Aprender INGLÉS como un NIÑO NATIVO> 4 SECRETOS◀︎lll

Aprender inglés como un niño nativo: ¿Alguna vez te has preguntado por qué puedes hablar tu lengua materna con fluidez, pero cuando se trata de inglés, la mayoría de nosotros andamos a tientas? Con estos secretos Podrás hablar como un niño nativo.

Es que tu lengua materna es comparativamente más fácil que el inglés. Piénselo de nuevo, es más fácil o lo encuentra fácil porque lo ha estado hablando desde la infancia.

Aprender inglés como un niño nativo: Nos sentimos más cómodos con nuestra lengua materna porque la hemos escuchado y adaptado desde que tenemos memoria. ¿No sería tu inglés tan impecable también? Ahora, imagina que si hubieras aprendido inglés de manera similar

Hemos crecido sin sentirnos realmente cómodos con el inglés. Entonces, ¿qué se puede hacer ahora para que el inglés sea nuestra fortaleza? Por qué no aprendemos solo de los niños, el mantra adecuado para aprender cualquier idioma.

Aprender inglés como un niño nativo: En el momento en que nace un niño, comenzamos a hablarles, principalmente para calmarlos y derramar nuestro amor sobre ellos. A medida que crecen, comenzamos a hablar con ellos con más frecuencia, mostrándoles el abanico, la luz, la barriga, la nariz.

Los bebés comienzan a memorizar suavemente estas palabras y a comprender sus significados. Cuando crecen un poco, comienzan a llamar por su nombre a las cosas que los rodean.

Progresando gradualmente de una palabra, aprenden a hablar toda la oración y en realidad aprenden todo esto escuchándonos constantemente, si estamos conversando en hindi, aprenderán Hindi, si bengalí, bengalí, Gujarati, Gujarati, incluso si los padres usan Hinglish en su conversación, entonces aprenderán Hinglish.

Lección Nº 1. Escucha, escucha y escucha.

Cuanto más escuches, mejor captará tu cerebro ese lenguaje. Tienes una gran variedad de opciones: canciones en inglés, películas, programas de televisión, Noticias, Programas en línea, Videos, Discursos, Entrevistas, Novelas de Audio, cualquier cosa y todo lo que tenga el inglés como idioma Principal.

Aprender inglés como un niño nativo

No es tan fácil escuchar constantemente el inglés como te está sonando. Muchas veces no entendemos lo que el hablante ha dicho con fluidez en inglés. También tenemos la solución a este problema, y no solo una, sino tres.

En primer lugar – Si alguien puede hablar en inglés con regularidad, tu nuevo mejor amigo y escuchar a ellos tanto como sea posible.

En segundo lugar, comience despacio, concéntrese en los canales de noticias en inglés de la India, entrevistas a los indios en inglés, ya que principalmente debido al acento los entendemos fácilmente.

Tercero: Escuche las canciones después de leer la letra o mírelas una vez con subtítulos y luego sin ellos para comprender mejor lo que han dicho.

Lección no. 2. Repetir.

Aprender inglés como un niño nativo

Un niño que no sabe lo que es un ventilador? Se les dice lo mismo repetidamente al mostrarle al fan que ‘este es un fan’. De manera similar, para que su cerebro registre mejor el inglés, escuche lo mismo más de unas pocas veces. Exactamente de la misma manera que conoces de memoria los diálogos de tu película favorita, de la misma manera, también debes familiarizarte con estas oraciones en inglés.

Llega una etapa en la que los niños se convierten en imitadores y comienzan a repetir lo que dices. En realidad, están agregando esas palabras en su vocabulario para que puedan usarlas cuando sea necesario para siempre.

Aprender inglés como un niño nativo

Lo mismo que tienes que hacer, solo deletrea una y otra vez lo que escuchas. Automáticamente sentirás las mejoras en tu pronunciación, descubrirás más palabras nuevas y, sobre todo, comenzarás a aprender automáticamente el uso adecuado de una palabra también.

Lección no. 4. Pierde el miedo.

Un niño no tiene miedo de cometer errores o hacer preguntas, adopte la misma actitud. En primer lugar, tendrás que Superar tu Miedo a Hablar Inglés.

Aprender inglés como un niño nativo

En segundo lugar, si no entiendes algo o el significado de alguna palabra, entonces, sin dudarlo, pregunta el significado de esa palabra o frase. Puede suceder que obtenga algo nuevo al hacer su consulta.