ESTUDIA DERECHO Los mejores programas TOP del MUNDO

Estudia Derecho! En primer lugar, en diferentes países, las facultades de derecho utilizan diferentes nombres para obtener un título en derecho. Por lo general, ‘el primer grado en derecho’ se llama BA, LLB o JD (en los Estados Unidos o Canadá). Este programa generalmente tarda alrededor de 3 a 4 años en completarse. Estos son «títulos de derecho que califican» con el propósito de tomar un «examen de bar» u otros exámenes, dependiendo del país, y calificar para ejercer como abogado.

En segundo lugar, algunas escuelas de derecho en los Estados Unidos o Canadá requieren que los candidatos tengan una licenciatura y algo de experiencia laboral antes de aplicar. Las escuelas de derecho valoran las pasantías o la experiencia laboral que demuestren conocimientos legales o algunas habilidades relacionadas con el derecho. Esto puede significar trabajar en una firma legal, realizar pasantías en agencias gubernamentales, realizar trabajos de defensa para una organización sin fines de lucro o realizar investigaciones para un profesor.

En tercer lugar, después de completar el primer grado en derecho, es posible tomar una maestría en derecho que tarda alrededor de un año en completarse y puede avanzar en sus conocimientos en un campo particular del derecho. Por lo general, para una maestría en derecho (LL.M., MJur), el nivel académico es significativamente más alto que el requerido para un primer grado en derecho, y los cursos no son introductorios. Entonces, si usted está dispuesto a seguir una carrera en la educación legal, hay un Ph. D. nivel (DPhil en Derecho, S. J. D., J. S. D.) o muchos otros programas disponibles.

Para identificar los mejores programas de derecho en el mundo, utilizamos QS World University Rankings by Subject 2021 by subject: Law, World University Rankings 2021 by subject:Law, Shanghai Ranking Global de Asignaturas Académicas 2021 – Law.

Estudia Derecho: Sede de la biblioteca de derecho académico más grande del mundo, la Facultad de Derecho de Harvard es un excelente lugar para estudiar derecho. La mejor por materia ‘derecho’ por el QS World University Ranking, Harvard es la escuela de educación superior más antigua de los Estados Unidos, y es ampliamente considerada como una de las mejores universidades en términos de impacto, prestigio y pedigrí académico no solo en los Estados Unidos, sino también en todo el mundo.

Varios programas de licenciatura en derecho se ofrecen en Harvard:

J. D es un programa de grado de 3 años que proporciona una base para el estudio legal (procedimiento civil, derecho constitucional, contratos, derecho penal, legislación y regulación, propiedad y agravios) y luego la oportunidad de centrarse en las áreas de interés particular.

LL.M. es un programa de grado de un año diseñado para aquellos que ya tienen una excelente formación legal. Este programa incluye típicamente 180 estudiantes de aproximadamente 70 países.

J. D. es un título más avanzado para aquellos que desean seguir una carrera en la educación legal.

Estudia Derecho: Una de las universidades más antiguas del mundo, Oxford tiene excelentes tradiciones en la enseñanza y la vida estudiantil. Un título de Derecho obtenido en esta escuela le abrirá muchas puertas: la oportunidad de calificar como abogado o abogado o para comenzar una carrera en la educación legal.

Al estar en la cima de varios rankings, esta escuela cuenta con el mayor programa de doctorado en Derecho en el mundo de habla inglesa. Aparte de los cursos para estudiantes de derecho, la universidad ofrece muchos programas de maestría (en criminología, impuestos, derechos humanos y otras disciplinas) que duran hasta un año para aquellos que tienen un primer grado no en derecho, sino en sociología, política, historia u otras materias relevantes.

La escuela ofrece varios excelentes grados de derecho.

BA en Jurisprudencia equivalente a LLB es un curso regular de pregrado de tres años. Los estudiantes de la Licenciatura en Jurisprudencia estudian en ‘tutoriales de pares’ para los cuales escriben un ensayo de manera que el enfoque de la reunión esté en el trabajo del propio estudiante sobre el tema.

BA en Jurisprudencia equivalente a LLB con Estudios de Derecho en Europa es un curso de cuatro años que sigue el mismo plan de estudios que el curso regular, pero con un año en el extranjero en una universidad en Francia, Alemania, Italia, España (estudios de derecho francés, Alemán, Italiano o español), o los Países Bajos (estudios de derecho europeo e Internacional).

BA en Jurisprudencia con Categoría Superior es una versión abreviada del curso regular diseñado para aquellos que ya tienen al menos un título universitario.

BCL (Bachelor of Civil Law), a pesar de ser llamado ‘Bachelor’, es un curso de posgrado de nivel de maestría para estudiantes de derecho común. Este programa es uno de los títulos de maestría más reconocidos en el mundo del derecho consuetudinario.

Magister Juris o MJur ofrece una disposición similar a la BCL, pero para estudiantes de derecho civil.

DPhil en Derecho es uno de los muchos programas de investigación en la universidad. Requiere que usted escriba una tesis que haría una contribución significativa a su tema. \

Estudia Derecho: Al estar en la cima del Ranking de Shanghai, Yale Law School es una de las mejores escuelas de derecho del mundo, con un ambiente académico inigualable, una vida intelectual vibrante y numerosas oportunidades para involucrarse con la ley.

La Facultad de Derecho de Yale proporciona a los estudiantes una amplia y sólida experiencia académica que les permite diseñar su propia ruta, ya sea que estén interesados en el derecho constitucional o el derecho penal. El programa de Maestría en Derecho (M. S. L.) también está disponible para un número limitado de no abogados que desean obtener una comprensión básica del pensamiento legal e investigar cómo se aplica la ley a su campo.

JD es una licenciatura en derecho de tres años que ofrece todos los cursos introductorios y tiene un programa clínico grande y variado. Los estudiantes de derecho, supervisados por miembros de la facultad y abogados en ejercicio, escriben informes, preparan testigos, juzgan casos, negocian acuerdos, argumentan apelaciones y participan en muchas otras actividades relacionadas con la ley.

LL.M. es un programa de un año abierto a aquellos comprometidos con una carrera en la enseñanza del derecho.

J. S. D. es un selecto programa de doctorado abierto solo a graduados de la LL.M. programa en la Facultad de Derecho de Yale.

Ph. D. es un programa de doctorado diseñado para preparar a los graduados de J. D. para carreras como académicos legales.

Estudia Derecho: Una de las universidades británicas más antiguas, la Universidad de Cambridge ha estado ofreciendo cursos de derecho desde el siglo XIII, cuando los temas centrales de estudio legal en todas las universidades europeas eran el derecho civil (el derecho de la antigua Roma) y el derecho canónico de la Iglesia. Desde entonces, esta escuela ha sido considerada una de las mejores del mundo para estudiar derecho, y mantiene este estatus en la actualidad.

BA Law es un curso de derecho que siempre ha sido, desde su creación hace siglos, un grado académico que proporciona la oportunidad de explorar el tema del derecho con gran profundidad bajo la tutela dedicada de los principales estudiosos del derecho.

LLM es un curso de nueve meses de duración para estudios jurídicos de nivel avanzado.

MCL-el programa de Maestría en Derecho Corporativo brinda a los estudiantes la oportunidad de estudiar el marco legal y regulatorio dentro del cual las corporaciones son controladas y financiadas

Ph. D. es el programa de investigación legal avanzada.

Estudia Derecho: NYU Law es una potencia intelectual, con más de 40 clínicas legales y externships. La Facultad de Derecho ha sido durante mucho tiempo pionera en lograr avances que han remodelado la educación legal, y se ha asegurado de que sus graduados estén listos para la práctica en el entorno actual. Líder en derecho internacional, NYU Law es el hogar del Programa Hauser Global Law School y del Instituto Guarini de Estudios Legales Globales.

También ofrece el NYU Law Abroad program en Buenos Aires y París. Junto con los programas ‘tradicionales’, NYU Law ofrece doble JD grados (por ejemplo, JD/LLM en Impuestos o Derecho Internacional, JD/MA, JD/MBA, y muchos otros), así como doble JD grados con otras universidades estadounidenses (Harvard, Princeton) y muchos programas de LLM en diferentes campos (Corporación, Medio Ambiente, Impuestos y muchos otros).

JD es un primer grado en derecho estándar con muchas posibilidades que ofrece la universidad para un doble grado.

LLM-una variedad de cursos de maestría ofrecidos en la universidad dirigidos a estudiantes que desean estudiar derecho en todos los campos posibles – desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos a las Transacciones Comerciales Internacionales, desde el Derecho Ambiental y Energético hasta el Derecho Penal, y muchos otros.

JSD es el título de derecho más avanzado de la escuela que proporciona una intensa formación en investigación académica, dirigida a aquellos que tienen la intención de seguir una carrera en la academia.

Estudia Derecho: Esta institución de primer nivel ofrece oportunidades ilimitadas para crear su propio título conjunto, inventar un nuevo curso o explorar la intersección de la ley con las disciplinas más dinámicas del día. Cuenta con una alta tasa de paso de barra y apoyo para los estudiantes cuando necesitan iniciar una carrera.

La experimentación, la exploración, la traducción de nuevos conocimientos en soluciones empresariales: esta es la razón por la que muchos estudiantes eligen esta institución. Junto con los programas de derecho, la universidad ofrece el programa de Maestría en Estudios Jurídicos (MLS), que es un título no profesional diseñado para estudiantes sin formación legal previa.

JD – los estudiantes de este programa se benefician de un amplio acceso a los cursos ofrecidos en Stanford fuera de la facultad de derecho, así como una miríada de conferencias y otros programas de investigación multidisciplinaria. Stanford Law School ofrece tres tipos de títulos conjuntos-JD / Maestría (tanto para aquellos que tienen la intención de ejercer la ley y que planea una carrera académica), JD/MD (derecho combinado con medicina y biociencias), y JD/Ph.D.—en 21 áreas temáticas.

LLM es un título con una especialización (Gobierno Corporativo y Práctica, Derecho y Política Ambiental, Derecho, Ciencia y Tecnología, y otros) que se limita a estudiantes con un título de derecho primario obtenido fuera de los Estados Unidos.

SPILS es el Programa de Stanford en Estudios Jurídicos Internacionales que está orientado a candidatos internacionales que están comprometidos a seguir carreras en la enseñanza, la investigación, el poder judicial, las políticas públicas o el servicio en el gobierno o en organizaciones no gubernamentales

JSD es un programa para aquellos que buscan investigación avanzada en estudios legales.

