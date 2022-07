GANAR DINERO por INTERNET JUGANDO >> Los TOPS >>

By

Ganar dinero por internet jugando.- A todos nos encanta jugar cuando estamos aburridos. En la época actual, cuando todo está en línea y obviamente hacemos todo en nuestros teléfonos, ¿por qué no probar algunos juegos para teléfonos? Para experimentar un poco más, también puedes probar algunos juegos populares en línea que solíamos jugar de niños, como ludo, serpientes y escalera, ajedrez y muchos más. Los juegos en línea ya no son solo pases de tiempo, se han expandido más allá de eso en los últimos tiempos.

Ganar dinero por internet jugando, Los juegos en línea están diseñados de tal manera que tienden a poner a prueba su pensamiento crítico, reflejos, coordinación ocular y manual, acertijos y cuestionarios sobre casi todos los temas posibles, desde temas de actualidad, conocimientos generales, música, deportes y mucho más. Ahora que está considerando probar algunos juegos en línea, ¿Qué pasaría si supiera que también podrían ayudarlo a ganar algo de dinero? Sí, lo has leído correctamente.

Video de Juegos En Línea

Ganar dinero por internet jugando

Ganar dinero por internet jugando

Ganar dinero por internet jugando, Hay muchos juegos en línea disponibles para todos con cantidades mínimas necesarias para comenzar, pero pueden generarle una buena cantidad de dinero si su suerte y su cerebro pueden coordinarse bien. Así que aquí hay una lista de 10 juegos en línea que puedes jugar para ganar dinero real en línea. Adelante, pruébalos

Lista De Juegos En Línea para Ganar dinero por internet jugando

Dream11.com

Ganar dinero por internet jugando.- Dream 11 es una plataforma de juegos deportivos en línea que permite a los fanáticos del fútbol jugar fútbol de fantasía con una cantidad mínima de Rs. 100. Está hecho por Fantasy Sports Info y tiene más de 10,000 instalaciones hasta la fecha. Dream11 viene con la flexibilidad de elegir jugadores: delanteros, defensores, mediocampistas y un portero para formar un equipo. También les permite elegir un capitán y un vice-capitán demasiado. Dependiendo de cuán sabiamente los elija, también lo ayudará a aumentar su puntaje general.

Tiene dos tipos de concursos: Gran premio acumulado y pequeño premio acumulado; y el jugador puede seguir el partido en vivo y monitorear el desempeño de los jugadores en el juego. Los jugadores deben tener un gran conocimiento sobre los jugadores nacionales. El jugador inexperto puede comenzar con un presupuesto más pequeño antes de jugar en las grandes ligas, aumentando gradualmente su juego y comenzando a jugar más grande. of warcraft

Paytm First Games

Ganar dinero por internet jugando, Paytm First Games tiene más de 1,000,000 de instalaciones hasta la fecha y está hecho por GamePind. Tiene calificaciones de 3.7 en Play Store. Es el destino definitivo para los amantes de los juegos a los que también les gusta participar en concursos, trivialidades y todo tipo de entretenimiento. Su interfaz es fácil. Cuenta con una gran colección de juegos como Tic Tac Toe, Jumps, Ludo, por nombrar algunos.

Ganar dinero por internet jugando, Su sección de Juegos casuales comprende Cut the Rope, Badland, Tom & Jerry Mouse Maze, por nombrar algunos. Tiene un total de 300 juegos. Es de destacar que algunos de los premios que se valoran más de 10,000 están sujetos a las reglas del impuesto sobre la renta. La mejor parte es que cualquier moneda virtual, efectivo, oro, gemas y diamantes, puntos, etc. los puntos que hayas ganado a través del juego no se pueden convertir en dinero real. aplicaciones para ganar dinero

Qureka

Ganar dinero por internet jugando, Qureka tiene alrededor de 10,000,000 de instalaciones y es ofrecido por CoolBoots Media. Tiene calificaciones 4.2/5 en Play Store.Qureka es una opción de juego en línea que te ayuda a ganar dinero haciendo algunas actividades divertidas para el cerebro, como jugar concursos diarios en vivo que puedes jugar gratis y ganar premios en efectivo todos los días. También hay opciones en las que puede jugar un cuestionario por hora cada hora y ganar más premios. Actualmente, tienen 6 juegos divertidos.

Ofrece múltiples juegos mentales como Bubble Shooter, Box Tower, Candy Slash, Don’t Crash, Fruit Slash y Earth Hero. Esto es para ayudarlo a probar múltiples cosas a través de los juegos, como su conciencia mental y también su coordinación de manos y ojos. Los usuarios también pueden jugar cuestionarios cada 30 minutos desde las 9 AM hasta las 9 PM todos los días y ganar hasta un límite de Rs.60.000 diarios.

Ganar dinero por internet jugando, Estos cuestionarios se solicitan de todos los temas, como Historia, Ciencia, Tendencias de Actualidad, Conocimientos Generales, Arte, Cultura, Cricket, Tecnología, Negocios, Deportes, Comida, Política, Celebridades, Televisión, Mitología, Música, Películas, Literatura, Naturaleza, Geografía, Mundo y también Antecedentes Sociales.

Loco Live Trivia & Quiz Game Show

Ganar dinero por internet jugando

Ganar dinero por internet jugando, Loco tiene más de 10,000,000 de instalaciones hasta la fecha y está hecho por Pocket Aces Pictures Private Limited. Tiene calificaciones de 4.1 en Play Store. Fue iniciado en noviembre de 2017 por el ex líder de marketing de la startup de tecnología educativa Unacademy. La mejor parte es que varios jugadores pueden jugar al mismo tiempo y el dinero del premio de Rs 12,500 se divide entre todos los ganadores. ganar dinero jugando en

Play Store

Ganar dinero por internet jugando, Loco invita a los usuarios a jugar un cuestionario en tiempo real en el que el cuestionario se lleva a cabo dos veces (1:30 p. m. y 10 p. m.) de lunes a viernes, y una vez (10 p. m.) los fines de semana. Se compone de un anfitrión carismático que hace a los usuarios 10 preguntas de opción múltiple, les ofrece «vidas» para volver al juego si son eliminados y los recompensa con premios en efectivo que se acreditan en sus cuentas Paytm.

My11Circle

Ganar dinero por internet jugando

Ganar dinero por internet jugando, My 11 Circle es un juego de cricket de fantasía de deportes electrónicos jugado por aproximadamente 13 millones de personas. Tiene una calificación total de 3.9/5 y tiene más de 100,000 instalaciones hasta la fecha. En este juego, el jugador puede formar un equipo de 11 miembros seleccionándolos de un grupo de 25 o 30 jugadores. El rendimiento de los 11 jugadores de tu equipo te otorga los puntos justo cuando comienza el partido en vivo.

Ganar dinero por internet jugando, Tu puntuación final te da una clasificación al final. Está hecho por Tech Makhni y puedes comenzar a jugar con una cantidad mínima. La cantidad ganadora depende del torneo, que incluye nacionales e internacionales y el concurso. Le permite formar y administrar un equipo que incluye su propio equipo de jugadores de bolos, bateadores, todoterreno y wicketkeeper y unirse a un concurso que se adapte a su presupuesto.

Ace2Three

Ganar dinero por internet jugando

Ganar dinero por internet jugando, Ace2Three, que tiene más de 8 millones de jugadores, es ofrecido por Head Infotech India Pvt.tiene alrededor de 5,000,000 de instalaciones y tiene una calificación de 3.8 en Play Store. Es una variante popular de los juegos de cartas y tiene una interfaz de clase mundial que permite a todos los amantes del Rummy jugar juegos de cartas de Rummy gratis y en efectivo.

Ganar dinero por internet jugando, Un jugador puede elegir entre mesas de 2 o 6 jugadores e incluso variaciones de joker o sin joker también. Además, cada juego dura solo un trato, donde el ganador obtiene las fichas de todos los demás jugadores, dependiendo de su conteo y valor de entrada. Ofrece torneos rummy gratuitos y también un Torneo Multimesa, donde muchos jugadores pueden competir entre sí.

8 Ball Pool

Ganar dinero por internet jugando

Ganar dinero por internet jugando, La piscina de 8 Ball Pool tiene alrededor de 500,000,000 de instalaciones y es ofrecida por Miniclip.com. Tiene calificaciones de 4.5 en Play Store. Es el juego de billar multijugador más grande. En este juego, los jugadores pueden establecer su propia potencia de disparo haciendo clic con el botón izquierdo del mouse y luego arrastrando el taco de billar lejos de la dirección a la que apunta, al igual que jugamos al billar en la experiencia de la vida real.

Ganar dinero por internet jugando, 8 Ball Pool viene en partidos 1:1. También permite jugar en torneos multijugador por la corona del billar. Los jugadores también pueden usar la función Agarrar su taco de billar, donde pueden ver cuántos tiros pueden hacer antes de que se acabe el tiempo. Se otorga una bonificación de tiempo al jugador cada vez que mete una bola. Un nuevo estante de bolas se da automáticamente al llegar a la última bola del juego. El ratón se utiliza para apuntar el taco de billar en la bola que va a bote.

Pokerbaazi.com

Ganar dinero por internet jugando, Pokerbaazi es el sitio de póquer en línea número uno de la India desde hace bastante tiempo. Es ofrecido por Baazi Networks Private Limited. Tiene una calificación de 2.7/5 en la tienda de Apple. El sitio ofrece juegos en efectivo y torneos de póquer en los formatos de no-limit hold y también pot-limit Omaha.

Las partidas regulares están disponibles en formatos de seis manos y nueve manos, mientras que los torneos están disponibles en una amplia gama de buy-in levels.It utiliza varios aspectos centrales del Análisis Matemático, Psicológico y Estratégico, de modo que no todas las cartas tienen la misma prioridad y depende de cada jugador hacer la mejor combinación de cartas de las que se le reparten.

Ganar dinero por internet jugando, Se compone de Cartas ocultas en las que se reparten dos cartas boca abajo al azar con cada jugador en una mesa y Cartas Comunitarias en las que se colocan cinco cartas boca arriba en la mesa de juego.

Los jugadores usan sus cartas para hacer sus propias combinaciones de cartas respectivas para el partido. Un jugador se esfuerza por hacer una combinación de cartas ganadora usando sus dos Cartas de Mano y un número fijo de Cartas Comunitarias para hacer la mejor combinación de cinco cartas.

Rummy Circle

Ganar dinero por internet jugando, Rummy Circle es un juego de 13 cartas y es el juego de rummy en línea más grande de la India que ofrece Ultimate-Games. El hecho de que más de 10 millones de personas confíen en el juego como fuente para ganar dinero durante el tiempo libre es parte de la creciente popularidad del game.

Play Games 24×7

Ganar dinero por internet jugando, It es parte de Play Games 24×7 y la mejor parte es que el mayor premio acumulado alcanza la friolera de Rs. 4 millones de rupias. Uno puede descargar la aplicación de forma gratuita y registrarse para jugar de inmediato con un mínimo de Rs. 25.

Ganar dinero por internet jugando, Su base de usuarios se compone de 5 millones de usuarios con una calificación de 4.5/5 y aproximadamente 1,98,272 votos totales y más de 10,000,000 de instalaciones, uno necesita clasificar rápidamente las cartas para formar un mínimo de dos secuencias y conjuntos después de elegir del mazo cerrado o abierto y descartar cartas no deseadas.

Ganar dinero por internet jugando, Aquí una secuencia es una combinación de tres o más cartas consecutivas del mismo palo. Su secuencia pura se hace con tres o más cartas del mismo palo en orden secuencial hechas sin un comodín. Su secuencia impura se hace con tres o más cartas del mismo palo en orden secuencial hechas usando el comodín y el comodín impreso. Sus Conjuntos se forman para completar la agrupación de 13 cartas compuestas por tres o cuatro cartas del mismo valor y palos diferentes utilizando el comodín para agrupar conjuntos. profit land

QuickWin App

Ganar dinero por internet jugando, Quick Win es ofrecido por digital Track y tiene más de 1,000 instalaciones. Es un concurso increíble en el que responderás algunas preguntas fáciles y tendrás la oportunidad de ganar premios. Tiene una calificación de 4.2 en The Play store.It es el último juego de trivia que ofrece cuestionarios simples que incluyen temas relacionados con GK, Comida, Actualidad, Informática, Deportes, Cultura, Bollywood, etc.

QuickWin App

Ganar dinero por internet jugando, Quiz Win es un paquete completo de mucho entretenimiento acompañado de muchos premios que utilizan su conocimiento. La mejor parte es que ofrece a los jugadores la flexibilidad de comprar paquetes de preguntas en Paytm y luchar en las tablas de clasificación. Por cada respuesta correcta, el jugador será recompensado con 10 puntos. ómo ganar dinero jugando en

