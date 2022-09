MAESTRÍA NEGOCIOS INTERNACIONALES >> TOP 10 USA >>>

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Maestría negocios internacionales: Los negocios internacionales son una trayectoria profesional muy deseable para muchos profesionales. Aprender las habilidades, adquirir el conocimiento educativo y comprender las experiencias prácticas necesarias para liderar de manera efectiva en el mercado empresarial global actual es vital y necesario.

Encontrar programas que sean flexibles, accesibles y de alta calidad a menudo es un proceso desafiante ya que los estudiantes hacen malabarismos con todos los aspectos de sus vidas además de su educación. Al igual que con cualquier industria, los empleadores en negocios internacionales quieren que sus empleados sean altamente calificados y bien educados, por lo que hemos seleccionado los diez mejores programas de maestría en negocios internacionales en línea.

Después de todo, encontrar un programa de MBA que ayude a los estudiantes a tener éxito tanto en su carrera como en su vida es esencial en la economía global actual. Los siguientes programas tienen cursos rigurosos que garantizan que los estudiantes tengan una sólida comprensión de los negocios internacionales, y aún están disponibles en un formato flexible y personalizable. Este rigor y flexibilidad proporcionará a los estudiantes la educación de alta calidad necesaria para avanzar hacia el empleo.

Dado que el Manual de Perspectivas Ocupacionales 2016-17 de la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos establece que el crecimiento empresarial y las perspectivas para los negocios internacionales son más altos que los promedios nacionales, establecer una educación es el primer paso para garantizar el éxito profesional.

Los empleadores típicos de los graduados en negocios internacionales incluyen bancos, corporaciones de importación/exportación, fabricantes multinacionales, firmas de consultoría, organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales, compañías de electrónica/tecnología e industrias de transporte como el transporte marítimo y las aerolíneas.

Estos profesionales son los precursores del campo y la obtención de un título de Maestría en Administración de Empresas (MBA) en Negocios Internacionales califica para trabajar en estas industrias. Nuestras comparaciones de los cientos de Programas lo ayudarán a encontrar un programa de calidad que se ajuste a su apretada agenda y al mismo tiempo se asegure de que esté completamente equipado para emprender la carrera de sus sueños.

Esperamos que estas diez mejores clasificaciones lo guíen a una escuela que lo ayudará a convertirse en un líder de la industria de gran éxito en los mercados comerciales internacionales en constante crecimiento.

Northeastern University es una universidad de investigación privada ubicada en Boston, Massachusetts, y se estableció en 1898. Está categorizada como Universidades de Doctorado R1: Mayor Actividad Investigadora por la Clasificación Carnegie de Instituciones de Educación Superior.

La universidad ofrece programas de pregrado y posgrado que conducen a títulos de doctorado en su campus principal en los vecindarios de Fenway-Kenmore, Roxbury, South End y Back Bay, así como títulos avanzados en campus de posgrado en Charlotte, Carolina del Norte, Seattle, Washington y Silicon Valley, California.

Northeastern pronto abrirá su primer campus internacional de posgrado ubicado en Toronto, Canadá. Northeastern cuenta con un programa de educación cooperativa que integra el estudio en el aula con experiencia profesional y oportunidades de aprendizaje experiencial en siete continentes y un programa integral y dinámico de estudios en el extranjero.

Northeastern University es una universidad grande y altamente residencial, y la mayoría de los estudiantes que asisten eligen vivir en el campus. Más del 75% de los estudiantes de Northeastern University reciben una o más formas de ayuda financiera proporcionada por la escuela o el gobierno. En 2015-16, la universidad ofrecerá grant 239 millones en subvenciones y becas a estudiantes que califiquen.

El programa de MBA en línea en Northeastern University se ofrece a través de la Escuela de Negocios D’Amore-McKim de Northeastern University. Esta escuela está acreditada por la Association to Advance Collegiate Schools of Business International, que es el más alto nivel de logro para las escuelas de negocios de todo el mundo. La escuela también está acreditada regionalmente por la Asociación de Escuelas y Colegios de Nueva Inglaterra, Inc. D’Amore-McKim celebra diez años de ofrecer programas de MBA en línea de alta calidad a los estudiantes que asisten.

El programa de MBA en línea está clasificado como el cuarto mejor MBA en línea de la nación y el séptimo mejor a nivel mundial por el Financial Times. Este programa de MBA en línea no solo es muy flexible, sino que se puede especializar eligiendo una de las ocho áreas principales de estudio.

Estas áreas son: Finanzas, Gestión Sanitaria, Gestión de Alta Tecnología, Emprendimiento Innovador, Gestión Internacional, Marketing, Gestión de la Cadena de Suministro y Sostenibilidad. Este programa es impartido por profesores altamente calificados y experimentados de Northeastern University, y es la misma educación de alta calidad que se brinda a los estudiantes en el campus de la escuela.

La gran cantidad de flexibilidad que ofrece este programa con su interfaz intuitiva y material fácil de recoger y con la capacidad de especializarse en una de las ocho concentraciones de gran demanda, el rigor y la capacidad del programa para producir líderes dinámicos de la industria y los destacados galardones y clasificaciones otorgados anteriormente nos han llevado a clasificar a Northeastern University como nuestra mejor opción para un proveedor de programas de MBA internacional en línea.

Matrícula; $47,250

Arizona State University en negocios internacionales maestría

La Universidad Estatal de Arizona es una universidad pública de investigación ubicada en Tempe, Arizona y en el centro de Phoenix, Arizona. Las calificaciones universitarias de 2016 proporcionadas por U. S. News & World Report clasifica a la Universidad Estatal de Arizona como la primera entre las «Escuelas más innovadoras de Estados Unidos.

«La Fundación Carnegie para el Avance de la Enseñanza define a la escuela como una universidad de investigación con una actividad investigadora muy alta, y la escuela logró su primera clasificación como instituto de Investigación I en 1994, lo que la convierte en una de las universidades de investigación más jóvenes de la nación, contando escuelas públicas y privadas.

Desde 2005, ASU se ha clasificado como una de las mejores universidades de investigación, tanto públicas como privadas, en los Estados Unidos en función de la cantidad y calidad de la producción de investigación, la innovación en disciplinas, el desarrollo, los gastos de investigación y el número de patentes otorgadas y propuestas de subvenciones de investigación otorgadas. El Center for Measuring University Performance actualmente ocupa el puesto 31 de ASU entre las principales universidades públicas de investigación ubicadas en los Estados Unidos.

El programa de MBA en línea que se ofrece en la Universidad Estatal de Arizona se ofrece a través de la Escuela de Negocios W. P. Carey de la escuela, una escuela de negocios acreditada por AACSB, y el programa fue clasificado como el quinto mejor MBA en línea por U. S. News & World Report. Este programa de MBA en línea tiene una sólida base con enfoque internacional, que brinda a los estudiantes inscritos todas las habilidades y conocimientos necesarios para convertirse en líderes sobresalientes y concienzudos en la industria de su elección.

Este programa de MBA en línea, además de proporcionar una excelente educación en perspicacia empresarial nacional e internacional, se puede especializar con muchas asignaturas optativas en las siguientes áreas: Finanzas, Negocios Internacionales, Marketing y Gestión de la Cadena de Suministro.

Con la flexibilidad de tomar sus clases cuando y donde sea y el beneficio adicional de poder personalizar la educación que recibirá, el MBA en línea con enfoque internacional que se ofrece en la Universidad Estatal de Arizona está firmemente clasificado como nuestras dos mejores opciones para profesionales que trabajan y estudiantes que buscan comenzar una carrera en negocios internacionales.

Matrícula: $40,342

University of Nebraska – Lincoln

La Universidad de Nebraska–Lincoln es una universidad pública de investigación ubicada en Lincoln, Nebraska. UN Lincoln es la universidad más antigua del estado y es la más grande del sistema de la Universidad de Nebraska. La legislatura estatal constituyó la universidad en 1869 como una universidad de concesión de tierras en virtud de la Ley Morrill de 1862, dos años después de la estadidad de Nebraska en los Estados Unidos.

A principios del siglo XX, la universidad comenzó a expandirse rápidamente, contratando profesores de múltiples escuelas orientales para enseñar en los colegios profesionales recién organizados, al tiempo que producía investigaciones innovadoras en las ciencias agrícolas.

El «método de Nebraska» de estudio ecológico desarrollado aquí durante este tiempo fue pionero en la ecología de los pastizales y sentó las bases para la investigación en ecología teórica durante el resto del siglo XX. La universidad está organizada en ocho colegios en dos campus diferentes en Lincoln con más de 100 edificios de aulas e instalaciones de investigación.

Los programas de MBA en línea que se ofrecen en UN Lincoln son un programa completamente en línea y un híbrido en línea / en el campus. El programa totalmente en línea es un programa altamente flexible e intuitivo que otorga a los estudiantes la capacidad de personalizar su educación para que se adapte a sus necesidades y objetivos profesionales. La columna vertebral de estos programas de MBA es un fuerte énfasis no solo en las teorías y prácticas empresariales nacionales, sino también en las teorías y prácticas empresariales a escala global.

Este programa de MBA ocupa el puesto 12 en el mundo por el Financial Times, el 2 en el» Big Ten » para veteranos por U. S. News and World Report, el 15 en la nación por U. S. News and World Report y 17 en la nación por The Princeton Review. Estas excelentes clasificaciones y el hecho de que el programa de MBA en línea proporcionará a los estudiantes la misma educación de alta calidad que recibe la escuela en el campus, pero con mayor flexibilidad y personalización, hacen de UN Lincoln una escuela dinámica para estudiantes que desean avanzar en sus carreras con un MBA con enfoque internacional.

Matrícula: $18,676. 50 por año

University of Scranton

La Universidad de Scranton es una universidad privada, mixta, católica y jesuita ubicada en Scranton, Pensilvania. La escuela fue fundada en 1888 por el Venerado William O’Hara, el primer Obispo de Scranton, como St.Thomas College. Fue elevada a su estatus universitario actual en 1938, tomando el nombre de Universidad de Scranton. La institución fue operada por la Diócesis de Scranton, y más tarde por los Hermanos Cristianos Lasalianos, de 1888 a 1942.

En 1942, el obispo William Joseph Hafey invitó a la Compañía de Jesús a hacerse cargo de la universidad. Hoy en día, la Universidad de Scranton es una de las 28 instituciones miembros de la Asociación de Colegios y Universidades Jesuitas y es servida y, a cambio, sirve a la Comunidad Jesuita de Scranton. La universidad está compuesta por tres facultades: La Facultad de Artes y Ciencias, la Escuela de Administración de Kania y la Facultad de Estudios Profesionales de Panuska. La escuela de estudios generales se integró en estas otras tres universidades, lo que ayudó a centralizar los estudios.

Hay dos programas de MBA internacionales en línea que se ofrecen en la Universidad de Scranton. El primero es un programa de MBA en línea estándar con énfasis en prácticas y teorías comerciales internacionales y nacionales. El segundo es un programa de MBA que se especializa únicamente en negocios internacionales, lo que brinda a los estudiantes una base aún más sólida de prácticas comerciales internacionales, teorías, economía global y cómo todas estas se afectan entre sí.

Todos los programas de MBA en línea que se ofrecen en la Universidad de Scranton también proporcionarán a los estudiantes los principios básicos de las creencias jesuitas. Inculcar estas creencias ayuda a producir profesionales más éticos y conscientes que estén preparados y equipados para tener un impacto positivo no solo en sus respectivas comunidades, sino también en todo el mundo. La flexibilidad que estos programas brindan a los estudiantes y la excelencia que produce la escuela hacen de Scranton University una excelente opción para los estudiantes, independientemente de su afiliación religiosa.

Matrícula: $41,762 por año

Marist College

Marist College es una universidad privada mixta de artes liberales, ubicada en la ciudad de Poughkeepsie, Nueva York. El campus principal de Marist tiene vista al río Hudson y está situado a lo largo de sus orillas orientales. Marist tiene un campus filial en Florencia, Italia, y mantiene centros de estudio en 26 países diferentes de todo el mundo.

La escuela fue fundada en 1905, y fue formada por los Hermanos Maristas, un Instituto Religioso Católico de Hermanos, para preparar a los hermanos para sus vocaciones como educadores. En 1929, Marist se acreditó plenamente por el estado, lo que le permitió ofrecer una gama más amplia de títulos en artes y ciencias. Marist ofrece una educación en artes liberales muy completa, y la escuela ofrece 56 programas diferentes de pregrado y posgrado y 21 programas de certificación.

El programa de MBA en línea que se ofrece en Marist College es un programa de grado con enfoque internacional. Este programa se ofrece a través de la Escuela de Administración Marista acreditada por AACSB. Altamente calificado tanto por U. S. News & World Report como por Princeton Review por sus excepcionales programas de negocios, el programa de posgrado en línea de Marist Master en Administración de Empresas es uno de los programas de MBA en línea más reconocidos de la nación.

Los estudiantes pueden especializar su educación en Marist College eligiendo una especialización para su programa de MBA. Estas especializaciones son: Liderazgo Ético, Gestión Financiera y Administración de Atención Médica. En el corazón de estas especializaciones y en el corazón del programa central de MBA se encuentra el énfasis en las prácticas comerciales internacionales y la economía global.

Con un MBA de Marist College, los estudiantes estarán más que preparados para tomar por asalto el mundo de los negocios internacionales y tendrán una sólida comprensión de la perspicacia empresarial nacional e internacional. Los estudiantes inscritos en uno de estos cursos recibirán la misma educación de alta calidad que sus contrapartes en el campus y podrán obtener asistencia personalizada de los distinguidos profesores de la escuela.

Matrícula: $32,590 por año

University of North Dakota

La Universidad de Dakota del Norte es una universidad pública de investigación ubicada en Grand Forks, Dakota del Norte. Establecida por la Asamblea Territorial de Dakota en 1883, seis años antes del establecimiento del estado de Dakota del Norte, la Universidad de Dakota del Norte es la universidad más antigua y más grande del estado. UND fue fundada como una universidad con una sólida base de artes liberales y está clasificada por la Fundación Carnegie como una institución de alta actividad investigadora.

UND también está clasificada entre las 100 mejores universidades públicas del país por U. S. News & World Report. UND ofrece una variedad de programas profesionales y especializados, incluidas las únicas facultades de derecho y medicina del estado. Varias instituciones de investigación se encuentran en el campus de la UND, incluido el Centro de Investigación de Energía y Medio Ambiente, la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud y el Centro de Investigación de Nutrición Humana del USDA.

El programa de MBA en línea que se ofrece en la Universidad de Dakota del Norte es un curso flexible y totalmente en línea que ocupa el puesto número 1 en el sitio thesimpledollar.com para los » Programas de MBA en Línea Asequibles en 2016.»Debido a la naturaleza flexible y altamente asequible del programa, los estudiantes que se gradúen de este programa podrán ver un gran retorno de su inversión en un corto período de tiempo.

Este excelente retorno de la inversión (conocido como ROI), junto con la naturaleza y la flexibilidad de alta calidad de los cursos, hacen que la Universidad de Dakota del Norte sea una escuela muy deseable para asistir. Los estudiantes que estén inscritos en este programa en línea tendrán acceso a todos los recursos de la escuela, como su investigación empresarial y la gran red de ex alumnos profesionales que trabajan de la escuela, lo que les brindará a los estudiantes no solo una mayor comprensión de las prácticas comerciales internacionales y nacionales, sino que también los ayudará a forjar una red comercial duradera compuesta por líderes de la industria en todo el mundo.

Matrícula: $19,291 por año

Washington State University

La Universidad Estatal de Washington es una universidad pública de investigación con sede en Pullman, Washington. Fundada en 1890, la Universidad Estatal de Washington es la universidad de concesión de tierras del estado, y es bien conocida por sus programas en ingeniería química, medicina veterinaria, agricultura, farmacia, neurociencia, ciencia de los alimentos, ciencia de las plantas, negocios, arquitectura y comunicaciones.

Está clasificada entre las 140 mejores universidades de Estados Unidos con alta actividad investigadora, según lo determinado por el U. S. News & World Report. La universidad también opera campus en todo Washington, y estos campus se conocen como WSU Spokane, WSU Tri-Cities y WSU Vancouver, que se fundaron en 1989. En 1992, WSU lanzó un Campus Global basado en Internet, que incluye el programa de grado en línea de la escuela, WSU Online. Estos campus otorgan principalmente títulos de licenciatura y maestría en diversas disciplinas.

El programa de MBA en línea que se ofrece en la Universidad Estatal de Washington es un programa de MBA altamente flexible y de primer nivel. Este programa en línea ofrecido por Carson College of Business de WSU se esfuerza por abordar una amplia gama de problemas y teorías comerciales contemporáneas desde un punto de vista internacional.

El programa se basa en una red de relaciones expansiva y dinámica que Carson College of Business ha formado con varias instituciones internacionales, como la Universidad de Finanzas y Economía del Suroeste en Chengdu, China, la Universidad de St. Gallen, Ecole Hoteliere de Lausanne y el César Ritz Colleges Switzerland en Brig, Suiza. Además, los estudiantes también pueden optar por participar en un estudio de campo internacional opcional, ampliando aún más su comprensión de la perspicacia empresarial internacional.

Los estudiantes inscritos en este programa recibirán la misma educación de alta calidad que sus contrapartes en el campus y tendrán acceso a las mismas bibliotecas de investigación y recursos empresariales. Los estudiantes de la Universidad Estatal de Washington también obtendrán acceso a la red de ex alumnos de la escuela, lo que les dará una ventaja aún mayor al ayudar a forjar nuevos contactos comerciales.

Matrícula: $24,500 por año

University of Colorado

El sistema de la Universidad de Colorado es un sistema de universidades públicas en Colorado que consta de cuatro campus: Universidad de Colorado Boulder, Universidad de Colorado Colorado Springs, Universidad de Colorado Denver en el centro de Denver y en el Campus Médico Anschutz en Aurora. Está gobernado por una Junta de Regentes electa de nueve miembros de la Universidad de Colorado.

Los cuatro campus de CU cuentan con profesores de primer nivel y oportunidades de aprendizaje práctico en un entorno donde los estudiantes prosperan. Los estudiantes y profesores de los cuatro campus de CU están involucrados en la investigación y el aprendizaje que hace avanzar a las comunidades en Colorado y en todo el mundo. Establecida en 1886, la escuela tiene más de 200 años de experiencia en brindar una educación de primer nivel a sus estudiantes asistentes y en brindar al mundo profesionales de primer nivel que se han graduado de la escuela.

El programa de Maestría en Administración de Empresas en línea que se ofrece en la Universidad de Colorado es un curso altamente flexible, totalmente en línea y enfocado internacionalmente, con la opción de asistir a clases estándar en el campus si así lo desea. La Escuela de Negocios de Denver de la Universidad de Colorado está acreditada tanto en Negocios como en Contabilidad por AACSB, lo que coloca a la escuela en el 5% superior de las universidades de todo el mundo.

El MBA Profesional de la escuela también se encuentra entre el 40% superior de los programas de MBA a nivel nacional, según el reciente análisis de los programas de MBA de U. S. News and World Report. La escuela también ocupó el puesto 29 en la nación por U. S. News and World Report en su lista anual de «Mejores Programas de Educación de posgrado en línea».

Debido a la flexibilidad del programa que proporciona al tiempo que conserva todo el rigor y la calidad de los cursos en el campus y debido a la investigación empresarial, los recursos y la red de ex alumnos que están disponibles para los estudiantes inscritos en el programa, este programa de MBA con enfoque internacional es una excelente opción para muchos estudiantes que buscan avanzar en sus carreras.

Matrícula: $51,413 por año

Colorado State University

La Universidad Estatal de Colorado es una universidad pública de investigación ubicada en Fort Collins, Colorado. La universidad es la universidad de concesión de tierras del estado y la universidad insignia del Sistema Universitario del Estado de Colorado. La Universidad Estatal de Colorado está clasificada como Carnegie Doctoral / RU / VH: Universidades de Investigación con una Actividad Investigadora muy Alta. CSU fue fundada como Colorado Agricultural College en 1870, seis años antes de que el Territorio de Colorado ganara la condición de estado.

Fue una de las 68 universidades de concesión de tierras establecidas bajo la Ley Morrill de 1862. Las puertas se abrieron a una clase de primer año de 1 estudiante en 1879.La universidad cuenta con ocho facultades y 55 departamentos académicos. Las licenciaturas se ofrecen en 65 campos de estudio, con maestrías en 55 campos. El Estado de Colorado otorga doctorados en 40 campos de estudio, además de un título profesional en medicina veterinaria.

El programa de MBA en línea que se ofrece en la Universidad Estatal de Colorado es un programa de MBA profesional con énfasis en la visión para los negocios internacionales. Este curso está disponible en una pista de 2.5 años hasta una pista de 4.5 años, lo que permite que tanto los estudiantes a tiempo completo como los estudiantes profesionales a tiempo parcial a tiempo completo asistan a este curso altamente flexible.

Con 42 créditos (36 básicos, 6 electivos) requeridos para graduarse, los estudiantes saldrán de esta experiencia con una sólida comprensión de las prácticas comerciales, las teorías y la economía global nacionales e internacionales. Los estudiantes inscritos en este programa también pueden pasar de 7 a 10 días en el viaje de estudios de negocios internacionales opcional de la escuela como electivo, donde se reunirán con líderes empresariales, aprenderán aún más sobre la cultura empresarial internacional y se aclimatarán a entornos diferentes al suyo.

Esta asignatura optativa servirá como un activo poderoso para acostumbrarse a tratar temas de negocios internacionales en un entorno del mundo real. Los estudiantes inscritos en este curso también tendrán acceso a la investigación y los recursos empresariales de la Universidad Estatal de Colorado, junto con la gran red de ex alumnos profesionales de la escuela que trabajan en todo el mundo en diversas industrias.

Matrícula: $41,235 por año

Florida Institute of Technology

El Instituto de Tecnología de Florida, también conocido como Florida Tech, es una universidad privada de doctorado/investigación ubicada en Melbourne, Florida. La universidad fue fundada en 1958 como Brevard Engineering College y ha sido conocida por su nombre actual desde 1966. Florida Tech tiene seis divisiones académicas diferentes con énfasis en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas (STEM) y aviación.

La universidad está dividida en cinco facultades: Facultad de Aeronáutica, Facultad de Ingeniería, Facultad de Negocios Nathan Bisk, Facultad de Psicología y Artes Liberales y Facultad de Ciencias. Además del campus principal de la universidad, Florida Tech también ofrece programas especializados de posgrado a través de sitios en Huntsville, Alabama, Fort Eustis, Virginia, Fort Lee, Virginia, Alexandria, Virginia, Quantico, Virginia, Dover, Nueva Jersey, Naval Air Engineering Station Lakehurst, Lexington Park, Maryland, Aberdeen Proving Ground, Kennedy Space Center, Rockledge, Florida y Orlando, Florida.

Hay once programas de MBA diferentes con diferentes especializaciones que ofrece Florida Tech. Entre estos se encuentra el muy estimado programa de MBA Internacional en línea. Este programa se puede completar en dos años o menos y es 100% en línea sin necesidad de reuniones en el campus. El núcleo del MBA en Negocios Internacionales de Florida Tech es una secuencia innovadora de dos cursos.

Estos cursos son esenciales para el Desarrollo de Negocios 1 y 2 y están dirigidos por profesores expertos y altamente calificados. Los cursos también brindan una visión dinámica de situaciones comerciales reales al involucrar activamente a los estudiantes en el análisis de estudios de casos y oportunidades de aprendizaje experiencial, al tiempo que les brindan la capacidad de ejercer sus habilidades de liderazgo y trabajo en equipo. Barron’s clasifica a Florida Tech como la «mejor compra» en educación universitaria y Florida Tech también figura como una de las principales instituciones técnicas en la Guía Fiske de Universidades.

Con la flexibilidad de los programas en línea de Florida Tech, las innovadoras clases de introducción de dos cursos y su facultad comprometida, los estudiantes dejarán este programa de MBA listos para convertirse en los principales líderes de la industria en todo el mundo.

Matrícula: $39,696 por año

