Aprender INGLES GRATIS BÁSICO > 21 TOP Inglés Básico

Aprender inglés gratis básico. El mejor sitio web para aprender inglés. Pero hay tantos sitios web geniales para aprender inglés en línea que no puedo elegir solo uno.

Aprender inglés gratis básico

Así que en este artículo, te mostraré 21. y tocaremos estos temas: Cursos de inglés online gratis para adultos, mejor curso de inglés online gratis, clases de inglés gratis por computadora, clases de inglés gratis cerca de mi. ¿Cómo aprender inglés en casa gratis y rápido?

21 Top para aprender ingles gratis básico

¿Qué es lo básico para aprender inglés? ¿Cómo aprender inglés gratis y seguro? ¿Cómo aprender inglés fácil y rápido desde cero? ¿Sabes lo que todos estos increíbles sitios web de aprendizaje de inglés tienen en común?

Son interactivos

Aprender inglés gratis básico: Eso significa que tienen actividades que te ayudarán a practicar tus nuevas habilidades en inglés y te prepararán para usar el inglés en la vida real.

En lugar de solo memorizar nuevas palabras de vocabulario o reglas gramaticales, también practicarás escuchar, leer, escribir y sí, ¡incluso hablar!

Aprender inglés gratis básico

¡Así que prepárate para empezar a estudiar con los mejores sitios web para aprender inglés!

Aprender inglés gratis básico: Cómo aprovechar al máximo los Mejores Sitios Web para aprender Inglés

Conoce tu nivel. Si la lección es demasiado fácil, te aburrirás. Si es muy difícil, no aprenderás. Así que antes de empezar a aprender inglés en línea, ¡conoce tu nivel y sé honesto!

Sepa cómo aprender mejor. Encuentra sitios web de aprendizaje de inglés que te ayudarán a aprender a través de tu estilo de aprendizaje favorito.

Use una computadora o un teléfono con micrófono. Muchos de estos sitios web y aplicaciones tienen actividades en las que puedes practicar el habla. Necesitarás un micrófono para eso.

Encuentra temas que te interesen. Cuando uses temas que te gusten, ¡querrás aprender y escuchar o leer!

Programa una hora cada día para estudiar. Necesitas practicar con frecuencia y regularidad para mejorar.

¡No olvides desconectarte también! Incluso si aprendes mucho de estos sitios web en inglés, ¡no olvides practicar con personas reales también!

¿Cuál es el mejor sitio Web para Aprender Inglés? ¡21 Sitios Web en inglés de alta calidad Que Te Mereces!

Aprender inglés gratis básico: El mejor sitio web para aprender inglés, versiones móviles: iOS y Android

Precio: $ $ (después de la prueba gratuita)

Aprender inglés gratis básico: No se de ti, pero me encanta aprender idiomas de maneras que también me entretengan. Si usted también lo hace, entonces FluentU es definitivamente el mejor sitio web para aprender inglés para usted.

FluentU toma videos del mundo real, como videos musicales, trailers de películas, noticias y charlas inspiradoras, y los convierte en lecciones personalizadas de aprendizaje de idiomas.

A diferencia de los sitios de aprendizaje de idiomas tradicionales, FluentU utiliza un enfoque natural que le ayuda a familiarizarse con el idioma y la cultura inglesa con el tiempo. Aprenderás inglés tal como se habla en la vida real.

FluentU tiene una variedad de contenido atractivo de programas de entrevistas populares, documentales de naturaleza y comerciales divertidos, como puede ver aquí:

FluentU hace que sea muy fácil ver videos en inglés. Hay subtítulos interactivos. Eso significa que puede tocar cualquier palabra para ver una imagen, definición y ejemplos útiles.

Por ejemplo, cuando toques la palabra «buscar», verás esto:

Aprende todo el vocabulario en cualquier vídeo con cuestionarios. Desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más ejemplos de la palabra que estás aprendiendo.

La mejor parte es que FluentU hace un seguimiento del vocabulario que estás aprendiendo y te da práctica extra con palabras difíciles. ¡Incluso te recuerda cuándo es el momento de revisar! Cada alumno tiene una experiencia verdaderamente personalizada, incluso si está aprendiendo con el mismo video.

Puede comenzar a usar el sitio web de FluentU en su computadora o tableta o, mejor aún, Descargando la aplicación desde las tiendas iTunes o Google Play.

Sigue practicando con FluentU y verás una gran mejora en tu capacidad para entender y hablar inglés de nivel nativo.

Creativa curso de inglés para detalles del curso temario temario del curso detalles curso temario del detalles

Aprender inglés gratis básico: ¿Quieres tener llamadas de negocios con clientes importantes en inglés? ¿Sueñas con conseguir un trabajo en una gran empresa de habla inglesa? ¿Qué hay de mejorar tu inglés de negocios para que puedas obtener un ascenso y avanzar en tu carrera?

Si respondiste que sí a cualquiera de estas preguntas, el recurso que más recomendaría es Creativo.

Creativa ofrece videos premium y altamente producidos para aprender inglés y habilidades de comunicación empresarial. Creativa ofrece videos entretenidos, consejos útiles pero inesperados, y va más allá del inglés para enseñarte el lenguaje corporal, la entonación y las palabras correctas para usar al escribir un correo electrónico o una carta. Creativa es un nuevo producto del equipo de FluentU.

Aquí hay un video de muestra del curso de Masterización de Videollamadas de negocios en inglés de Creativa, que tiene consejos para expresarse de manera efectiva:

Babbel

Versiones móviles: iOS y Android

Precio: $$

Aprender inglés gratis básico: Babbel te permite practicar vocabulario y gramática nuevos a través de pruebas rápidas y minijuegos.

Babbel se centra en la repetición, ayudándote a recordar palabras y conceptos nuevos recordándote a menudo, con audio, vídeos, imágenes y ejercicios. Incluso puede mejorar sus habilidades para hablar con la Herramienta de Reconocimiento de Voz.

Puedes elegir el curso que estás aprendiendo en cualquier momento. ¡Completa lecciones para desbloquear más oportunidades de aprendizaje!

Babbel convierte el aprendizaje de inglés en un juego. Puedes ganar logros, competir contra amigos y establecer un objetivo semanal para que lo completes. Además, hay juegos reales que puedes jugar si quieres un descanso divertido de las lecciones regulares.

¿Quieres una educación más formal? Ahora puedes unirte a clases virtuales en grupo con Babbel Live. Elija un instructor y un tema, y comience a aprender con otros estudiantes como usted.

BBC Learning English

El mejor sitio web para aprender inglés, versiones móviles: iOS y Android

Precio: Gratuito

La BBC siempre tiene material de alta calidad, por lo que no es de extrañar que su sitio web de BBC Learning English sea de muy buena calidad.

Aprender inglés gratis básico: El sitio web está diseñado para estudiantes de inglés intermedios y avanzados. Enseña inglés con videos y transmisiones de radio al estilo de la BBC. Estos se centran en temas como historias en las noticias, las últimas palabras y frases en inglés e incluso algunos videos que explican la pronunciación en inglés con increíble detalle.

Aunque no hay una función de conversación interactiva, cada uno de sus podcasts y videos incluye actividades posteriores a la escucha para que compruebes tu comprensión. En general, este es un gran recurso para practicar habilidades de escucha.

British Council

El mejor sitio web para aprender inglés: el British Council ofrece varias aplicaciones móviles para diferentes temas de aprendizaje

Precio: Gratuito (los programas adicionales tienen una tarifa)

Aprender inglés gratis básico

El sitio web de LearnEnglish del British Council ofrece una gran cantidad de lecciones interactivas, videos, juegos y podcasts para aprender casi cualquier habilidad. Esto significa que no importa en qué nivel te encuentres o qué tema te interese, siempre encontrarás algo en el British Council.

El sitio web está dividido en seis secciones principales: Habilidades (para leer, escuchar, escribir y hablar), Gramática, Vocabulario, Inglés de negocios, Inglés General (para temas que no encajan en ningún otro lugar, como la cultura británica, los Cuentos Cortos e Incluso Shakespeare) y Práctica de IELTS.

Cada una de estas secciones se divide en muchas lecciones y actividades, diseñadas para diferentes niveles de estudiantes. Por ejemplo, si decide trabajar en su escritura, los principiantes pueden practicar llenando formularios y escribiendo textos simples como correos electrónicos, mientras que los estudiantes avanzados encontrarán lecciones sobre cómo escribir ensayos, informes, artículos y tareas universitarias.

Lo mejor de todo es que estos recursos son absolutamente gratuitos.

Si realmente te gusta trabajar con el British Council, puedes inscribirte en sus herramientas de pago, como clases en grupo en vivo, tutorías individuales, cursos de autoaprendizaje y cursos de preparación para IELTS. Puede probar todos estos programas de forma gratuita o muy barata para ver si son adecuados para usted.

Duolingo

El mejor sitio web para aprender inglés gratis básico, versiones móviles: iOS y Android

Precio: Gratuito

Aprender inglés gratis básico

Duolingo te ayuda a aprender vocabulario y gramática nuevos a través de juegos y cuestionarios de cinco minutos en su aplicación fácil de usar. Cada lección viene con ilustraciones y animaciones muy lindas para que sea aún más divertido de usar.

Duolingo separa cada lección por categoría(vocabulario de alimentos, vocabulario familiar, el verbo «ser», etc.). También incluye consejos y notas útiles en caso de que necesite más explicaciones.

Duolingo hace que empieces a crear oraciones desde el principio, enseñando palabras en contexto, no solo por sí solas. Cada palabra viene con una grabación de audio para que puedas escuchar cómo pronunciar cada palabra nueva que aprendas.

Duolingo también le permite establecer metas y muestra su progreso mientras usa el programa. También tiene que completar lecciones o tomar un examen de nivel para «desbloquear» nuevas lecciones.

¡Y la mejor parte es que puedes hacer todo esto en solo cinco minutos al día!

English Central

El mejor sitio web para aprender inglés gratis básico, versiones móviles: iOS y Android

Precio: $$

Aprender inglés gratis básico

English Central se centra en el aprendizaje a través de videos. Primero, solo mira el video. Luego, revisas las palabras en el video con la transcripción, eliges las líneas y guardas las palabras que quieres practicar.

Finalmente, juegas cada línea una por una y practicas hablarlas. El programa de reconocimiento de voz le permitirá saber qué tan bien su grabación coincide con la del video. Sin embargo, tenga en cuenta que en el momento de escribir esto, la grabación no siempre funciona.

También puede practicar sus habilidades de escucha y ortografía escribiendo las palabras que faltan en la parte» Aprender las palabras » de cada video.

Hay muchos tipos de videos, desde opciones muy lentas y simples para principiantes completos, hasta clips más avanzados y auténticos.

Si necesita ayuda adicional, puede reservar una lección en línea con un tutor profesional, que pondrá a prueba sus habilidades de comprensión auditiva, expresión oral y pronunciación y creará un plan de lecciones personalizado para usted con videos recomendados con los que debe aprender.

Phrasemix

El mejor sitio web para aprender inglés gratis básico, versiones móviles: iOS y Android

Precio: offers (ofrece algunas clases gratuitas)

Aprender inglés gratis básico

Me encanta Phrasemix porque simula cómo la gente realmente aprende idiomas. En lugar de aprender palabras nuevas por sí mismas, Phrasemix te enseña frases completas.

No solo eso, sino que el sitio se centra en frases que personas reales usan en conversaciones reales. Por lo tanto, la próxima vez que vayas a hablar con tus nuevos amigos en inglés, podrás hablar como ellos, ¡no como tu libro de texto!

PhraseMix es un programa muy centrado en el audio. Con su reproductor de audio, el Mezclador de frases, puedes escuchar cada oración de una en una, rebobinar o saltar a una nueva oración o ralentizarlas. Puedes estudiar tan rápido o lentamente como quieras.

Las oraciones de PhraseMix son muy naturales, pero se dicen con suficiente claridad para que los alumnos las entiendan. Además, cada oración se divide en partes para que puedas entender cada frase y palabra de vocabulario que se usa.

Cambridge English

El mejor sitio web para aprender inglés gratis básico, Cambridge English tiene varias aplicaciones para diferentes temas de aprendizaje

Precio: Gratuito

Cambridge English es un recurso popular para estudiantes que desean estudiar para el examen de competencia de Cambridge English o aprender inglés, en general. El sitio web tiene más de 175 opciones de actividades en línea para leer, escribir, escuchar, hablar, gramática y vocabulario.

El mejor sitio web para aprender inglés gratis básico, estas actividades tardan entre cinco y 10 minutos en completarse. Aunque no hay mucha explicación para cada actividad, la práctica dirigida significa que puedes enfocarte en una habilidad específica por un corto período de tiempo si estás teniendo un día ocupado.

Todas las actividades en el sitio web de Cambridge English tienen un tema y un nivel, para que puedas encontrar uno que sea perfecto para tus objetivos de aprendizaje. Los temas incluyen viajes, deportes, comida y pasatiempos. Los niveles se dividen en básico (principiante), independiente (intermedio) y competente (avanzado).

Si bien las actividades se centran en los exámenes de inglés, también son educativas y te darán una base fantástica en inglés, especialmente como principiante. Además de las actividades, Cambridge English ofrece instrucciones de escritura, un diccionario de inglés en línea y un curso de audio llamado Virtualmente En cualquier lugar.

Busuu

El mejor sitio web para aprender inglés gratis básico, versiones móviles: iOS y Android

Precio: plan (plan gratuito disponible)

Busuu es un sitio web y una aplicación de aprendizaje que te ayudará a aprender inglés de forma ordenada. En otras palabras, Busuu sigue un «Plan de estudio» para guiar su aprendizaje del inglés. La mayoría de las actividades utilizan tarjetas didácticas y mini-lecciones sobre frases, vocabulario y gramática en inglés.

El poder de Busuu es la repetición. Lees y escuchas una palabra o frase en inglés, y luego haces una variedad de actividades de práctica para ayudarte a aprender la palabra o frase completamente. También hay mini lecciones de gramática en el camino, así como un cuestionario al final de cada lección para probar su comprensión.

El mejor sitio web para aprender inglés gratis básico: La aplicación también ayuda con la pronunciación y la conversación a través de una opción de chat, que te permite hablar e interactuar con hablantes nativos de inglés. Estos altavoces también pueden corregir las cosas que escribes en Busuu para ayudarte a convertirte en un mejor escritor inglés.

Si planeas visitar o vivir en un país de habla inglesa, Busuu es una excelente opción de aprendizaje para ti. El sitio web también está lleno de información cultural, así como consejos para ayudarlo a comprender formas más nativas de hablar e interactuar en inglés.

Mi característica favorita de este programa es que le permite crear un horario de estudio y establecer objetivos de aprendizaje. Esto le da un control completo sobre sus objetivos de aprendizaje y el tiempo que pasa en la aplicación.

WordReference (forum)

Los mejores sitios web para aprender inglés Versiones móviles: Android e iOS (solo diccionario)

Precio: Gratuito

Aprender inglés gratis básico

El mejor sitio web para aprender inglés gratis básico: El sitio web de WordReference es un recurso fantástico para encontrar definiciones en inglés y traducciones a otros idiomas. En esta sección, sin embargo, estamos hablando específicamente del foro del sitio web.

En el foro de WordReference, puedes interactuar con estudiantes de inglés de todo el mundo. Puedes hacer preguntas sobre frases nativas, expresiones idiomáticas, expresiones, pronunciación o cualquier otra cosa que se te ocurra relacionada con el inglés.

Incluso puede navegar por el foro para preguntas formuladas anteriormente. Esta es una excelente manera de encontrar consejos para aprender inglés y aprender sobre el idioma inglés.

Aparte de la sección «Solo en inglés», también hay secciones para otros idiomas. Esto es genial si hablas, por ejemplo, un primer idioma como el español o el francés. Puede hacer una pregunta sobre el inglés en su primer idioma y obtener una respuesta útil en ese idioma. Además, los estudiantes de inglés en el foro son muy serviciales y amigables.

También descubrirás muchos consejos geniales, rutinas de estudio y consejos de estudiantes de inglés.

Lingua

El mejor sitio web para aprender inglés gratis básico

Precio: Gratis (contenido premium por una tarifa)

Aprender inglés gratis básico

Lingua es un sitio web con muchas actividades divertidas en inglés (y otros idiomas). Las actividades se basan en la lectura, la escucha y el dictado. También hay una sección de inglés de negocios si desea practicar este estilo en particular.

El mejor sitio web para aprender inglés gratis básico: Las actividades le permiten leer y escuchar un texto corto antes de responder un cuestionario o completar un ejercicio. Los cuestionarios son cortos, con solo cinco preguntas, por lo que es una manera increíble de practicar lectura o escucha rápida. ¡Incluso puedes escuchar la grabación de audio de un texto con más de un acento!

Las actividades están diseñadas para realizarse sin otro alumno o apoyo. Debido a esto, Lingua es un gran recurso para usar en casa. También es muy útil si estás aprendiendo inglés por ti mismo.

Asegúrese de verificar los niveles de las actividades y elegir el nivel adecuado para usted. Estos niveles van desde A1 (Principiante) hasta C1 (avanzado).

También puede registrarse para obtener una cuenta premium por una tarifa. Esto desbloquea muchas más actividades de lectura y comprensión auditiva. Sin embargo, la cantidad de material gratuito disponible para los estudiantes es muy generosa.

Este es un excelente recurso integral para practicar habilidades de escucha y lectura.

Daily Grammar

El mejor sitio web para aprender inglés gratis básico

Precio: Gratuito

Aprender inglés gratis básico

El diseño del sitio web puede parecer un poco anticuado, pero te prometo que este es un recurso increíble para estudiar gramática inglesa.

El sitio de Gramática Diaria presenta casi todas las partes de la gramática inglesa divididas en actividades fáciles. Esto incluye actividades gramaticales sobre temas para principiantes como verbos, sustantivos, adjetivos y adverbios. El sitio web también tiene temas más avanzados como objetos indirectos y frases preposicionales. Tienes muchas opciones: Hay 440 actividades para elegir y 88 cuestionarios!

Las lecciones se presentan de forma lógica. Eso significa que los temas para principiantes comienzan en la lección número 1 y luego aumentan de nivel hasta la lección 300, la lección más avanzada. Las lecciones 300 a 440 se centran en la puntuación.

El sitio web es fácil de usar y depende completamente de lo rápido o lento que se abra camino a través de las actividades. Cada lección comienza con una breve explicación del tema, seguida de preguntas.

También hay un glosario interactivo que enlaza con las actividades basadas en el tema. Esto significa que puedes centrarte en un punto gramatical específico y aprenderlo correctamente.

El blog también se actualiza regularmente y es un gran lugar para practicar un poco de gramática diaria.

Using English

El mejor sitio web para aprender inglés gratis básico,

Precio: Gratis

Aprender inglés gratis básico

Using English es un sitio web para estudiantes de inglés y profesores de ESL con una gran compilación (muchos recursos diferentes de una variedad de temas) de materiales de aprendizaje de inglés.

El mejor sitio web para aprender inglés gratis básico: Este sitio web tiene listas de palabras preestablecidas que se centran en el idioma nativo inglés, como diccionarios de expresiones idiomáticas y listas de verbos frasales. Estas expresiones pueden marcar una gran diferencia en el uso del inglés y la fluidez.

Además, hay muchos cuestionarios gratuitos y actividades de comprensión de lectura para ayudar a evaluar su nivel y mejorar sus habilidades de inglés. De hecho, hay más de 520 cuestionarios que puede realizar de forma gratuita, y estos cuestionarios cubren temas gramaticales como los tiempos verbales, la fonética y los artículos.

Muchas de las actividades de lectura van seguidas de pruebas para asegurarse de que está aprendiendo y recordando lo más posible del texto. Estas actividades de lectura cubren temas como entretenimiento, inglés de negocios y política. Se dividen en tres niveles: principiante, intermedio y avanzado.

Si bien este puede ser un excelente sitio web para varias habilidades en inglés, es especialmente útil para desarrollar habilidades de lectura y aumentar el vocabulario.

Magoosh

El mejor sitio web para aprender inglés gratis básico, versiones móviles: iOS y Android

Precio: $ $ (prueba gratuita disponible)

Aprender inglés gratis básico

Magoosh es un sitio web de preparación de exámenes que ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades para aprobar sus próximos exámenes. Estos incluyen exámenes comunes en el mundo de habla inglesa, como el GRE (Graduate Record Examination), el SAT (Prueba de Aptitud Académica) y el TOEFL (Prueba de Inglés como Lengua Extranjera).

Hemos incluido este sitio web, ya que también es un lugar excelente para aprender y estudiar inglés. Debido a que el sitio se centra en lo académico, Magoosh es una gran opción para aprender más sobre la gramática inglesa y estudiar específicamente para los exámenes de competencia en inglés.

Aprender inglés gratis básico

El mejor sitio web para aprender inglés gratis básico: Magoosh te introduce a la gramática inglesa en su curso de TOEFL. Tiene más de 140 lecciones en línea basadas en video y más de 420 explicaciones en video. Las lecciones son similares a un tutor privado que le enseña los materiales. Por lo tanto, los videos explican bien los temas y siguen una buena velocidad lenta.

Para practicar lo que has aprendido, el curso tiene más de 420 preguntas de práctica.

También tiene la opción de unirse a un pequeño grupo de habla inglesa con instrucción de un tutor altamente calificado. Estas sesiones de una hora de duración son una excelente manera de obtener comentarios sobre su habla inglesa sin pagar un alto precio por un tutor privado.

Knoword

El mejor sitio web para aprender inglés gratis básico,

Precio: Gratis (contenido premium por una tarifa)

Aprender inglés gratis básico

Knoword es un juego de construcción de vocabulario en línea muy adictivo. Si bien el sitio web no es específicamente para estudiantes de ESL, sigue siendo un gran lugar para practicar su vocabulario y asociación de palabras.

En la función «Sube de nivel tu vocabulario», eliges una configuración de dificultad (fácil, media o difícil). Dado que el juego es para hablantes nativos de inglés, el nivel fácil es más como un nivel intermedio.

Para jugar el juego, se te da una definición de palabra y la primera letra de la palabra. A continuación, debe escribir la palabra que falta. Al final del juego, puedes ver tus respuestas y resumir el vocabulario. Para un desafío adicional, puedes establecer un límite de tiempo.

Aprender inglés gratis básico

También hay paquetes de aprendizaje.»Estas son barajas de vocabulario basadas en un tema en particular. Hay más de 1,000 paquetes, y cubren áreas temáticas como ciencia, historia y artes. Algunos paquetes le dan la opción de escribir la palabra o elegirla de una lista de múltiples opciones.

Los paquetes están diseñados por los usuarios de la aplicación, y pueden ayudarlo a aprender diferentes elementos del idioma inglés. Por ejemplo, un paquete te ayuda a aprender verbos irregulares en inglés.

Si estás tratando de aprender vocabulario específico, puedes buscar en los paquetes y es posible que encuentres uno que te ayude con eso. Para una sesión de aprendizaje divertida (y útil), recomiendo este paquete de expresiones idiomáticas súper divertidas.

TED

Aprender inglés gratis básico curso de inglés gratis completo pdf

El mejor sitio web para aprender inglés gratis básico, versiones móviles: iOS y Android

Precio: Gratis (membresía de pago disponible)

TED es uno de los sitios web de videos educativos en línea más grandes del mundo. TED crea videos conocidos como» Charlas TED», que son presentaciones de expertos en muchos campos. Puedes encontrar charlas TED sobre ciencia, filosofía, autoayuda, educación y mucho más.

Las charlas TED y los videos TED son formas populares y efectivas de practicar tus habilidades para escuchar inglés. A menudo son dirigidos por hablantes nativos de inglés, y tienen mucho vocabulario que es útil para muchas situaciones. Los videos cubren una amplia gama de temas como historia, finanzas, ciencia y naturaleza (además de muchos otros).

Para estudiar con TED talks, escucha el video más de una vez, toma notas e investiga cualquier vocabulario desconocido. También puede ser útil ver videos con subtítulos primero en su idioma nativo y luego en inglés.

Como consejo adicional, intenta encontrar videos sobre temas que te interesen, ya que esto te mantendrá motivado e interesado en el clip mientras lo ves más de una vez.

Coursera en inglés aprender ingles americano

El mejor sitio web para aprender inglés gratis básico, versiones móviles: iOS y Android

Precio: Gratuito (opción de pagar un certificado al final del curso)

Coursera es un directorio que tiene cursos en línea gratuitos conocidos como Cursos en Línea Abiertos Masivos o MOOC. La parte «Abierta» del nombre significa que cualquier persona con conexión a Internet puede tomar el curso.

Coursera tiene muchos MOOC de todo el mundo. Puedes encontrar cursos de inglés intermedio, clases específicas de gramática, inglés de negocios o ciencias y más.

Recomiendo Coursera porque todos los cursos fueron creados por instituciones reconocidas como universidades y empresas respetadas. Puede buscar un curso por nivel, duración o incluso la institución que proporciona el recurso.

La mayoría de los cursos son autodirigidos. Esto significa que revisará el material del curso a su propio ritmo cuando lo desee. Muchos cursos incluyen videos o lecturas, y algunos incluso tienen ejercicios de práctica para completar.

Asegúrese de revisar las reseñas antes de inscribirse en un curso. Además, recuerde seguir las actividades y clases lo más de cerca posible. Hay excelentes foros relacionados con el curso donde puede publicar preguntas y hablar con otros estudiantes.

ABC

El mejor sitio web para aprender inglés gratis básico,

Precio: Gratis

ABC significa Australian Broadcasting Corporation. Es el servicio de noticias públicas de Australia y tiene muchas páginas de medios diferentes, ¡incluido un sitio web de aprendizaje de inglés!

En la página aprender inglés de ABC, descubrirás una serie de actividades de aprendizaje de inglés, como artículos, cursos en vídeo y ejercicios de comprensión auditiva. Muchas de las actividades se basan en temas de actualidad en Australia y el mundo.

Por ejemplo, los estudiantes pueden leer artículos que entrevistan a personas sobre la vida en Australia o lo que pensaban del año 2020, pero también hay artículos para aprender expresiones idiomáticas en inglés, explicaciones de puntos gramaticales y consejos de aprendizaje.

Actualmente, hay seis cursos de video en inglés, que incluyen inglés diario, inglés académico y cómo hablar sobre el clima. ABC también tiene una serie de podcasts para estudiantes de inglés.

Un recurso fantástico del sitio web es BTN, Detrás de las noticias. En esta sección, puede ver cortos de noticias y centrarse en el vocabulario relacionado con la historia. También hay preguntas de seguimiento para probar su comprensión del clip.

Este es un recurso especialmente útil si desea desarrollar un acento australiano o tiene un interés particular en Australia, en general.

News in Levels

El mejor sitio web para aprender inglés gratis básico, versiones móviles: iOS y Android

Precio: Gratuito

News in Levels es un recurso fantástico que introduce a los estudiantes de inglés a las noticias en tres niveles diferentes de dificultad. Simplemente elija una noticia de interés y, a continuación, elija un nivel: nivel 1 para fácil, nivel 2 para intermedio o nivel 3 para avanzado.

Recomiendo probar el primer nivel si no estás muy seguro de por dónde empezar, y luego avanzar desde allí.

En este sitio web, puede leer y ver una noticia original. Al leer, algunas palabras están en negrita para mostrar que pueden ser difíciles o importantes para el texto.

A partir de ahí, tú decides cuánto más aprender. News in Levels te permite realizar una prueba de nivel, responder preguntas relacionadas con el texto e incluso hablar en vivo con alguien en Skype sobre el contenido de la página.

La mejor parte de este recurso es que se actualiza a medida que se desarrollan las noticias. Cada día se agregan nuevos artículos, por lo que siempre hay contenido nuevo para elegir.

Collins Dictionary

El mejor sitio web para aprender inglés gratis básico, versiones móviles: iOS y Android

Precio: Gratuito

Aprender inglés gratis básico

Al aprender inglés en línea, es importante tener un diccionario de inglés sólido y confiable.

Entrar, Collins! Uno de los diccionarios de inglés más conocidos del mundo. Junto con las secciones de diccionario en línea, tesauro y traducción, también encontrará las últimas noticias de Collins y otros excelentes artículos sobre el idioma inglés.

Simplemente haga clic en «Definiciones» para las entradas del diccionario de cualquier palabra en inglés. Una vez que busques la palabra, verás información importante sobre ella, como su significado, orígenes, pronunciación e información gramatical.

El tesauro es ideal para encontrar sinónimos (palabras que significan lo mismo), y la sección de traducción le permite averiguar el significado de la palabra en inglés en otro idioma, como el ruso o el japonés.

Collins también tiene una sección de gramática inglesa con artículos sobre temas gramaticales como sustantivos, verbos y preposiciones. También puedes aprender sobre «Scrabble», un popular juego de palabras en inglés. Hay muchos artículos sobre cómo jugar el juego y lo popular que es en el mundo de habla inglesa.

Asegúrese de mantener este sitio web a mano cuando esté estudiando para ayudar a que el aprendizaje sea lo más fácil posible.