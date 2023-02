Los mejores pasatiempos de invierno para no salir de casa◀︎ll

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Los mejores pasatiempos de invierno para no salir de casa. Tanto si vives en un clima especialmente frío como si tienes menos horas de luz, el invierno es una estación en la que se tiende a pasar mucho tiempo dentro de casa. Ante esta situación, es fácil quedarse atrapado en una rutina monótona y aburrida que mine la motivación de cualquiera.

La buena noticia es que está en tus manos romper la rutina. Hay muchas cosas divertidas que puedes hacer para pasar el tiempo sin salir de casa en un día frío de invierno. Desde hacer ejercicio para mantener tu cuerpo en forma, hasta acurrucarte con un buen libro y una taza de té bien caliente, hay muchas maneras de mantenerse entretenido esta temporada.

No permitas que el frío se apodere de la casa y crea un ambiente aromático perfeccionando tus habilidades culinarias. El invierno es la estación perfecta para probar recetas nuevas. Quizás descubras una nueva pasión y termines disfrutando de los frutos de tu trabajo.

Con este frío lo que más apetece es una sopa de invierno. Atrévete a prepararla a fuego lento y llenar así la casa de deliciosos aromas. También puedes encontrar nuevas variantes de la receta en YouTube y Facebook, como la sopa de pollo con fideos o la sopa de tomate con queso.

Cocinar también puede ser una gran actividad para realizar con los niños en invierno. Diviértete con ellos preparando rosquillas o una pizza casera. En caso de que el plato termine quemándose, chamuscándose o derritiéndose en ollas y sartenes, siempre te quedará la opción de limpiar… ¡Y a por el siguiente intento!.

Diviértete con un juego de mesa o de ordenador

Si tus juegos de mesa están cogiendo polvo en el armario, es hora de sacarlos. Invita a tus amigos o familiares a casa y escoged entre las opciones disponibles. Hoy día existen muchas alternativas, aunque siempre puedes optar por el clásico del Monopoly.

Jugar en casa también es una gran opción si tienes niños, ya que les mantendrás entretenidos y se lo pasarán bien. Si no cuentas con juegos de mesa tradicionales, puedes proponer jugar al escondite o la gallineta ciega para que tus hijos se muevan o inventar un juego con lápiz y papel para cuando necesites mantener un poco más la calma.

Pero si no disfrutas de compañía en este momento o te apetece jugar solo, puedes entretenerte con juegos de consola u online. Una opción es probar suerte en los juegos casino online, pero es importante hacerlo desde una página web de confianza con licencia que te ofrezca seguridad.

Pon en forma tu cuerpo

Mantente caliente en invierno moviendo tu cuerpo con ejercicios gratuitos y orientados al fitness que podrás encontrar en Google o YouTube. No hace falta gastar dinero en cuotas mensuales ni en equipos de gimnasia para tener un cuerpo listo para el verano y generar endorfinas que nos ayuden a combatir el estrés laboral y físico.

Los ejercicios con el peso del cuerpo, como las dominadas, las sentadillas, las flexiones, las estocadas y las planchas, tonifican los músculos sin necesidad de ningún equipo. Establece tres circuitos para un entrenamiento. Después de completar los circuitos, tendrás un entrenamiento que rivaliza con el que obtendrías en cualquier gimnasio.

Si tienes niños pequeños, involúcralos en tus hábitos saludables. Mira los vídeos de ejercicios para mamás y bebés en YouTube para ponerte en forma mientras tu pequeño pasa un rato a solas. Para los niños más mayores, haz que se lo pasen bien participando en ejercicios de baile.

Pasa tiempo de calidad en familia

Si eres de los que se pasa el día conectado, quedarse en casa puede ser el momento adecuado para pasar tiempo de calidad con miembros de tu familia. Aprovecha este período para prestar más atención a tu pareja o a jugar con los niños.

Si no vives con la familia, reúnelos a todos para realizar actividades sin salir de casa, como preparar vuestros cocktails favoritos. Aunque también puedes aprovechar para llamarlos. Según investigadores de la Universidad de Wisconsin, recibir una llamada de mamá supone la misma liberación de hormonas que recibir un abrazo de mamá.

En caso de trabajar desde casa o realizar estudios a distancia, aprovecha ciertos momentos del día, como las comidas, para «desconectar» y hablar con las personas que viven contigo.

Lee un libro

¿Sabes ese libro que compraste hace meses, o que te regalaron, y que dejaste cogiendo polvo en la estantería? Pues este es el momento adecuado para leerlo. La lectura es un pasatiempo que merece la pena dedicarle tiempo mientras estás en casa, sobre todo si vives solo y no tienes distracciones.

Tanto si te gustan los misterios de asesinatos, la ciencia ficción, los thrillers políticos o las novelas románticas, busca ofertas en las librerías (físicas o virtuales) para asegurarte una buena oferta de títulos. Puedes evitar el aburrimiento variando tus elecciones: si sueles leer libros de autoayuda, desafíate a leer una buena historia de amor o un thriller, y viceversa.

¿Y si tiene hijos o nietos en casa? Una ventaja añadida es la influencia positiva que tendrá en su actitud hacia la lectura.

El hecho de que sea invierno y tengas que pasar más tiempo en casa no significa que tengas que dejar de vivir. Lo importante es mantenerse activo, y no solo físicamente. Si te dedicas a uno de estos pasatiempos, verás que el tiempo que pasas dentro de casa será más productivo.

