METAVERSO CÓMO ENTRAR> Paso A Paso desde AQUÍ◀︎ll

Es posible que vivas en este mundo, pero pronto habrá otros para poblar (no, no estamos hablando de Marte, lo siento, Elon).

Entra en el metaverso, el tema más candente de 2021. En algún momento de este año, entre la tercera ola pandémica y la que sea que estemos ahora, el término se introdujo en nuestras vidas, y no se soltará. Este último rumor tecnológico ha hecho que los sospechosos habituales (leer Facebook/Meta, Microsoft y todo el grupo de Silicon Valley) se acerquen a la manzana para una parte de la acción, pero los jugadores más pequeños también están haciendo un movimiento.

Pero, ¿Qué es exactamente todo este bombo metaverso? ¿Y qué tiene que ver con blockchain o Nfs o vivir 24/7 dentro de Internet? Hay mucho que desempacar, así que entremos.

Entonces, ¿Qué es el metaverso?

Para empezar, definir el metaverso es una gran pregunta. Todos podemos estar de acuerdo en que ha habido un montón de bla bla, pero al final del día, ¿podrías explicarle a tu abuelo durante el asado del domingo lo que es realmente un metaverso?

Ya que estamos hablando de algo que aún no existe, puede ser confuso. Un metaverso es un espacio virtual compartido que es hiperrealista, inmersivo e interactivo gracias al uso de la tecnología de realidad aumentada (AR) y realidad virtual (VR).

Puede haber varios mundos virtuales dentro de un metaverso, donde las personas pueden participar en una amplia gama de actividades que son el resultado de una mezcla entre lo físico y lo digital. En lugar de mirar una pantalla como lo haces ahora, en un metaverso podrás estar dentro de todas tus experiencias en línea, como ir de compras, conocer amigos y familiares, ir a un concierto e incluso hacer el papeleo oficial.

El metaverso tiene varias ventajas importantes sobre lo que está recibiendo actualmente para su tiempo frente a la pantalla (¿ha estado haciendo mucho de eso últimamente? también somos culpables de eso), por lo que todo se reduce a incorporar sus actividades diarias en una plataforma altamente interactiva que le permite hacer más en un solo lugar.

Esta idea ha existido por un tiempo, o al menos desde que Neal Stephenson acuñó el término metaverso en su novela distópica de 1992 «Snow Crash» (para ser justos, se ha distanciado de cualquier plan metaverso).

Y muchos de nosotros nos habríamos encontrado con algunas referencias meta en la cultura pop como en The Matrix, Ready Player One o Tron, por lo que los conceptos básicos del concepto no son tan desconocidos después de todo.

Hablando de cubrir los conceptos básicos, aquí hay un desglose de algunas de las características que definen un metaverso:

ILIMITADO: Como espacio virtual en 3D, el metaverso elimina todo tipo de barreras, físicas o de otro tipo. Es un espacio sin fin donde no hay límites para cuántas personas pueden usarlo al mismo tiempo, qué tipos de actividades pueden tener lugar, qué industrias pueden ingresar a él, etc. Amplía la accesibilidad más que las plataformas de Internet actuales.

PERSISTENTE: Un metaverso no se puede desenchufar, reiniciar o restablecer. Los usuarios pueden unirse al metaverse libremente en cualquier momento, desde cualquier parte del mundo, y al hacerlo siempre hay continuidad en su experiencia.

Un metaverso evolucionará con el tiempo en función de las contribuciones compartidas de sus usuarios, como el contenido y las experiencias diseñadas por ellos.

DESCENTRALIZADO: El metaverso no es propiedad de una corporación o una sola plataforma, sino de todos sus usuarios, que también pueden tomar el control de sus datos privados. La tecnología Blockchain es una gran parte de esto (más detalles más adelante) porque garantiza que todas las transacciones dentro de un mundo virtual sean públicas, de fácil seguimiento y seguras en todo momento.

INMERSIVA: ya sea que uses un casco de realidad virtual, gafas de realidad aumentada o simplemente tu teléfono inteligente, podrás entrar en un nuevo nivel de inmersión e interactividad, donde todos los sentidos humanos están más comprometidos y los usuarios se sienten más presentes en sus experiencias.

Como espacio altamente realista, el metaverso también tendrá la capacidad de adaptarse a sus usuarios que pueden influir directamente, por ejemplo, en sus entornos, objetos, colores, iluminación y más.

ECONOMÍASVIRTUALES: los participantes de Metaverso pueden participar en economías virtuales descentralizadas impulsadas por criptomonedas (como el propio SENSO de Sensorium Galaxy. Esto incluye mercados donde los usuarios pueden comprar, vender e intercambiar artículos como activos digitales como avatares, ropa virtual, NFTs y entradas para eventos.

EXPERIENCIAS SOCIALES: El corazón palpitante del metaverso se reduce a sus usuarios. Cada participante en un mundo virtual participa en coexperiencias y ayuda a co-crear el futuro del metaverso a través de contenido generado por el usuario, desde creaciones virtuales hasta historias personales e interacciones con avatares impulsados por IA.

En verdad, las experiencias similares a los metaversos han existido incluso antes del reciente cambio de marca de Facebook. Las versiones anteriores se pueden encontrar en juegos como Second Life y Los Sims, donde los usuarios tienen el control sobre la vida de sus avatares en línea.

Incluso alrededor de 2009, Facebook estaba incursionando en algunos experimentos pre-metaversos como Farmville, un juego que permitía a los participantes administrar sus granjas virtuales y vender sus productos a cambio de Monedas de Granja. Y aunque estas plataformas tienen algunos elementos del metaverso, siguen siendo eventos contenidos que no tienen mucho impacto fuera de su plataforma original.

Un verdadero metaverso es una experiencia continua, que integra elementos de diferentes plataformas y audiencias en una sola. Ahora que tenemos esta parte clavada, ¿qué más puede hacer que el metaverso funcione?

El cripto hace que el metaverso circule

Cualquier cosa puede pasar dentro del metaverso. Y queremos decir cualquier cosa porque, en parte, nadie sabe realmente lo que depara el futuro. Por ahora, los juegos y el entretenimiento están a la vanguardia de la carrera, ya que cuentan con las infraestructuras más desarrolladas que se pueden adoptar en un mundo virtual y evolucionar dentro de él. Un gran factor que contribuye a esto tiene que ver con sus economías virtuales.

Toma Roblox, Axie Infinity o Fornite. Estas plataformas tipo metaver han encontrado un éxito extremo, no solo en la parte posterior de sus ofertas de entretenimiento, sino también en sus prósperos mercados donde los usuarios pueden comprar, vender o intercambiar artículos a cambio de tokens nativos como V-Bucks o AXS.

Todos estos espacios nativos digitales dependen de una próspera economía virtual para crear nuevos activos (como NFTs), experiencias y actividades, lo que ha ayudado a establecer el plan para la economía de metaverse.

No tiene sentido vivir un metaverso si no hay una economía que no pueda soportar las actividades (y ambiciones financieras) de sus usuarios. Por lo tanto, crear valor que pueda monetizarse fácilmente es un elemento crucial de cualquier mundo virtual.

Recuerde, todo tipo de actividades pueden tener lugar dentro del metaverse y los usuarios necesitan un incentivo lo suficientemente fuerte como para querer entrar y permanecer en él. La competencia, la escasez, la oferta y la demanda, esas son las economías del mundo real que nos hablan a cualquiera de nosotros.

Las monedas basadas en Blockchain permiten que todos los activos dentro del metaverso se creen, intercambien, compartan y rastreen de manera fácil y segura, lo que potencialmente permite que los usuarios muevan los artículos sin problemas a través de mundos o meta destinos. Dentro de Sensorium Galaxy, por ejemplo, un token SENSO vale $10 por unidad.

Esta tasa se aplica a quienes compran SENSO a través de pagos fiat tradicionales. Sin embargo, SENSO también se negocia a través de intercambios de criptomonedas, ligeramente por encima de los $2.5 en el momento de escribir este artículo, lo que significa que obtener SENSO en el mercado abierto puede proporcionar un descuento dinámico para los usuarios.

Holding SENSO también ofrece a los usuarios de metaverse beneficios adicionales, como la participación en el gobierno de metaverse a través de un DAO, donde los usuarios tienen la posibilidad de unirse al Consejo y disfrutar de derechos de voto en las decisiones de productos, junto con otros beneficios.

Un modelo económico descentralizado basado en blockchain llena una amplia brecha entre los juegos y el metaverso, desencadenando una nueva era de activos nativos digitales y oportunidades de monetización.

A diferencia de jugar un juego en el que todos los activos en la plataforma son propiedad y están controlados por un desarrollador, dentro de un sistema de servidor centralizado, en el metaverso los usuarios son los únicos propietarios de toda su experiencia.

Esto incluye esfuerzos creativos, como piezas de arte, música y coreografías de baile. En metaversos como Sensorium Galaxy, estos se pueden acuñar como NFT y vender a cambio de SENSO, en un entorno perfectamente seguro donde la propiedad y la autenticidad siempre se conservan mediante la cadena de bloques.

Las cadenas de bloques como Wakatta, proporcionan otra capa de funcionalidad al introducir nuevos tipos de NFT, que son actualizables, de tiempo limitado y basados en texto.

La razón por la que esto hace que el metaverso sea aún más emocionante es que no solo podrás crear NFTs de tu trabajo, sino que colaborarás con otros creadores o artistas para construir sobre el arte existente sin que sea ilegal (léase infringir los derechos de autor, propiedad intelectual o derechos de propiedad).

Del mismo modo, los NFT de Wakatta pueden ayudar a los organizadores de eventos de metaverso a tokenizar entradas y a los desarrolladores de juegos interesados en emitir activos dentro del juego vinculados a plazos específicos.

Al final del día, el metaverso equivale a mucho dinero. Según algunas estimaciones, la oportunidad de ingresos anuales para los mundos virtuales podría valer hasta 1 billón de dólares, en segmentos como publicidad, eventos digitales y comercio electrónico.

Por lo tanto, es justo decir que, ahora que el metaverso permanece en gran medida sin desarrollar, no es el momento de quedarse dormido al volante.

Así que has decidido tomar la píldora roja y ver hasta dónde llega realmente la madriguera del conejo metaverso. ¿Y ahora qué? Bueno, para empezar necesitas hardware. La buena noticia es que no necesitas salir a comprar un equipo de alta tecnología que probablemente te cueste un centavo.

Su teléfono inteligente es suficiente para ingresar a un metaverse y hay muchas funciones de meta que actualmente están disponibles en la aplicación móvil de Sensorium Galaxy, por ejemplo.

La única advertencia es que es posible que no obtengas gran parte de esa experiencia meta después de todo, ya que te perderás el aspecto de inmersión del metaverso, que es realmente lo que lo hace tan espectacular.

Un teléfono es ideal para echar un vistazo, pero para la experiencia completa, es posible que desee considerar la compra de un casco de realidad virtual o, si no está dispuesto a llegar hasta el final, un par de gafas inteligentes de realidad aumentada.

Hay muchos aspectos a tener en cuenta al elegir cómo entrar en el metaverso. Escoger el derecho de VR headset es quizás uno de los factores más importantes que pueden hacer o romper su experiencia.

Hemos elaborado una guía sobre este tema para ayudarte a facilitar el proceso. La idea de elegir un casco de realidad virtual sobre otros medios es que te sumerjas completamente en el metaverso y puedas lograr una sensación real de presencia. Dependiendo del auricular que tengas, también podrás comunicarte con los demás a través de tu avatar elegido y comprometer todos tus sentidos.

En lo que respecta a los auriculares, Meta (anteriormente Facebook) está muy por delante de la competencia, ya que su Meta Quest 2 sigue siendo el auricular más codiciado del mercado, seguido de Playstation VR y Valve Index. La demanda de auriculares de realidad virtual ha crecido en los últimos años, pero se prevé que aumente aún más, sin duda gracias a toda esta charla sobre el metaverso. Incluso se rumorea que Apple está entrando en esta carrera chisporroteante.

Después de una década de bombo sobre la realidad virtual, parece que tanto la tecnología como las ofertas de realidad virtual de alta calidad se están poniendo al día, no solo en los juegos. Las aplicaciones han surgido en varios sectores, incluidos la moda, la música, la educación, los deportes y más, lo que ha llevado a un fuerte aumento de la demanda.

Es probable que esta tendencia continúe a medida que más plataformas se trasladen a la realidad virtual y entren en el metaverso por primera vez.

Meta, en todas partes para entrar en el metaverso

Como se mencionó anteriormente, ya hay algunas experiencias similares a los metaversos disponibles. La plataforma de videojuegos Roblox ha incursionado en eventos meta, como la celebración del 100 aniversario de Gucci o la apertura de la primera tienda meta de la NFL.

Mientras tanto, el competidor Fortnite no está muy rezagado después de celebrar mega exitosos conciertos virtuales de Ariana Grande, Travis Scott, Marshemello y otros. Pero hay muchos ángulos en la evolución del metaverso, y es probable que siga algunas de las tendencias que ya están en juego:

Corporativo: Con una gran parte de la población mundial pasando al trabajo remoto durante la pandemia de COVID-19, trabajar en línea ya es una realidad para muchos de nosotros. El metaverse sería solo una continuación de eso, ya que Facebook (lo siento, Meta) ya ha intentado mostrarnos con Horizon Workrooms. Otros como Microsoft están siguiendo su ejemplo y solo podemos esperar que más empresas intenten enviar a sus trabajadores al metaverso.

Juegos: Es divertido, puedes hacer nuevos amigos y ganar mucho dinero. Es por eso que juegos como Axie Infinity, Sandbox, Illuvium y Decentraland están a la vanguardia de la carrera metaverse. Con una red social sólida y una economía descentralizada en su núcleo, estos son los tipos de plataformas que probablemente atraerán a la mayoría de los usuarios al metaverso.

Entretenimiento: El tiempo de inactividad pronto puede verse muy diferente en el metaverso. Desde socializar con usuarios de la vida real y hacer amigos con avatares impulsados por IA hasta ver a tus artistas favoritos encabezar un alucinante concierto virtual, el metaverse hyps eleva el entretenimiento a un nuevo nivel. Sensorium Galaxy es uno de los metaversos que se centra en experiencias fuera de este mundo.

Construido en colaboración con algunos de los artistas líderes del mundo como David Guetta, Armin van Buuren, Steve Aoki y más, este metaverso tiene una vasta oferta musical que atrae a todo un universo de fans. Además de su mundo dedicado a la música, Sensorium Galaxy también constará de centros de contenido adicionales, incluido un mundo para la meditación y las prácticas de autorrealización.

Bienes raíces: ¿Siente la contracción del alquiler? ¿No puedes comprar una casa? ¿No hay una salida clara de la carrera de ratas? Si bien los bienes raíces del mundo real pueden estar fuera de su alcance, comprar una parcela de tierra virtual, por otro lado, podría hacerte muy, como muy rico.

Hace solo unos días, Decentraland rompió otro récord de metaverso después de que una 'finca virtual' se vendiera por 2,4 millones de dólares y hay mucho más para comprar en mundos virtuales como, por ejemplo, Sandbox.

Podrá encontrar no solo terrenos, sino también casas o incluso yates (equipados con helipuertos, jacuzzis y cabinas de DJ) para aquellos que buscan opciones de bienes raíces más exóticas.

Pero en realidad, cuando se trata del metaverso, es probable que encuentres lo que quieras en él, sin importar tu campo de interés. Con tantos jugadores en esta mezcla, la imaginación es el único límite a las posibilidades de los mundos virtuales.

