciden con las de tus amigos. Lanzado por primera vez como beta, Blend ahora está disponible para todos los usuarios de Spotify, suscriptores gratuitos y Premium.

¿Empezando? Te mostramos cómo descargar Spotify

Y aquí hay una guía sobre cómo subir música a Spotify

Apple Music vs. Spotify: ¿Qué aplicación de música es la mejor?

Spotify blend how to create a spotify blend

Los usuarios han sido capaces de crear manualmente listas de reproducción compartidas antes. pero ahora Blend hará todo el trabajo duro por ti. Todo lo que tienes que hacer es seguir unos sencillos pasos. Una cosa a tener en cuenta es que la función está limitada a dos usuarios solo en dispositivos móviles.

Así que si estás deseando explorar la función con tu mejor amiga o tu pareja, estamos aquí para guiarte sobre todo lo que necesitas saber sobre cómo usar Spotify Blend.

Spotify blend

how to make a spotify blend-spotify blend not found-spotify blend with artist-how to use spotify blend-blend spotify playlists-what is spotify blend

Cómo usar Spotify Blend

1. Después de lanzar la aplicación de Spotify, dirígete a la pestaña de búsqueda y toca el hub «Hecho para ti» como se muestra en la imagen de abajo.

2. A continuación, siga adelante y toque en el «Crear una mezcla» opción con el fin de proceder.

Spotify blend spotify blend not updating

3. Ahora puede seleccionar a otro usuario tocando el botón Invitar. Puede hacerlo a través de cualquier aplicación de mensajería que utilice actualmente. Compartirá un enlace de invitación con tu amigo para que pueda unirse a la lista de reproducción Blend.

4. Una vez que tu amigo haya tocado el enlace de invitación, podrá tocar la opción «Unirse» para participar en la nueva Mezcla.

5. Todo listo. Spotify ahora debe revelar su partido de sabor y » la canción que trae a los dos juntos.» ¡Siéntete libre de compartir eso en tus cuentas de redes sociales y escuchar!