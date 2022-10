BECAS para MUJERES TOP 5 >Grado, Posgrado, Doctorado<

By

Becas Para Mujeres >Grado, Posgrado, Doctorado .-El mundo necesita la ciencia, y la ciencia necesita a las mujeres. La tendencia al empoderamiento de la mujer no excluyó a la industria de la educación.

Una de las formas eficaces de alentar a las mujeres a alcanzar el éxito académico y profesional es apoyarlas financieramente.

Este artículo describe cinco generosas becas y subvenciones para estudiar en todos los niveles, diseñadas especialmente para mujeres. ¡Adelante, hermana!

AAUW International Fellowships for women (USA)

Becas para mujeres

La AAUW (Asociación Americana de Mujeres Universitarias) otorga anualmente becas a estudiantes extranjeras, lo que les permite estudiar en los niveles de maestría, posgrado y postdoctorado en las universidades de los Estados Unidos.

¿Qué cubre? La cantidad total concedida es de USD 18 000 para los estudios de maestría, USD 20 000 para el nivel de posgrado y USD 30 000 para la investigación postdoctoral.

¿Quién es elegible? Las mujeres de cualquier país, que no tienen la ciudadanía o residencia permanente en los EE.UU., pueden solicitar. Se da prioridad a los candidatos cuya actividad pública y profesional contribuya a mejorar la situación de las niñas y las mujeres en todo el mundo.

Necesitará un diploma de educación superior y un certificado TOEFL. Al terminar sus estudios, las becarias deben regresar a su tierra natal y encontrar un trabajo que beneficie a la comunidad femenina de su país.

¿Cómo aplicar? Las solicitudes deben presentarse antes del 15 de noviembre de 2021 en el sitio web de la AAUW.

Becas de la Facultad para el Futuro para mujeres por la Fundación Schlumberger

La Fundación Schlumberger, una organización sin fines de lucro, concede becas a mujeres para estudios de posgrado y posdoctorado en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM). STEM es una de las disciplinas fuertemente dominadas por los hombres. Para lograr un mayor equilibrio entre los géneros, esta organización presta apoyo financiero a las mujeres que se proponen realizar investigaciones en esta esfera.

Los candidatos que reciben la beca pueden utilizarla para estudiar en cualquier universidad líder del mundo

¿Qué cubre? La beca para estudios de postgrado puede ascender hasta USD 50 000, para postdoc-USD 40 000. La beca se otorga por un año y puede prolongarse en caso de que el beneficiario demuestre buenos resultados académicos, reciba una evaluación positiva del mentor de la universidad anfitriona y declare en su solicitud que tiene la intención de regresar a su país de origen.

¿Quién es elegible? Women from developing countries or countries with emerging markets. El estudiante debe haber presentado una solicitud o estar ya inscrito en un programa de doctorado en una universidad extranjera, tener logros académicos significativos y poseer experiencia docente (o un deseo de obtenerla). El requisito más importante para la candidata es la participación activa en el departamento y las actividades de la comunidad académica, y el afán de contribuir a la investigación científica en su «alma mater» al regresar a casa.

Los requisitos detallados están disponibles en la Convocatoria de la beca.

Cómo aplicar? Las solicitudes se aceptan antes del 5 de noviembre de 2021 en el sitio web de la organización. Los documentos justificativos deben adjuntarse a la solicitud.

Becas de educación de Margaret McNamara Education Grants (MMEG)

becas para mujeres latinas y becas sin fronteras

La organización benéfica Margaret McNamara Education Grants (MMEG) apoya a estudiantes extranjeras con becas para recibir educación en universidades de Estados Unidos, Canadá y algunas universidades de la República de Sudáfrica y América Latina.

¿Qué cubre? Los candidatos aprobados pueden recibir hasta USD 15 000 para cubrir las tasas de matrícula en las universidades de EE.UU. y Canadá, y hasta USD 7 000 — para estudiar en RSA o América Latina.

¿Quién es elegible? Mujeres de 25 años o más de países en desarrollo y estados con bajos ingresos per cápita. La lista de países está disponible aquí.

Para obtener la beca, los estudiantes deben estar matriculados en una universidad en uno de los países mencionados en programas de licenciatura, Maestría o posgrado. Tenga en cuenta que una carta de su universidad debe confirmar su estado de «matriculado»: el estado de «aceptado» no sería suficiente.

Los requisitos detallados para cada programa están disponibles en el sitio web de la organización.

¿Cómo aplicar? Las solicitudes para el programa África se pueden presentar anualmente desde el 15 de mayo hasta el 14 de diciembre enviando un cuestionario y documentos por correo electrónico. Las solicitudes para el programa de Estados Unidos y Canadá deben enviarse a este correo electrónico desde el 15 de septiembre hasta el 15 de enero.

Lista de verificación detallada para los candidatos está disponible aquí.

FINCAD Women in Finance Scholarship

becas para estudiar en el extranjero y becas oea

Todos los años, la FINCAD implementa su programa «Mujeres en las finanzas» para apoyar a las mujeres que llevan a cabo investigaciones y desarrollan una carrera en las finanzas.

¿Qué cubre? El monto total de la beca es de USD 20 000. La mitad se transfiere a la universidad para cubrir el costo de la matrícula, y la otra se entrega directamente al candidato elegido.

¿Quién es elegible? Las mujeres de cualquier país se matricularon oficialmente en una universidad en un programa de Maestría o doctorado en el campo de las finanzas.

Cómo aplicar? La solicitud debe enviarse en línea en el sitio web de FINCAD antes del 31 de junio de cada año.

L’Oréal-Programa de la UNESCO para la Mujer en la Ciencia

Becas para mujeres y fundación carolina

L’Oréal-UNESCO for Women in Science program fue fundado en 1998 bajo la égida de la UNESCO. La beca se otorga a mujeres que realizan investigación en un campo elegido: en 2021, era Ciencias de la Vida y Ambientales. Los medios de comunicación se refieren a este programa el «Nobel para mujeres científicas». El objetivo del programa es apoyar a las mujeres que ya participan en la investigación científica y alentar a las jóvenes a seguir sus pasos.

¿Qué cubre? Las cinco becas más importantes en la categoría de Premios Internacionales — 100 000 euros cada una-se destinan a las cinco investigadoras destacadas de los cinco continentes. El monto de la subvención a nivel nacional y regional varía según el país.

¿Quién es elegible? Los requisitos relativos a la edad y la cualificación profesional necesaria pueden variar según el país.

Se da prioridad a los solicitantes que lleven a cabo investigaciones originales y novedosas. Un candidato debe participar activamente en la actividad académica y educativa en su «universidad de origen».

Esta subvención se concede anualmente a nivel nacional a 250 investigadoras de todo el mundo.

¿Cómo aplicar? La solicitud debe presentarse en línea o enviarse al correo electrónico del socio local del programa en su país antes del 15 de septiembre.

La información completa y los datos de contacto están disponibles en el mapa interactivo.

