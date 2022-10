MEJOR APP para Escuchar MÚSICA ANDROID 2022>>TOP 9>

By

Mejor app para escuchar música Android: Parece que hemos sido capaces de escuchar música con dispositivos de bolsillo desde siempre. No siempre ha sido desde nuestros teléfonos inteligentes y solíamos tener dispositivos MP3 dedicados para escuchar nuestra música sobre la marcha.

Mejor app para escuchar música Android: Pero era algo que la gente hacía, y lo ha sido desde que los Walkmans estaban de moda en los años 80. Pero hoy en día, casi cualquier teléfono le permite instalar el servicio de transmisión de música que elija e incluso puede caber algunas canciones en su almacenamiento interno también. Pero probablemente quieras algo que sea un poco mejor que lo que viene con tu teléfono inteligente actual(si es que viene con uno).

Estamos aquí para ayudarte de nuevo con una lista seleccionada que se recoge de la lista de las mejores aplicaciones de Android, para ofrecerte algo que se centre solo en la reproducción y transmisión de música. Estas son algunas de nuestras mejores opciones para las mejores aplicaciones de reproductor de música disponibles para Android. Desde servicios de transmisión de música normales hasta aplicaciones que te permiten reproducir tu música descargada localmente, e incluso aplicaciones que hacen ambas cosas, esta será una buena opción.

Spotify

Mejor app para escuchar música Android: Spotify siempre está en la parte superior de nuestra lista, y por una buena razón, ya que Spotify es una de las mejores aplicaciones de transmisión de música disponibles actualmente, punto. Hay tantas cosas buenas que tengo que decir sobre Spotify que realmente se pone bastante difícil hacerlo una y otra vez. Es mi servicio de transmisión de elección por una razón. No solo puedes transmitir música de todo el mundo, sino que también puedes usar la aplicación para reproducir música almacenada localmente, lo que la convierte en la aplicación que la mayoría de los usuarios necesitarían en sus teléfonos.

Spotify está disponible en versiones gratuitas y de pago

y viene con muchas funciones, así como cosas ingeniosas, como una biblioteca increíblemente grande, recomendaciones increíbles basadas en lo que escuchas y lo que es popular en tu área, y soporte para podcasts, que es algo que muy pocas aplicaciones de transmisión de música tienen integradas.

Deezer

Mejor app para escuchar música Android: Si Spotify no es lo tuyo, entonces Deezer podría encajar un poco mejor, ya que es una de las alternativas más conocidas a aplicaciones más grandes como Apple Music y YouTube Music. Deezer en realidad proporciona un conjunto de funciones muy similar a Spotify, hasta el número de funciones que ofrece la versión Premium, y también tiene una versión gratuita con publicidad. Ambos son bastante buenos, ya que hay funciones como descargas, recomendaciones y una amplia biblioteca de pistas de música y podcasts para que elijas.

Si estás buscando una de las mejores aplicaciones de reproductor de música, esto podría estar bastante cerca.

iHeartRadio

Mejor app para escuchar música Android: iHeartRadio es muy diferente de lo que podrías pensar que es una aplicación de transmisión convencional, y en su lugar se centra en transmitir algo un poco diferente: ¡estaciones de radio! En este sentido, es mucho más similar a sintonizar la radio AM o FM que a transmitir música en vivo. Así que si te gusta hacer las cosas de la vieja escuela, esto es lo mejor que se puede hacer.

Es una aplicación de transmisión de radio y reproductor de música mp3

Como su nombre lo indica, es una aplicación de transmisión de radio donde las personas pueden escuchar una variedad de estaciones de acuerdo con sus gustos personales. Contiene programas de radio, podcasts, noticias y contenido deportivo. También incluye emisoras de radio AM y FM. Lo mejor de todo, ¡es completamente gratis!

Tidal

Tidal tiene una gran cosa a su favor la mejor app para escuchar música

Mejor app para escuchar música Android: Tidal tiene una gran cosa a su favor que no tienen muchos otros servicios de transmisión: ofrece audio sin pérdidas. Se enfrentará a la competencia de nada menos que Spotify, ya que la compañía anunció recientemente que Spotify HiFi es una cosa. Tidal fue pionero en el concepto de transmisión de música sin pérdidas, y tener música con calidad de CD sin tener que tener CD o sin tener que descargar archivos FLAC es bastante genial. Una vez que superamos el aspecto sin pérdidas de las cosas, Tidal sigue siendo un paquete bastante convincente con acceso a una biblioteca de 70 millones de canciones.

Creemos que es una de las mejores aplicaciones de reproductor de música del mercado debido a la calidad sin pérdidas que ofrece, que es una bendición para los amantes de la música.

YouTube Music

El rey de las aplicaciones gratuitas app para escuchar música gratis sin internet

Mejor app para escuchar música Android: YouTube, la plataforma de vídeo digital, es considerada» el rey de las aplicaciones gratuitas » por excelencia porque te da acceso a una enorme biblioteca de medios, que también incluye música. Pero la música de YouTube, si bien utiliza la misma plataforma que YouTube, es una cosa completamente diferente. Mezcla el nombre y la marca de YouTube, así como su enorme popularidad, y se une a eso con una biblioteca de más de 40 millones de canciones (y eso es sin contar en videos), y una capa gratuita que tiene prácticamente las mismas limitaciones que la aplicación de YouTube para videos.

La mejor parte de la identidad de YouTube es que toda la música que te ha gustado a lo largo de los años también se transmite, por lo que puedes sumergirte en la nostalgia con facilidad. El nivel de pago elimina los anuncios y te da acceso a funciones como la reproducción en segundo plano. Sin embargo, la versión gratuita deja algunas cosas que desear, por lo que si no está dispuesto a pagar algo, es mejor que elija una opción diferente en esta lista.

Apple Music

Sorprendidos de que Apple haya hecho Apple Music disponible para Android

Mejor app para escuchar música Android: Han pasado años y todavía estamos sorprendidos de que Apple haya hecho Apple Music disponible para Android, pero por desgracia, lo hicieron. Y por si sirve de algo, definitivamente está en el nivel superior de las mejores aplicaciones de reproductor de música para Android.

Para tener acceso a este servicio, tiene la opción de pagar una suscripción de $10/mes por un paquete personal; $5 si es estudiante o puede pagar una suscripción mensual de $15 si desea disfrutar de un paquete familiar, lo que le permite compartir su suscripción y la enorme biblioteca de música de Apple con hasta seis personas. Incluso tiene la nueva función de audio sin pérdida que Apple anunció, por lo que con el hardware adecuado, puede disfrutar de audio de gran calidad con Apple Music en su teléfono Android.

A menudo recomiendo Spotify a ciegas a la gente, pero en realidad probé Apple Music durante unos meses y también encontré que era un paquete bastante atractivo.

Musixmatch

Mejor app para escuchar música Android: Musixmatch ha sido una de mis aplicaciones favoritas durante años, no solo porque funciona como un reproductor de música independiente para que reproduzcas tus pistas descargadas localmente, sino porque también agrega funcionalidad adicional a otras aplicaciones. Se centra en las letras en directo y hace un buen trabajo en ello. Le permite reproducir música descargada localmente y le da, primero y en primer lugar, las letras de lo que esté escuchando.

¿No tienes música descargada localmente? Luego, también puedes usarlo para mostrar letras en vivo en aplicaciones como Spotify usando algo llamado Letras flotantes. Es una de las mejores aplicaciones de reproductor de música más versátiles y en general de esta lista.

Mejor app para escuchar música Android: Es posible que te escuche decir ahora en este punto de la lista «Pero Arol, no me gusta transmitir mi música a través de Internet y no quiero ninguna función elegante que haga que mi teléfono sea lento o ocupe un espacio o recursos valiosos. ¡Solo quiero algo que reproduzca mis archivos MP3!»También tengo opciones para ti, empezando por Shuttle.

Si ha descargado música localmente, Shuttle la recogerá y le permitirá reproducirla. Realmente no se vuelve más simple (y por suerte, tampoco más complicado) que eso. Cuenta con navegación por carpetas, edición de etiquetas para que pueda editar sus etiquetas MP3 y, lo más importante, cuenta con Diseño de materiales. Lo mantiene simple y preciso, por lo que se gana un lugar como una de las mejores aplicaciones de reproductor de música en Android.

Poweramp, una especie de patito feo jetaudio hd music player

Mejor app para escuchar música Android: Por último, no hay forma de que podamos hacer un resumen de aplicaciones de música sin darle a Poweramp una advertencia. Poweramp es, bueno, una especie de patito feo en comparación con el resto de las aplicaciones de esta lista. Pero la apariencia no es el punto de ello. El objetivo de esta aplicación es puramente ser función sobre forma, y la función compensa con creces la falta de forma.

Admite un montón de formatos, admite audio de alta resolución siempre que el dispositivo lo admita, tiene procesamiento interno de 64 bits, y eso es solo por mencionar algunas de las características que incluye Poweramp.

Es así de genial. Si puedes mirar más allá de la interfaz de usuario utilitaria de la aplicación y pagar una licencia de una sola vez por la versión completa, tienes una de las mejores aplicaciones de reproductor de música disponibles en Android.

