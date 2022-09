INGLÉS EN LÍNEA GRATIS!!!: 5 Mejores sitios para ESTUDIAR!

By

Inglés en línea gratis- Los sitios web y las aplicaciones te permiten aprender inglés básico de forma gratuita. Aprender a hablar inglés es esencial, pero los precios de los cursos y tener tiempo para hacerlos son obstáculos comunes. Es por eso que hemos reunido 5 sitios que le ayudarán con esta tarea de forma gratuita.

En este artículo podrás conocer clases de inglés básico, los cursos de inglés online gratis para adultos, adolescentes y niños, clases de inglés gratis por computadora y móviles, cursos de inglés online gratis con certificado oficial.

¿Cómo aprender inglés en línea gratis?

Cada plataforma tiene sus propios métodos y niveles además muchos proponen certificados oficiales los cuales te valen para un trabajo, para tu currículo y para otros exámenes oficiales del inglés.

¿Cuál es el mejor curso de inglés en línea gratis?

La mayoría de ellos también tienen aplicaciones móviles, lo que aumenta la autonomía para estudiar inglés en línea sobre la marcha. La lista completa consta de sitios para facilitar el uso de aquellos que no tienen ningún conocimiento del idioma. Incluso hay una opción del gobierno federal, que ofrece un certificado de finalización al estudiante.

Mejores sitios web para estudiar inglés en línea gratis

Duolingo es uno de los sitios más famosos para aprender y estudiar inglés en línea y otros idiomas de forma gratuita. Según la compañía, 50 millones de personas ya utilizan la plataforma, que solo pide un simple registro para que el usuario comience a aprender. La estructura es colaborativa y funciona en formato de juego.

Los ejercicios son como niveles, y a medida que avanzas, la dificultad aumenta. En cada respuesta incorrecta, se pierde una «vida»(un corazón), y al perder a todos, es necesario volver al principio del «módulo». El sitio entrena gramática, lectura, comprensión y escucha (ejercicios que usted escucha y elige la respuesta). Además del sitio, Duolinguo está disponible para su descarga en Android, iPhone (iOS) y Windows Phone y también tiene una extensión para Google Chrome. Un diferencial de duolingo es la plataforma dirigida a colegios, que permite Clases de inglés más dinámicas.

Busuu para aprender inglés gratis

¿Cómo aprender inglés por computadora gratis?

Busuu es una herramienta online que te permite aprender inglés y tiene más diversidad de idiomas que Duolingo (Busuu enseña 12, contra 5 del competidor). Según la compañía, más de 80 millones de personas utilizan la plataforma, que tiene el formato freemium (tiene versiones gratuitas y de pago). Un punto en contra del sitio es que a pesar de tener una variedad de módulos y opciones de aprendizaje, la mayoría son de pago.

La versión gratuita solo incluye las hojas de vocabulario. Pero para aquellos que no les importa pagar por el producto, Busuu es una buena opción porque cuenta con certificados oficiales de la institución estadounidense McGraw-Hill. Además de trabajar sin conexión no móvil, está permitido descargar las aulas para verlas cuando no tiene acceso a Internet. El programa está disponible en la web, en teléfonos Android y iPhone (iOS) y también es compatible con Apple Watch, el Apple smart watch.

Memrise , aprender inglès online gratis sin pago alguno

El sitio web y la aplicación móvil de Memrise también utiliza la diversión como ingrediente principal para aprender. A través de un juego que utiliza videos, audio, mnemotécnicas (técnicas de memorización) e incluso memes, el sitio promete ayudarlo a aprender desde lo básico hasta lo Avanzado de Inglés (Estadounidense o Británico) y otros 9 idiomas. Al igual que Busuu, la compañía trabaja con el formato freemium y su versión gratuita casi atiende todas las lecciones.

Sin embargo, es posible tener acceso a más información que la versión gratuita del competidor, ya que se ofrecen ejercicios de revisión, además de vocabulario. Memrise funciona como una red social colaborativa, e incluso puede invitar a amigos a tomar el curso juntos, ya sea en Android o iOS (incluido el iPad).

Forvo

Forvo – El objetivo de Forvo es ser un diccionario de pronunciación. Para la conversión al portugués, tiene cinco idiomas más, pero el sitio en sí tiene pronunciaciones en más de 200 idiomas. Puede usarlo solo con el acceso al sitio, o hacer un registro y tener más opciones, como usar la aplicación móvil, evaluar y discutir las pronunciaciones de las personas, seguir las nuevas palabras agregadas y descargar las pronunciaciones de audio en formato .mp3. el sitio ofrece guías de viaje, incluso para aquellos que no están registrados, con Frases útiles para los turistas en 25 idiomas diferentes.

Puedes ver palabras por categorías, como sustantivos, adjetivos, animales, expresiones y otros; y escuchar la pronunciación de nombres de participantes de eventos importantes, como la SuperBowl, Champions League, Globos de Oro, y expresiones comunes de temporadas festivas, como Halloween y Navidad. Forvo está disponible de forma Gratuita para web, Android e iOS.

MyEnglishOnline

My English Online es también un sitio para inglés en línea gratis. Fue creado a través de un programa del Ministerio de Educación (MEC) del Gobierno Federal, idioma sin Fronteras (ISF). El curso utiliza el formato común de las lecciones de inglés, con actividades interactivas. La diferencia está en la Plataforma online y gratuita, basada en la herramienta para la enseñanza de idiomas MyELT.

El uso está dirigido a un grupo específico de personas: estudiantes de pregrado y posgrado de instituciones de educación superior acreditadas (IES) u otras instituciones asociadas del programa ISF; maestros de Educación Básica, siempre que exista una asociación entre el Departamento de Educación y una institución de Educación Superior acreditada ante la IsF; y funcionarios de instituciones de educación superior que participan en el programa (que están acreditados mediante avisos específicos) e instituciones asociadas.

Hay cinco niveles de aprendizaje, desde básico hasta avanzado, con libros electrónicos, videos, ejercicios de lectura y gramática, activaciones orales y pruebas de seguimiento.

En los sitios de los que hemos hablado lineas arriba el mejor de todos es el que se ajuste a tu tiempo, el que te parezca el metodo más efectivo para ti, todos los mostrados son muy buenos y cada uno tiene su propio estilo y Metodología y funcionalidad.

Estos son los mejores sitios para aprender Inglés en línea gratis. Ahora que ya lo saber no hay pretexto para no aprenderlo.