APRENDER GOOGLE ADS > 6 CAMINOS FACILES ◀︎lll

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Aprender google ads: Cuando comencé a escribir para WordStream, no sabía nada sobre Google Ads. Estaba familiarizado con un puñado de términos de publicidad en línea, sabía qué eran los anuncios de pago por clic, pero más allá de eso, no tenía idea. No sabía lo que significaba el costo por conversión. No sabía qué eran las palabras clave negativas. No sabía la diferencia entre una campaña publicitaria y un grupo de anuncios.

Literalmente, aprender japonés me pareció menos intimidante que aprender Google Ads.

Aprender google ads

Aunque no me he mantenido al día con mi estudio de japonés, he aprendido mucho sobre Google Ads, todo sin pasar por el proceso de certificación.

Dependiendo de a quién le pregunte (o de lo que haga para ganarse la vida), aprobar el examen de Google Ads es absolutamente vital o completamente innecesario. De cualquier manera, conocer los anuncios de Google puede ser muy beneficioso, incluso si no obtiene la certificación.

6 formas de aprender google ads

Afortunadamente, hay muchas maneras de familiarizarse con los anuncios de Google. En la publicación de hoy, describiré seis de ellos. Algunos de estos recursos se centran principalmente en los conceptos básicos, mientras que otros tratan una combinación de temas para principiantes, intermedios y avanzados, por lo que hay algo para todos.

Cursos Esenciales de Google Ads de Google

No debería sorprender que los recursos de aprendizaje de Google en Google Ads se encuentren entre los mejores que existen. Cubriendo una amplia gama de temas y ofreciendo lecciones basadas en tres niveles de experiencia, los cursos esenciales de Google Ads deberían ser el primer destino en el camino hacia el dominio de cualquier principiante en búsquedas pagas.

Estos cursos son una excelente introducción para los principiantes, pero aquellos con al menos algo de experiencia en Google Ads pueden encontrarlos más útiles como actualización antes de pasar a un material más detallado. Si prefiere seguir un camino más autodirigido, puede explorar las lecciones y los tutoriales por tema en el Centro de aprendizaje de Google Ads.

Universidad PPC de WordStream

Una vez que hayas devorado los recursos oficiales de aprendizaje de Google, echa un vistazo a la propia Universidad PPC de WordStream.

Incluso si ha pasado por los cursos 101 y 102 de Marketing Digital de Google, vale la pena echarle un vistazo a PPC 101. Aquí encontrará lecciones sobre conceptos básicos de PPC, como la tasa de clics, el costo por acción y la optimización de la tasa de conversión, así como guías detalladas sobre el texto del anuncio, la puntuación de calidad y la estructura de la cuenta.

Pistas

Las pistas de PPC 102 y PPC avanzado cubren una amplia gama de temas que deberá comprender para convertirse en un profesional de búsquedas pagas. En PPC 102, aprenderá sobre palabras clave negativas y tipos de concordancia de palabras clave, cómo optimizar el texto del anuncio y hacer uso de extensiones, optimización de la página de destino y la importancia de las pruebas A/B, entre otros temas.

Si eres un veterano experimentado de Google Ads, consulta las guías más avanzadas sobre Seguimiento de llamadas, PPC para generación de leads, dayparting y PPC móvil en Advanced Track. También encontrará grabaciones de seminarios web anteriores y nuestra serie de videos «Pregunte a los expertos» aquí.

Anuncios de Google de Udemy para Principiantes

Udemy es uno de los mejores recursos de aprendizaje en línea que existen, y su curso de Google Ads para principiantes es sin duda uno de los más completos.

Con cuatro horas de instrucción en vídeo que abarcan 44 temas, Google Ads para principiantes es una introducción exhaustiva a la plataforma de Google Ads. No es gratis, pero para los estudiantes que realmente quieren hundir sus dientes en un recurso más carnoso, es difícil de superar.

Uno de los principales beneficios de este curso es la inclusión de tutoriales de screencast de una cuenta de Google Ads activa y en vivo. La desconexión entre la teoría y la práctica es uno de los mayores obstáculos que deben superar los principiantes, lo que lo convierte en una gran adición a una introducción ya completa.

La Guía Definitiva de Google Ads, Cuarta Edición

Para nuestro cuarto recurso, nos desconectaremos por un tiempo, tomaremos un libro real y leeremos palabras impresas en una página. Radical!

El libro emblemático del reconocido experto en Google Ads Perry Marshall, The Ultimate Guide to Google Ads (cuarta edición), es una lectura esencial para los recién llegados a Google Ads. No encontrará muchos tutoriales detallados de funciones específicas o (muchas) capturas de pantalla de la interfaz de Google Ads, pero encontrará una gran cantidad de estrategias y técnicas detrás de campañas publicitarias exitosas.

interfaz

Perry explica los principios detrás de la parte publicitaria de Google Ads, cómo pensar como un anunciante exitoso y las técnicas de marketing que pueden llevar sus campañas de Google Ads de «buenas» a «excelentes».

Si los recursos anteriores son el cómo, piense en este libro como el por qué.

Lynda.com Capacitación esencial de Google Ads

Soy un gran fan de Lynda.com tutoriales en vídeo, y este curso no es una excepción.

Aprender google ads

Dirigido principalmente a principiantes, Lynda.com La capacitación esencial de Google Ads es precisamente eso: una guía paso a paso sobre cómo comenzar a usar Google Ads de principio a fin. Con más de tres horas de instrucción en video, esta serie (como todos los títulos de Lynda) se divide en videos cortos y fácilmente manejables, lo que significa que no tiene que sentarse durante horas para obtener lo que necesita de cada lección.

Cuenta

Además de lo básico, como configurar una cuenta de Google Ads y usar el Planificador de palabras clave para la investigación de palabras clave, este curso también incluye algunas lecciones adicionales sobre temas un poco más avanzados, como pruebas A/B, campañas de remarketing y primeros pasos con anuncios de video.

Lecciones de Google Ads de Certified Knowledge

Pocas personas conocen el PPC tan bien como Brad Geddes, uno de los consultores y oradores más buscados del mundo de las búsquedas pagas. La empresa de Brad, Certified Knowledge, ofrece un programa de formación de Google Ads extraordinariamente detallado que cualquier persona que se tome en serio el dominio de Google Ads querrá consultar.

Aprender google ads

Al ofrecer más de 150 tutoriales en video, estos recursos de capacitación se encuentran entre los más completos de cualquier proveedor. Aunque vale la pena ver las lecciones de Fundamentos e Introducción a Google Ads, son los tutoriales Intermedios y avanzados los que realmente brillan.

Una vez que haya adquirido un poco de experiencia, sumérjase en estos cursos para aprender todo, desde estrategias avanzadas de ofertas y orientación por ubicación hasta la funcionalidad de informes de Google Ads e incluso campañas de la red de display.

Como Certified Knowledge es un proveedor de capacitación oficial autorizado por Google, puede estar tranquilo sabiendo que estos tutoriales en video son de muy alta calidad. Es posible que no sean gratuitos (consulte esta página para conocer los precios), pero para los profesionales serios de Google Ads y los estudiantes comprometidos, es una inversión que vale la pena.

Aprender google ads

Aprender google ads