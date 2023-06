CÓMO APRENDER INGLÉS DESDE CASA >> 12 PASOS >>

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Cómo aprender ingles desde casa: Lo mejor de aprender inglés es que puedes hacerlo desde casa, relajándote en pijama. Echa un vistazo a estas formas sencillas y económicas de hacerlo.

Muchos de nosotros pasamos más tiempo del que normalmente pasamos en casa. No es lo ideal, pero una de las ventajas es que es posible que tengas algo de tiempo adicional para aprender inglés. Si está tratando de aprovechar al máximo su tiempo en casa, estamos aquí para ayudarlo.

En esta publicación, compartimos algunos de nuestros mejores consejos y nuestras 12 formas favoritas de aprender inglés desde casa.

Cómo aprender ingles desde casa

Consejos para estudiar desde casa

Establezca metas. No establecer metas es uno de los errores más comunes que las personas cometen cuando aprenden inglés. Las metas te ayudan a mantenerte enfocado en lo que es importante para ti. También son motivadores. Establecer metas para ti mismo te ayudará a mantenerte comprometido con el aprendizaje del inglés.

Diseña tu programa de estudios. No es difícil crear un curso de inmersión en inglés para ti. Los cursos de inmersión personalizados pueden ayudarte a mantenerte organizado y comprometido con tu aprendizaje. Pueden ayudarte a asegurarte de que estás realizando actividades para practicar todas tus habilidades. Para aprender inglés desde casa de manera efectiva, comience por hacer un plan.

Reserva tiempo. Todos procrastinamos. Si no hacemos tiempo para las cosas que queremos hacer, a menudo no sucede. Recomiendo reservar un tiempo para practicar inglés todos los días. No tiene que ser mucho tiempo, pero asegúrate de ser constante. Idealmente, puedes incorporar algo de inglés en tu rutina diaria.

Trate de no realizar múltiples tareas. Me encanta escuchar podcasts y lavar los platos al mismo tiempo: la comodidad de los podcasts es una de mis cosas favoritas de ellos. Pero la forma más efectiva de aprender es aprendiendo activamente: sentándose, concentrándose y procesando el idioma. Cuando sea posible, trate de no realizar múltiples tareas mientras aprende inglés.

‍Por qué aprender inglés en casa

Hay muchas razones, además de poder prepararte una taza de té cuando quieras, por las que aprender inglés desde casa es genial. Aquí hay solo algunos.

Conveniente. Nada es más conveniente que estudiar en casa. Estudia en tu sofá, tómate un descanso cuando quieras y hazte un sándwich si tienes hambre. ¡No te pongas tan cómodo que empieces a dormitar!

Barato. Es genial invertir en herramientas y recursos de aprendizaje de inglés que funcionen para ti. Pero la inversión no tiene por qué ser enorme. Si bien las clases de inglés pueden ser buenas, hay varias razones por las que no siempre son la mejor opción. ¡Y son caros! Estudiar desde casa puede ser mucho menos costoso que las clases de inglés.

Sin desplazamientos. Estudiar en casa es eficiente, no pierdes el tiempo desplazándote. ¡Ni siquiera tienes que levantarte de la cama!

Inmersión. Si bien viajar al extranjero para aprender inglés es genial, tampoco es práctico para muchas personas. Pero no necesitas viajar para sumergirte en el inglés, puedes hacerlo desde tu casa. Estudiar desde casa te da la flexibilidad de elegir cómo aprender y sumergirte en el inglés.

Cómo aprender ingles desde casa 12 pasos y mejor forma de aprender inglés

Podcasts para aprender inglés gratis

Es el primero de la lista porque es nuestro favorito. Nos encantan los podcasts para aprender inglés. Creemos que son lo mejor desde el pan de molde. El nuestro es particularmente bueno si estás interesado en aprender sobre temas interesantes al mismo tiempo que aprendes vocabulario nuevo.

Ventaja

Los podcasts son convenientes, puedes escucharlos en cualquier lugar. También lo ayudan a mejorar no solo sus habilidades para escuchar, sino también sus habilidades para hablar. Escucha cualquier tema que te interese y aprenderás inglés mientras aprendes algo nuevo.

Desventaja

Los podcasts pueden no ser ideales para los principiantes; tienes que tener un nivel básico para que sean útiles. A esto lo llamamos la zona de desarrollo proximal: desea encontrar tareas que sean desafiantes pero no demasiado difíciles. Algunos podcasts pueden ser demasiado difíciles para aquellos que aún son bastante nuevos en inglés.

Nuestro consejo

Encuentra podcasts que sean adecuados para tu nivel y que te parezcan interesantes. Creemos que te gustará especialmente el podcast de Aprendizaje de inglés para Mentes Curiosas de tus amigos aquí en Leonardo English. Es para personas como tú que están interesadas en cómo funciona el mundo y que también quieren mejorar en inglés.

Textbooks tips para aprender inglés rápido

Aprendí español en la escuela secundaria de un libro de texto que me encantó. Era colorido y divertido y los pequeños diálogos eran muy atractivos. Cuando estaba aprendiendo francés hace unos años, descargué un libro de texto en línea para ver si me funcionaba. No lo hizo; lo encontré denso y aburrido. Los libros de texto pueden ser útiles, solo depende del libro y de lo que funcione para usted.

Puede encontrar libros de texto en línea. O bien, puede pedir copias en papel a su vendedor de libros favorito. Asegúrese de mirar las reseñas para ver qué dicen las personas al respecto para que pueda encontrar más fácilmente una buena.

Ventaja

Lo bueno de los libros de texto es que generalmente explican los conceptos básicos muy bien. También te dan una estructura de aprendizaje, para que puedas progresar a través de un idioma de una manera metódica e integral. Para los estudiantes más avanzados, pueden ser una gran referencia para la gramática más complicada.

Desventaja

Por lo general, no son muy interesantes. Descubrí que, sin importar cuán disciplinado tratara de ser, rara vez pasaba de unas pocas páginas en un libro de texto. Muchos de ellos tampoco le permiten practicar de manera efectiva hablar o escuchar.

Nuestro consejo

Los libros de texto pueden ser útiles para los principiantes. Úsalos para aprender el tiempo presente y el vocabulario básico. Después de eso, concéntrese en otros métodos más interesantes y atractivos. Guárdelos en su mayoría solo para usarlos ocasionalmente para verificar puntos gramaticales.

‍Contratar a un tutor para aprender inglés en casa

Hay muchas personas que ofrecen enseñar inglés en línea. Probablemente los haya visto anunciarse en Instagram o en sitios populares como italki (crédito de$10 para nuevos usuarios), Preply y Cambly. Contratar a un tutor puede ser una buena manera de aprender inglés desde casa.

Ventaja

Contratar a un tutor o profesor de inglés puede ser realmente genial. Te da acceso a hablantes nativos. Algunos de ellos incluso pueden estar certificados para enseñar inglés. Incluso aquellos que no son profesores certificados te darán la oportunidad de entablar una conversación real en inglés. A menudo, esto también es mucho más barato que tomar clases de inglés a través de una escuela.

Desventaja

No puedes estar seguro de la calidad de la persona que vas a conseguir. Si bien las compañías de tutores generalmente tienen un proceso de entrevista, a menudo no es muy completo. Otra desventaja es que, a menos que tenga la misma persona cada vez, es posible que no pueda progresar de manera lineal. Y, en un nivel principiante, los maestros pueden tener dificultades para enseñarle si no también hablan su idioma.

Finalmente, los tutores realmente efectivos también pueden ser realmente costosos. Puede valer la pena el gasto, pero tenlo en cuenta, especialmente si planeas aprender inglés durante varios años.

Nuestro consejo

Los tutores probablemente valdrán más la pena en el nivel intermedio. Pruebe algunos para asegurarse de que puede encontrar uno que le guste.

Tampoco te recomiendo que solo tomes lecciones. Complementa esta estrategia con otras para que tu aprendizaje sea más rápido.

‍Toma una clase en línea

Cómo aprender ingles desde casa

Hay muchos recursos en línea para aprender un idioma a través de un curso de forma gratuita o económica. Algunos de los que conozco incluyen Cultura Abierta, edX, Cursos en línea, Class Central, Aprendizaje Efectivo de Idiomas y Loecsen.

Ventaja

Estos pueden ser realmente útiles para darte un lugar para comenzar si no estás seguro de cómo diseñar tu propio curso de inglés.

Desventaja

Las opciones generalmente se centran principalmente en el lenguaje para principiantes. Puede que no te resulten súper útiles si estás en un nivel intermedio. Tampoco está claro si están diseñados por expertos en idiomas. Algunos lo son, pero otros no.

Nuestro consejo

Eche un vistazo y encuentre algunos que crea que podrían serle útiles. Puede usarlos como guía y complementarlos con recursos de otras fuentes.

‍Leer Libros

La lectura es una de las formas más subestimadas de mejorar tu inglés, sea cual sea tu nivel. Esta no es solo mi opinión, es también la de uno de los lingüistas más famosos del mundo, Stephen Krashen.

La lectura puede ser una forma poderosa de adquirir gramática y ampliar su vocabulario. Cuando lees en tu computadora, también puedes encontrar programas que te lean para que puedas escuchar al mismo tiempo.

Ventaja

Lo mejor de la lectura es que puedes adaptarla fácilmente a cualquier nivel simplemente encontrando libros menos desafiantes o más desafiantes. También tiene opciones ilimitadas en línea sobre una amplia variedad de temas. ¡Puedes leer lo que quieras!

Desventaja

A veces puede ser difícil continuar leyendo si el texto que eliges es muy desafiante. También es posible que no mejore mucho sus habilidades para hablar o escuchar.

Nuestro consejo

Definitivamente incluye la lectura en tu programa de aprendizaje de inglés. Solo asegúrate de disfrutar lo que lees. Si lees algo que te gusta, continuarás incluso si es un desafío.

Si estás más cerca de un principiante, prueba los libros para niños.

Si estás en un nivel intermedio, prueba libros más desafiantes que hayas leído antes.

Si estás en un nivel avanzado, puedes leer lo que quieras. Por último, asegúrese de complementar su lectura con actividades para escuchar y hablar.

‍Lea las noticias

Esta es una excelente manera de mejorar tu inglés mientras te mantienes actualizado sobre temas de actualidad.

Ventaja

Las noticias siempre son interesantes y atractivas. También es una excelente manera de aprender sobre otros países y culturas, ¡solo busque historias sobre ellos!

Si ya ha leído las noticias en su lengua materna, leer sobre la misma historia en inglés debería significar que tiene un poco de ventaja y es más fácil de entender.

Desventaja

Las historias nuevas suelen ser un poco más desafiantes si no eres consciente de su contenido. Puede que no lo entiendas todo.

Nuestro consejo

Elige algo apropiado para tu nivel. Como principiante, prueba el Inglés de Noticias de Última hora. En un nivel intermedio, prueba con noticias más cortas. En los niveles avanzados, opte por artículos y publicaciones más largos y complejos. Me gusta la BBC, la CBC o NPR por sus noticias gratuitas y de alta calidad.

‍Redes sociales

Las redes sociales son una excelente manera de aprender inglés. ¡Y probablemente ya lo uses!

Ventaja

Las redes sociales son una de las pocas formas de aprender inglés que te permite practicar todas tus habilidades: escuchar, hablar, leer y escribir. Puede leer publicaciones, escribir una respuesta, escuchar videos o audio y hablar en sus propios mensajes de audio. La mejor parte es que, por lo general, se ve un inglés real y conversacional. También hay toneladas de contenido divertido en las redes sociales, y algo para todos.

Desventaja

Hay mucha jerga en las redes sociales. Incluso a mí me cuesta entenderlo todo y es mi lengua materna. E incluso cuando el idioma es el inglés estándar, muchos de los chistes o publicaciones pueden referirse a anécdotas culturales o asuntos de actualidad. Puede ser frustrante no entender las publicaciones, especialmente si estás en un nivel avanzado.

Nuestro consejo

Es fácil seguir cuentas en inglés en tus redes sociales, ¿por qué no? Pero para asegurarte de no sentirte decepcionado, sigue algunas cuentas que usarán un lenguaje más formal, como las de periodistas, empresas o políticos. Es más probable que usen inglés estándar y no demasiadas referencias desconocidas.

Por supuesto, echa un vistazo a nuestras redes sociales también-tratamos de evitar demasiada jerga! Facebook Instagram, Twitter y Leonardo English están disponibles en todas las plataformas.

‍Aplicaciones de Idiomas

Sinceramente, me encanta Duolingo. Fue especialmente útil para enseñarme lo básico en portugués. No he usado Babbel, Busuu, Chatterbug, Mosalingua ni ninguno de los otros, pero he oído que también son útiles.

Ventaja

La repetición de palabras es realmente útil, especialmente para principiantes. También pueden hacer que el aprendizaje sea divertido y mantenerte motivado. He descubierto que Duolingo es genial para el vocabulario. Las aplicaciones también son gratuitas o asequibles.

Desventaja

Duolingo no usa conversaciones típicas. Eso lo hace divertido a veces, pero puede que no sea lo mejor para aprender inglés de verdad. Tampoco es ideal para enseñar reglas gramaticales. Si bien tienen una función en la que practicas hablar, no me pareció muy útil para obtener realmente la pronunciación.

Nuestro consejo

Pruébalos, especialmente como principiante. Las aplicaciones de vocabulario pueden ser especialmente útiles, e incluso te hemos escrito una guía para ayudarte a hacer la tuya fácilmente.

Pero, en mi experiencia, es difícil llegar a un nivel intermedio o avanzado usando solo aplicaciones. Trate de no confiar exclusivamente en ellos. Tampoco recomiendo intentar obtener una aplicación que lo haga todo. En mi opinión, es mejor elegir servicios que hagan una cosa y que la hagan bien.

‍ Ver la televisión

Los programas de televisión pueden ser una excelente manera de aprender un idioma. Incluso hemos escrito un blog completo sobre las ventajas y desventajas relativas de Netflix vs. YouTube vs. Podcasts para aprender inglés.

Ventaja

La televisión es atractiva. ¡Es divertido! No hay mejor excusa para ver tu programa favorito que estar aprendiendo inglés. Las señales visuales de la televisión también pueden ayudarlo a comprender lo que está sucediendo.

Desventaja

La televisión en realidad no te permite aprender activamente, es mucho más pasiva. También suele estar dirigido a hablantes nativos. Eso es genial si estás en un nivel avanzado, pero si estás un poco más bajo, es posible que tengas problemas para seguir la historia. También hay algunas investigaciones que dicen que, a largo plazo, ver mucha televisión podría reducir sus habilidades verbales. ¡Ay!

Nuestro consejo

La televisión no es realmente ideal como herramienta de aprendizaje de idiomas. No lo sugiero como la forma principal en que planeas aprender inglés. ¡Pero es genial como complemento de otras estrategias!

Lo único es sobre los subtítulos: realmente no recomiendo usar subtítulos en su propio idioma. La razón es que somos perezosos. Si solo puedes leer los subtítulos, lo harás, y terminarás sin escuchar el idioma real.

En su lugar, intente poner los subtítulos en inglés. O mejor aún, elige un programa de televisión que te gustaría ver, incluso si no lo entiendes todo, y quítate los subtítulos. Puede que al principio no lo entiendas todo, pero llegará. Y aprenderás el inglés mucho más rápido.

‍Chat en Línea

Hay muchas salas de chat y foros en línea donde puedes encontrar hablantes nativos. Aquí hay algunas opciones gratuitas o de pago que conozco: Mi intercambio de idiomas, Intercambio de conversación, Speaky, Tandem, HiNative, Polyglot Club e iTalki. Conozco a algunos hablantes avanzados de inglés en Brasil que usan este método como su forma de pasar de avanzado a fluido.

Ventaja

Puedes encontrar hablantes nativos con los que chatear. Puedes hacer amigos mientras aprendes sobre otra cultura.

Desventaja

A veces, las personas que conoces en los chats no son tan buenas. Algunos incluso pueden ser un poco espeluznantes. A veces también puede ser difícil organizar un horario que funcione para ambos.

Nuestro consejo

Encuentra personas que te gusten a través de un sitio de buena reputación. Eso te ayudará a asegurarte de encontrar personas que realmente quieran chatear y te ayudará a mantenerte alejado de los escalofríos.

‍Inicia un diario, Blog o Podcast

Los diarios y los blogs son excelentes maneras de practicar su escritura. Puede usarlos para registrar sus experiencias diarias, sus sentimientos o ideas interesantes que tenga. Hacer un podcast también es una excelente manera de practicar tu oratoria.

Ventaja

Son muy fáciles de hacer y pueden ayudarte con tu práctica de escritura. Comenzar un blog también puede ser una buena manera de aprender a crear un sitio web.

Desventaja

¡No vemos ninguno! Pueden tomar más tiempo que otras opciones, pero es una inversión.

Nuestro consejo

¡Empieza un diario! O incluso un podcast. Tenemos un oyente que comenzó su propio podcast en inglés para practicar sus habilidades para hablar. Dice que ha sido un proyecto divertido y que realmente le ha ayudado a hablar inglés.

‍Videojuego

He dicho antes que en Brasil, algunas de las personas que mejor hablan inglés son los jugadores. El uso de videojuegos puede ser una excelente manera de adquirir inglés al usarlo para resolver problemas.

Ventaja

Los videojuegos son divertidos y es fácil pasar mucho tiempo jugándolos.

Desventaja

Comprar videojuegos puede ser costoso, especialmente si aún no tienes una consola.

Nuestro consejo

Puede que no valga la pena comprar una consola de juegos solo para aprender inglés, pero si ya pasas mucho tiempo jugando, esta podría ser una buena opción para ti. Solo recuerda establecer el idioma en inglés.

Cómo aprender ingles desde casa

Cómo aprender ingles desde casa-Cómo aprender ingles desde casa-Cómo aprender ingles desde casa- Cómo aprender ingles desde casa-Cómo aprender ingles desde casa-Cómo aprender ingles desde casa- Cómo aprender ingles desde casa-Cómo aprender ingles desde casa-Cómo aprender ingles desde casa- Cómo aprender ingles desde casa-Cómo aprender ingles desde casa-Cómo aprender ingles desde casa- Cómo aprender ingles desde casa-Cómo aprender ingles desde casa-Cómo aprender ingles desde casa- Cómo aprender ingles desde casa-Cómo aprender ingles desde casa-Cómo aprender ingles desde casa-