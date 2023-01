PAGAR HBO MAX > 10 PREGUNTAS y RESPUESTAS ◀︎lll

¡Clickear Stars! (Votos: 0 Promedio: 0 )

Pagar HBO MAX: Estas son algunas de las preguntas y respuestas más frecuentes

Pagar HBO Max

Pagar HBO MAX

¿Cuánto cuesta HBO Max?

HBO Max está disponible en muchos proveedores y los precios varían según el proveedor y el plan de suscripción.

Dependiendo de su proveedor, puede elegir entre dos planes de suscripción:

Con anuncios: $9.99 / mes o $99.99 / año (16% de ahorro)

Sin publicidad: $14.99 / mes o $149.99 / año (16% de ahorro)

¿Qué métodos de pago se aceptan?

Si se registra a través de nosotros en HBOMax.com, puede utilizar cualquiera de los siguientes: Visa, MasterCard, Discover, American Express y PayPal. Tenga en cuenta que su tarjeta de crédito o débito debe ser emitida en los Estados Unidos y admitir pagos recurrentes automáticos.

Proveedor de TV o móvil: Consulte con su proveedor para averiguar qué métodos de pago se aceptan.

Tienda de aplicaciones: Consulta con tu tienda de aplicaciones (Amazon, Apple, Google Play, Roku o Samsung TV) para averiguar qué métodos de pago se aceptan.

¿Cómo cambio mi método de pago?

Para saber cómo cambiar el método de pago, consulta Cambiar el pago.

¿Qué pasa si el cargo no es el que esperaba?

Dependiendo de su proveedor, puede elegir entre dos planes de suscripción:

Con anuncios: $9.99 / mes o $99.99 / año (16% de ahorro)

Sin publicidad: $14.99 / mes o $149.99 / año (16% de ahorro)

Si su carga se ve diferente de lo que esperaba, aquí hay algunas razones posibles:

Los impuestos aplicables se agregan a su cargo de suscripción y se basan en el código POSTAL de su dirección de facturación.

Es posible que tenga un plan o un período de facturación diferente de lo que pensaba. ¿Qué plan tengo?

Es posible que su período promocional o con descuento haya finalizado y se le haya cobrado la tarifa de suscripción estándar (consulte los precios del plan más arriba).

Si no se aplica ninguna de estas razones y se le factura a través de nosotros (Warner Media), comuníquese con nosotros. Si te facturan a través de otra compañía, comunícate con ellos para obtener ayuda.

¿Qué debo hacer si no puedo cambiar mi método de pago?

Si no puedes agregar o actualizar tu método de pago, consulta No se puede cambiar el método de pago.

¿Tienes suscripciones para estudiantes?

HBO Max actualmente no ofrece suscripciones con descuento para estudiantes. HBO Max está disponible a través de varios colegios y universidades. Para obtener una lista de universidades, consulte iniciar sesión a través de una universidad.

Si ya tienes una suscripción para estudiantes de HBO NOW, puedes iniciar sesión en HBO Max con tu correo electrónico y contraseña de HBO NOW. Se le seguirá facturando $9.99 / mes (más los impuestos aplicables) siempre que continúe siendo un estudiante calificado.

¿Tienes tarjetas de regalo?

No, en este momento no tenemos tarjetas de regalo de HBO Max. Si tienes una tarjeta regalo de HBO NOW, consulta Canjear una tarjeta regalo de HBO NOW.

Facturación recurrente

¿Quién me está facturando?

HBO Max está disponible de muchos proveedores. Para saber quién le factura:

Abre HBO Max o inicia sesión para HBOMax.com en su computadora. ¿No puede iniciar sesión?

Realice una de las siguientes acciones:

Teléfono o tableta: Toca tu perfil (arriba a la derecha), el icono de Configuración (engranaje, arriba a la derecha) y, a continuación, toca o desplázate hasta Suscripción.

Web: Inicia sesión en HBOMax.com/account.

Dispositivo de TV: Selecciona el icono de Configuración (engranaje, abajo a la izquierda) y, a continuación, selecciona Cuenta.

Computadora: Elija su perfil (arriba a la derecha), luego elija Configuración y busque Suscripción.

(La información de suscripción solo está disponible para perfiles de adultos.)

Aquí encontrarás a quién se factura tu suscripción.

También puedes revisar tu extracto bancario para ver un cargo por suscripción a HBO Max. (Si tu suscripción es parte de un paquete de TV o plan inalámbrico, es posible que no veas un cargo individual por HBO Max.)

¿Cuándo se me cobrará?

Si su suscripción no incluye una prueba gratuita, el primer cargo se realiza cuando inicia su suscripción. Usted paga por su suscripción al comienzo de cada período de facturación. A partir de entonces, su suscripción se renovará automáticamente cada mes o año hasta que la cancele.

Para encontrar la próxima fecha de facturación:

Abre HBO Max o inicia sesión para HBOMax.com en su computadora. ¿No puede iniciar sesión?

Realice una de las siguientes acciones:

Teléfono o tableta: Toca tu perfil (arriba a la derecha), el icono de Configuración (engranaje, arriba a la derecha) y, a continuación, toca o desplázate hasta Suscripción.

Dispositivo de TV: Selecciona el icono de Configuración (engranaje, abajo a la izquierda) y, a continuación, selecciona Cuenta.

Computadora: Elija su perfil (arriba a la derecha), luego elija Configuración y busque suscripción.

La información de suscripción solo está disponible para perfiles de adultos.

Aquí puedes ver a quién se factura tu suscripción.

Encuentre a su proveedor de facturación a continuación:

WarnerMedia Direct, LLC: Tome nota de la Próxima Fecha de Facturación.

Amazon Appstore: ¿Cuál es mi próxima fecha de facturación?

Apple iTunes o App Store: ¿Cuál es mi próxima fecha de facturación?

Google Play: ¿Cuándo se renovará mi suscripción?

Roku: ¿Cuándo se renovará mi suscripción?

Samsung: ¿Cuándo se renovará mi suscripción?

Otro proveedor: Elija Más información o busque su proveedor en esta página.

¿Cómo cancelo?

Las suscripciones a HBO Max se renuevan automáticamente cada mes o año hasta que las canceles. Para conocer los pasos de cancelación, consulte ¿Cómo cancelo?

Pagar HBO MAX – Pagar HBO MAX – Pagar HBO MAX – Pagar HBO MAX – Pagar HBO MAX . Pagar HBO MAX . Pagar HBO MAX – Pagar HBO MAX – Pagar HBO MAX