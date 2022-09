DESCARGAR WHATSAPP PLUS> Ventajas, Aquí DESCÚBRE

¡Clickear Stars! (Votos: 3 Promedio: 4.7 )

DESCARGAR WHATSAPP PLUS! Ventajas, Aquí DESCÚBRELO! Cuando los teléfonos celulares llegaron a las manos de la gente, entonces la comunicación a través de mensajes trajo una revolución. De hecho, cambió toda la forma de hacer las cosas. Después de eso, surgió una necesidad crítica, que es la seguridad de la comunicación.

Esta necesidad hizo que la gente creara nuevas soluciones. Es por eso que WhatsApp entró en el mercado y se elevó a las alturas de la popularidad. Casi mil millones de personas lo están usando ahora. Pero, este artículo le dirá acerca de WhatsApp Plus APK – una aplicación hermana que tiene más características y funcionalidades. Por lo tanto, todos pueden comunicarse con el cifrado de extremo a extremo. Queremos que lea el artículo para más detalles. Así que sigue leyendo para saber más.

Además, al descargar Whatsapp Plus APK no reclama ningún cargo oculto por lo que se puede utilizar sin ningún tipo de estrés de pagar algo. Esta aplicación de mensajería APK es la mejor manera de impresionar a sus amigos con las impresionantes características de Whatsapp Plus APK.

Información del Archivo:

Nombre de archivo Whatsapp Plus APK

Versión Más Reciente

Android Requiere 5.0+

Tamaño 52.3 MB

Tipo de Licencia Freeware

Última actualización hace 1 día

DESCARGAR WHATSAPP PLUS! Es una aplicación similar que funciona exactamente como WhatsApp. Y se introdujo en el mercado en 2012. El desarrollador y miembro senior de XDA Rafalete creó esta aplicación modificando la aplicación original de WhatsApp. Cambió el código básico e introdujo una nueva interfaz de usuario. El logotipo de la aplicación original es verde, que se cambia a oro. Rafale agregó más funcionalidades y características, que discutiremos más adelante en el artículo. ¿También estás buscando Aero WhatsApp APK Check?

Esta aplicación utiliza cifrado de extremo a extremo para comunicar mensajes. Y encontrarás todas las funcionalidades de la aplicación original en ella.

¿Cómo instalar Whatsapp Plus en su teléfono Android?

DESCARGAR WHATSAPP PLUS! Como se mencionó antes, usar la aplicación APK de Whatsapp es bastante fácil e instalar esta aplicación es solo un pedazo de pastel. Lo siguiente mencionado es la forma más sencilla y rápida de instalar esta aplicación en su teléfono inteligente.

En primer lugar, descargue la aplicación WhatsApp Plus en su dispositivo Android simplemente haciendo clic en el enlace que aparece a continuación.

A continuación, descargar esta aplicación APK y luego instalarlo en su dispositivo.

Ahora, si desea obtener la copia de seguridad completa de su chat, abra su Whatsapp y vaya a Configuración-Chats-Copia de seguridad.

Después de eso, haga una copia de seguridad completa y espere hasta que se realice una copia de seguridad de todo el chat.

A continuación, desinstale el Whatsapp de su dispositivo Android siguiendo los sencillos pasos. Configuración-aplicaciones-Whatsapp-Desinstalar.

Luego, Instale el APK Whatsapp Plus en su dispositivo Android que descargó antes desde el enlace mencionado anteriormente.

Después de la instalación, usted tiene que ir a través del proceso automático simple que introduce su número de teléfono móvil y verificarlo a través de código OTP.

A continuación, introduzca su nombre y número después de que usted está listo en su ir. Así, disfruta de WhatsApp Plus en tu dispositivo Android y consigue conectarte con el mundo. [/su_note]

Características de WhatsApp Plus APK,descargar whatsapp plus última versión

DESCARGAR WHATSAPP PLUS! La estructura interna de esta Aplicación y WhatsApp es la misma, y tiene todas las funcionalidades de la aplicación original. Le informaremos sobre las características que son nuevas y dignas de mencionar.

Otra característica increíble de esta maravillosa aplicación son sus fondos de pantalla ilimitados. A todo el mundo le encanta establecer fondos de pantalla únicos en su pared y con esta función puede establecer un fondo de pantalla increíble en la pantalla de chat.

Método para cambiar de WhatsApp a WhatsApp plus APK, descargar whatsapp plus azul

DESCARGAR WHATSAPP PLUS! Esta aplicación no está disponible en Google Play Store. Es por eso que debe descargarlo desde el sitio web oficial de Plus. Así que descargue la aplicación e instálela. Luego debe hacer el siguiente procedimiento. Aquí están los pasos.

Paso 1: Copia de seguridad de WhatsApp

Es necesario hacer una copia de seguridad de todos los datos de la aplicación original. Para eso, necesitas otro software. Y el software correcto es dr. fone. Por lo tanto, debe descargarlo e instalarlo en su PC.

Paso 2: Conecte el dispositivo con el PC

A continuación, debe conectar su dispositivo con el PC mediante un cable USB. Después de eso, es necesario abrir dr.fone en su PC y optar por la opción de copia de seguridad. Este acto comenzará a hacer copias de seguridad de sus datos. Entonces tienes que esperar a que el respaldo se complete.

Paso 3: ver copia de seguridad en el PC

Después de la finalización, es necesario ver copia de seguridad para la confirmación.

Paso 4: restaurar copia de seguridad a WhatsApp plus

Luego debe seleccionar restaurar pestaña WhatsApp para poner datos en su nueva aplicación. Este acto restaurará todos los datos en la nueva aplicación. Ahora puede ver mensajes y otros datos en la nueva aplicación.

¿Qué es Whatsapp Plus APK?

DESCARGAR WHATSAPP PLUS! Whatsapp Plus APK es una de las versiones modded más populares del Whatsapp Oficial y ha sido utilizado por millones de usuarios. Esta aplicación APK está diseñada por tantas características avanzadas y últimas que carecen de la versión oficial. Sí, con Whatsapp Plus APK puede ocultar su última vista, cambiar varios temas y mucho más. Whatsapp Plus APK es una de las aplicaciones de mensajería fácil de usar como GBWhatsApp y la mejor manera más barata de mantenerse en contacto con sus amigos y seres queridos. En resumen, es la forma más sencilla de conectarse con las personas, ya sea que vivan en cualquier parte del mundo.

Ahora ya sabes cómo descargar whatsapp plus.