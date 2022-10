APRENDE INGLÉS FÁCIL y RÁPIDO >>12 Pasos EFECTIVOS

By

Aprende inglés fácil y rápido: El inglés es el segundo idioma más estudiado en el mundo. Nunca ha habido más materiales de estudio a su alcance, artículos que prometen trucos secretos o comunidades en línea para apoyarlo.

En esta guía, hemos reunido un resumen paso a paso de las técnicas que han demostrado ofrecer un progreso rápido, por qué funcionan y algunos recursos que pueden ayudarlo a seguirlas.

12 consejos efectivos para que se pueda aprende inglés fácil y rápido

Aprende inglés fácil y rápido

Empiece a hablar lo antes posible

Si te tomas en serio aprender a hablar inglés rápidamente, la evidencia es clara: tener conversaciones regulares con un hablante fluido es prácticamente la única forma.

Cuanto más rápido puedas romper la barrera mental de poner a prueba tus habilidades lingüísticas en voz alta, más rápido podrás hablar con confianza.

Un estudio de 2016 publicado por la Universidad de Michigan demostró que los estudiantes que aprenden un idioma conversando por cámara web tienden a ver resultados mucho más rápidos que aquellos que usan métodos tradicionales.

Los científicos siguieron a dos grupos de estudiantes mientras comenzaban a aprender un nuevo idioma

El grupo A estudiaba con ejercicios de gramática y vocabulario

El grupo B estaba aprendiendo hablando, usando tecnología de video

Después de doce semanas, se encontró que el Grupo A no había mejorado significativamente, pero el Grupo B había desarrollado sus habilidades lingüísticas de manera significativa. Habían adquirido vocabularios más variados, se desempeñaban mejor en las pruebas de comprensión auditiva, eran más capaces de usar la gramática y podían hablar con más confianza.

En pocas palabras, incluso si estudias ejercicios de vocabulario, lecciones de gramática y teoría regularmente durante semanas, a menos que aprendas inglés hablando, corres el riesgo de no aprender a unir estas habilidades. Este es un error fácil de cometer. ¿Con qué frecuencia ha escuchado a alguien decir: «Puedo entender la mayor parte de lo que escucho en inglés, pero no soy muy bueno para hablarlo»?

Afortunadamente, nunca ha sido tan fácil encontrar a alguien con quien practicar hablar, incluso si estás aprendiendo inglés desde casa. Preply tiene miles de tutores expertos listos para chatear por cámara web, y puedes ajustar nuestros filtros para mostrar solo a aquellos que cobran lo que puedes pagar.

Tener la atención indivisa de un hablante nativo para sesiones regulares de una hora puede parecer intenso, pero eso se debe a que es altamente efectivo. Verás un progreso real rápidamente. Estamos tan seguros de que todas las lecciones vienen con una garantía de satisfacción del 100%.

Empieza a leer

Nunca ha sido más fácil encontrar materiales de lectura en inglés, o más rápido buscar cosas en el traductor de Google si se siente frustrado. Si no está listo para abordar las obras completas de Shakespeare, intente

Navegar por chismes de celebridades en sitios web de lectura fácil como Buzzfeed, Mashable o Upworthy

Leer un libro que te encanta en tu idioma nativo en la traducción al inglés

Cambiar el navegador de búsqueda para mostrar los resultados en inglés de forma predeterminada

Seguir a más figuras públicas estadounidenses/británicas/australianas en Twitter y Facebook

Si se encuentra deteniéndose y comenzando mucho, intente estudiar esta lista de «palabras para freír». Se cree que son las primeras 1000 palabras necesarias para leer en inglés y representan alrededor del 50% de todo el texto escrito.

Hágase responsable

Si quieres aprender inglés rápido, la práctica regular debe convertirse en un hábito. Pero no es bueno prometer que pasarás más tiempo trabajando en tus habilidades lingüísticas. Tienes que encontrar alguna forma de garantizar que practicarás incluso cuando la vida se interponga en el camino.

Si tienes una gran fuerza de voluntad, hacerte responsable podría ser tan simple como configurar una alarma en tu teléfono para recordarte que debes aprender a una hora determinada todos los días, como cuando llegas a casa del trabajo. Pero para la mayoría de nosotros, mantenernos motivados para hacer algo nuevo es mucho más fácil cuando alguien más depende de nosotros.

En un estudio, la Sociedad Americana de Capacitación y Desarrollo (ASTD, por sus siglas en inglés) descubrió que tienes un 65% de posibilidades de completar una meta si te comprometes con alguien. Aún más alentador: si tiene una cita específica con esta persona para hablar sobre su progreso, la posibilidad de completar su objetivo aumenta al 95%.

Puedes buscar un compañero que también esté aprendiendo inglés para comparar regularmente el progreso, o simplemente encontrar un tutor que te guste y respetes.

Si decides probar con uno de los tutores de Preply, mira videos de algunas personas diferentes antes de tomar una lección. Busca a alguien con quien creas que podrías conectarte, tal vez una persona con intereses o experiencias de vida similares a las tuyas. Es fácil apegarse a sus objetivos de aprendizaje de idiomas cuando uno de nuestros increíbles tutores lo apoya.

Como alternativa, intenta encontrar un compañero de estudio. Echa un vistazo a nuestro resumen de las 10 mejores aplicaciones de intercambio de idiomas de 2022 para obtener más información al respecto.

Establezca objetivos más útiles que «me volveré fluido»

En la comunidad de aprendizaje de idiomas, hay mucho énfasis en «llegar a ser fluido», pero cuando estás dando los primeros pasos en tu viaje para aprender inglés, ¿es este un objetivo útil? Probablemente no.

Fijarse en la fluidez sugiere que hay un punto final para aprender inglés, un punto que siempre está fuera de su alcance. La verdad es que todos los que hablan cualquier idioma todavía están aprendiendo. Las investigaciones han demostrado que la mayoría de las personas continúan aprendiendo una palabra adicional en su idioma nativo todos los días hasta la mediana edad.

Aprenderá más rápido si establece objetivos relevantes para su contexto individual. Los mejores objetivos son los que le permiten realizar un seguimiento de su progreso en relación con su propia vida. Son específicos, medibles, alcanzables, relevantes y de duración determinada. Estos son algunos grandes ejemplos

Dentro de seis meses, quiero poder hablar con mis socios comerciales y enviarles correos electrónicos en inglés rápidamente sin usar un diccionario.

Dentro de tres meses, quiero ser capaz de hacer una pequeña charla sobre temas comunes (clima, turismo, deportes, etc.).) con hablantes nativos de inglés.

Después de nueve meses de aprender inglés en línea, quiero obtener 100 puntos en el examen TOEFL, para poder postularme y ser aceptado en la Universidad de Columbia.

Aprende inglés fácil y rápido

Ten en cuenta tu objetivo personal

No hay una manera fácil de evitarlo: aprender inglés rápido requerirá mucha energía. Para seguir con él, debes tener una motivación que te encienda el corazón.

Cuando haya identificado su objetivo, puede asegurarse de que todos sus esfuerzos lo lleven un paso más hacia él. Por ejemplo, alguien que está aprendiendo inglés para obtener un título en una universidad de inglés podría centrarse en palabras y frases especializadas relevantes para su curso.

Si estás aprendiendo inglés para el trabajo, es posible que desees centrarte en palabras y frases relevantes para la oficina. Muchas personas también eligen aprender para un compañero, o alguien a quien aman, y pasan la mayor parte del tiempo en un lenguaje informal.

Este paso lo salvará de una frustración común: seguir un libro de texto que lo aliente a aprender contenido que no necesitará usar en el corto plazo. No pase horas memorizando palabras para todos los animales en el zoológico, si no será útil para presentar en esa reunión de la junta.

Este es otro beneficio de trabajar con uno de los tutores de Preply. Puedes discutir tus razones personales para aprender inglés y trabajar con ellos para crear un esquema de aprendizaje a tu medida. De esa manera, puedes aprender el vocabulario que necesitas mucho más rápido.

Aprender inglés para el trabajo? Por qué no buscar un tutor que se especialice en Inglés de Negocios.

Prueba las tarjetas didácticas para mejorar tu vocabulario

Una advertencia: las tarjetas didácticas pueden ser un falso amigo al aprender inglés, lo que hace que pases demasiado tiempo aprendiendo palabras sin su contexto.

Sin embargo, cuando se combinan con mucha práctica oral, son una manera fácil de absorber una gran cantidad de vocabulario nuevo con relativa rapidez y desde casa. Afortunadamente, hay muchas aplicaciones gratuitas excelentes para que pueda comenzar a memorizar palabras donde quiera que vaya. Algunos de nuestros favoritos incluyen:

Tinycards

Memrise

Juegos de Word Power

Quizlet

Las buenas noticias. Un profesor de la Universidad de Western Ontario descubrió que solo se necesitan alrededor de 800 de las palabras más utilizadas para comprender el 75% del idioma tal como se habla en la vida normal. Eso es definitivamente un número alcanzable de tarjetas de vocabulario! Para obtener más información sobre esto, consulte nuestro artículo sobre Cómo memorizar vocabulario en inglés.

Aprende oraciones completas

Las tarjetas didácticas son útiles, pero los estudios muestran que aprender oraciones completas podría ser aún más útil. Los nerds del lenguaje llaman a esta técnica «minería de oraciones». Haga una búsqueda rápida en Internet de «minería de oraciones» y encontrará una comunidad en línea entusiasta que jura que esta es la ruta más rápida para aprender inglés en casa.

Ciertamente, aprender oraciones completas de memoria puede ayudarlo a aprender palabras en contexto y enseñarle cómo su significado adquiere cambios sutiles en diferentes contextos. Mira este video para una explicación más completa.

Aprende inglés fácil y rápido

¿No estás seguro de con qué oraciones comenzar? Prueba esta lista gratuita con grabaciones de audio.

Esta técnica funciona particularmente bien si estás aprendiendo con uno de los encantadores tutores de Preply. Pídele a tu tutor que te ayude a encontrar oraciones relevantes para tus objetivos personales de aprendizaje.

Canta

La música es el gran lenguaje universal! También puede ser una herramienta poderosa para hacer que un segundo idioma se sienta más natural.

Escuchar música con letras en inglés puede ayudarte a comprender mejor la pronunciación, el vocabulario y la estructura de las oraciones, sin tener ganas de estudiar en absoluto. Un estudio interesante incluso demostró que escuchar música en un nuevo idioma puede ayudarlo a aprender las reglas gramaticales más fácilmente, de manera similar a como lo hace cuando aprende a hablar por primera vez cuando es niño.

No hay escasez de música excelente y gratuita en inglés en la web. YouTube tiene un suministro casi ilimitado de música con videos con letras para que pueda leer sin perder una palabra. Aparte de eso:

La aplicación de entrenamiento de letras le permite practicar sus habilidades para escuchar creando ejercicios de «llenar los vacíos» a partir de las letras de sus canciones favoritas.

Radio Garden es una gran herramienta gratuita para escuchar emisoras de radio de todo el mundo.

Si no te importa sentirte un poco tonto, el British Council tiene una colección gratuita de canciones en inglés hechas para niños.

Ver la televisión

Ver series de televisión es una de las mejores maneras de aprender inglés, pero ¿cuáles son los mejores programas? Según un estudio de 2012 de Kaplan, los 5 programas más populares que sus estudiantes eligieron para ayudarlos a aprender inglés fueron

Friends (el programa más visto, con un enorme 26% de todos sus estudiantes sintonizando!)

Cómo Conocí A Vuestra Madre

CSI

Casa

La Teoría del Big Bang

Por supuesto, obtendrá más de su aprendizaje si está más comprometido que mirando pasivamente. Prueba la extensión Aprender idiomas con Netflix para Chrome, que te permite ver Netflix con subtítulos en inglés y en tu idioma nativo al mismo tiempo. Esta gran herramienta gratuita incluso le permite guardar nuevas palabras que encuentre.

Escucha a hablantes nativos de inglés (¡inténtalo!) habla tu idioma

Ya sea que su lengua materna sea el checo, el español o el turco, lo más probable es que haya hablado con un hablante nativo de inglés que ha aprendido a hablarlo y haya pensado «hmm… eso no suena del todo bien».

Un consejo fácil es prestar atención a los errores comunes que los hablantes nativos de inglés cometen en su idioma de origen, especialmente en la estructura de las oraciones y la gramática. Estas son probablemente pistas sobre cómo la gramática inglesa es diferente de la del idioma que mejor conoces.

Cambia la configuración de tu teléfono y redes sociales a inglés

Entonces, tal vez puedas entender los conceptos básicos del inglés. ¿Quieres avanzar al siguiente paso? Ahora es el momento de exponerse lo más posible al idioma.

La mayoría de nosotros pasamos horas todos los días mirando nuestros teléfonos, desplazándonos sin rumbo. Cambiar la configuración de su teléfono al inglés es una forma muy fácil de sumergirse en el idioma.

Cambiar la configuración de su teléfono le enseñará algunas palabras que son muy relevantes para la vida moderna y que no necesariamente verá en los sitios web de aprendizaje de vocabulario, como «suministro de noticias» y «contenido patrocinado».

Encuentre una comunidad de estudiantes de idiomas

Cuando comienzas a profundizar en aspectos más avanzados del aprendizaje del inglés, puede ser muy motivador compartir tus ideas, avances y frustraciones con otras personas. Aquí hay algunas formas excelentes de conectarse con otros estudiantes si está estudiando desde casa.

Prueba el foro en inglés de Reddit

Obtenga respuestas a preguntas difíciles en la sección de preguntas y respuestas de Preply

Buscar grupos públicos de Facebook para estudiantes de ESL

Para obtener más ideas sobre cómo encontrar compañeros de estudio, consulte nuestro resumen de 7 comunidades lingüísticas para mejorar sus habilidades lingüísticas.