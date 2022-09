MASTER VS MBA>> Cuál es Mejor PARA Ti> DESCÚBRELO!

By

MASTER VS MBA: Elegir el programa de posgrado adecuado puede parecer una decisión importante. Cada vez que busque un nuevo compromiso de tiempo y dinero, Es Razonable Querer Comprender cómo se Alinean sus Opciones con sus Objetivos.

Tanto una Maestría en Administración de Empresas (MBA) como una Maestría en Ciencias (MS) pueden ofrecer una educación empresarial integral a nivel de posgrado, sin embargo, un MBA proporcionará una visión interdepartamental de cómo funcionan las empresas, mientras que una maestría proporcionará una comprensión matizada de un área particular de negocios.

La mayor diferencia entre un programa de MBA y un programa de maestría en negocios es para quién está diseñado el programa. Por lo general, un candidato a MBA ingresará a su programa con algunos años de experiencia laboral, Mientras que un estudiante de MAESTRÍA ingresará a su Programa con Poca o ninguna Experiencia Trabajando en Negocios.

Echemos un vistazo más de cerca a las diferencias y similitudes entre MBA y MS grados.

¿Qué es un MBA?

Un MBA es un título avanzado que se centra en el liderazgo empresarial de alto nivel y las habilidades gerenciales.

Cursos típicos de MBA

MASTER VS MBA: Los Programas de MBA son ligeramente diferentes de una Escuela a Otra, pero generalmente tendrán una combinación de plan de estudios básico y cursos electivos. A través del plan de estudios básico, los programas de MBA cubrirán una variedad de temas comerciales fundamentales, que incluyen áreas como:

Gestión

Estrategia

Financiación

Marketing

Ética

Comunicar

Los estudiantes a menudo tendrán la oportunidad de profundizar en temas individuales de interés con cursos electivos y concentraciones. Algunas concentraciones potenciales de MBA (a veces llamadas especializaciones) pueden incluir:

Contabilidad

Análisis de negocios

Emprendedor

Financiación

Administración del cuidado de la salud

Salario de MBA y perspectivas de empleo

Con esta educación generalizada, obtener un título de MBA puede equiparlo para puestos de nivel superior y ejecutivo en muchas áreas de negocios, y Puede Prepararlo para Puestos de Liderazgo que Supervisan Múltiples Departamentos.

MASTER VS MBA: Muchos Estudiantes Cursan un MBA después de unos años en la Fuerza Laboral para Avanzar en sus Carreras. Hay programas a tiempo completo y a tiempo parcial, que permiten a los candidatos a MBA continuar trabajando mientras asisten a la escuela. Dependiendo del tipo de programa, un MBA normalmente tardará entre uno y cinco años en completarse.

Algunas compañías que contratan la mayoría de los MBA incluyen firmas de consultoría de gestión como McKinsey, Bain, BCG y AT Kearney; compañías de tecnología como Amazon, Google y Microsoft; y firmas de contabilidad como EY y Deloitte [1]. Para la promoción de 2021, se proyectó que el salario inicial base medio (excluyendo los bonos y beneficios por firmar) de un receptor de MBA en los Estados Unidos sería de $115,000, aunque ese número puede variar bastante según la escuela de negocios a la que asista.

¿Qué es un título de maestría?

Un título de maestría, también conocido globalmente como maestría, es una Maestría en Ciencias. Los títulos de maestría Pueden Enfocarse en Áreas Científicas de Interés, como Biología, Ingeniería o Estadística, o Pueden Sugerir un Enfoque Científico de las Ciencias Sociales, como la Psicología y la Economía.

MASTER VS MBA: Es más probable que los títulos de Maestría en negocios se Alineen con esta Última Interpretación. Estos títulos generalmente ofrecerán un profundo conocimiento en un área de negocios elegida, como:

Financiación

Análisis de datos

Contabilidad

Gestión

Marketing

Al igual que los MBA, los programas de EM variarán según la escuela. Los programas de maestría en negocios pueden incorporar algunos conocimientos fundamentales en todos los sectores comerciales, pero la mayor parte del trabajo del curso se concentrará en el campo elegido, lo que hará que los graduados de MS sean expertos en su área particular de negocios.

Dependiendo del programa, las opciones de inscripción a tiempo completo y a tiempo parcial pueden estar disponibles, y por lo general tomará entre uno y dos años obtener su título.

MASTER VS MBA: Este camino prepara a los estudiantes para carreras especializadas dentro de su campo elegido. Puede servir como punto de partida para un cambio de carrera o para subir de nivel en un sector en particular. Los futuros estudiantes de maestría no necesariamente tienen experiencia laboral previa en negocios, y Muchos Programas están Diseñados para Estudiantes con Menos de dos años de Experiencia Laboral.

Los Salarios Iniciales de MS varían según las Disciplinas. Para la promoción de 2021, el salario inicial base medio proyectado (excluidos los bonos y beneficios por firmar) de un receptor de EM en los Estados Unidos en los campos analizados osciló entre $55,000 (Contabilidad y Administración) y 7 75,000 (Análisis de datos) [2].

MASTER VS MBA: Tanto los títulos de MBA como de maestría ofrecen una comprensión íntima de los mecanismos que impulsan los negocios, así como oportunidades para establecer contactos con futuros colegas. Un MBA ofrecerá una comprensión más amplia de los negocios, mientras que una maestría explorará un conocimiento profundo en un área comercial clave.

Para una comparación más específica, eche un vistazo a los programas iMBA e iMSM (Maestría en Ciencias en Administración) en la Facultad de Negocios Gies de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, ambos ofrecidos en Coursera.

MASTER VS MBA: Los salarios medios iniciales después de completar un MBA son más Altos que los de un MS, aunque esta discrepancia salarial probablemente esté relacionada con el hecho de que la mayoría de los beneficiarios de MBA ya han pasado algunos años en la fuerza laboral, mientras que la mayoría de los beneficiarios de business masters no lo han hecho.

Estos son algunos de los salarios medios iniciales en los Estados Unidos para los beneficiarios de MBA y MS en todas las disciplinas:

Doble titulación de MBA / MS

MASTER VS MBA: Por lo General, No es Necesario Tener un Doble título para Ingresar a Cualquier Campo de Negocios, sin embargo, algunos estudiantes optan por cursar su MBA y su maestría al mismo tiempo. Pueden hacer esto en un esfuerzo por hacer que sus credenciales se destaquen ante los empleadores potenciales, o porque simplemente aman el tema y quieren seguir aprendiendo.

Las escuelas que ofrecen un programa conjunto recomendarán diferentes horarios según los títulos específicos que le interesen; algunos comenzarán con clases de MBA, mientras que otros comenzarán con cursos de MS. Tendrías que consultar con tu escuela para aprender el camino que recomiendan.

Dado que generalmente hay un costo adicional asociado con la obtención de un título dual, la mayoría de los estudiantes que cursan una maestría en negocios elegirán un título de MBA o MS.

Cómo decidir entre un MBA y una maestría opportunities are available

MASTER VS MBA: Al decidir si un MBA o una maestría es adecuado para usted, considere el tipo de Experiencia Empresarial que ya ha adquirido y revise sus objetivos profesionales. Si se imagina a sí mismo como un futuro líder de una organización en general, tal vez desee buscar programas de MBA. Si, por otro lado, te ves ascendiendo a la cima de un equipo específico dentro de una organización, es posible que desees considerar un programa de EM que se alinee con tu futuro equipo.

A medida que estudie varios programas de MBA y MS, también podría considerar comunicarse con amigos y colegas que tengan títulos de negocios avanzados, o ponerse en contacto con consejeros de admisiones en su escuela de interés con cualquier pregunta.

De cualquier manera, los títulos de MBA y MS pueden ser excelentes opciones para construir una base sólida que pueda impulsar su carrera empresarial. Elegir el adecuado para usted en última instancia se reduce a sus propios objetivos.

Primeros pasos con un título en negocios

MASTER VS MBA: Obtenga más información sobre los diferentes tipos de programas de grado en negocios y continúe su educación en Coursera. Obtenga su título desde cualquier lugar con clases en línea mientras adquiere los conocimientos y habilidades que necesita para avanzar en su carrera.

Únase hoy y comience a explorar nuevos cursos de negocios y más de 5,000 más, muchos de los cuales se pueden auditar de forma gratuita.