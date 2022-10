ESCUCHAR MÚSICA GRATIS MP3 >>8 Mejores SITIOS<<

By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Escuchar Música Gratis mp3: Millones de canciones en la palma de tu mano, sin problemas de almacenamiento y ni siquiera tienes que pagar, esa es la promesa de las mejores aplicaciones de música gratuitas. La única parte difícil es decidir Qué servicio de transmisión es el más digno de su tiempo. Pero no te preocupes, Estamos Aquí Para Ayudar. La mayoría de los principales servicios de transmisión de música tienen un nivel gratuito, excepto Tidal (a menos que tengas la suerte de vivir en EE.UU.), Qobuz y Apple Music, y aunque los servicios gratuitos inevitablemente incluyen anuncios y tienen una funcionalidad y calidad de audio más limitadas que sus compañeros de establo de pago, siguen siendo bastante tentadores.

Escuchar Música Gratis mp3

Mantén el oído en el suelo y a menudo encontrarás uno, dos, tres o incluso seis meses de ofertas gratuitas (o casi gratuitas) en ciertos niveles de pago de servicios de transmisión, Para Probar los Productos Sónicos Antes de Comprar.

Siempre lo empujaríamos hacia transmisiones de mejor calidad (por las que pagará una tarifa), pero si solo escucha ocasionalmente, los servicios gratuitos de transmisión de música también tienen más sentido que pagar por algo que apenas usa.

Hemos reunido las mejores opciones gratuitas para que pueda ver cuál se adapta a usted.

Escuchar Música Gratis mp3

Spotify

Escuchar Música Gratis mp3: Sigue siendo lo mejor del juego, aunque hay mucha competencia de alta resolución.

ESPECIFICACIÓN

Calidad de nivel gratuito: Hasta 160 kbps Tamaño de la biblioteca: más de 70 millones de plataformas: aplicaciones iOS y Android, aplicaciones de escritorio, reproductor web, aplicaciones de TV inteligente, soporte para altavoces conectados, automóviles

LAS MEJORES OFERTAS DE HOY

Estudiante de Spotify

4,99 dólares / mes

Spotify Premium

9,99 dólares / mes

Familia de Spotify

14,99 dólares / mes

RAZONES PARA COMPRAR

+ Muchas maneras de encontrar música nueva

+ Fácil de usar

+Funciona en muchas plataformas

RAZONES PARA EVITAR

– No es el mejor sonido

– Sin pérdida de audio

El servicio de transmisión gratuita más conocido también es uno de los mejores. Tendrás que aguantar anuncios si no quieres pagar y también tendrás que escuchar la mayoría de las listas de reproducción en modo aleatorio, pero aún hay mucho que gustar: calidad de sonido decente, alrededor de 90 millones de canciones, escucha sin conexión, bolsas de podcasts, nuevas funciones que llegan a diario y todo funciona en casi cualquier dispositivo imaginable. Si quieres transmitir música gratis, Spotify probablemente será tu primer puerto de llamada.

Escuchar Música Gratis mp3

Amazon Prime Music

Escuchar Música Gratis mp3: El mejor servicio de streaming que no sabías que tenías.

ESPECIFICACIÓN

Calidad: 256 Kb Tamaño de la biblioteca: 2 millones de plataformas: Aplicaciones iOS y Android, dispositivos Echo y Fire TV

RAZONES PARA COMPRAR

+ 2 millones de canciones gratis

+ Sin anuncios

+Funciona con Alexa

RAZONES PARA EVITAR

– Solo suscriptores gratuitos a Prime

Es posible que no lo sepa, pero si tiene Amazon Prime, puede acceder al servicio de transmisión de música de nivel básico de Amazon. Así es, además de la entrega gratuita de un día y Amazon Prime Video, Amazon Prime le da derecho a Amazon Prime Music, que le ofrece más de 2 millones de canciones para transmitir bajo demanda sin costo adicional.

ESCUCHAR MÚSICA GRATIS MP3

¿Y la mejor parte? Están Libres de Anuncios. Como era de esperar, la selección es bastante convencional, y la calidad del sonido no te dejará boquiabierto, pero los clientes principales realmente no pueden quejarse. Y si no estás contento, siempre puedes ir a Amazon Music Unlimited, que cuesta £9.99/£9.99(o £ 7.99/Prime 7.99 con Prime) al mes y ahora incluye HD, su nivel de alta resolución, ¡gratis!

Escuchar Música Gratis mp3

Deezer

Escuchar Música Gratis mp3: Un extenso catálogo hace de este servicio gratuito una perspectiva atractiva.

ESPECIFICACIÓN

Calidad de nivel gratuito: 128 kbps Tamaño de la biblioteca: 56 millones de plataformas: aplicaciones iOS y Android, aplicaciones de escritorio, reproductor web

RAZONES PARA COMPRAR

+ Muchas opciones

+ Buenos podcasts

+Simple de usar

RAZONES PARA EVITAR

ESCUCHAR MÚSICA GRATIS MP3

El nivel gratuito de Deezer significa que tienes que sufrir anuncios, y la calidad de la pista es de solo 128 kbps. La aplicación móvil para este nivel también es un poco limitada, aunque no más que cualquiera de sus rivales. Sin embargo, cuando se trata de qué escuchar, hay un montón de opciones, y el diseño es agradablemente fácil de navegar.

– No es genial para descubrir

También hay muchos podcasts y otros contenidos que no sean de música para que escuches. Una gran opción para cualquiera que busque más allá de la música. Si se registra para el servicio completo, también puede disfrutar de audio con calidad de CD (aunque no de alta resolución).

Escuchar Música Gratis mp3

Música de YouTube

Escuchar Música Gratis mp3: El servicio gratuito de transmisión de música del gigante que comparte videos es sorprendentemente decente.

ESPECIFICACIÓN

Calidad de la capa gratuita: 128 kbps Tamaño de la biblioteca: N/A Plataformas: aplicaciones iOS y Android, reproductor web

LAS MEJORES OFERTAS DE HOY

ESCUCHAR MÚSICA GRATIS MP3 escuchar música mp3

YouTube Music Premium

£9.99 / mes

RAZONES PARA COMPRAR conexión y de forma gratuita

+Ordenado

++Muchas rarezas

+ Muchos vídeos

RAZONES PARA EVITAR

– Calidad de sonido dudosa

– El descubrimiento Podría Mejorarse

YouTube no es solo para videos. Lanzado en 2015, YouTube Music es el intento del sitio para compartir videos de enfrentarse a Spotify et al. Y, al igual que Spotify, ofrece un nivel gratuito. Claro, hay anuncios, como es de esperar, pero no tantos como temerías.

Extras como la descarga para escuchar sin conexión son de pago, por lo que se limita a transmitir la selección del servicio, pero hay un catálogo considerable para elegir, el diseño es agradable y limpio, y su selección de videos musicales es, por supuesto, inigualable. Vale la pena escucharlo.

Escuchar Música Gratis mp3 escuchar musica gratis 2020

TuneIn Radio escuchar música sin conexión

Escuchar Música Gratis mp3: Radio amante? Sintonice TuneIn. No te decepcionará.

ESPECIFICACIÓN

Calidad de la capa gratuita: N/A Tamaño de la biblioteca: N/A Plataformas: aplicaciones para iOS y Android, reproductor web, altavoces inteligentes, automóviles, wearables, televisores inteligentes, consolas de juegos

RAZONES PARA COMPRAR

+ Amplia difusión de contenidos

+ Estaciones de renombre

RAZONES PARA EVITAR

-No centrado en la música

Este no es un servicio de transmisión de música pura, más bien el enfoque está en las estaciones de radio, así que piense en ello como si su música se arreglara de esa manera. Ofrece una amplia gama de estaciones, incluidas algunas de BBC Radio, NPR, All India Radio y C-SPAN, así como noticias de la talla de CNN y Fox News y una gran cantidad de podcasts. Incluso hay estaciones de radio locales y de género específico para elegir, por lo que debe haber algo para todos. Con una amplia variedad de Aplicaciones de radio, Esta es la Mejor que hemos Encontrado.

Escuchar Música Gratis mp3

Escuchar Música Gratis mp3: La nueva aplicación para reemplazar la radio iPlayer.

ESPECIFICACIÓN

Calidad de nivel gratuito: 48-320kbps Tamaño de la biblioteca: N/A Plataformas: aplicaciones iOS y Android, reproductor web, radios por Internet, altavoces inteligentes, Virgin Media, YouView

RAZONES PARA COMPRAR

+ Contenido diverso

+ Excelentes estaciones de radio

+ Funciones útiles

RAZONES PARA EVITAR

-Cochecito

– No centrado en la música

BBC Sounds ha tomado el lugar de la aplicación de radio iPlayer de Beeb y se siente como una buena decisión. Además de las estaciones de radio habituales de la BBC (Radio 1, Radio 4, 1Xtra, etc.) que Puedes Escuchar en Vivo o bajo demanda, Reúne Todo Tipo de Podcasts, Mezclas de Música, sets en Vivo y Más.

Puede buscar por género, descargar y escuchar sobre la marcha y continuar escuchando donde lo dejó en otro dispositivo. La aplicación tuvo algunos problemas de dentición, pero se ha convertido en un hogar adecuadamente rico y elegante para la excelente salida de audio de la BBC.

Escuchar Música Gratis mp3 escuchar musica gratis en espanol escuchar música online gratis sin descargar

SoundCloud escuchar música sin conexión

Escuchar Música Gratis mp3: Si su gusto está más alejado de los caminos trillados, SoundCloud podría ser para usted…

ESPECIFICACIÓN

Calidad de nivel gratuito: 64 kb Tamaño de la biblioteca: 200 millones de plataformas: aplicaciones iOS y Android, reproductor web

RAZONES PARA COMPRAR

+ Ideal para artistas emergentes

+ 120 millones de pistas

+ Gran interfaz de usuario

RAZONES PARA EVITAR

-Algunas ventanas emergentes molestas

SoundCloud es conocido como el hogar de artistas emergentes, por lo que si quieres ver actos y predecir qué bandas van a triunfar, este es el lugar para hacerlo.

El nivel gratuito ofrece más de 120 millones de pistas, mezclas, podcasts y más, aunque no podemos garantizar la calidad de cada uno (ese es el problema con los artistas emergentes).

La ventaja es que puedes conectarte con amigos e incluso con los artistas directamente en la plataforma, crear listas de reproducción y obtener listas de canciones seleccionadas según tus gustos. La desventaja es que, como muchos servicios gratuitos, tienes que soportar anuncios.

Si te cansas de la Corriente Principal, tal vez sea hora de hacer un Viaje a SoundCloud.

Escuchar Música Gratis mp3

Tidal

¿Qué Equipo de Música? Premios 2021 ganador, ahora con un nivel gratuito en los estados unidos

ESPECIFICACIÓN

Calidad de la capa gratuita: 160 kb Tamaño de la biblioteca:

80 millones de pistas Plataformas: PC, escritorio, aplicaciones iOS y Android, aplicaciones de Apple y Android TV, Apple CarPlay, Roon, Tidal Connect

RAZONES PARA COMPRAR

+ Gran calidad de sonido

+ Maestros de Marea de Alta resolución

+ Intuitivo y expansivo

– Reducción de niveles de alta resolución por Amazon, Apple

¿En los Estados Unidos? Qué suerte. Los clientes estadounidenses ahora pueden obtener acceso al primer plan gratuito del servicio, llamado (como era de esperar) ‘Tidal Free’, que ofrece transmisiones de la biblioteca completa de 80 millones de pistas a 160 kbps con «interrupciones limitadas». Se lanzó en noviembre de 2021 y, en el momento de escribir este artículo, aún no hemos revisado el plan Gratuito dedicado.

Para cualquier persona que no esté domiciliada en los Estados Unidos, se sigue cobrando una tarifa. El nivel’ Tidal Premium ‘(£9.99, AU 9.99, AU AU 11.99 por mes) que ofrecía una calidad de 320 kbps ahora se ha rebautizado como’ Tidal HiFi ‘ y le ofrece audio de hasta 1411 kbps (es decir, calidad de CD), así como capacidades sin conexión y acceso a funciones como Tidal Connect, por el mismo precio mensual. El nivel de la familia básica de Tidal también ha experimentado el mismo aumento en los flujos de velocidad de bits estándar.

El nivel superior, anteriormente ‘Tidal HiFi’, ahora se conoce como ‘Tidal HiFi Plus’ y sigue siendo de £19.99 ($19.99, AU AU 23.99) por mes. Trae una calidad de audio de hasta 9216 kbps (es decir, alta resolución) al admitir Maestros de marea a través de la tecnología Master Quality Authenticated (MQA). También es el nivel al que debes suscribirte para escuchar música inmersiva en Dolby Atmos Music y Audio Sony 360.

Este nuevo modelo de suscripción pone la oferta de calidad de CD de Tidal más en línea con la competencia de Amazon y Apple, aunque su transmisión de alta resolución sigue siendo una prima que podría desanimar a algunas personas. Dicho esto, Tidal se ha asegurado de que su nivel HiFi Plus tenga un atractivo adicional para los audiófilos y, además, sin duda seguirá siendo atractivo para aquellos con hardware compatible con MQA.