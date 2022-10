MEJORES Escuelas de COACHING en el MUNDO 2022 ◀︎lll

By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo: La vida puede ser tan complicada que es posible que necesitemos a alguien que nos asesore sobre asuntos personales y profesionales. Básicamente, los entrenadores de vida generalmente se someten a una serie de entrenamiento para ser útiles en este momento de nuestras vidas.

Si esto le suena fascinante, si desea ofrecer soluciones o guiar a las personas a través de momentos difíciles en su vida, entonces es importante obtener un título en Coaching de Vida de una de las mejores escuelas de coaching del mundo.

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo: Básicamente, como entrenador de vida profesional, puedes ayudar a alguien a identificar y crear una visión. Además, puedes ayudar a las personas a alcanzar sus metas como entrenador de vida / orador motivacional. Tómese su tiempo para leer este artículo y elija la escuela de entrenamiento que mejor se adapte a sus necesidades.

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo

Por lo tanto, este artículo le dará información sobre las mejores escuelas de entrenamiento del mundo que ofrecen los mejores programas, la tasa de aceptación y las tarifas de matrícula. Además, responde a su curiosidad sobre cuál es exactamente su trabajo como entrenador de vida, cuánto salario ganará y las perspectivas de empleo para esta profesión.

En realidad, el coaching como profesión comenzó en la década de 1980, aunque la historia del coaching de vida de hoy fue creada por Thomas Leonard, que era un planificador financiero estadounidense cuando se dio cuenta de que sus clientes necesitaban algo extra de él que solo los consejos habituales sobre cómo invertir y salvaguardar su dinero.

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo: Así, Leonard estableció el primer programa formal de entrenamiento de entrenadores a principios de la década de 1990. Este programa de entrenamiento de entrenadores se llamó Coach University.

Además, jugó un papel importante en el establecimiento de la International Coach Federation. Esta organización fue la primera en crear y publicar normas y ética de la industria. Además, este organismo es responsable de otorgar la acreditación a las escuelas de entrenamiento y la acreditación independiente de los entrenadores.

¿Qué hace un Coach de Vida?

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo: Un entrenador de vida es un profesional que está capacitado para ayudarlo a maximizar todo su potencial y alcanzar los resultados deseados. Sin embargo, la definición de un orador motivacional puede variar dependiendo de cuáles sean tus objetivos específicos.

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo

Básicamente, un entrenador de vida anima y asesora a sus clientes en varios asuntos profesionales y personales. De hecho, el coaching de vida / discurso motivacional es diferente de dar consejos, consultoría y enseñanza.

Además, todos necesitan los servicios de un coach de vida para ayudar cuando necesitan tomar una decisión en lo que respecta a algunos proyectos profesionales y objetivos personales. Los entrenadores te ayudan a crecer estudiando tu situación actual e identificando desafíos potenciales. El entrenador lo hace creando un plan de acción personalizado diseñado para ayudarte a lograr resultados específicos en tu vida.

¿Cuánto tiempo me llevará convertirme en un coach de vida profesional?

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo: Obtener su certificado de coaching de vida de cualquiera de las mejores escuelas de coaching de vida del mundo puede tardar de 16 a 100 horas en completarse, dependiendo de su programa. Además, no importa si elige hacer un programa más corto o uno más largo.

Sin embargo, los programas en línea se pueden completar en un tiempo más rápido, pero esto no reduce su valor.

¿Cuál es el salario de los Entrenadores de Vida?

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo: El salario promedio de los entrenadores de por vida es de 4 46,678 según PayScale. Sin embargo, hay una amplia gama de lo que la gente puede ganar. Sin embargo, el salario de los que ganan menos es de aproximadamente 2 28,000 y los que ganan más ganan 9 92,000.

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo

Sin embargo, no están necesariamente encerrados en estas cifras salariales. Esto se debe a que muchos entrenadores de vida son autónomos y pueden decidir sus propias tarifas por hora. Los entrenadores de vida con certificaciones pueden cobrar tarifas por hora de más de $300.

Además, esto solo puede depender de su formación y nivel de experiencia, según un informe de la Federación Internacional de Entrenadores. Finalmente, los entrenadores que trabajan con ejecutivos pueden ganar hasta 5 500 por hora, según Forbes.

¿Cuál es el crecimiento laboral de los Entrenadores de vida?

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo: Bueno, se espera que el empleo de entrenadores de vida crezca un 13% hasta 2028, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Además, se prevé que otras ocupaciones crezcan un 5%, lo que hará que el crecimiento de los empleos de coaching de vida sea más rápido que el promedio.

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo

Como en cualquier campo profesional, es importante tener en cuenta que las proyecciones nacionales de crecimiento del empleo a largo plazo pueden no reflejar las condiciones económicas o laborales locales y/o a corto plazo.

¿Cuánto cuesta ir a cualquiera de las mejores escuelas de coaching de vida?

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo: Honestamente, el costo promedio de un programa de coaching de vida oscila entre $1,500 a $11,000. Por lo tanto, los programas de capacitación de nivel básico y avanzado están disponibles para que coincidan con su experiencia de entrenamiento actual.

Además, algunas de las mejores escuelas de coaching de vida que ofrecen entrenamiento avanzado de coaching de vida le permitirán tomar cursos según lo permitan sus finanzas. Bueno, esto es para que pueda distribuir los costos de matrícula en el transcurso de varios meses.

Guía paso a paso sobre ¿cómo convertirse en un Coach de Vida?

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo: En realidad, el entrenamiento es un campo muy grande. Por lo tanto, los profesionales tienen muchos nichos para elegir. Sin embargo, algunas de las posibles áreas de especialización para entrenadores de vida incluyen:

Negocio

Transición profesional y búsqueda de empleo

Relaciones románticas

Cuestiones académicas

Espiritualidad

Envejecimiento

Equilibrio entre el trabajo y la vida personal

Adelgazamiento

Bienestar general

Honestamente, ayudar a las personas a mejorar diferentes áreas de su vida es una gran tarea y requiere capacitación especializada para ser efectiva. Mientras recibe entrenamiento de cualquiera de las mejores escuelas de coaching de vida del mundo, los aspirantes a entrenadores aprenden los principios psicológicos del coaching.

Además, aprenden a realizar una evaluación de coaching para determinar las necesidades de los clientes, la ética en el coaching y las habilidades de comunicación.

Sin embargo, intente encontrar un programa que haya sido acreditado en cualquiera de las mejores escuelas de coaching de vida del mundo. Con esto, obtendrás los mejores resultados de tu entrenamiento. Así, un ejemplo de esa asociación es la Federación Internacional de Entrenadores.

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo: Normalmente, obtener una certificación además de un título en cualquiera de las mejores escuelas de coaching de vida del mundo puede ayudar mucho a ganar la confianza de clientes potenciales. Además, las credenciales son proporcionadas por asociaciones profesionales como la Federación Internacional de Entrenadores (ICF) y la Asociación Internacional de Entrenadores.

En su forma actual, el (ICF) ofrece una certificación de Entrenador Certificado Profesional que requiere que los profesionales tengan 500 horas de experiencia en el entrenamiento. De hecho, debe completar la Evaluación de Conocimientos de Coach con éxito si solicita.

Además, debe completar una serie de pruebas para demostrar su conocimiento de los principios de coaching antes de obtener la designación de Entrenador de Master Masteries de la Asociación Internacional de Coaching.

11 Mejores escuelas de Coaching en el Mundo

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo: Hemos reunido una lista de las mejores escuelas de coaching de vida en el mundo que ofrecen certificados y programas de capacitación en coaching de vida.

En realidad, seleccionamos nuestras mejores escuelas de coaching de vida en función de los programas ofrecidos, la tasa de aceptación, la tasa de graduación, la proporción entre estudiantes y profesores, la tarifa de matrícula del programa de coaching de vida, nuestra información de fuentes gubernamentales confiables, encuestas estudiantiles, entrevistas a graduados universitarios y revisión editorial.

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo: Basado en estos criterios, aquí está la lista de las mejores escuelas de coaching de vida del mundo:

Instituto de Excelencia Profesional en Coaching (IPEC) Instituto de Formación de Entrenadores (CTI) Universidad de Rutgers (Newark, Nueva Jersey) Universidad de Georgetown La Unidad de California-Davis Universidad de Rochester Universidad de Wisconsin-Madison Universidad George Mason Academia de Coaching de Liderazgo y PNL Fielding Graduate University Instituto Gestalt de Cleveland

Institute of Professional Excellence in Coaching (IPEC)

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo: Esta escuela de entrenamiento ha existido por más de diez años y tiene clases ofrecidas en todo Estados Unidos, así como ofertas en Canadá, el Reino Unido y la UE.

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo

La mayoría de las veces, el programa en esta mejor escuela de coaching de vida comienza proporcionando las bases del coaching de vida. Después de eso, los estudiantes ahora tendrán la opción de desarrollar experiencia de nicho por sí mismos.

Este proceso se llama Liderazgo Energético. Por lo tanto, se trata de cómo entender y cambiar su energía para que pueda alcanzar sus metas y alcanzar su potencial en la vida, y por supuesto, hacer lo mismo por sus clientes.

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo: IPEC comienza con clases de educación en línea de más de 350 horas de módulos. Sin embargo, los estudiantes terminan la mayoría de sus programas en línea y tienen acceso a conferencias en vivo en uno de los dieciséis lugares de capacitación.

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo: Además, esta escuela de entrenamiento de vida ofrece un programa de capacitación, aunque su tarifa de matrícula es de $9895.

Acreditación: Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos, Certificación de Recursos Humanos y Coach Certificado por la Junta (BCC)

Dirección: 149 Avenue at the Common, Suite 202, Shrewsbury, Nueva Jersey.

Coach Training Institute (CTI)

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo: El Instituto de Formación de Entrenadores (CTI) es una institución privada con fines de lucro que fue fundada en 1992 por tres de los primeros visionarios reconocidos en el entrenamiento. Estas personas son Laura Whitworth, Karen y Henry Kimsey-House. Además, su colaboración con Thomas Leonard llevó a la fundación del coaching como una industria.

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo: De hecho, la duración de los estudios en esta mejor escuela de coaching de vida es de 2 años. CTI también ofrece un programa de capacitación y el costo es de 1 11,200.

Acreditación: Federación Internacional de Entrenadores (ICF)

Dirección: 4000 Civic Center Drive, Suite 500, San Rafael, CA 94903 US.

Rutgers University (Newark, NJ)

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo: Rutgers University es una universidad pública de investigación y la más grande entre otras universidades de Nueva Jersey. Además, esta escuela es una de las mejores escuelas para entrenamiento de vida en el mundo con una población de 44,870 estudiantes.

Sin embargo, el entrenamiento de vida en esta escuela toma cuatro (4) años para completarse. La Universidad de Rutgers, que se encuentra entre las mejores escuelas de coaching de vida del mundo, ofrece un programa de certificación.

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo: La Universidad de Rutgers tiene una tasa de aceptación del 57% y una tasa de graduación del 81%. De manera similar, la relación estudiantes-profesores es de 16:1. Sin embargo, la cuota de matrícula para el programa de coaching de vida es de 1 14,409 (en el estado) y 3 30,717 (fuera del estado).

Acreditación: Middle States Commission on Higher Education

Dirección: New Brunswick, NJ, Estados Unidos

Georgetown University

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo: La Universidad de Georgetown es una universidad privada de investigación en el barrio de Georgetown de Washington, D. C.

Por otro lado, los estudiantes completan el programa de certificado de coaching vital en esta mejor escuela de coaching vital dentro de cuatro años.

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo: Mejores escuelas de Coaching en el Mundo: Además, tiene una tasa de aceptación del 17% y una tasa de graduación del 95%. Además, la proporción entre estudiantes y profesores es de 14: 1, mientras que la cuota de matrícula para el programa es de $13,995.

Acreditación: Middle States Commission on Higher Education

Dirección: 3700 O St NW, Washington, DC 20057, Estados Unidos

University of California – Davis

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo: Esta es una universidad pública de investigación y concesión de tierras adyacente a Davis, California. Además, la Universidad de California, Davis es parte del sistema de la Universidad de California. Además, tiene la tercera matrícula más grande en el sistema después de UCLA y UC Berkeley.

Bueno, el programa de certificación en esta escuela de entrenamiento tarda solo cuatro años en completarse.

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo: La tasa de aceptación en esta mejor escuela de coaching vital del mundo es del 42% y la tasa de graduación es del 83%. Además, la proporción estudiantes-profesores es de 20: 1, mientras que la cuota de matrícula para este programa es de 1 14,402 (en el estado), 4 43,394 (fuera del estado).

Acreditación: Asociación Occidental de Escuelas y Colegios – Comisión de Colegios y Universidades Superiores (WSCUC).

Dirección: 1 Shields Ave, Davis, CA 95616, Estados Unidos

University of Rochester

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo: La Universidad de Rochester es una universidad privada de investigación en Rochester, Nueva York. Además, esta escuela otorga títulos de pregrado y posgrado, incluidos títulos de doctorado y profesionales.

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo

Además, esta escuela ofrece un programa de coaching de vida certificado que tarda cuatro años en completarse.

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo: Sobre todo, la Universidad de Rochester tiene una tasa de aceptación del 36% y una tasa de graduación del 84%. Además, la proporción de estudiantes y profesores de esta mejor escuela de coaching de vida es de 10: 1, mientras que la tarifa de matrícula para el programa de coaching de vida es de $11,500.

Acreditación: Middle States Commission on Higher Education

Dirección: Rochester, NY, Estados Unidos

University of Wisconsin – Madison

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo: La Universidad de Wisconsin-Madison es una universidad pública de investigación en Madison, Wisconsin, fundada en 1848.

En realidad, esta institución es una de las mejores escuelas para entrenadores de vida del mundo y tiene una tasa de aceptación del 53%. Además, la tasa de graduación es del 84%.

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo: Finalmente, la proporción entre estudiantes y profesores es de 17: 1, mientras que la tarifa de matrícula para el programa de entrenamiento es de 1 10,555 (dentro del estado) y 3 36,805 (fuera del estado).

Acreditación: Comisión de Educación Superior (HLC)

Dirección: Madison, WI, Estados Unidos

George Mason University

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo: La Universidad George Mason es una universidad pública de investigación con sede en el condado de Fairfax, Virginia. Sin embargo, la Mancomunidad de Virginia aprobó el establecimiento de una rama del Norte de Virginia de la Universidad de Virginia en 1956.

Por otro lado, la Universidad George Mason se inauguró en septiembre de 1957.

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo: De hecho, el programa de certificación de coaching de vida en esta mejor escuela de coaching de vida del mundo tarda cuatro años en completarse.

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo: Además, tiene una tasa de aceptación del 81% y una tasa de graduación del 67%. Además, la proporción entre estudiantes y profesores es de 17: 1, mientras que la cuota de matrícula es de 8 8,995 (Programa de nivel básico) 3 3,100 (Programa avanzado).

Acreditación: Comisión de Colegios de la Asociación de Colegios y Escuelas del Sur (SACSCOC)

Dirección: 4400 University Dr, Fairfax, VA 22030, Estados Unidos

Academy of Leadership Coaching & NLP

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo: La Academia de Entrenamiento de Liderazgo y PNL es una empresa privada, con fines de lucro, de capacitación de entrenadores internacionales y desarrollo de liderazgo. Además, el ARCO está formado principalmente para el apoyo y la capacitación de líderes, entrenadores y empresas a nivel global.

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo: De hecho, esta mejor escuela de coaching para la vida ofrece un programa de capacitación que tarda dos años en completarse. Por lo tanto, los programas incluyen:

Retiros de liderazgo

Practicante de PNL

Coaching de liderazgo individual

Programa de Fundación de PNL

Programas de desarrollo de liderazgo

Master Practitioner de PNL

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo: Sin embargo, estos programas son principalmente para gerentes, empresarios, líderes políticos y otras personas que desean mejorar y aumentar sus habilidades de liderazgo y entrenamiento. Además, la matrícula aquí es de 1 10,995 a 1 12,995.

Acreditación: Federación Internacional de Entrenadores (ICF)

Dirección: TransHuman Consulting

402, Residencia Xeno, Aldea Verde, Kondapur Hyderabad-500084

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo: Fielding Graduate University es una universidad privada sin fines de lucro en Santa Bárbara, California, fundada en 1974. Básicamente, esta escuela de entrenamiento permite a los estudiantes traer créditos con ellos y tomar créditos de la escuela a otra escuela. Además, más de 1,000 estudiantes toman clases de la Universidad de Posgrado Fielding.

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo ipec coaching philosophy

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo: Por encima de todo, esta escuela tiene una tasa de aceptación de (N/A) y una tasa de graduación de (N/A). Además, la proporción de estudiantes y profesores de esta mejor escuela de coaching de vida es de 7: 1, mientras que la cuota de matrícula es de 7 720 por crédito.

Acreditación: Western Association of Schools and Colleges Senior College and University Commission (WASC SCUC)

Dirección: De La Vina St, Santa Barbara, CA 93105, Estados Unidos

Gestalt Institute of Cleveland

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo: El Instituto Gestalt es una escuela privada y sin fines de lucro que ofrece un enfoque dinámico, holístico y creativo para el coaching. El programa de capacitación en esta escuela tarda dos años en completarse.

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo

Sin embargo, una vez que un estudiante complete el programa, la persona será elegible para solicitar la certificación de ICF y para CCE para convertirse en un Entrenador Certificado por la Junta. Por lo tanto, si el estudiante tiene éxito, obtiene la certificación Gestalt Professional Certified Coach (PCC).

Mejores escuelas de Coaching en el Mundo: Por otro lado, la proporción entre estudiantes y profesores es de 17:1, mientras que la matrícula es de 9 9,850.

Acreditación: ICF (ACTP) y el Centro de Acreditación y Educación (CCE)

Dirección: 1 Berea Commons Suite 216, Berea, OH 44017, Estados Unidos