¿iPhone plegable? Probablemente sólo en septiembre de 2022! A pesar de los esfuerzos de Samsung y Huawei en el mundo de los plegables, todo indica que Apple todavía no tiene ningún tipo de prisa en este segmento. Después de todo, según la nueva información proveniente directamente de Foxconn (el Socio de ensamblaje de Apple), ya hay iPhones plegables en prueba, pero aún están muy lejos de la versión final o de inicio de su producción en masa.

¿iPhone plegable? Probablemente sólo en septiembre de 2022!

Por lo tanto, si por casualidad está ansioso por tener en la mano un iPhone plegable, Hágase saber que puede ser una buena idea sacar el caballito de la lluvia! ¡la cosa todavía tomará!

Es decir, Apple ya tiene algunos modelos en Prueba, y aparentemente, ya hay contratos firmados para que Foxconn continúe la relación con el gigante estadounidense en el mundo de los plegables. Por cierto, incluso ya existe un precio algo para el aparato, fijado en los ~1499$. Sin embargo, todo indica que Apple no tiene mucha prisa, prefiriendo lanzar un producto con pocos defectos, y de hecho, realmente innovador frente al Galaxy Fold y Mate Xs.

Por cierto, incluso es posible que el nuevo iPhone plegable llegue al mercado equipado con una pantalla microLED en lugar de un ‘simple’ OLED. Pero, por supuesto, la tecnología aún no está lo suficientemente madura, por lo que Apple prefiere esperar un poco más.

Además, ¿qué piensa usted de todo esto? Comparta su opinión con nosotros en los comentarios a continuación.

iPhone 12 mini ha llegado recientemente!pero ya está dando problemas!

Aparentemente, tenemos varios propietarios recientes de un iPhone 12 mini con quejas sobre la pantalla de su nuevo dispositivo. Un problema que aparentemente puede estar relacionado con el software, por lo que no es un defecto de fábrica. (pero todavía no hay certezas!)

Ademàs, macbook con pantalla flexible e iphone plegable pero aùn no salen al mercado.

Muy brevemente, estamos hablando de problemas con la sensibilidad de la pantalla OLED, algo que comenzó a suceder tan pronto como el dispositivo se sacó de la caja y se encendió por primera vez. Sin embargo, es un fenómeno que sólo ocurre en la pantalla de bloqueo.