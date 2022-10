Estudiar INGLES GRATIS Online con DUOLINGO ll▶︎Diploma

By

Estudiar inglés gratis online con Duolingo! Duolingo es una plataforma y aplicación en línea donde puedes aprender inglés y muchos otros idiomas. Aprendes vocabulario con imágenes en los primeros niveles y a medida que progresas, traduces oraciones de tu idioma al inglés y del inglés a tu propio idioma.

Puedes recoger «lingots» para desbloquear bonificaciones y Recibes estos Lingots si Practicas todos los días o Si Completas Una Lección Sin Errores.

¿Qué es Duolingo?

¿Cómo te inscribes en Duolingo?

Solo tienes que ir a www.duolingo.com y crear una cuenta gratuita.

Te preguntarán por qué estás estudiando inglés y podrás dar tu razón principal.

Algunas lecciones de ejemplo

Al principio, ves imágenes como la de arriba y decides la opción correcta. Después de eso, empiece por el principio y tome una prueba e inicia en el nivel adecuado para Ud.

Otras lecciones te piden que traduzcas las oraciones que escuchas. Se vuelve más y más difícil y en niveles más altos, no tendrás las palabras escritas como en este ejemplo.

¿Cuánto cuesta Duolingo?

Duolingo es de uso gratuito con el sitio web y la aplicación. Esta es una gran ventaja y puedes aprender un poco de inglés gratis, lo cual es increíble. Programas similares como Rosetta Stone costaron cientos de dólares antes. Hay una suscripción premium y cuesta 6 6.99 por mes para funciones adicionales y admite Duolingo. Para la mayoría de las personas, La Versión Gratuita es Perfecta.

Los beneficios de Duolingo bbc learning english

1. Es ideal para principiantes

Cuando comienzas a aprender un idioma, necesitas vocabulario principiante para aprender los conceptos básicos, pero también necesitas escuchar mucho para entender los sonidos del inglés. Si sientes que aprender inglés es un gran desafío, entonces Duolingo es un gran lugar para comenzar. Puedes aprender los conceptos básicos absolutos mucho antes de empezar a hablar con la gente.

2. Es gratis

Me gustaría agradecerles por eso. Aprender inglés generalmente cuesta dinero. Tienes que pagar por profesor, un libro, una escuela. Duolingo Proporciona una forma GRATUITA para que Millones de Personas Mejoren su Nivel de Inglés.

3. Respuestas de la comunidad

Esta es probablemente la parte más valiosa de Duolingo para mí. He encontrado algunas grandes explicaciones de los hablantes nativos. Puede encontrar esto en la sección discutir de cada lección.

Debido a que Duolingo no proporciona mucho contexto, entonces hay muchos malentendidos cuando estás haciendo las lecciones. Puedes aprender mucho de la discusión sobre cada oración y cómo podría funcionar en diferentes contextos. He visto lecciones completas de gramática en la sección de discusión, y si no estás 100% seguro de algo, este es un gran lugar para aprender.

4. Es divertido (al principio) Duolingo intenta hacer que el juego sea divertido dándote puntos y «lingots» e incluso puedes competir contra tus amigos. Esto puede mantenerte motivado al principio y algunas personas realmente disfrutan de esta competencia. Necesito ver gente real y conversación real después de algún tiempo, así que me aburrí después de un tiempo.

Los problemas con Duolingo y las estrategias para aprender inglés

La mayoría de los problemas que tengo con Duoling provienen del hecho de que Duolingo utiliza grabaciones que no replican conversaciones reales. No hay práctica real de hablar.

Mi mensaje al aprender inglés es hablar tanto como sea posible y estudiar también. La práctica del habla es una de las habilidades más difíciles de practicar solo. No mejorarás tus habilidades para hablar si ves Netflix, escuchas podcasts en Spotify o usas Duolingo. La única manera de practicar el habla es hablar con la gente, y es por eso que recomiendo Cambly. Aprender un idioma sin contexto.

Usamos mucho el contexto cuando tratamos de entendernos. El lenguaje en Duolingo puede ser aleatorio y por lo tanto puede ser interpretado de diferentes maneras por diferentes personas. La gente usa el inglés de diferentes maneras en todo el mundo y tal vez una oración podría significar algo diferente en diferentes partes del mundo, Aprendamos esto Gratis con Duolingo.

Yo personalmente encontré Duolingo no aburrido después de 15 horas usándolo. Quieres conectarte con un ser humano real y traducir oraciones durante horas puede ser muy aburrido. Me gustaría que hubiera algo para estudiantes más avanzados que sea un poco diferente para entender los matices del idioma inglés. Las personas aprenden de las personas (a través de conexiones emocionales).

¿Vale la pena Duolingo? ¿Es bueno? estrategias para aprender inglés en Duolingo

Duolingo es un gran comienzo para aprender un idioma y debe ser una de sus primeras herramientas para usar cuando comience a aprender inglés. No creo que Duolingo sea eficaz en la práctica de las partes más importantes del Inglés (Hablar, Escuchar, Gramática). Si tienes un nivel intermedio o superior, te recomendaría cursos de Espresso English y clases en Cambly.

Consejo Profesional

Las historias son una gran manera de practicar sus habilidades de escucha. Estas historias usan contexto y los diálogos que usan son excelentes.

Duolingo Prueba de inglés (Precio)

Duolingo ahora proporciona pruebas para demostrar su nivel de inglés. Puedes hacer el examen por 4 49. La prueba tarda una hora en completarse y obtienes el resultado en 2 días. Es aceptado por más de 500 Universidades de todo el mundo.