Escuchar música gratis por internet: Si está buscando formas de escuchar música en línea de forma gratuita, hay una variedad de excelentes recursos disponibles.

En este artículo, echaré un vistazo de cerca a lo que he encontrado que son 15 de los mejores lugares para acceder a música gratuita en línea. He visitado cada uno de los sitios web enumerados a continuación y he escuchado un par de canciones en cada uno para verificar la calidad y ver qué hay disponible.

Hay toneladas de sitios web y aplicaciones que ofrecen descargas de música gratuitas, servicios de transmisión gratuitos y radio por Internet gratuita. Desafortunadamente, no todas las formas de encontrar música en línea son completamente gratuitas o legales. Algunas aplicaciones o sitios web pueden requerir membresía de pago, mientras que otras proporcionan acceso a contenido pirateado. Aún así, hay varias maneras de encontrar música gratis en línea que son completamente legales, incluidos los recursos que se enumeran a continuación.

Aquí, encontrarás 15 aplicaciones y sitios web diferentes que brindan acceso a música gratuita en línea. En la tabla a continuación, verá una lista de esos recursos. He incluido información sobre si la música está disponible para descargar o transmitir (formato), si está disponible en una aplicación o un sitio web (plataforma), la calificación promedio de la aplicación en la App Store y/o Google Play y lo que he encontrado que es el mejor uso para cada canal.

Cuando visite uno de estos sitios web o descargue la aplicación, es posible que tenga que crear una cuenta gratuita para continuar. Aún así, no debería tener que ingresar ninguna información de pago para obtener acceso al contenido.

A continuación, encontrará información detallada sobre 15 lugares diferentes donde puede escuchar música en línea de forma legal y gratuita.

Escuchar música gratis por internet

Ideal para: Éxitos actuales

Formatos: Stream, radio

Plataformas: App (iOS y Android), sitio web

Calificación promedio de la Aplicación: 4.5

Pandora es un popular servicio de radio por Internet que permite a los usuarios crear estaciones personalizadas y escuchar música de tendencias. Para usar Pandora, tendrás que crear una cuenta utilizando tu dirección de correo electrónico y una contraseña. Si bien hay membresías de pago disponibles, puede registrarse de forma gratuita para transmitir música.

Una vez que haya iniciado sesión, puede buscar canciones y artistas o hacer clic en «Examinar» para ver las estaciones populares. A medida que encuentres música que te guste, puedes guardar canciones en tu colección y crear listas de reproducción personalizadas basadas en canciones o artistas específicos.

Desafortunadamente, la versión gratuita de Pandora incluye anuncios y pone un límite en la cantidad de veces que puede omitir canciones. Y no puedes descargar ninguna pista específica a tu computadora o teléfono. Aún así, este es uno de los mejores recursos disponibles para escuchar música con licencia popular, completamente gratis.

Pro:

Transmite y guarda al instante canciones populares que ya conoces.

Encuentra música similar en función de tus elecciones.

Ver letras de la mayoría de las canciones.

Desventaja:

La cuenta gratuita incluye anuncios.

Hay un límite en la cantidad de veces que puedes saltarte canciones cada día.

Algunas pistas no están disponibles para streaming bajo demanda.

iHeartRadio escuchar musica mp3

Escuchar música gratis por internet

Ideal para: Emisoras de radio en directo

Formatos: Stream, radio

Plataformas: App (iOS y Android), sitio web

Calificación promedio de la Aplicación: 4.7

iHeartRadio es un gran sitio web o aplicación para escuchar estaciones de radio en vivo. Puedes encontrar estaciones locales o ver estaciones de todo el país. También puedes escuchar emisoras de radio personalizadas, podcasts, listas de reproducción y noticias.

No tendrá que crear una cuenta para comenzar a escuchar en iHeartRadio, pero puede crear una de forma gratuita para guardar emisoras, podcasts y listas de reproducción. Ya sea que decidas crear una cuenta o no, no podrás descargar música de iHeartRadio.

La primera vez que visita el sitio web o abre la aplicación, puede elegir una estación de radio en vivo para comenzar a transmitir, elegir un artista sobre el que construir su propia estación o encontrar un podcast. escucharás anuncios ocasionalmente en todas las plataformas a menos que decidas obtener una suscripción de pago.

Pro:

Escuche la radio en vivo de estaciones de todo el país.

No tienes que crear una cuenta para transmitir música.

Listas de reproducción y podcasts están disponibles además de la radio en vivo.

Desventaja:

No puedes escuchar música sin conexión.

Hay un límite en la cantidad de canciones que puedes omitir.

No puedes guardar canciones de emisoras de radio en una lista de reproducción.

LiveXLive.com

Escuchar música gratis por internet

Lo mejor para: Actuaciones en vivo y noticias musicales

Formatos: Stream, radio

Plataformas: App (iOS y Android), sitio web

Calificación promedio de la Aplicación: 4.5

En LiveXLive, encontrarás en su mayoría grandes artistas, bandas y canciones junto con entrevistas y noticias. Si bien no podrá transmitir todas las canciones a pedido de forma gratuita debido a restricciones de licencia, podrá crear una estación de pistas/artistas similares a partir de casi cualquier canción.

Cuando usas el sitio web o la aplicación de LiveXLive, puedes elegir entre eventos, música, videos o podcasts. También hay una pestaña con la etiqueta «Mi biblioteca» donde puedes guardar y compartir tu música favorita si creas una cuenta gratuita.

Para empezar, puedes buscar emisoras, géneros y programas originales en la pestaña» Música». Encontrarás los mejores gráficos, listas de reproducción y emisoras personalizadas en esta pestaña. Para más entretenimiento, la pestaña «Eventos» proporciona acceso a actuaciones exclusivas, entrevistas y noticias musicales. Una vez que hayas encontrado una canción, programa o serie que te gustaría ver, simplemente haz clic en «ver» o «escuchar».”

Pro:

Escucha éxitos de éxito y música nueva.

Recibe noticias musicales además de canciones.

No es necesario tener una cuenta para transmitir música.

Desventaja:

No puedes escuchar música sin conexión.

Hay un límite en la cantidad de canciones que puedes omitir.

No todas las funciones están disponibles de forma gratuita (se requiere una membresía premium para transmitir canciones a pedido).

Spotify

Escuchar música gratis por internet

Lo mejor para: Conectar con amigos

Formatos: Stream, radio

Plataformas: App (iOS y Android), escritorio

Calificación promedio de la Aplicación: 4.6

Si estás buscando música gratis en línea, lo más probable es que ya te hayas encontrado con Spotify. Este recurso es ideal para transmitir éxitos populares mientras descubre nuevos favoritos. Puedes hacer un seguimiento de lo que has jugado recientemente, canciones «favoritas», agregar amigos, encontrar listas de reproducción personalizadas o elegir una estación de radio basada en un artista, un género o incluso tu estado de ánimo.

Cuando visité Spotify, vi una gran selección de artistas y canciones reconocidos, así como músicos independientes. Además de música, Spotify ofrece podcasts, listas de éxitos y listas de reproducción de sus canciones más reproducidas e información sobre los próximos conciertos locales.

Desafortunadamente, Spotify no está disponible en un navegador web normal. En su lugar, tendrá que visitar el sitio y descargar el software de Spotify o descargar la aplicación de Spotify. También tendrás que crear una cuenta gratuita para acceder a cualquiera de las funciones de Spotify. Sin embargo, todo este proceso es gratuito, simple y relativamente rápido.

Pro:

Escucha éxitos populares.

Agrega amigos para compartir lo que estás escuchando.

Es fácil hacer un seguimiento de las canciones que te gustan y descubrir música nueva.

Desventaja:

Tienes que descargar el software y crear una cuenta para acceder al contenido aquí.

La versión gratuita le permite reproducir música solo en modo aleatorio e incluye anuncios.

Amazon Music

Escuchar música gratis por internet

Lo mejor para: miembros Prime

Formatos: Transmisión, descarga, radio

Plataformas: App (iOS y Android), sitio web

Calificación promedio de la Aplicación: 4.5

Amazon es un minorista en línea para casi cualquier cosa, pero también puede ser un recurso para música gratuita en línea, ya sea que sea miembro principal o no.

Amazon Music es una plataforma de transmisión y una tienda de música en línea que ofrece beneficios exclusivos a los miembros Prime y a los suscriptores de Amazon Music Unlimited. Pero incluso si no perteneces a uno de esos programas, hay toneladas de canciones que puedes transmitir y descargar de forma gratuita.

Puedes buscar música gratis en el sitio web de Amazon y hacer clic en «Obtener canción gratis» junto a pistas elegibles. Además, puede abrir el reproductor web o la aplicación de Amazon Music para transmitir listas de reproducción y emisoras populares. Desafortunadamente, tendrás que ser miembro Principal o suscriptor de Amazon Music Unlimited para escuchar la mayoría de estas canciones sin conexión.

Pro:

Miles de pistas gratuitas

El reproductor web en línea es fácil de usar y las aplicaciones están altamente calificadas.

Encontrarás artistas populares y canciones de éxito, así como gemas ocultas.

Desventaja:

Selección limitada de canciones descargables

Necesitarás una membresía Prime o Amazon Music Unlimited para transmitir música sin conexión con la aplicación.

YouTube las mejores apps para escuchar

Escuchar música gratis por internet mejores aplicaciones para escuchar música

Lo mejor para: Ver videos musicales

Formatos: Transmisión, descarga, radio

Plataformas: App (iOS y Android), sitio web

Calificación promedio de la Aplicación: 4.5

YouTube suele ser el primer recurso que compruebo si estoy buscando música gratuita en línea. La mayoría de los artistas y empresas cargan las pistas de música y videos más recientes en YouTube, y toneladas de transmisores independientes han subido música gratuita a lo largo de los años. Ahora, puedes introducir el título de una canción, el nombre del artista o la palabra clave para encontrar lo que estás buscando.

Además de canciones específicas que puede estar buscando, YouTube también está lleno de listas de reproducción y estaciones de radio por Internet. Me gusta buscar «música lo-fi» y escuchar una transmisión en vivo para detectar ruido de fondo. Además de la transmisión y la radio, algunas canciones están disponibles para descargar de YouTube.

Puedes encontrar música gratuita en línea visitando el sitio web de YouTube o descargando la aplicación de YouTube para tu dispositivo iOS o Android.

Pro:

Gran variedad de géneros, estilos y artistas, incluida la música nueva

No tienes que crear una cuenta para encontrar música gratis.

Si hay un video musical para la canción que estás buscando, lo más probable es que lo encuentres en YouTube.

Desventaja:

No todo el contenido se puede descargar, lo que hace que sea difícil escucharlo sin conexión.

Algunos videos requieren que primero crees una cuenta para verificar tu edad.

Es probable que tengas que ver anuncios antes de una canción o en medio de un video largo.

Jamendo conexión y de forma gratuita en línea windows mac android

Escuchar música gratis por internet

Lo mejor para: Encontrar nueva música independiente

Formatos: Transmisión, descarga, radio

Plataformas: App (iOS y Android), sitio web

Calificación promedio de la Aplicación: 2.7

Jamendo ofrece una variedad de música independiente y varias formas de escuchar. Puedes buscar canciones, artistas o palabras clave en la página de inicio, ver pistas destacadas de cualquier género, explorar comunidades de música o escuchar una estación de radio específica del estado de ánimo. Cuando visité el sitio web, vi un gran enfoque en la música pop, rock, electrónica, hip-hop e indie.

Jamendo está disponible como aplicación o en línea, pero la aplicación no obtiene excelentes calificaciones en la App Store o en Google Play. Aún así, el sitio web es fácil de usar y no tienes que crear una cuenta para transmitir música.

La primera vez que visite el sitio web, se le puede pedir que elija entre Jamendo Music, Jamendo Licensing o unirse como artista. La música Jamendo es lo que la mayoría de los oyentes deben seleccionar. Desde allí, puede navegar por la selección de música independiente, transmitir música en línea y descargar las canciones que ama. Puedes crear una cuenta gratuita para crear listas de reproducción, seguir a artistas y mucho más.

Pro:

El sitio web es fácil de usar y de navegar.

Gran selección de música independiente y futuros artistas

No necesitas una cuenta para transmitir música en línea.

Desventaja:

Tendrás que crear una cuenta para descargar música.

La aplicación tiene bajas calificaciones en cuanto a usabilidad y problemas técnicos.

SoundCloud

Escuchar música gratis por internet

Lo mejor para: Construir una biblioteca

Formatos: Transmisión, descarga, radio

Plataformas: App (iOS y Android), sitio web

Calificación promedio de la Aplicación: 4.6

La primera vez que visite SoundCloud, tendrá la opción de crear una cuenta gratuita. Si bien no se requiere una cuenta para transmitir música gratuita en línea, deberá iniciar sesión para descargar cualquier canción. Con una cuenta, también puede obtener sugerencias personalizadas, seguir a artistas y conectarse con amigos.

La aplicación SoundCloud tiene una alta calificación tanto en Google Play como en la App Store, y el sitio web es bastante simple de usar. Desde la página de inicio, puedes buscar artistas, bandas o canciones, consultar las listas principales o buscar por género. Una vez que hayas encontrado una canción que te gustaría escuchar, simplemente haz clic en «Reproducir».”

Cuando recorrí las selecciones disponibles, vi toneladas de listas de reproducción con temas de humor, éxitos pop y artistas conocidos. Todas las canciones en SoundCloud están disponibles para la transmisión gratuita, y algunas están disponibles para descargar. También hay una selección de canciones que tienen un botón «Crear estación». Si hace clic en él, se iniciará una estación de radio por Internet para usted en función de la canción seleccionada.

Pro:

Transmite y descarga música de forma gratuita.

Conéctate con una comunidad de oyentes.

Encuentra una gran selección de música popular y nueva.

Desventaja:

No todas las canciones se pueden descargar y no se puede crear una emisora a partir de cada canción.

Deberá crear una cuenta para acceder a funciones más allá de la transmisión.

ReverbNation

Escuchar música gratis por internet

Lo mejor para: Encontrar artistas locales

Formatos: Transmisión, descarga

Plataformas: App (iOS y Android), sitio web

Calificación promedio de la Aplicación: 4.4

ReverbNation se centra en la industria de la música independiente ayudando a los próximos artistas a conectarse con los fans. La primera vez que visite el sitio web, puede hacer clic en «Unirse como Fan» para comenzar. Solo tendrás que introducir tu dirección de correo electrónico, nombre y código postal para crear una cuenta gratuita.

Una vez que hayas iniciado sesión, puedes hacer clic en la pestaña «Descubrir» para encontrar colecciones destacadas, pistas de tendencias, videos musicales y más. Una vez que hayas encontrado una canción que te guste, puedes hacer clic en reproducir para transmitirla instantáneamente o hacer clic en el botón descargar del reproductor multimedia junto a la pista para guardarla.

Además de encontrar canciones y álbumes que disfrutes, puedes usar la pestaña » Mi biblioteca «para crear y guardar listas de reproducción, canciones» favoritas » y seguir a artistas. «Crowd Picks» es otra gran manera de descubrir nueva música, mientras que las pestañas «Shows» y «Gráficos» le permiten mantenerse al día con eventos en vivo y artistas emergentes en su área.

Pro:

Gran selección de música independiente y artistas locales

Encuentra shows en vivo cercanos y gráficos locales.

Tanto las aplicaciones de iOS como las de Android están altamente calificadas.

Desventaja:

Tienes que crear una cuenta para transmitir o descargar música.

No hay una gran selección de títulos y artistas conocidos.

No todas las canciones se pueden descargar.

SoundClick

Escuchar música gratis por internet

Ideal Para: Instrumentales

Formatos: Transmisión, descarga

Plataformas: Aplicación (Android), sitio web

Clasificación de la aplicación: 3.9

SoundClick es una comunidad social basada en la música que permite a los usuarios transmitir, descargar, vender y licenciar música. Por supuesto, eso significa que no toda la música en SoundClick es gratuita o descargable. A la derecha del título de cada pista, verás un precio o un botón de descarga (gratis). Si no ves ningún botón, significa que tu única opción es transmitir esa pista.

SoundClick mantiene una lista de sus mejores canciones en cada categoría, lo que facilita encontrar música nueva basada en los géneros que disfrutas. Encontrarás una gran selección de música acústica/instrumental, así como hip-hop, alternativa, clásica, country, jazz, metal, pop y rock, entre otros géneros.

A diferencia de algunos recursos de esta lista, no tienes que crear una cuenta para transmitir o descargar música. Aún así, puede crear una cuenta gratuita para personalizar listas de reproducción, seguir a sus artistas favoritos y conectarse con otros usuarios de SoundClick.

Pro:

El sitio web es fácil de usar y de navegar.

La música está disponible para transmitir y descargar.

No tienes que crear una cuenta para escuchar música.

Desventaja:

La aplicación tiene bajas calificaciones en cuanto a usabilidad y problemas técnicos.

No hay una aplicación para dispositivos iOS.

No toda la música es gratuita o descargable.

Last.fm

Escuchar música gratis por internet

Ideal Para: Encontrar música popular

Formatos: Transmisión, descarga

Plataformas: App (iOS y Android), sitio web

Calificación promedio de la Aplicación: 2.7

Last.fm es otro gran recurso que permite a los oyentes explorar, transmitir y descargar música gratis en línea. Desde la página de inicio del sitio web, puedes ver artistas y canciones populares. En la parte inferior de la página, encontrarás varias herramientas interesantes que te permiten explorar lo que es popular en todo el mundo y escuchar música popular basada en el período de tiempo y el género.

En la esquina superior derecha del sitio web, también puedes elegir «Música» o «Gráficos» para buscar los mejores temas y artistas. También puedes encontrar música categorizada por géneros y etiquetas. Cuando visité el sitio web, encontré música de casi todas las categorías, incluyendo electrónica, rock, jazz, R & B, rap y country.

Una vez que hayas encontrado una canción que te gustaría escuchar, puedes hacer clic en «Reproducir» para comenzar la transmisión. Desafortunadamente, no todas las canciones están disponibles para transmitir o descargar de forma gratuita. Si no lo es, verás enlaces para comprar la canción en su lugar.

Pro:

Amplia variedad de artistas y géneros

No tienes que crear una cuenta para transmitir o descargar música.

Encuentra música popular de todo el mundo y a lo largo del tiempo.

Desventaja:

La aplicación no es tan fácil de usar como el sitio web.

No toda la música es gratuita para transmitir o descargar.

Muchas pistas son enlaces a videos de YouTube en lugar de archivos MP3 reales.

Audiomack

Escuchar música gratis por internet

Ideal para: Rap, hip-hop, R & B

Formato: Transmisión

Plataformas: App (iOS y Android), sitio web

Calificación promedio de la Aplicación: 4.8

Audiomack está disponible como aplicación o sitio web. Puede buscar artistas/canciones específicas o acceder a las listas de tendencias para ver en qué están metidos otros oyentes de Audiomack. Cuando revisé este recurso, encontré principalmente música hip-hop, pero también listas de reproducción que incluían música R&B y urbana.

Si bien puedes escuchar música de forma totalmente gratuita en Audiomack, tendrás que crear una cuenta si quieres crear listas de reproducción o seguir cuentas. Afortunadamente, puede crear una de forma gratuita ingresando su dirección de correo electrónico y creando una contraseña.

Aunque no puedes descargar archivos de música de Audiomack, puedes guardar canciones en las aplicaciones iOS y Android para escucharlas sin conexión. Vale la pena señalar que, si está transmitiendo en línea, tendrá un límite de 30 segundos después de que comience una canción antes de que pueda omitirla o elegir una nueva canción.

Pro:

Escucha música al instante sin tener que crear una cuenta.

Tanto la aplicación para iOS como la para Android están altamente calificadas.

Puedes guardar música para escucharla sin conexión a través de la aplicación.

Desventaja:

La gama de géneros es limitada.

Si bien puedes pausar o reproducir una canción con el reproductor multimedia en línea, no puedes saltar, avanzar o retroceder.

Algunas funciones solo están disponibles para miembros premium.

NoiseTrade

Escuchar música gratis por internet

Lo mejor para: Apoyar a artistas independientes

Formatos: Transmisión, descarga

Plataforma: Sitio Web

Con NoiseTrade, puede previsualizar muestras de pistas sin tener que iniciar sesión, pero para escuchar la canción completa o descargar archivos, deberá crear una cuenta gratuita con su dirección de correo electrónico y una contraseña. Una vez que hayas iniciado sesión, podrás hacer clic en «Reproducir» o «Descargar» junto a cada canción o álbum disponible.

En la página de inicio, verás artistas notables, pistas de tendencias, canciones nuevas y más. Cuando haces clic en una banda que te interesa, verás su lista de canciones junto con una breve descripción y enlaces a las páginas de redes sociales de los artistas. Además, verás una lista de artistas similares y un enlace que te permite darle propina al artista si disfrutas de su música.

Puede desplazarse por la pestaña «Música» en la parte superior de la pantalla para elegir diferentes géneros. Además de música, NoiseTrade también ofrece libros y rutinas de comedia que puede transmitir o descargar. Desafortunadamente, NoiseTrade no está disponible en la App Store o Google Play. Pero el sitio web es fácil de usar, y encontrará toneladas de música gratuita que puede descargar en su computadora (y luego agregarla a su teléfono inteligente si lo desea!).

Pro:

Tienes la opción de dar propina a los artistas directamente si disfrutas de su música.

Verás «Para fans De» al lado de cada artista con una lista de bandas/cantantes populares con sonidos similares.

Desventaja:

Tendrás que crear una cuenta para escuchar canciones completas o descargar archivos.

No todas las canciones se pueden descargar.

CC Trax

Escuchar música gratis por internet

Ideal para: Música de fondo (electrónica, dub, techno, ambient, etc.)

Formato: Transmisión, descarga

Plataforma: Sitio Web

CC Trax es un recurso especialmente excelente si está buscando música de fondo para escuchar mientras trabaja o se relaja.

Si bien CC Trax no está disponible como aplicación para dispositivos iOS o Android, el sitio web es realmente simple de usar y le permite reproducir o descargar música al instante. Además, encontrarás videos musicales y una pestaña de» Transmisión » con listas de reproducción predefinidas que van de dos a nueve horas de duración.

Los géneros destacados en CC Trax incluyen electrónica, dub, techno, house, downtempo y ambient. Puedes consultar las pistas destacadas en la página de inicio o buscar por tipo de licencia, género o etiqueta. Si bien no podrás escribir tus propios términos de búsqueda, la función de búsqueda de etiquetas es una excelente manera de reducir los resultados e incluye descriptores como «contemplativo», «oscuro» y «de fácil escucha».”

Pro:

Listas de reproducción predefinidas para una experiencia de radio por Internet

Streaming y descarga completamente gratis sin tener que crear una cuenta

El sitio web es muy sencillo y fácil de usar.

Desventaja:

No puedes buscar por artista o título de canción.

Hay una gama limitada de géneros.

Si bien puedes ver las calificaciones de los oyentes, no encontrarás ninguna lista superior.

Jango

Escuchar música gratis por internet

Ideal para: Crear emisoras basadas en artistas o géneros

Plataforma: Aplicación (iOS y Android), sitio web

Calificación promedio de la Aplicación: 4.4

Jango está disponible como aplicación o sitio web. No tendrás que crear una cuenta para comenzar; en su lugar, puedes comenzar a transmitir música al instante de forma gratuita.

Aunque no puedes transmitir canciones específicas a pedido, puedes crear emisoras basadas en artistas o géneros que te gusten. Las principales estaciones incluyen «Today’s Top 100», «Best of 2020» y «Hot Rap», entre otras. Puedes escuchar emisoras recomendadas, crear emisoras personalizadas e incluso combinar tus emisoras favoritas.

Puedes esperar ver algunos anuncios con Jango, ya que es gratis. Aún así, según el sitio web, los anuncios se mantienen al mínimo. Si conectas tu cuenta con Facebook, solo verás un anuncio por día. Además, no hay anuncios comerciales en las aplicaciones móviles.

Pro:

Transmita música al instante sin tener que crear una cuenta.

Anuncios muy limitados

No hay límite para cuántas canciones puedes omitir.

Desventaja:

No puedes descargar música para escucharla sin conexión.

No puedes transmitir canciones específicas a pedido.